Кола се вряза в дентален кабинет в София

Автомобил се вряза в дентален кабинет в София. Инцидентът е станал вчера (25 юни) на ул. "Горски пътник".
По данни на собствениците на клиниката няма пострадали хора. Денталният център обаче няма да работи в следващите няколко дни, тъй като предстои отстраняване на щетите.
От кадри в социалните мрежи се вижда, че сериозно са повредени както фасадата на сградата, в която се намира кабинетът, така и част от специализираната апаратура.
"Най-важното е, че няма пострадали и всички са добре. Затова сме безкрайно благодарни! В такива моменти човек осъзнава колко ценни са хората около него. Благодарим от сърце на целия екип, на близките, приятелите и съседите, които подадоха ръка и ни помогнаха да се справим със ситуацията", посочват от клиниката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бен
12:07 26.06.2026
2 Влезнала е !
12:11 26.06.2026
3 ЗЪБОЛЕКАРСКСКСТА МАФИЯ
12:12 26.06.2026
4 патил
12:18 26.06.2026
5 Еййй начи, не
12:22 26.06.2026
6 Сталин
12:27 26.06.2026
7 Зъбар
12:27 26.06.2026
8 запознат
Коментиран от #9
12:29 26.06.2026
9 С пътя
До коментар #8 от "запознат":И престоя в Турция да не ти излиза по-евтино
12:36 26.06.2026
10 Фейк - либераст
Коментиран от #11
12:44 26.06.2026
11 Сталин
До коментар #10 от "Фейк - либераст":Недей тъй бе,то в България ще останат само 5 души които могат да карат коли
12:47 26.06.2026
12 Цвете
12:50 26.06.2026