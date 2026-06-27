Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, където стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино

Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, където стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино

27 Юни, 2026 12:20 964 16

  • софийска районна прокуратура-
  • проверка-
  • път-
  • катастрофа-
  • мало бучино

Дадени са указания в хода на досъдебното производство да бъдат изискани документи от АПИ и Областното пътно управление, от които да става ясно кога е въведен в експлоатация пътят. В документите следва да се съдържат данни за последни ремонти и подмяна на мантинелите в района

Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, където стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на състоянието на пътя, по който на 25.06.2026 г. стана катастрофата с камион в района на село Мало Бучино. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, цитирани от БНТ.
На 26.06.2026 г., в Софийската районна прокуратура беше докладвано от СДВР престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "а" вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели.

След доклад на материалите наблюдаващ прокурор е дал указание да се направи допълнителен оглед на местопроизшествието, като следва се установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката на пътя, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на ограничителните системи.

Дадени са указания в хода на досъдебното производство да бъдат изискани документи от АПИ и Областното пътно управление, от които да става ясно кога е въведен в експлоатация пътят. В документите следва да се съдържат данни за последни ремонти и подмяна на мантинелите в района. Изискани са и договори за поддръжка, протоколи от проверки, сертификати и декларации за експлоатационни показатели на използваните ограничителните системи, както и протоколи за предходни ПТП в същия участък.

Наблюдаващият прокурор е указал да се назначи комплексна съдебна автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се е движил камионът, бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в ограничителната система. Експертизите следва да установят отговаряла ли е монтираната мантинела на изискванията в този пътен участък и дали при правилно избрана и монтирана ограничителна система е технически възможно МПС да бъде задържано или върнато в платното.

В хода на досъдебното производство е изискана и справка за всички ПТП в същия участък за последните 5 години. Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    Довечера излизаме 500 000 и ги изриваме

    Коментиран от #3

    12:22 27.06.2026

  • 2 А50

    6 0 Отговор
    Трябва да се разглеждат всички аспекти при ПТП. До сега беше несъобразена скорост, а другите престъпления продължават

    12:25 27.06.2026

  • 3 А50

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    500 000 немогат да изринат 4г това дето окакахте за последните 15 години

    12:26 27.06.2026

  • 4 Защо САМО

    8 0 Отговор
    Където има инцидент се проверявя? Мантинелите се сменят , когато им изтипе експлоатационният период. Когато метала се ,, измори,, Не когато някой се блъсне и ги намачка. Ако се проверят пътищата ни, ще се окаже, че всичко е за смяна. Простотииите по пътищата са шовсеместни. Дупки, смотана маркировка, неадекватни и липса на знаци, треви по 2 метра, пропаднали отводнителни канали, ръждясали и стари мантинели, разбити виадукти и мостове, недисциплинирани и некомпетентни водачи, хранилки от радари и т. Н. Тръгнали да проверяват мястото на инцидента САМО. Ами съседният участък.... Той ще е на същото дередже. Кого заблуждавате...?

    Коментиран от #7

    12:44 27.06.2026

  • 5 Тома

    10 1 Отговор
    Още при катастрофата с автобуса който падна в пропастта тогава трябваше всички от шайката герб да са в затвора.И много човешки животи щяха да се спасят

    Коментиран от #8

    12:56 27.06.2026

  • 6 Павел пенев

    8 1 Отговор
    Това не е прокуратура а психодиспансер за полу идиоти. Водача е виновен а не асфалта,мантинелите, гумите,времето,маркировката и т.н.глупости. няма нужда от никакви тъпи експертизи на още по тъпи и корумпирани експерти.

    12:56 27.06.2026

  • 7 А50

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Защо САМО":

    Научаваме че за косене на треви по пътищата се дават милиарди, а то не можеш да видиш знаците от трева. Хоризонталната маркировка вече е пожелателна и не е задължитилно да е светоотразителна. Ако нямаме навигация по телефоните е невъзможно да се ориентираш . Но това го твориха тия дето ще протестират срещу Радев

    12:58 27.06.2026

  • 8 Неверни

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Само да напомня. Този участък от Люлин до Перник го възложи Станишката на турците и те го чоплиха сто години и само се събаря и тунели криви и нивата крива и те така…….

    Коментиран от #12, #14

    13:07 27.06.2026

  • 9 Стара поговорка

    2 1 Отговор
    По-добре късно, отколкото никога! Е, важното е да има банани целодневно!

    13:07 27.06.2026

  • 10 Пътища няма

    1 0 Отговор
    Пплъхчетата от АПИ разкешваха на т л ъссстите. Да е един проблемен път, да е проблем. Просто няма пътища. Магистрала Хемус 2558 г.

    13:20 27.06.2026

  • 11 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    Крадеца-убиец от Банкя в кауша до живот

    13:24 27.06.2026

  • 12 И Киев е Руски

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Неверни":

    А за останалите сигурно Т Живков е виновен .См.тан.К

    13:28 27.06.2026

  • 13 БОЙКУ да пукне НАРЪГАН ИЛИ

    0 1 Отговор
    СПЛЕСКСАН ОТ ТИР В МАНТИНЕЛА

    Коментиран от #16

    13:34 27.06.2026

  • 14 Но пък

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Неверни":

    бат Бойко му резна лентата! Та кой е по -виновен?

    13:35 27.06.2026

  • 15 Мдаа...!

    1 0 Отговор
    Стандартното ,след трагичен инцидент...!
    ,,Разпоредена е проверка по случая...!"...!
    И накрая-резултат от ,,проверката"-никъФ!
    Всяко чудо-за три дни!
    Питам!
    До кога ще я караме така с тия...,,разпоредени проверки по случая"...?!?!

    13:51 27.06.2026

  • 16 Да,ама нЕма как да стане!.

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "БОЙКУ да пукне НАРЪГАН ИЛИ":

    И сега ше ти обЯсним-защо...!
    Мантинелата е тънка и слабичка,като хартия,а Бочко е здрав,дебел и ояден,като бик...!
    Така,че по-скоро мантинелата ще пострада,отколкото Бочко...!

    13:54 27.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол