Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“

Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“

26 Юни, 2026 16:18 866 8

  • нек-
  • бордове-
  • доходи-
  • печалба-
  • загуба

За 2024 г. размерът на нетната печалба е 139 090 хил. лв. 

Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“ в електронния сайт fakti.бг.

Уважаеми колеги, във връзка с публикувана информация в електронния сайт Факти на 24 юни 2026 г. със заглавие Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите ви информирам, както следва:

На стр. 14 от Годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2023 г., изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол, много ясно е посочена нетната печалба на Националната електрическа компания за 2023 г. в размер на 95 020 хил. лв. и за 2022 г. в размер на 1 083 256 хил. лв. За 2024 г. размерът на нетната печалба е 139 090 хил. лв.

Цитираната в материала загуба от ~180 млн. лв. е абсолютно невярна и следва да се коригира с публично оповестените данни.

Размерът на възнагражденията на Съвета на директорите на НЕК ЕАД за 2023 г. е в размер на 487 хил.лв. и същите са публикувани в Годишния доклад за дейността на НЕК ЕАД и съгласно изискванията на чл.10, т.1 на Наредба №2 на Комисията за финансов надзор.

Цитираният в материала размер на възнагражденията на СД на НЕК ЕАД от 950 000 лв. е абсолютно неверен и следва да се коригира с публично оповестените данни.

P.S. "Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“ е публикуван на сайта "Гласове".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напълно

    10 0 Отговор
    излишни хрантутници са по тези държавни бордове! Повечето са и некомпетентни! “Но така трябва” ,ако цуцане от държавната хранилка! Нека народа да плаща данъци !

    16:36 26.06.2026

  • 2 ту-туу

    9 0 Отговор
    А за БЕХ и др.калинки и мисирки

    16:42 26.06.2026

  • 3 И тези като

    7 0 Отговор
    НДК шефката дават цифри за старо време,но за 2025 няма такива и защо ли?

    16:43 26.06.2026

  • 4 Сиси

    4 0 Отговор
    Кога ще изкара някой РЕАЛНИ данни за МВР и приходящите им структури

    16:51 26.06.2026

  • 5 Василеску

    6 0 Отговор
    Тази печалба е фалшива, както бяха фалшиви данните за показателите за влизане в Еврозоната. Възнагражденията вероятно са истински, но нето. 500 000 за 5 души - по 100 000 лв или 8-9 хил. лв чисто на месец без бонусите и представителните. Горе-долу за тези отговорности, които имат двама души от борда - Изпълнителния директор и Пледседателя - става. Другите трима са касичка. НАВСЯКЪДЕ

    17:07 26.06.2026

  • 6 Василеску

    4 0 Отговор
    А за тази година - в момента - взимат двойно.

    17:08 26.06.2026

  • 7 Тома

    7 0 Отговор
    Тези били много честни в носа бе.Стотици директори на бордове в държавните предприятия.Я бързо закривай че се търсят пари за бюджета

    17:14 26.06.2026

  • 8 Върнете Парите !

    1 0 Отговор
    И Коригирай те Цената .

    17:47 26.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове