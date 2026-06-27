Деница Сачева: Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Давам му оценка 3

Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Няма случай в историята, някой чрез ограничаване на разходите, да е довел до развитие и да е имало успех”, давам му оценка 3. Това коментира в „Събуди се” по Нова телевизия Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, цитирана от novini.bg
„Ако има неефективни разходи, трябва да бъдат ограничавани. Но в този бюджет няма никакви мерки за развитие, за растеж”, каза Сачева. Допълни още, че с интерес очаква управленската програма на правителството, за да стане ясно какви мерки ще заложи кабинетът за 2027 г.
По думите ѝ в момента се казва, че трябват милиарди, а се предлагат „палеативни мерки”.
„Субсидиите на партиите ще доведат до спестяване от около 5–6 милиона евро. А на нас ни трябват милиарди. За мерките за администрацията самият Гълъб Донев каза, че ще дадат ефект през 2028 година. Това не може да звучи убедително за никого, който разбира от бюджет”, коментира Сачева.
На доводите на правителството, че това е положението на финансите, оставено от предишните управляващи, Деница Сачева отговори: „Те управляваха чрез служебни правителства през последните 5 години. Самият Гълъб Донев беше 11 месеца министър-председател. Неговите заместнички бяха министри на финансите в различни служебни правителства. Господин Радев управляваше България 9 години като президент и почти 2 години едновременно като президент и премиер в сянка. Така че това са хората преди тях”.
В кабинета „Желязков” ГЕРБ-СДС не са имали мнозинство, за да налагат волята си. Там е работено в партньорство с БСП, които са настоявали за леви мерки, както и с ИТН, които са залитали в другата крайност – дясното.
„Дори и тогава бюджетът беше по-добър - даваше възможност за почти 1 милиард повече приходи и почти 3 милиарда по-малко разходи при 3% дефицит”, смята Сачева. И допълни, че не приема обвиненията, че са заложени бомби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само за умни хора
Коментиран от #8
13:50 27.06.2026
2 Абе
Коментиран от #30
13:50 27.06.2026
3 Красимир Петров
13:50 27.06.2026
4 ДоДо
13:51 27.06.2026
5 Щом
13:51 27.06.2026
6 Пачатлъста
13:51 27.06.2026
7 Питане
13:52 27.06.2026
8 А па ти си
До коментар #1 от "само за умни хора":ного убав с големия си либерален мозък
13:52 27.06.2026
9 Значи
13:54 27.06.2026
10 Щом
Коментиран от #17, #20
13:55 27.06.2026
11 Дориана
13:56 27.06.2026
12 Много
13:56 27.06.2026
13 Българин
13:56 27.06.2026
14 Лицето Алибегов
13:57 27.06.2026
15 Последния Софиянец
13:58 27.06.2026
16 Присмехулник
13:58 27.06.2026
17 Дориана
До коментар #10 от "Щом":Да, точно така, коментара на Сачева звучи- Крадеца вика - дръжте крадеца. В стрес и ступор са изпаднали , че вече не могат да се облагодетелстват от властта на гърба на Народа.
Коментиран от #23
13:59 27.06.2026
18 въпрос
13:59 27.06.2026
19 Анонимен
13:59 27.06.2026
20 Да бе мунчо Несенакрадев
До коментар #10 от "Щом":е все "на прав път" начертан му от пасоля, щото и джуджето не го иска близо, освен за предател.............
Коментиран от #24
13:59 27.06.2026
21 Дръта чанта
14:00 27.06.2026
22 Коя си ти та даваш оценка ма бабкее???
заплатите в държавата да са същите присвоените пари от АПИ да не се връщат и съотвевтно
няма да има и пари за бюджет!
Пионките от Герб не трябва да се обаждат въобще по въпроса за бюджета!
Нали Банкера от Банкя го писа за последно , защо търсят "под вола теле"???
14:01 27.06.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Дориана":Фирмите на Бойко и Шиши получават 22 млрд повече.
14:01 27.06.2026
24 Мухахаха
До коментар #20 от "Да бе мунчо Несенакрадев":Чезни ве пръдльо
14:02 27.06.2026
25 Хасковски каунь
14:02 27.06.2026
26 Гост
14:02 27.06.2026
27 Радев
14:03 27.06.2026
28 Да ви го.......
Коментиран от #31
14:04 27.06.2026
29 Фикри
14:05 27.06.2026
30 Изглеждаща по-добре от тая
До коментар #2 от "Абе":И по мислеща и по-интелигентна съм от това нещо, не ни го навирайте в очите хммм щото ни разваля настроението!!!!!!
14:05 27.06.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Да ви го.......":Преструват се.Фирмите на Бойко и Шиши получават 22 млрд повече които ще съдерат от бедните.
14:06 27.06.2026
32 Ричи, прИбери
14:06 27.06.2026