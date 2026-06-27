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Гълъб Донев: Това не е бюджетът, който обществото очакваше, а бюджетът, който реалността налага

Гълъб Донев: Това не е бюджетът, който обществото очакваше, а бюджетът, който реалността налага

27 Юни, 2026 11:34 916 82

  • гълъб донев-
  • бюджет 2026-
  • очаквания-
  • реалност-
  • общество

Основните политики на настоящото управление ще намерят отражение едва в бюджета за 2027 година, подчерта финансовият министър

Гълъб Донев: Това не е бюджетът, който обществото очакваше, а бюджетът, който реалността налага - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Проектобюджетът за 2026 година не е бюджетът, който обществото очакваше, а бюджетът, който реалността налага. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, цитиран от novini.bg. Донев подчерта, че основните политики на настоящото управление ще намерят отражение едва в бюджета за 2027 година
"Хората очакваха и все още очакват съвсем друг, по-радикален бюджет – бюджет, който да върне нормалността в държавните финанси. Но трябва да си дадем сметка, че сме в края на юни. Този бюджет не започва от 27 юни или от 1 юли, а се изпълнява още от 1 януари. До 7 май страната беше управлявана от две различни правителства, които освен че изпълняваха удължителния закон за бюджета, взеха и решения, натоварили бюджета с над 1,1 млрд. евро допълнителни разходи. Всичко това трябва да бъде платено през бюджета за 2026 година", поясни Донев.

Според него най-важната отложена реформа е тази в държавната администрация:

"На България ѝ е необходима сериозна административна реформа. Тя трябва да бъде извършена смело и да отчете всички промени, които настъпиха през годините – дигитализацията, електронното управление, необходимостта от по-малко дублиращи се структури. След функционален анализ ще стане ясно кои администрации могат да бъдат обединени, кои услуги могат да бъдат централизирани и дигитализирани, така че гражданите и бизнесът да получават по-качествено обслужване с по-малко административна тежест."

Финансовият министър защити решението държавните служители постепенно да започнат сами да плащат личните си осигуровки, като увери, че това няма да намали нетните им възнаграждения:
"Максималният осигурителен доход се увеличава минимално, но срещу това хората ще получат по-високи обезщетения и по-високи бъдещи пенсии. По отношение на държавните служители – нетните им доходи няма да се променят. Те няма да загубят нищо. Напротив – ще плащат по-нисък данък върху доходите, ще получават по-високи обезщетения и в дългосрочен план ще бъдат поставени при същите правила като всички останали работещи."

Той отхвърли тезата, че мярката е идеологически мотивирана:

"Не бих казал дали това е лява или дясна политика. Това е справедлива мярка. Когато преди години държавата започна да плаща осигуровките на държавните служители, техните възнаграждения бяха намалени. Сега, след като обществото настоява те да плащат личните си осигуровки като всички останали, е справедливо възнагражденията им да бъдат увеличени така, че нетният им доход да остане непроменен."

Донев съобщи, че кабинетът ще въведе таван на възнагражденията в публичните предприятия:

"Ограничението ще важи за почти всички публични предприятия, в които държавата има над 50% участие. Не е нормално всяка година да говорим за безводие, за неподменени водопроводи и тежко състояние на ВиК дружествата, а същевременно ръководствата им да получават несъразмерно високи възнаграждения. Същото важи и за държавните горски предприятия. Заплатите трябва да бъдат обвързани с резултатите."

"Да свием дефицита още по-рязко би означавало директен удар върху икономиката. Затова търсим баланс – държавните финанси постепенно да се върнат към устойчивост, без да бъде задушен икономическият растеж. Именно чрез по-висок растеж очакваме и повече приходи в бюджета."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Мошеник !

    34 7 Отговор
    Като Теб !

    Друг !

    Не може да се Очаква !

    Трябва да има !

    Свежи Пари !

    За Крадене !

    Коментиран от #2

    11:36 27.06.2026

  • 2 Рано е да се каже

    10 19 Отговор

    До коментар #1 от "От Мошеник !":

    Все пак Гълъб Донев не е Данчо Ментата.

