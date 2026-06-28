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България се забавлява: Културни фестивали заливат страната

България се забавлява: Културни фестивали заливат страната

28 Юни, 2026 07:56, обновена 28 Юни, 2026 07:58 746 17

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От рок в София до Празника на черешата в Кюстендил

България се забавлява: Културни фестивали заливат страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешната неделя, 28 юни, бележи културната кулминация на седмицата с редица мащабни фестивали, които събират хиляди българи и чуждестранни туристи на открито в цялата страна.

Столицата е под знака на модерната музика с финалната и най-очаквана вечер на Sofia Live Festival 2026. Пространството на Vidas Art Arena в Борисовата градина ще посрещне британските рок звезди Nothing But Thieves, френското инди-поп дуо Papooz и световнопризнатия български електронен артист KiNK.

В същото време Южното Черноморие предлага алтернативни преживявания. На остров Света Анастасия край Бургас завършва традиционният „Биле фест 2026“, посветен на билките и народната медицина, а Созопол посреща ценители на събитието „Култура на виното и хубавата храна“.

Във вътрешността на страната акцентът пада върху традицията и занаятите:

  • Кюстендил отбелязва финалния ден на емблематичния „Празник на черешата“ с богато кулинарно и фолклорно творчество.
  • Пловдив е домакин на „Седмицата на традиционните занаяти“, където майстори от цялата страна показват автентични умения.
  • Панагюрище се подготвя за грандиозното закриване на зрелищния Международен фестивал на фойерверките, който ще озари небето над средногорския град късно тази вечер.

Хубавото и слънчево време в цялата страна допълнително помага за огромния интерес към събитията на открито.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коста

    9 6 Отговор
    Окраина гори, Иран го нападат терористи, Венецуела изпитва страдания от земетресението, в Куба хората страдат от терора на САЩ, Сомалийски деца умират от глад, но България се забавлява....

    Коментиран от #5, #11

    08:03 28.06.2026

  • 4 ПЛОСКА ПРОПАГАНДА

    7 3 Отговор
    Хората са се видели в чудо от поскъпването, а тези пишат глупости.

    Коментиран от #7

    08:07 28.06.2026

  • 5 Ние

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    сме развита европейска държава. Русия, Иран, Венецуела да страни от третия свят и всичко живо бяга оттам ако може

    08:12 28.06.2026

  • 6 газов инжекцион

    5 0 Отговор
    Какво друго да прави България,освен да се забавлява? С това смешно кривителство ,дето нищо не прави,освен цените на цигари и винетки да вдига.Забавлява се,защото й предстоят нервни дни.

    Коментиран от #14

    08:12 28.06.2026

  • 7 Кои

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "ПЛОСКА ПРОПАГАНДА":

    са "хората"? Ти ли си "хората"? Щото като гледам, хората са по Гърция, по ресторанти и по културни събития. Нещо не се връзва с твоите наблюдения

    Коментиран от #9

    08:14 28.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кои":

    Айде ставайте гръцки граждани и се изнасяйте най-накрая. Тука сте излишни.

    08:20 28.06.2026

  • 10 пир

    3 1 Отговор
    по време на чума

    08:20 28.06.2026

  • 11 коста

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    падни на лоста

    08:21 28.06.2026

  • 12 Пецата

    4 1 Отговор
    На тея фестивали свират секви бози разбираш ли дето вобще не стават за ракиа и салата 🤣

    08:26 28.06.2026

  • 13 ИВАН

    2 0 Отговор
    То голямата култура, София ливе фестивал, фестивал, че пък и международен на фойерверките, след които няма очистване .... това ли е съвременната култура, да се замърсява, да се шуми ...

    08:26 28.06.2026

  • 14 Нищо ново

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "газов инжекцион":

    Хляб назаем и зрелища...

    08:33 28.06.2026

  • 15 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Нема лошо."Пир по време на чума"

    08:41 28.06.2026

  • 16 за гръцкия туризъм

    1 0 Отговор
    Не знам какво се прехласявта толкова по тая Гърция, като невидели. Аз пари на византийците повече няма да дам. Те ни мразят от векове, вие им пълнете гушите. Въобще не е евтино тав и въобще не ми трява едно кило гръцка салата и плато морски дарове, голямата работа. Преди две години на Лефкада най-евтиния комплект шезлонги беше 15 евро, в край на ивицита, а на свободните зони - невероятен гърч от румънци, сърби и македонци...Хотела беше гола вода, имаше хлебарки колкото голяма маслина, а от рецепцията казваха - ами навсякъде има, нищо не може да се направи...Да, има красиви места, не отричам, но буквално Гърция е един маркетингов продукт. Трима души оставихме реди две години 2 000 евро, без да се отпускаме много много. Това ако е евтино, айде -иктир.

    08:42 28.06.2026

  • 17 Васил

    0 0 Отговор
    Както се казва пир по време на криза в държавата няма пари ама за за да грачат на евровизия намериха 100 милиона еврп а за детската болница няма.

    08:43 28.06.2026

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