Новини
България »
Кола се вряза в дентален кабинет в София

Кола се вряза в дентален кабинет в София

26 Юни, 2026 11:51 1 469 12

  • кола-
  • дентален кабинет-
  • софия

От кадри в социалните мрежи се вижда, че сериозно са повредени както фасадата на сградата, в която се намира кабинетът, така и част от специализираната апаратура

Кола се вряза в дентален кабинет в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Автомобил се вряза в дентален кабинет в София. Инцидентът е станал вчера (25 юни) на ул. "Горски пътник".

По данни на собствениците на клиниката няма пострадали хора. Денталният център обаче няма да работи в следващите няколко дни, тъй като предстои отстраняване на щетите.

От кадри в социалните мрежи се вижда, че сериозно са повредени както фасадата на сградата, в която се намира кабинетът, така и част от специализираната апаратура.

"Най-важното е, че няма пострадали и всички са добре. Затова сме безкрайно благодарни! В такива моменти човек осъзнава колко ценни са хората около него. Благодарим от сърце на целия екип, на близките, приятелите и съседите, които подадоха ръка и ни помогнаха да се справим със ситуацията", посочват от клиниката.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бен

    7 1 Отговор
    ...и аз ги мразя!

    12:07 26.06.2026

  • 2 Влезнала е !

    12 1 Отговор
    Да си оправи Зъбите !

    12:11 26.06.2026

  • 3 ЗЪБОЛЕКАРСКСКСТА МАФИЯ

    11 6 Отговор
    ХИИУЧ НЕ Е ЗА ЖАЛЕНЕ...

    12:12 26.06.2026

  • 4 патил

    10 1 Отговор
    Вадили са нерв без упойка

    12:18 26.06.2026

  • 5 Еййй начи, не

    10 0 Отговор
    се научиха да шофират тия бре...

    12:22 26.06.2026

  • 6 Сталин

    8 1 Отговор
    В дентален център може ,денталите са шарлатани

    12:27 26.06.2026

  • 7 Зъбар

    7 0 Отговор
    Нова броня-имплант предлагаме. 3000 евро.

    12:27 26.06.2026

  • 8 запознат

    5 1 Отговор
    Зъболекарите са кожодери . Много хора посещават Турция за 1/3 от цената на нашите

    Коментиран от #9

    12:29 26.06.2026

  • 9 С пътя

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "запознат":

    И престоя в Турция да не ти излиза по-евтино

    12:36 26.06.2026

  • 10 Фейк - либераст

    6 0 Отговор
    Каруцарите предизвикали такива нелепи катастрофи освен за алкохол и наркотици ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРАБВА ДА БЪДАТ ИЗСЛЕДВАНИ И ЗА ИДИОТИЗЪМ веднага чрез съответните тестове!

    Коментиран от #11

    12:44 26.06.2026

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Фейк - либераст":

    Недей тъй бе,то в България ще останат само 5 души които могат да карат коли

    12:47 26.06.2026

  • 12 Цвете

    0 0 Отговор
    ТОВА Е В КВАРТАЛ " ЛОЗЕНЕЦ ".АБЕ, КАКВИ КАРАТ КОЛИ? ТАКАВА ДИВАЩИНА НЕ Е ИМАЛО НИКОГА. ОЗЪПТЕТЕ ГИ ТЕЗИ ШОФЬОРИ И ИМ ОТНЕМАЙТЕ КНИЖКИТЕ ПОНЕ ЗА ГОДИНА.МОЖЕ И ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ ?!

    12:50 26.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове