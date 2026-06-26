Кола се вряза в дентален кабинет в София

Автомобил се вряза в дентален кабинет в София. Инцидентът е станал вчера (25 юни) на ул. "Горски пътник".

По данни на собствениците на клиниката няма пострадали хора. Денталният център обаче няма да работи в следващите няколко дни, тъй като предстои отстраняване на щетите.

От кадри в социалните мрежи се вижда, че сериозно са повредени както фасадата на сградата, в която се намира кабинетът, така и част от специализираната апаратура.

"Най-важното е, че няма пострадали и всички са добре. Затова сме безкрайно благодарни! В такива моменти човек осъзнава колко ценни са хората около него. Благодарим от сърце на целия екип, на близките, приятелите и съседите, които подадоха ръка и ни помогнаха да се справим със ситуацията", посочват от клиниката.