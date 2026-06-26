Баба Алино: Прокуратура и съд притискат незаконния град

Емблематичният случай с мащабното строителство в горските територии на местността „Баба Алино“ край Варна навлиза в решителна фаза. Докато Окръжната прокуратура разплита схемата чрез пет отделни досъдебни производства, над 100 жители на комплекса внасят петиции за спиране на събарянето, а съдът категорично отказа да върне на поста отстранената шефка на местния кадастър.

Нови разкрития: Пет дела и разпит на инвеститора

Разследването около „незаконния град“ в района на к.к. „Чайка“ се разраства с бързи темпове. Окръжната прокуратура във Варна вече работи по пет официални досъдебни производства за длъжностни престъпления и бездействие на местната администрация. В рамките на разследванията за първи път беше разпитан украинският предприемач Олег Невзоров, представляващ инвеститора „КУБ Корпорация“.

Прокуратурата обяви, че към момента няма законови основания за неговото задържане, а самият Невзоров твърди, че строителството е напълно законно и отрече да е ползвал политически чадър. Според изявления на премиера обаче българските служби проверяват дали е оказван натиск от външни дипломатически лица по този казус.

Съдът се произнесе: Без милост за оградите и кадастъра

Административният съд във Варна взе две ключови решения по сагата. Първо, магистратите оставиха без уважение жалбата на инвеститора „ВилАпарт Арканум“ ООД и потвърдиха заповедта на Регионалната дирекция по горите (РДГ) за незабавно премахване на незаконните ограждения в 9 имота в горския фонд. Багерите вече започнаха работа по премахването им на терен.

Второто важно решение на съда е, че не върна на поста отстранената директорка на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Варна. Служебният регионален министър направи два опита за нейното освобождаване заради нанасянето на сградите в масивите. Отстранената шефка обаче контрира с официална позиция, че според закона кадастърът е длъжен да нанася всички съществуващи постройки на терен, независимо дали те са законни, или не.

Живеещите в комплекса внасят петиция, за да спасят домовете си

Над 100 собственици на имоти и жители на комплекса (голяма част от които украински бежанци) внесоха официална петиция с искане за незабавно спиране на всички процедури по събаряне. Хората са притеснени, тъй като са закупили жилищата с редовни договори, изплащат ипотеки и са плащали данъци в НАП и сметки за битови нужди.

Жителите настояват за спешна среща с кмета на Варна Благомир Коцев. Към момента обаче позицията на общината остава твърда – строежите са изградени чрез мащабна схема с фалшиви документи и удостоверения за търпимост от предходната администрация, поради което постройките подлежат на събаряне. Към момента все още не е прекъснато захранването с ток и вода на обектите до пълното изясняване на съдебните дела.