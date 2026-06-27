Гълъб Донев: Това не е бюджетът, който обществото очакваше, а бюджетът, който реалността налага

Проектобюджетът за 2026 година не е бюджетът, който обществото очакваше, а бюджетът, който реалността налага. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, цитиран от novini.bg. Донев подчерта, че основните политики на настоящото управление ще намерят отражение едва в бюджета за 2027 година
"Хората очакваха и все още очакват съвсем друг, по-радикален бюджет – бюджет, който да върне нормалността в държавните финанси. Но трябва да си дадем сметка, че сме в края на юни. Този бюджет не започва от 27 юни или от 1 юли, а се изпълнява още от 1 януари. До 7 май страната беше управлявана от две различни правителства, които освен че изпълняваха удължителния закон за бюджета, взеха и решения, натоварили бюджета с над 1,1 млрд. евро допълнителни разходи. Всичко това трябва да бъде платено през бюджета за 2026 година", поясни Донев.
Според него най-важната отложена реформа е тази в държавната администрация:
"На България ѝ е необходима сериозна административна реформа. Тя трябва да бъде извършена смело и да отчете всички промени, които настъпиха през годините – дигитализацията, електронното управление, необходимостта от по-малко дублиращи се структури. След функционален анализ ще стане ясно кои администрации могат да бъдат обединени, кои услуги могат да бъдат централизирани и дигитализирани, така че гражданите и бизнесът да получават по-качествено обслужване с по-малко административна тежест."
Финансовият министър защити решението държавните служители постепенно да започнат сами да плащат личните си осигуровки, като увери, че това няма да намали нетните им възнаграждения:
"Максималният осигурителен доход се увеличава минимално, но срещу това хората ще получат по-високи обезщетения и по-високи бъдещи пенсии. По отношение на държавните служители – нетните им доходи няма да се променят. Те няма да загубят нищо. Напротив – ще плащат по-нисък данък върху доходите, ще получават по-високи обезщетения и в дългосрочен план ще бъдат поставени при същите правила като всички останали работещи."
Той отхвърли тезата, че мярката е идеологически мотивирана:
"Не бих казал дали това е лява или дясна политика. Това е справедлива мярка. Когато преди години държавата започна да плаща осигуровките на държавните служители, техните възнаграждения бяха намалени. Сега, след като обществото настоява те да плащат личните си осигуровки като всички останали, е справедливо възнагражденията им да бъдат увеличени така, че нетният им доход да остане непроменен."
Донев съобщи, че кабинетът ще въведе таван на възнагражденията в публичните предприятия:
"Ограничението ще важи за почти всички публични предприятия, в които държавата има над 50% участие. Не е нормално всяка година да говорим за безводие, за неподменени водопроводи и тежко състояние на ВиК дружествата, а същевременно ръководствата им да получават несъразмерно високи възнаграждения. Същото важи и за държавните горски предприятия. Заплатите трябва да бъдат обвързани с резултатите."
"Да свием дефицита още по-рязко би означавало директен удар върху икономиката. Затова търсим баланс – държавните финанси постепенно да се върнат към устойчивост, без да бъде задушен икономическият растеж. Именно чрез по-висок растеж очакваме и повече приходи в бюджета."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От Мошеник !
Друг !
Не може да се Очаква !
Трябва да има !
Свежи Пари !
За Крадене !
Коментиран от #2
11:36 27.06.2026
2 Рано е да се каже
До коментар #1 от "От Мошеник !":Все пак Гълъб Донев не е Данчо Ментата.
Коментиран от #18, #47
11:38 27.06.2026
3 Знаещ
Коментиран от #9
11:40 27.06.2026
4 Гост
Не гласувах за вас, но възлагах надежди, че ще се застъпите за средната класа. А вие я стрижите още повече с абсурдното 30% увеличението на винетките и данъците.
Продължавате порочното ухажване на висшата класа, като оставихте плоският данък. Вдигането на таванът на осигуровките заедно с прагът им е популизъм. Също, като самоосигуряващото на държавните служители. Ще им вдигнете с 15% заплатите, за да им ги вземете като самоосигуряващо. Преливане от пусто в празно.
Червените ни правителства винаги ни излизат през носа. Бяхте последен шанс да промените нещо. Никакво доверие в изборната система повече.
Коментиран от #11
11:41 27.06.2026
5 БРАВО
Коментиран от #17, #31, #65
11:42 27.06.2026
6 Национални ПГ
Коментиран от #32, #61
11:43 27.06.2026
7 Дефицита
И пак ще се оправдаят с тежко наследство и външен натиск.
Коментиран от #13
11:44 27.06.2026
8 Правят се на ударени
11:44 27.06.2026
9 Администрацията лежи на гърба на народа.
До коментар #3 от "Знаещ":От 700 000 на заплати по над 3000 евро дали и 5% правят нещо. Администрацията не е икономика.
11:44 27.06.2026
10 Гост
Граби от избирателите, за да опазиш шайката. Това видяхме от вас, след няколко месеца на престола.
11:45 27.06.2026
11 да бе
До коментар #4 от "Гост":Не е като да теглят милиарди кредити за да вдигат заплатите на държавните служители. Ще си плащат поне част от осигуровките, което означава намаляне на нетната работна заплата.
Коментиран от #19
11:46 27.06.2026
12 Защо
11:46 27.06.2026
13 тихо копейка
До коментар #7 от "Дефицита":Излиза, че тези, които ни вкараха в еврозоната с фалшиви данни за инфлация и дефицит, са целяли да саботират влизането ни!
Коментиран от #43
11:47 27.06.2026
14 Факти
11:50 27.06.2026
15 нано
11:50 27.06.2026
16 Дориана
Коментиран от #34, #58, #66
11:50 27.06.2026
17 Гост
До коментар #5 от "БРАВО":Това добре - подкрепям.
Но те не събират такси от малцинствата, че ползват безплатно ток и вода.
Не са получили и стотинка данък от тях.
Не са им взели и лев за такса смет.
Само ги хранят на социални срещу удобството да им гласуват. Стара, изпитана формула.
И не искат богатите да плащат осигуровки и данъци за многото си пари.
Но на нас ни оскъпяват винетките!!! И не с 10%, а с 30%.
Това, ако не е престъпно, какво е?
11:51 27.06.2026
18 Гълъбът
До коментар #2 от "Рано е да се каже":макар и за непродължителен срок е бил и служебен премиер и е имал информация за състоянието на страната от другите президентски служебни правителства.
Оказва се , че няма знанията и желанията да ограничи непродуктивни държавни харчове, а избира лесния популистки път на обяснения с неправилни решения на предишни управляващи. Ами затова имат мнозинство, за да ги отменят и вземат правилните управленски решения. Нямат реформаторски капацитет.
11:52 27.06.2026
19 Гост
До коментар #11 от "да бе":Събуди се!
Обещаха да им я вдигнат с 15%, за да им останат същите пари, като сега.
11:53 27.06.2026
20 Кара Кольо
Коментиран от #23
11:54 27.06.2026
21 Дориана
Коментиран от #29, #33, #52
11:54 27.06.2026
22 България е ЕС и НАТО, не Русия
Или може би да парите са за Путин, за ракети и бомби.
Не може Радев да е спрял милиарди за крадене, а в бюджета изневеделица спрените милиарди се оказаха не само налице, но двукратно увеличени.
11:56 27.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Много
11:56 27.06.2026
25 Гост
Трябва да подгони несправедливите плосък данък и таван на осигуровките. Но знаем, че зад тях стоят едни хора, от които правителството трепери и зависи.
Та, чие излиза, че е това правителство?
11:56 27.06.2026
26 Радев ведно с мафията
Борецът срещу олигархията Радев е обвързан като свински черва именно с тази олигархия, която наля десетки милиони за да бъде избран и сега ще трябва да връща парите по 100.
11:57 27.06.2026
27 Гечко
11:57 27.06.2026
28 АГАТ а Кристи
Непосмяхте да пипнете олигарсите, администрацията и пагонтаджиите, както на всеослушание акламирахте.
По-зле сте и от предишните. Те поне не обещаваха, а едно към едно както вие сега. Разлика нямате. Всички сте руски мага.рета, пасящи в български ливади
11:57 27.06.2026
29 Червено не.ЩА.стие,
До коментар #21 от "Дориана":Малък МА !
11:59 27.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Дориана
До коментар #5 от "БРАВО":Да, точно така Асен Воасилев за да се задържи на власт обвърза заплатите на учителите със средната работна заплата, което беше абсолютна преднамерена грешка. Много нагъл и провален политик. От злоба и завист към Румен Радев и неговата партия не спира да прави коментари. На следващите избори той и Мирчев отпадат от Парламента.
Коментиран от #38, #48, #51
12:00 27.06.2026
32 Българин
До коментар #6 от "Национални ПГ":Всеки дебил, който ръси опорката, че радев има нещо общо с Русия ще бъде ликвидиран без присъда, чака се войната , за да започне ликвидирането ви западни сатанисти.
Вашият агент на цру, който прикривате като русофил също ще ви последва, а може би и лично ще ви коли за да запази жалкият си живот.
12:00 27.06.2026
33 Гост
До коментар #21 от "Дориана":Съмнява ме обществото да приеме по-високите данъци и такси на гърба си. Не мисля, че ще се зарадва.
12:01 27.06.2026
34 досаднодеяна
До коментар #16 от "Дориана":Вашето твърдение, че опозицията ""искат да вкарат във война България за да угоди на ЕС"" странно съвпада с мненията на руските дипломати и кремълските правителствени говорители.
Става разбираемо откъде знаете какво искат и не искат синдикати и опозиция и го твърдите.
Коментиран от #53
12:01 27.06.2026
35 Слави Трифонов довърши кayнитe
Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.
E, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет. И сега искам да направя едно простичко сравнение. Предишният бюджет – 3 процента дефицит, одобрен от ЕК и заложени реформи за намаляване на дефицита в следващите години. Сегашният бюджет – 5,7 процента дефицит, заплаха от ЕК за вкарване на страната в процедура по свръхдефицит и нови 10 милиарда дълг.
И ето сега, колеги журналисти, моят въпрос към вас.
Вие сега защо не протестирате?
Вие защо не разкъсате този проектобюджет на малки парченца, след като, сравнявайки го с предишния проектобюджет, този е в пъти по-лош?
Вие защо не призовавате за оставка на правителството, за нови избори и защо не сте на жълтите па
12:02 27.06.2026
36 Гад ноу
12:03 27.06.2026
37 Дойче зеле
12:03 27.06.2026
38 Гост
До коментар #31 от "Дориана":Учителите са сплотено съсловие, като полицаите, лекарите, общинските служители и бизнесмените, чиито гласове са нужни по изборите. Така ги купиха и тях.
Ако и другите отрасли се обединят в съсловия, ще почнат да гарантират и техните доходи в опит да купят и техните гласове.
От демокрация става пазарен принцип и системата се опорочава.
12:04 27.06.2026
39 Казуар
12:04 27.06.2026
40 Сиси
12:06 27.06.2026
41 Емо
Вземете парите от хората и фирмите на ГЕРБ - къде са торбите с пачки от магистрала Хемус?
Коментиран от #74
12:06 27.06.2026
42 Фост
12:06 27.06.2026
43 Дефицита
До коментар #13 от "тихо копейка":прано обяснение. Сега след Орбан и унгарците се гласят за еврозоната, но защо не успяват да измамят, че покриват критериите?
5,7% дефицит няма как да се скрие до 3% иначе и новите биха могли да го скрият.
12:07 27.06.2026
44 Гугутка Бонева
12:07 27.06.2026
45 Браво
12:08 27.06.2026
46 Даката
Тръгнали нещастниците да се оправдават, такива нещастници сте, че нямам думи и тия имат пълно мнозинство в Парламента и могат да си гласуват каквото си пожелаят... 108 милиона €, подаръци за ВСС, ей така 100% отгоре на исканитеот ВСС 54 милиона... как може такова нещо и после винетките трябва да увеличим с 30% щото не ни излизат сметките, като дадем на този и онзи олигарх и не останаха за пенсии????
Ей нещастници свалихте правителството на Желясков и с измислените ви протести, за да се наместите вие, русофилската сган.
12:08 27.06.2026
47 Зоя
До коментар #2 от "Рано е да се каже":Но не е и гълъба на Пикасо !Петолъчката на челото му личи от будьоновката.
12:08 27.06.2026
48 В огромна грешка сте
До коментар #31 от "Дориана":За 2 месеца срив на мунчовци огромен ,на изборите зимата кayните са вън и на съд -
"Има негативна обществена реакция само за месец и половина работа на този кабинет", коментира социологът Добромир Живков. Той подчерта, че проучването е проведено преди правителството да обяви параметрите на новия бюджет.
„Това, което видяхме при доверието в правителството, почти огледално се случва и с доверието в премиера Радев. При него спадът, както го наричаме в нетния рейтинг, не е 11%, както видяхме при правителството, а 9%“, коментира Добромир Живков.
12:08 27.06.2026
49 Тоя
12:08 27.06.2026
50 анонимен
12:09 27.06.2026
51 Тоя
До коментар #31 от "Дориана":gygyk, дето го дуднеш непрекъснато, той ще отпадне.
12:09 27.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Дориана
До коментар #34 от "досаднодеяна":Само слепите и глухите в България не знаят , че ЕС води Европа към война. Ти от кои си?
