Опровержение от НЕК във връзка с публикация „Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“ в електронния сайт fakti.бг.

Уважаеми колеги, във връзка с публикувана информация в електронния сайт Факти на 24 юни 2026 г. със заглавие Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите ви информирам, както следва:

На стр. 14 от Годишния обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2023 г., изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол, много ясно е посочена нетната печалба на Националната електрическа компания за 2023 г. в размер на 95 020 хил. лв. и за 2022 г. в размер на 1 083 256 хил. лв. За 2024 г. размерът на нетната печалба е 139 090 хил. лв.

Цитираната в материала загуба от ~180 млн. лв. е абсолютно невярна и следва да се коригира с публично оповестените данни.

Размерът на възнагражденията на Съвета на директорите на НЕК ЕАД за 2023 г. е в размер на 487 хил.лв. и същите са публикувани в Годишния доклад за дейността на НЕК ЕАД и съгласно изискванията на чл.10, т.1 на Наредба №2 на Комисията за финансов надзор.

Цитираният в материала размер на възнагражденията на СД на НЕК ЕАД от 950 000 лв. е абсолютно неверен и следва да се коригира с публично оповестените данни.

P.S. "Бордове за милиони в държавните фирми: НЕК и „Булгаргаз“ плащат стотици хиляди въпреки загубите“ е публикуван на сайта "Гласове".