    Коментиран от #18, #47

    11:38 27.06.2026

  • 3 Знаещ

    22 20 Отговор
    Не знам защо хората мразят адекватните мерки. Увеличението на заплатите в държавния сектор при ППДБ-ГЕРБ дойде с увеличение на дълга, не с по-силна икономика. Увеличение на дълга означава зависимост от световните банки, а зависимост означава липса на независимост. Може би това е целял Асен Василев.

    Коментиран от #9

    11:40 27.06.2026

  • 4 Гост

    36 4 Отговор
    Гадове!
    Не гласувах за вас, но възлагах надежди, че ще се застъпите за средната класа. А вие я стрижите още повече с абсурдното 30% увеличението на винетките и данъците.
    Продължавате порочното ухажване на висшата класа, като оставихте плоският данък. Вдигането на таванът на осигуровките заедно с прагът им е популизъм. Също, като самоосигуряващото на държавните служители. Ще им вдигнете с 15% заплатите, за да им ги вземете като самоосигуряващо. Преливане от пусто в празно.
    Червените ни правителства винаги ни излизат през носа. Бяхте последен шанс да промените нещо. Никакво доверие в изборната система повече.

    Коментиран от #11

    11:41 27.06.2026

  • 5 БРАВО

    19 10 Отговор
    Не само в ВиК и Горското, и на наглите учители, които произеждат неграмотни деца, им обвържете заплатите с резултатите, щото хасан василев им ги върза направо с минималната, че да им се вдига автоматично. Да не се занимават да протестират, а да имат повече време и да правят още по-неграмотни ученици, бъдещи избиратели на ПП-ДБ.

    Коментиран от #17, #31, #65

    11:42 27.06.2026

  • 6 Национални ПГ

    29 10 Отговор
    Това е бюджета който ви написаха в Кремъл, за да съботирате еврото и ЕС.Да настойвате едни българи срещу други.

    Коментиран от #32, #61

    11:43 27.06.2026

  • 7 Дефицита

    29 2 Отговор
    от 5,7% заложен в бюджета е с цел да влезе държавата в наказателна процедура за свръх дефицит и тогава ще бъде наложено чуждото ЕС решение на проблема, чрез увеличаване на данъците.
    И пак ще се оправдаят с тежко наследство и външен натиск.

    Коментиран от #13

    11:44 27.06.2026

  • 8 Правят се на ударени

    32 3 Отговор
    Кво става с боташ? Нали тоя ни го натресе.

    11:44 27.06.2026

  • 9 Администрацията лежи на гърба на народа.

    25 3 Отговор

    До коментар #3 от "Знаещ":

    От 700 000 на заплати по над 3000 евро дали и 5% правят нещо. Администрацията не е икономика.

    11:44 27.06.2026

  • 10 Гост

    28 1 Отговор
    30% по-скъпи винетки за обикновените хора, само и само богатите да не плащат реален данък за приходите си.
    Граби от избирателите, за да опазиш шайката. Това видяхме от вас, след няколко месеца на престола.

    11:45 27.06.2026

  • 11 да бе

    3 17 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Не е като да теглят милиарди кредити за да вдигат заплатите на държавните служители. Ще си плащат поне част от осигуровките, което означава намаляне на нетната работна заплата.

    Коментиран от #19

    11:46 27.06.2026

  • 12 Защо

    17 4 Отговор
    Не освободиш поста си ,илитерат?Не ставаш ,какво се натискаш.Много си далеч от материята на финансите.Дега този съветник,който прибра също некадърник,просто лоялно да взема едно големи пари за нищо Александър Маринов,агент Майстора о ДС,мултак и тъпа.... По финанси.С тези лели от съветски колхоз ли ги взаимства Людмила,изявената "финансистка" н Дидо фалита?А ти на Ами ли беше представител в измислената партия на посранистите?За измиране не с фадрома.И това ще стане....

    11:46 27.06.2026

  • 13 тихо копейка

    5 8 Отговор

    До коментар #7 от "Дефицита":

    Излиза, че тези, които ни вкараха в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит, са целяли да саботират влизането ни!

    Коментиран от #43

    11:47 27.06.2026

  • 14 Факти

    21 2 Отговор
    Реалността на червените олигарси, която глупавият народ не очакваше, защото е сляп и всяко десетилетие настъпва тая мотика поне веднъж. Сто пъти ви казах, че Крадев е по-зле дори от Мутрата. Червените боклу... са най-зле от всички.

    11:50 27.06.2026

  • 15 нано

    5 13 Отговор
    Тия предишните дето забатачиха бюджета сега се правят на морални стожери!!

    11:50 27.06.2026

  • 16 Дориана

    4 14 Отговор
    Да, точно така . Това е реалния бюджет , а не скрития дефицит при бюджета на коалиция Магнитски. Пламен Димитров и Димитър Манолов отдавна са патерици на Борисов и Пеевски и изпълняват точно техните нареждания. Те не искат икономически растеж за България за да може да излезе от Свръх Дефицита, Не искат демокрация и изсветляване на корупционните сделки,искат да запазят корумпирания модел с рекетите и саботажите дори в Народното събрание, искат да вкарат във война България за да угоди на ЕС преекспонирайки темата за Евроатлантизма. Щом искат България на дъното , тогава Ние ще се намесим. Да очакват тотален провал . .

    Коментиран от #34, #58, #66

    11:50 27.06.2026

  • 17 Гост

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "БРАВО":

    Това добре - подкрепям.
    Но те не събират такси от малцинствата, че ползват безплатно ток и вода.
    Не са получили и стотинка данък от тях.
    Не са им взели и лев за такса смет.
    Само ги хранят на социални срещу удобството да им гласуват. Стара, изпитана формула.
    И не искат богатите да плащат осигуровки и данъци за многото си пари.
    Но на нас ни оскъпяват винетките!!! И не с 10%, а с 30%.
    Това, ако не е престъпно, какво е?

    11:51 27.06.2026

  • 18 Гълъбът

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Рано е да се каже":

    макар и за непродължителен срок е бил и служебен премиер и е имал информация за състоянието на страната от другите президентски служебни правителства.
    Оказва се , че няма знанията и желанията да ограничи непродуктивни държавни харчове, а избира лесния популистки път на обяснения с неправилни решения на предишни управляващи. Ами затова имат мнозинство, за да ги отменят и вземат правилните управленски решения. Нямат реформаторски капацитет.

    11:52 27.06.2026

  • 19 Гост

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "да бе":

    Събуди се!
    Обещаха да им я вдигнат с 15%, за да им останат същите пари, като сега.

    11:53 27.06.2026

  • 20 Кара Кольо

    12 1 Отговор
    Гълъбе, Гълъбе, и ти самият не знаеш колко хурки стърчат от онова ти място!

    Коментиран от #23

    11:54 27.06.2026

  • 21 Дориана

    1 11 Отговор
    Провалени и компроментирани политици създали условията за корупция , мафия и икономически срив в хор се обединиха в стил - Най - добрата защита е нападението.За техен ужас точно този дефицит и бюджет са реалистичните и ще бъде приет от мнозинството. Обединената корумпирана опозиция само може да агресира в безпомощно състояние и изсветляване на цялата им дейност. Пламен Димитров и Димитър Манолов , които отдавна играят олята на маши на Борисов и Пеевски изпълнявайки техните нареждания се провалят тотално. Сега ще видим , кои са защитниците на корупцията и мафията.

    Коментиран от #29, #33, #52

    11:54 27.06.2026

  • 22 България е ЕС и НАТО, не Русия

    11 0 Отговор
    Готвят се да крадат двойно повече от правителството на ГЕРБ.
    Или може би да парите са за Путин, за ракети и бомби.
    Не може Радев да е спрял милиарди за крадене, а в бюджета изневеделица спрените милиарди се оказаха не само налице, но двукратно увеличени.

    11:56 27.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Много

    7 0 Отговор
    Ме цензурирате ,бе.За измитане с фадрома сте от временната партия на фалшивите герои.Самовлюбени и жестоки.Удариха народа си тези комунистически капиталисти ,за да остане голямата лапачка за техните русофилски олигарси.А,бе фатмаци ние доматите не ги ядем с колците.Но вие лъжците ще бъдете изхвърлени със сопи май

    11:56 27.06.2026

  • 25 Гост

    8 0 Отговор
    Това правителство, ако иска да си изкара мандата, трябва да спре да скубе от избирателите си, чиито гласове го избраха.
    Трябва да подгони несправедливите плосък данък и таван на осигуровките. Но знаем, че зад тях стоят едни хора, от които правителството трепери и зависи.
    Та, чие излиза, че е това правителство?