Коментиран от #55, #59, #73
12:10 27.06.2026
54 истината
12:10 27.06.2026
55 Точно
До коментар #53 от "Дориана":тебе, ще те мобилизират, в мuнeтнuя батальон.
12:12 27.06.2026
56 Гугутка Бонева
Коментиран от #69
12:13 27.06.2026
57 Тези
Народа късно ще разбере накъде гозавличат не прикрити руски слуги.Всички наследници на здрави Ком.росове партизански.Тази напаст играе за онези от изток т.е.скапване и предаване на територията.
12:13 27.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 досаднодеяна
До коментар #53 от "Дориана":Очевидно си знаете диагнозата, за която настоятелно задавате неуместни и неадекватни въпроси.
Коментиран от #64
12:15 27.06.2026
60 Този вярно ли е бил
Ако това е вярно просто не е истина !!!
И надежда всяка оставете !!!
12:16 27.06.2026
61 Хахаха
До коментар #6 от "Национални ПГ":Искаш да кажеш едни тъпаци срещу други
12:17 27.06.2026
62 Тези
12:17 27.06.2026
63 Глей ти
Директор: - И аз плащам толкова, но на 5000 € заплата и не ги усещам осигуровките. Да живей тавана!
12:17 27.06.2026
64 Може
До коментар #59 от "досаднодеяна":и да си я знае, ама няма признаци, че я разбира.
12:18 27.06.2026
65 Сиси
До коментар #5 от "БРАВО":Я по кротко, какво са ти виновни учителите!Първо отварял ли си учебниците на тия ученици, да видиш глупостите вътре! Второ, още се чудя че в училищата има учители! Щото с тези невъзпитани и разхайтени лепки трудно е да издържиш и десет минути, камо ли цял час! В училище се учи, възпитанието идва от къщи! Каквито родителите такива и децата! Но с тази демокрация, на келешчето не можеш и дума да му кажеш камо ли шамар да му завъртиш за непристойно поведение! Защо премахнаха оценката за поведение, защо премахна повтарянето на класа! В осми клас не могат да четат и пишат! Значи системата е сбъркана от горе от главата, а не от учителите! От някой завършил от тази същата система! Дето му пишат оценките за присъствие , а не за знания, защото е синче на някого! Но това синче на някого утре ще те ликува или ще те управлява ! А то горкото главицата му празна!
12:19 27.06.2026
66 Тази
До коментар #16 от "Дориана":тролка още ли не са я закарали в Карлуково. Много луда и много неграмотно проруско и орокомунистипеско същество!
Коментиран от #70
12:19 27.06.2026
67 АГАТ а Кристи
12:20 27.06.2026
68 Задкулисен олигарх
12:20 27.06.2026
69 Дефицита
До коментар #56 от "Гугутка Бонева":Когато искат, но нямат желание, се обяснява, че е невъзможно. Стабилност на управлението е постигната чрез 131 радеви депутати.
12:21 27.06.2026
70 Прочети
До коментар #66 от "Тази":коментар 67
12:22 27.06.2026
71 Прогресивен позор!
Продължавате да надграждате корупцията и да копаете дъното на социалното неравенство.
Доунищожаване на народа и държавата ли е целта на хибрида, закичил се с гръмката дума
" прогрес", чиито смисъл очевидно не разбира?
Шарлатани и негодници!
Шарлатани
12:22 27.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Аз съм
До коментар #53 от "Дориана":От тези, дато не те пр.авиха, а само гледаха
12:27 27.06.2026
74 Ганьо
До коментар #41 от "Емо":Къде са парите?Нали един социално слаб несретник изтегли кеш 500 млн.лв.в чували?Ами няма го.Не го и търсят.И чувалите дори не намериха.Това е положението.А иначе към Боташ всеки ден парите си текат.Трябва май да го впишат в Гинес.Дали има такова чудо на планетата?А случая КТБ?Вежди обаче си взе милионите,нали?
12:28 27.06.2026
75 Резачо
12:28 27.06.2026
76 Честито
Коментиран от #80
12:30 27.06.2026
77 ЗКПЧ с Фуражка!
12:32 27.06.2026
78 Този е идиот
12:33 27.06.2026
79 смях в залата
12:33 27.06.2026
80 Факт
До коментар #76 от "Честито":Доверието в правителството на Радев току-що се срина с колосалните 85%.
12:34 27.06.2026
81 И КАКВО ИЗЛИЗА,
12:34 27.06.2026
82 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
12:36 27.06.2026