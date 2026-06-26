Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Слави Трифонов: Журналистите работят според лични симпатии

Слави Трифонов: Журналистите работят според лични симпатии

26 Юни, 2026 18:22 899 24

  • слави трифонов-
  • бюджет-
  • дефицит-
  • бюджетен дефицит-
  • новини българия-
  • българия

Сегашният бюджет - 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг

Слави Трифонов: Журналистите работят според лични симпатии - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Лидерът на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов критикува остро българските медии за липсата на реакция относно новия държавен бюджет, предложен от правителството. В своя позиция в социалните мрежи той обвини журналистите в двоен стандарт, подчертавайки драстичната разлика между финансовите параметри на предишния и настоящия проектобюджет.

Ето и цялата позиция на Слави Трифонов:

Уважаеми журналисти,

Уважавам дълбоко вашата професия и от много години чета много внимателно всеки ден вашите анализи. Особено политическите и икономическите анализи. Не съм учил икономика, но от много години се занимавам с бизнес, а политиката винаги ме е интересувала. Интересувам се и от шоу новини по ясни причини, но напоследък политиката и икономиката са такова шоу, че напълно изместват интереса ми към шоубизнеса.

Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.

Е, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет - 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет - 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.

И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.

Вие сега защо не протестирате?

Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?

Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите павета заедно с поколението Gen Z?

А, сещам се. Вие не работите според фактите, а според личните си симпатии.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Щом

    12 1 Отговор
    са те окумили, ти си им личната симпатия иначе нямаше да гледаме физиономия, приличаща на дефектен буй

    18:28 26.06.2026

  • 3 Не е по симпатии...

    9 3 Отговор
    Просто са много цензурирани и уплашени.

    Коментиран от #21

    18:28 26.06.2026

  • 4 хаха

    19 2 Отговор
    Глупости. Зависи кой им плаща на тях или на "медията".
    ХАХАХА!
    Че е смешен учиндолският...

    Коментиран от #15

    18:28 26.06.2026

  • 5 Анонимен

    5 0 Отговор
    Симпатични са всички, които не са мющерии на Сила!

    18:29 26.06.2026

  • 6 Д-р Ментал

    18 4 Отговор
    Я се скрий бе продажник

    18:30 26.06.2026

  • 7 измекяр

    17 3 Отговор
    нямаш ли малко срама бе ?

    18:30 26.06.2026

  • 8 Без име

    4 14 Отговор
    Говори истината.

    18:30 26.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзак

    7 2 Отговор
    Слави гледа предложенията, а не реалното състояние!

    18:31 26.06.2026

  • 11 Прав си!

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "славуцано":

    50 милиарда евро изтеглиха Борисов и Пеевски с гласовете на партията на този лъжец, Слави Трифонов. Някой работник да е взел и един цент от тези пари?!

    18:32 26.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Обективен

    9 2 Отговор
    След като години наред журналистите поддакваха на вашите "тошковизми" и денонощните ви изцепки по всички студиа и медии, след като ти самият твърдиш, че не си учил икономика (всъщност, ти си учил да стържеш на кемане или по научному – виола), след като не вдяваш от такива тънки материи като бюджет и политика, защо не вземеш да млъкнеш?! Или, казано на учиндолски диалект: shut up!

    18:38 26.06.2026

  • 14 Дориана

    13 2 Отговор
    Слави Трифонов с какво право говори за политика като собствената му партия вече е на дъното , която с всички сили защитаваше корупционния модел на управление. при коалиция Магнитски. Предадоха избирателите си дори искаха да въведат диктатура срещу свободното слово , защото хората ги мразели. Пълен провал са отвсякъде.

    18:38 26.06.2026

  • 15 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ

    6 7 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    Отдавна е казано:

    „Мислете за пресата като за огромна клавиатура, на която правителството може да свири.“ (Гьобелс)

    18:42 26.06.2026

  • 16 Този тип се описва с 1 дума

    10 2 Отговор
    ЖАЛЪК.

    18:44 26.06.2026

  • 17 КАЗВАМ

    5 3 Отговор
    КАЗВАМ ТИ СЛАВИ, ТИ СИ ЕДИН НЕ..ЩА..СТН..ИК - ПАТЕРИЦА НА ГЕРБ И ДПС-НН!
    БЮДЖЕТА Е ТАКЪВ, КАКЪВТО Е! НАПРАВИЛИ СА ГО СПЕЦИАЛИСТИТЕ С РЕАЛНИ ЦИФРИ! ТИ ЛУД ЛИ СИ БЕ, ДА ИСКАШ ОТ ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО Е ВЪВ ВЛАСТТА ОТ 1 МЕСЕЦ - НИКОГА ПРЕДИ ТОВА НЕ СА БИЛИ И ДА НЕ НАПРАВЯТ РЕВИЗИЯ НА ТОВА, КОЕТО СА ЗАВАРИЛИ И ДА НЕ ПРАВЯТ БЮДЖЕТ С РЕАЛНИ ЦИФРИ? ТЕ НЕ СА ГЕРБ, ИТН, ДПС ИЛИ БСП, СЪВЗЕМИ СЕ! НЯМА ДА ЛЪЖАТ, ТЕ НЕ МОГАТ! ШИКАЛКАВЕНЕТО ВИ СВЪРШИ, РАЗБЕРИ! АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ВЕРНИЯ БЮДЖЕТ, ДАЙТЕ ГО НА ПРОКУРОР! НО СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ СИ ПРАВ И ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СИНДИКАТИТЕ И ЕКСПЕРТИ ПО БЮДЖЕТИРАНЕ СА ГО ВИДЕЛИ И СА СЕ ЗАПОЗНАЛИ С ФАКТИТЕ /ДОКУМЕНТИТЕ/ И ВСИЧКИ КАЗВАТ, ЧЕ ТОВА Е РЕАЛНОСТТА И ЧЕ ТЕ СА СТЪПНАЛИ НА РЕАЛНИТЕ ЦИФРИ, ПИТАМ ТЕ ТЕБ, ТИ ОТ ЧИЙ ЗОР КРЕШТИШ, А? ДА НЕ СЕ СТРАХУВАШ, ЧЕ СА ИЗРОВИЛИ НЕЩО, В КОЕТО ТИ ИМАШ ПРЪСТ? ЗАСРАМИ СЕ, ВСИЧКИ РАЗБРАХМЕ - ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ СИ ПАТЕРИЦА ДПС-НН, ТИ СИ ДПС-2!

    18:49 26.06.2026

  • 18 Хмм

    2 2 Отговор
    ама разбира се, по-добре 26 млрд. заем, който се канеше да тегли вашето правителство и заради което падна, от алчност и некадърност, не ви искаме, ние плебеите не ви искаме

    18:52 26.06.2026

  • 19 той (РР) , като виден президент икономис

    6 3 Отговор
    той (РР), като виден президент-икономист, каза, че
    бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.

    А Сега Предлага !

    Два пъти по -лош Бюджед за сметка на България и Българския Народ !


    Коментара !

    Е Излишен !

    Тоя Дето Щеше Да Бори "Олигархичния Модел" !

    18:52 26.06.2026

  • 20 КАЗВАМ

    4 1 Отговор
    ЕТО ЗАЩО ПЕЕВСКИ МЪЛЧИ - ДПС-2 СЛАВЧО УЧИНДОЛСКИ Е ОТВОРИЛ УСТА, КАТО МАГУРАТА?

    18:54 26.06.2026

  • 21 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Не е по симпатии...":

    и от кого са цензурирани като не смеят да пишат, че Радев има 53% одобрение и 28% неодобрение, след него е Костадинов с 14% одобрение и 65% неодобрение, а трифонов го няма никакъв

    18:56 26.06.2026

  • 22 Как

    4 0 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия!

    19:05 26.06.2026

  • 23 Горски

    2 5 Отговор
    военни и полицаи:

    средна брутна заплата - 3000евро
    2% клас вместо 0.6% както е за всички останали;
    20 брутни при пенсия вместо 2 както е за всички останали;
    60 дни отпуск вместо 20 както е за всички останали;
    почивни, пътни, квартирни, дрехи, телефони, порцион и тн и тн работа - зероу, нул, нихт, хич биля, ето къде е проблема, но никой не смее да пипа там Ето хронологията:

    1. Надуваме балона, менкаме в статистиката и чакаме ЕЦБ да ни спасява със заеми.
    2. Сменя се властта.
    3. Още незапочнали да управляват новите вадят реалните данни за дереждето.
    4. Довчерашното статукво ревва: Аууу тези разсипаха държавата. Пичове, няма как новия тренер да разсипе отбора за 1 ден. Ваши са трансферите и стратегията до тук.
    Ако трябва да сме по-директни - кафевите гащи са на рози който току що ги е издул.

    19:09 26.06.2026

  • 24 вехтия

    3 0 Отговор
    славчоо,славчо,суверенът,както ти наричаше народа,вече ти няма доверие

    19:16 26.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове