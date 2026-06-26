Слави Трифонов: Журналистите работят според лични симпатии

Лидерът на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов критикува остро българските медии за липсата на реакция относно новия държавен бюджет, предложен от правителството. В своя позиция в социалните мрежи той обвини журналистите в двоен стандарт, подчертавайки драстичната разлика между финансовите параметри на предишния и настоящия проектобюджет.

Ето и цялата позиция на Слави Трифонов:

Уважаеми журналисти,

Уважавам дълбоко вашата професия и от много години чета много внимателно всеки ден вашите анализи. Особено политическите и икономическите анализи. Не съм учил икономика, но от много години се занимавам с бизнес, а политиката винаги ме е интересувала. Интересувам се и от шоу новини по ясни причини, но напоследък политиката и икономиката са такова шоу, че напълно изместват интереса ми към шоубизнеса.

Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.

Е, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет - 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет - 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.

И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.

Вие сега защо не протестирате?

Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?

Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите павета заедно с поколението Gen Z?

А, сещам се. Вие не работите според фактите, а според личните си симпатии.