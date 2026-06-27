Софийска районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, където стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино

Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на състоянието на пътя, по който на 25.06.2026 г. стана катастрофата с камион в района на село Мало Бучино. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата, цитирани от БНТ.
На 26.06.2026 г., в Софийската районна прокуратура беше докладвано от СДВР престъпление по чл. 343, ал. 1, б. "а" вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. В хода на разследването до момента е извършен оглед на местопроизшествието и са разпитани свидетели.
След доклад на материалите наблюдаващ прокурор е дал указание да се направи допълнителен оглед на местопроизшествието, като следва се установи какво е състоянието на настилката, пътните знаци и маркировката на пътя, както и състоянието и вида на закрепване и евентуални деформации на ограничителните системи.
Дадени са указания в хода на досъдебното производство да бъдат изискани документи от АПИ и Областното пътно управление, от които да става ясно кога е въведен в експлоатация пътят. В документите следва да се съдържат данни за последни ремонти и подмяна на мантинелите в района. Изискани са и договори за поддръжка, протоколи от проверки, сертификати и декларации за експлоатационни показатели на използваните ограничителните системи, както и протоколи за предходни ПТП в същия участък.
Наблюдаващият прокурор е указал да се назначи комплексна съдебна автотехническа, транспортно-техническа и пътно-инженерна експертиза, които да дадат яснота с каква приблизителна скорост се е движил камионът, бил ли е претоварен, какъв е бил ъгълът на удара в ограничителната система. Експертизите следва да установят отговаряла ли е монтираната мантинела на изискванията в този пътен участък и дали при правилно избрана и монтирана ограничителна система е технически възможно МПС да бъде задържано или върнато в платното.
В хода на досъдебното производство е изискана и справка за всички ПТП в същия участък за последните 5 години. Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3
12:22 27.06.2026
2 А50
12:25 27.06.2026
3 А50
До коментар #1 от "Последния Софиянец":500 000 немогат да изринат 4г това дето окакахте за последните 15 години
12:26 27.06.2026
4 Защо САМО
Коментиран от #7
12:44 27.06.2026
5 Тома
Коментиран от #8
12:56 27.06.2026
6 Павел пенев
12:56 27.06.2026
7 А50
До коментар #4 от "Защо САМО":Научаваме че за косене на треви по пътищата се дават милиарди, а то не можеш да видиш знаците от трева. Хоризонталната маркировка вече е пожелателна и не е задължитилно да е светоотразителна. Ако нямаме навигация по телефоните е невъзможно да се ориентираш . Но това го твориха тия дето ще протестират срещу Радев
12:58 27.06.2026
8 Неверни
До коментар #5 от "Тома":Само да напомня. Този участък от Люлин до Перник го възложи Станишката на турците и те го чоплиха сто години и само се събаря и тунели криви и нивата крива и те така…….
Коментиран от #12, #14
13:07 27.06.2026
9 Стара поговорка
13:07 27.06.2026
10 Пътища няма
13:20 27.06.2026
11 И Киев е Руски
13:24 27.06.2026
12 И Киев е Руски
До коментар #8 от "Неверни":А за останалите сигурно Т Живков е виновен .См.тан.К
13:28 27.06.2026
13 БОЙКУ да пукне НАРЪГАН ИЛИ
Коментиран от #16
13:34 27.06.2026
14 Но пък
До коментар #8 от "Неверни":бат Бойко му резна лентата! Та кой е по -виновен?
13:35 27.06.2026
15 Мдаа...!
,,Разпоредена е проверка по случая...!"...!
И накрая-резултат от ,,проверката"-никъФ!
Всяко чудо-за три дни!
Питам!
До кога ще я караме така с тия...,,разпоредени проверки по случая"...?!?!
13:51 27.06.2026
16 Да,ама нЕма как да стане!.
До коментар #13 от "БОЙКУ да пукне НАРЪГАН ИЛИ":И сега ше ти обЯсним-защо...!
Мантинелата е тънка и слабичка,като хартия,а Бочко е здрав,дебел и ояден,като бик...!
Така,че по-скоро мантинелата ще пострада,отколкото Бочко...!
13:54 27.06.2026