    11:56 27.06.2026

  • 26 Радев ведно с мафията

    12 0 Отговор
    Т Разбира се, че не е бюджетът на обществото, а вашият бюджет, който залага тези параметри, за да може да крадете на воля, като същевременно дадете трохи в края на годината на раята, за да продължат дебилите да ви гледат като зомбита и да не видят истината, че заемите се теглят, за да бъдат дадени на олигархията във вид на поръчки, а те от своя страна да ви върнат процент в джобчетата.

    Борецът срещу олигархията Радев е обвързан като свински черва именно с тази олигархия, която наля десетки милиони за да бъде избран и сега ще трябва да връща парите по 100.

    11:57 27.06.2026

  • 27 Гечко

    9 0 Отговор
    Нищо ново на хоризонта! Каквито избирателите,такива и политиците! Умни и кадърни,без неистово желание за ограбване на народа! Много съм доволен!

    11:57 27.06.2026

  • 28 АГАТ а Кристи

    12 0 Отговор
    Не.щаст.нико,
    Непосмяхте да пипнете олигарсите, администрацията и пагонтаджиите, както на всеослушание акламирахте.
    По-зле сте и от предишните. Те поне не обещаваха, а едно към едно както вие сега. Разлика нямате. Всички сте руски мага.рета, пасящи в български ливади

    11:57 27.06.2026

  • 29 Червено не.ЩА.стие,

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Малък МА !

    11:59 27.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дориана

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "БРАВО":

    Да, точно така Асен Воасилев за да се задържи на власт обвърза заплатите на учителите със средната работна заплата, което беше абсолютна преднамерена грешка. Много нагъл и провален политик. От злоба и завист към Румен Радев и неговата партия не спира да прави коментари. На следващите избори той и Мирчев отпадат от Парламента.

    Коментиран от #38, #48, #51

    12:00 27.06.2026

  • 32 Българин

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Национални ПГ":

    Всеки дебил, който ръси опорката, че радев има нещо общо с Русия ще бъде ликвидиран без присъда, чака се войната , за да започне ликвидирането ви западни сатанисти.
    Вашият агент на цру, който прикривате като русофил също ще ви последва, а може би и лично ще ви коли за да запази жалкият си живот.

    12:00 27.06.2026

  • 33 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дориана":

    Съмнява ме обществото да приеме по-високите данъци и такси на гърба си. Не мисля, че ще се зарадва.

    12:01 27.06.2026

  • 34 досаднодеяна

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Вашето твърдение, че опозицията ""искат да вкарат във война България за да угоди на ЕС"" странно съвпада с мненията на руските дипломати и кремълските правителствени говорители.
    Става разбираемо откъде знаете какво искат и не искат синдикати и опозиция и го твърдите.

    Коментиран от #53

    12:01 27.06.2026

  • 35 Слави Трифонов довърши кayнитe

    8 0 Отговор
    ПРЕДИШНИЯТ БЮДЖЕТ – 3 ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ, ОДОБРЕН ОТ ЕК. СЕГАШНИЯТ БЮДЖЕТ – 5,7 ПРОЦЕНТА ДЕФИЦИТ, ЗАПЛАХА ЗА ЕК И НОВИ 10 МЛРД.ДЪЛГ. ВИЕ СЕГА ЗАЩО НЕ ПРОТЕСТИРАТЕ И НЕ СТЕ НА ПЛОЩАДА ДА ИСКАТЕ ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО?

    Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
    E, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет – 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет – 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.

    И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.

    Вие сега защо не протестирате?

    Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?

    Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите па

    12:02 27.06.2026

  • 36 Гад ноу

    5 3 Отговор
    Александър Кадиев нещао да е казал против това правителство, ще протестира ли този нещастник сега, след като с негова помощ сегашните русофилски боклуци дойдоха на власт. Никаква далновидност у такива лаладжии, то е тъпо у главата и не може да мисли с два хода напред.

    12:03 27.06.2026

  • 37 Дойче зеле

    3 2 Отговор
    Овцете си избраха същите б клуци като ГЕРБ и ДПС, а очакват друг резултат. Българските партии са две ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ И ВЪЗРАЖДАНЕ

    12:03 27.06.2026

  • 38 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дориана":

    Учителите са сплотено съсловие, като полицаите, лекарите, общинските служители и бизнесмените, чиито гласове са нужни по изборите. Така ги купиха и тях.
    Ако и другите отрасли се обединят в съсловия, ще почнат да гарантират и техните доходи в опит да купят и техните гласове.
    От демокрация става пазарен принцип и системата се опорочава.

