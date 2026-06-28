България се забавлява: Културни фестивали заливат страната

Днешната неделя, 28 юни, бележи културната кулминация на седмицата с редица мащабни фестивали, които събират хиляди българи и чуждестранни туристи на открито в цялата страна.
Столицата е под знака на модерната музика с финалната и най-очаквана вечер на Sofia Live Festival 2026. Пространството на Vidas Art Arena в Борисовата градина ще посрещне британските рок звезди Nothing But Thieves, френското инди-поп дуо Papooz и световнопризнатия български електронен артист KiNK.
В същото време Южното Черноморие предлага алтернативни преживявания. На остров Света Анастасия край Бургас завършва традиционният „Биле фест 2026“, посветен на билките и народната медицина, а Созопол посреща ценители на събитието „Култура на виното и хубавата храна“.
Във вътрешността на страната акцентът пада върху традицията и занаятите:
- Кюстендил отбелязва финалния ден на емблематичния „Празник на черешата“ с богато кулинарно и фолклорно творчество.
- Пловдив е домакин на „Седмицата на традиционните занаяти“, където майстори от цялата страна показват автентични умения.
- Панагюрище се подготвя за грандиозното закриване на зрелищния Международен фестивал на фойерверките, който ще озари небето над средногорския град късно тази вечер.
Хубавото и слънчево време в цялата страна допълнително помага за огромния интерес към събитията на открито.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Коста
Коментиран от #5, #11
08:03 28.06.2026
4 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА
Коментиран от #7
08:07 28.06.2026
5 Ние
До коментар #3 от "Коста":сме развита европейска държава. Русия, Иран, Венецуела да страни от третия свят и всичко живо бяга оттам ако може
08:12 28.06.2026
6 газов инжекцион
Коментиран от #14
08:12 28.06.2026
7 Кои
До коментар #4 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":са "хората"? Ти ли си "хората"? Щото като гледам, хората са по Гърция, по ресторанти и по културни събития. Нещо не се връзва с твоите наблюдения
Коментиран от #9
08:14 28.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
До коментар #7 от "Кои":Айде ставайте гръцки граждани и се изнасяйте най-накрая. Тука сте излишни.
08:20 28.06.2026
10 пир
08:20 28.06.2026
11 коста
До коментар #3 от "Коста":падни на лоста
08:21 28.06.2026
12 Пецата
08:26 28.06.2026
13 ИВАН
08:26 28.06.2026
14 Нищо ново
До коментар #6 от "газов инжекцион":Хляб назаем и зрелища...
08:33 28.06.2026
15 Сатана Z
08:41 28.06.2026
16 за гръцкия туризъм
08:42 28.06.2026
17 Васил
08:43 28.06.2026