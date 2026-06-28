България се забавлява: Културни фестивали заливат страната

Днешната неделя, 28 юни, бележи културната кулминация на седмицата с редица мащабни фестивали, които събират хиляди българи и чуждестранни туристи на открито в цялата страна.

Столицата е под знака на модерната музика с финалната и най-очаквана вечер на Sofia Live Festival 2026. Пространството на Vidas Art Arena в Борисовата градина ще посрещне британските рок звезди Nothing But Thieves, френското инди-поп дуо Papooz и световнопризнатия български електронен артист KiNK.

В същото време Южното Черноморие предлага алтернативни преживявания. На остров Света Анастасия край Бургас завършва традиционният „Биле фест 2026“, посветен на билките и народната медицина, а Созопол посреща ценители на събитието „Култура на виното и хубавата храна“.

Във вътрешността на страната акцентът пада върху традицията и занаятите:

Кюстендил отбелязва финалния ден на емблематичния „Празник на черешата“ с богато кулинарно и фолклорно творчество.

отбелязва финалния ден на емблематичния „Празник на черешата“ с богато кулинарно и фолклорно творчество. Пловдив е домакин на „Седмицата на традиционните занаяти“, където майстори от цялата страна показват автентични умения.

е домакин на „Седмицата на традиционните занаяти“, където майстори от цялата страна показват автентични умения. Панагюрище се подготвя за грандиозното закриване на зрелищния Международен фестивал на фойерверките, който ще озари небето над средногорския град късно тази вечер.

Хубавото и слънчево време в цялата страна допълнително помага за огромния интерес към събитията на открито.