    12:04 27.06.2026

  • 39 Казуар

    4 0 Отговор
    Другарю Донев, според пропагандата на прогресивните комунисти, преди няколко години пенсии и заплати не е трябвало да се повишават, а и при повишенията пак сме най бедната държава в ЕС.

    12:04 27.06.2026

  • 40 Сиси

    4 0 Отговор
    Бюджета на предишните беше много по добър, тогава защо ги съборихте! Стани ти да седна аз!

    12:06 27.06.2026

  • 41 Емо

    5 0 Отговор
    А винетките с 30 % не е директен удар върху хората, които ви плащат заплатите? Индиректен е - като кроше!!!
    Вземете парите от хората и фирмите на ГЕРБ - къде са торбите с пачки от магистрала Хемус?

    Коментиран от #74

    12:06 27.06.2026

  • 42 Фост

    2 0 Отговор
    Само приказки кога ще има подведени под отговорност ???? Или и вие като всички преди вас се оправдавате с предходните и до там …

    12:06 27.06.2026

  • 43 Дефицита

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "тихо копейка":

    прано обяснение. Сега след Орбан и унгарците се гласят за еврозоната, но защо не успяват да измамят, че покриват критериите?
    5,7% дефицит няма как да се скрие до 3% иначе и новите биха могли да го скрият.

    12:07 27.06.2026

  • 44 Гугутка Бонева

    2 0 Отговор
    В настоящите реалности можем да се борим с олигархията само като я изместим. С друга.

    12:07 27.06.2026

  • 45 Браво

    5 0 Отговор
    Така е,обществото не очакваше Радината дружина, че ще стриже народа а олигарсите....Бойкоооооо,къде си Бащицеее ?

    12:08 27.06.2026

  • 46 Даката

    5 0 Отговор
    С две думи Гълъб Донев ни казва... Ние мислехме, че можем, но реалността показа, че сме големи на приказки, обикновени некадърници на които космоса им пречи... трябваше изпървом да премерим яйцето на гъ3от ни, за да разберем че не мое да мине оттам.
    Тръгнали нещастниците да се оправдават, такива нещастници сте, че нямам думи и тия имат пълно мнозинство в Парламента и могат да си гласуват каквото си пожелаят... 108 милиона €, подаръци за ВСС, ей така 100% отгоре на исканитеот ВСС 54 милиона... как може такова нещо и после винетките трябва да увеличим с 30% щото не ни излизат сметките, като дадем на този и онзи олигарх и не останаха за пенсии????
    Ей нещастници свалихте правителството на Желясков и с измислените ви протести, за да се наместите вие, русофилската сган.

    12:08 27.06.2026

  • 47 Зоя

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рано е да се каже":

    Но не е и гълъба на Пикасо !Петолъчката на челото му личи от будьоновката.

    12:08 27.06.2026

  • 48 В огромна грешка сте

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дориана":

    За 2 месеца срив на мунчовци огромен ,на изборите зимата кayните са вън и на съд -

    "Има негативна обществена реакция само за месец и половина работа на този кабинет", коментира социологът Добромир Живков. Той подчерта, че проучването е проведено преди правителството да обяви параметрите на новия бюджет.

    „Това, което видяхме при доверието в правителството, почти огледално се случва и с доверието в премиера Радев. При него спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%“, коментира Добромир Живков.

    12:08 27.06.2026

  • 49 Тоя

    8 0 Отговор
    повтаря "мъдростите" на другаря му Радев и нищо различно ! Това са им възможностите , възпитанието , морала , компетентността и съзнанието ! Да се разкарват час по - скоро , нищо друго !

