Слави Трифонов: Журналистите работят според лични симпатии

Лидерът на партия "Има такъв народ" Слави Трифонов критикува остро българските медии за липсата на реакция относно новия държавен бюджет, предложен от правителството. В своя позиция в социалните мрежи той обвини журналистите в двоен стандарт, подчертавайки драстичната разлика между финансовите параметри на предишния и настоящия проектобюджет.
Ето и цялата позиция на Слави Трифонов:
Уважаеми журналисти,
Уважавам дълбоко вашата професия и от много години чета много внимателно всеки ден вашите анализи. Особено политическите и икономическите анализи. Не съм учил икономика, но от много години се занимавам с бизнес, а политиката винаги ме е интересувала. Интересувам се и от шоу новини по ясни причини, но напоследък политиката и икономиката са такова шоу, че напълно изместват интереса ми към шоубизнеса.
Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
Е, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет - 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет - 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.
И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.
Вие сега защо не протестирате?
Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?
Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите павета заедно с поколението Gen Z?
А, сещам се. Вие не работите според фактите, а според личните си симпатии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Щом
18:28 26.06.2026
3 Не е по симпатии...
Коментиран от #21
18:28 26.06.2026
4 хаха
ХАХАХА!
Че е смешен учиндолският...
Коментиран от #15
18:28 26.06.2026
5 Анонимен
18:29 26.06.2026
6 Д-р Ментал
18:30 26.06.2026
7 измекяр
18:30 26.06.2026
8 Без име
18:30 26.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дзак
18:31 26.06.2026
11 Прав си!
До коментар #1 от "славуцано":50 милиарда евро изтеглиха Борисов и Пеевски с гласовете на партията на този лъжец, Слави Трифонов. Някой работник да е взел и един цент от тези пари?!
18:32 26.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Обективен
18:38 26.06.2026
14 Дориана
18:38 26.06.2026
15 СВО 1 583 дни РЕЗИЛ
До коментар #4 от "хаха":Отдавна е казано:
„Мислете за пресата като за огромна клавиатура, на която правителството може да свири.“ (Гьобелс)
18:42 26.06.2026
16 Този тип се описва с 1 дума
18:44 26.06.2026
17 КАЗВАМ
БЮДЖЕТА Е ТАКЪВ, КАКЪВТО Е! НАПРАВИЛИ СА ГО СПЕЦИАЛИСТИТЕ С РЕАЛНИ ЦИФРИ! ТИ ЛУД ЛИ СИ БЕ, ДА ИСКАШ ОТ ПРАВИТЕЛСТВО, КОЕТО Е ВЪВ ВЛАСТТА ОТ 1 МЕСЕЦ - НИКОГА ПРЕДИ ТОВА НЕ СА БИЛИ И ДА НЕ НАПРАВЯТ РЕВИЗИЯ НА ТОВА, КОЕТО СА ЗАВАРИЛИ И ДА НЕ ПРАВЯТ БЮДЖЕТ С РЕАЛНИ ЦИФРИ? ТЕ НЕ СА ГЕРБ, ИТН, ДПС ИЛИ БСП, СЪВЗЕМИ СЕ! НЯМА ДА ЛЪЖАТ, ТЕ НЕ МОГАТ! ШИКАЛКАВЕНЕТО ВИ СВЪРШИ, РАЗБЕРИ! АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ВЕРНИЯ БЮДЖЕТ, ДАЙТЕ ГО НА ПРОКУРОР! НО СЕ СЪМНЯВАМ, ЧЕ СИ ПРАВ И ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ СИНДИКАТИТЕ И ЕКСПЕРТИ ПО БЮДЖЕТИРАНЕ СА ГО ВИДЕЛИ И СА СЕ ЗАПОЗНАЛИ С ФАКТИТЕ /ДОКУМЕНТИТЕ/ И ВСИЧКИ КАЗВАТ, ЧЕ ТОВА Е РЕАЛНОСТТА И ЧЕ ТЕ СА СТЪПНАЛИ НА РЕАЛНИТЕ ЦИФРИ, ПИТАМ ТЕ ТЕБ, ТИ ОТ ЧИЙ ЗОР КРЕШТИШ, А? ДА НЕ СЕ СТРАХУВАШ, ЧЕ СА ИЗРОВИЛИ НЕЩО, В КОЕТО ТИ ИМАШ ПРЪСТ? ЗАСРАМИ СЕ, ВСИЧКИ РАЗБРАХМЕ - ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ СИ ПАТЕРИЦА ДПС-НН, ТИ СИ ДПС-2!
18:49 26.06.2026
18 Хмм
18:52 26.06.2026
19 той (РР) , като виден президент икономис
бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
А Сега Предлага !
Два пъти по -лош Бюджед за сметка на България и Българския Народ !
Коментара !
Е Излишен !
Тоя Дето Щеше Да Бори "Олигархичния Модел" !
18:52 26.06.2026
20 КАЗВАМ
18:54 26.06.2026
21 Хмм
До коментар #3 от "Не е по симпатии...":и от кого са цензурирани като не смеят да пишат, че Радев има 53% одобрение и 28% неодобрение, след него е Костадинов с 14% одобрение и 65% неодобрение, а трифонов го няма никакъв
18:56 26.06.2026
22 Как
19:05 26.06.2026
23 Горски
средна брутна заплата - 3000евро
2% клас вместо 0.6% както е за всички останали;
20 брутни при пенсия вместо 2 както е за всички останали;
60 дни отпуск вместо 20 както е за всички останали;
почивни, пътни, квартирни, дрехи, телефони, порцион и тн и тн работа - зероу, нул, нихт, хич биля, ето къде е проблема, но никой не смее да пипа там Ето хронологията:
1. Надуваме балона, менкаме в статистиката и чакаме ЕЦБ да ни спасява със заеми.
2. Сменя се властта.
3. Още незапочнали да управляват новите вадят реалните данни за дереждето.
4. Довчерашното статукво ревва: Аууу тези разсипаха държавата. Пичове, няма как новия тренер да разсипе отбора за 1 ден. Ваши са трансферите и стратегията до тук.
Ако трябва да сме по-директни - кафевите гащи са на рози който току що ги е издул.
19:09 26.06.2026
24 вехтия
19:16 26.06.2026