    12:08 27.06.2026

  • 50 анонимен

    5 0 Отговор
    Защо ли на тоя изобщо не му вярвам. Свикнал цял живот да лъже разтяга лъжливи локуми за светлото бъдеще на комунизма, това е харесало на Радев за локумите. Като лъже да помага на Кремъл и чрез продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ. Затова има голяма черна каса в бюджета. Това търси радев някой умело да лъже народа, а на силоваците вдига заплата да го пазят от народа Всички експерти от всички партии са категорични че бюджета е много лош и трябва преработка, а не разтягане лъжливи локуми. Затова ли Радев всяваше страхове за да им повярваме в бюджета. И половината от заема отива за една голяма черна каса. Интересно къде са намислили да я дават!!!!!

    12:09 27.06.2026

  • 51 Тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Дориана":

    gygyk, дето го дуднеш непрекъснато, той ще отпадне.

    12:09 27.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дориана

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "досаднодеяна":

    Само слепите и глухите в България не знаят , че ЕС води Европа към война. Ти от кои си?

    Коментиран от #55, #59, #73

    12:10 27.06.2026

  • 54 истината

    6 0 Отговор
    Свикнал цял живот да лъже разтяга лъжливи локуми за светлото бъдеще на комунизма, това е харесало на Радев за локумите. Като лъже да помага на Кремъл и чрез продажните ни политици да изпразват европейските инвестиции които по принцип са предназначени да повишат просперитета на народа , а не да се крадат от Кремъл с българска помощ. Затова има голяма черна каса в бюджета.

    12:10 27.06.2026

  • 55 Точно

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    тебе, ще те мобилизират, в мuнeтнuя батальон.

    12:12 27.06.2026

  • 56 Гугутка Бонева

    0 2 Отговор
    Не е реалистично след 30 години съвместна работа на Държавата с Олигархията изведнъж Държавата да остане сама да се бори с наболелите проблеми у нас и с международното положение. Това е дълъг процес. Може би той ще започне реално да се осъществява от някое от следващите правителства. Сами разбирате, че сега това не е възможно. В този момент на държавата й трябва стабилност, която ние не можем да рискуваме с непремерени действия срещу Олигархията, колкото и да ви се иска.

    Коментиран от #69

    12:13 27.06.2026

  • 57 Тези

    6 0 Отговор
    Сега целта е да под лъжат хората да изберат и онази върла комунистка за президенти после почва якото клатене.
    Народа късно ще разбере накъде гозавличат не прикрити руски слуги.Всички наследници на здрави Ком.росове партизански.Тази напаст играе за онези от изток т.е.скапване и предаване на територията.

    12:13 27.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 досаднодеяна

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    Очевидно си знаете диагнозата, за която настоятелно задавате неуместни и неадекватни въпроси.

    Коментиран от #64

    12:15 27.06.2026

  • 60 Този вярно ли е бил

    5 0 Отговор
    ЗКПЧ ?
    Ако това е вярно просто не е истина !!!
    И надежда всяка оставете !!!

    12:16 27.06.2026

  • 61 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Национални ПГ":

    Искаш да кажеш едни тъпаци срещу други

    12:17 27.06.2026

  • 62 Тези

    4 0 Отговор
    Вижте им само физиономиите грбо селско неинтлигентно наследство тез ходят из Европа и по света -за срам.И предишния бабаит бе същия и без език даже.

    12:17 27.06.2026

  • 63 Глей ти

    3 0 Отговор
    Работник: - На 1200 € заплата плащам 260 € осигуровки.
    Директор: - И аз плащам толкова, но на 5000 € заплата и не ги усещам осигуровките. Да живей тавана!

    12:17 27.06.2026

  • 64 Може

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "досаднодеяна":

    и да си я знае, ама няма признаци, че я разбира.

    12:18 27.06.2026

  • 65 Сиси

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "БРАВО":

    Я по кротко, какво са ти виновни учителите!Първо отварял ли си учебниците на тия ученици, да видиш глупостите вътре! Второ, още се чудя че в училищата има учители! Щото с тези невъзпитани и разхайтени лепки трудно е да издържиш и десет минути, камо ли цял час! В училище се учи, възпитанието идва от къщи! Каквито родителите такива и децата! Но с тази демокрация, на келешчето не можеш и дума да му кажеш камо ли шамар да му завъртиш за непристойно поведение! Защо премахнаха оценката за поведение, защо премахна повтарянето на класа! В осми клас не могат да четат и пишат! Значи системата е сбъркана от горе от главата, а не от учителите! От някой завършил от тази същата система! Дето му пишат оценките за присъствие , а не за знания, защото е синче на някого! Но това синче на някого утре ще те ликува или ще те управлява ! А то горкото главицата му празна!

    12:19 27.06.2026

  • 66 Тази

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    тролка още ли не са я закарали в Карлуково. Много луда и много неграмотно проруско и орокомунистипеско същество!

    Коментиран от #70

    12:19 27.06.2026

  • 67 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Като "почне" гумичката, разбираш кой къде се е цанил на работа

    12:20 27.06.2026

  • 68 Задкулисен олигарх

    2 0 Отговор
    - Вземете още от бачкаторите, че на мен не ми се плаща.

    12:20 27.06.2026

  • 69 Дефицита

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Гугутка Бонева":

    Когато искат, но нямат желание, се обяснява, че е невъзможно. Стабилност на управлението е постигната чрез 131 радеви депутати.

    12:21 27.06.2026

  • 70 Прочети

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Тази":

    коментар 67

    12:22 27.06.2026

  • 71 Прогресивен позор!

    6 0 Отговор
    Реалността налага да ограничите личния си апетит, и да не говорите за популизъм, когато си пълните гушите и се прегрупирате и прегръщате с виновниците за разрухата на обществото и финансите на държавата.
    Продължавате да надграждате корупцията и да копаете дъното на социалното неравенство.
    Доунищожаване на народа и държавата ли е целта на хибрида, закичил се с гръмката дума
    " прогрес", чиито смисъл очевидно не разбира?
    Шарлатани и негодници!
    Шарлатани

    12:22 27.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Аз съм

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дориана":

    От тези, дато не те пр.авиха, а само гледаха

    12:27 27.06.2026

  • 74 Ганьо

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Емо":

    Къде са парите?Нали един социално слаб несретник изтегли кеш 500 млн.лв.в чували?Ами няма го.Не го и търсят.И чувалите дори не намериха.Това е положението.А иначе към Боташ всеки ден парите си текат.Трябва май да го впишат в Гинес.Дали има такова чудо на планетата?А случая КТБ?Вежди обаче си взе милионите,нали?

    12:28 27.06.2026

  • 75 Резачо

    5 0 Отговор
    Както обяви 30% поскъпване на винетката от 01.08 без обяснения, така да обяви и 30% съкращения в администрацията от 01.08...толкова е просто

    12:28 27.06.2026

  • 76 Честито

    4 0 Отговор
    Честито на печелившите. Народа все по трудния начин разбира, че пак са го пожертвали в името на Олигарсите.

    Коментиран от #80

    12:30 27.06.2026

  • 77 ЗКПЧ с Фуражка!

    3 0 Отговор
    Общи приказки,празни лозунги,демагогия,страх и тотална некопетентност! И няма как да е различно с тая сбирщина на фуражки,клели се във вярност на БКП и КПСС, доносници на ДС и комунисти от 3-ти -4-ти ешалон и откровени калинки.

    12:32 27.06.2026

  • 78 Този е идиот

    2 0 Отговор
    Вчера Кокорчо при Сладуранка Ризова обясни на гълъба как дефицитът може да е 2,7 процента. Но гълъбът не прихваща или по-скоро не му понася да редактира бюджета.

    12:33 27.06.2026

  • 79 смях в залата

    2 0 Отговор
    Българите си го начукват сами. Затова Македонците не искат да имат нищо общо с нас.Полит командир по образувание и убеждение от комунизма ако знаете какво означава ще прави прогрес в европейска българия.Честито на неуките и необразованите.

    12:33 27.06.2026

  • 80 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Честито":

    Доверието в правителството на Радев току-що се срина с колосалните 85%.

    12:34 27.06.2026

  • 81 И КАКВО ИЗЛИЗА,

    1 1 Отговор
    Че тези,които ни вкараха в еврвротинята с фалшифицирани данни и дефицит,сега организират протест!?

    12:34 27.06.2026

  • 82 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    0 0 Отговор
    Поредните Бо,клуци крадци и лъжци бай Га,ньовци които тупкат топката ,губят времето на народа и ме докосват мутро олигархията която унищожи българската държава и нация. Няма кой да ви чака и търпи тъй,по зкпч ,взимайте си фатмака комуняга и изчезвайте щото на есен ви почваме с камъните

    12:36 27.06.2026

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