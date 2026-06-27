Новини
България »
Всички градове »
Деница Сачева: Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Давам му оценка 3

Деница Сачева: Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Давам му оценка 3

27 Юни, 2026 13:48 458 32

  • деница сачева-
  • бюджет 2026-
  • философия-
  • цел-
  • среден 3

„Дори и при кабинета "Желязков" бюджетът беше по-добър - даваше възможност за почти 1 милиард повече приходи и почти 3 милиарда по-малко разходи при 3% дефицит”, смята Сачева. И допълни, че не приема обвиненията, че са заложени бомби.", коментира още тя

Деница Сачева: Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Давам му оценка 3 - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Този бюджет няма никаква философия и никаква цел. Няма случай в историята, някой чрез ограничаване на разходите, да е довел до развитие и да е имало успех”, давам му оценка 3. Това коментира в „Събуди се” по Нова телевизия Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, цитирана от novini.bg

„Ако има неефективни разходи, трябва да бъдат ограничавани. Но в този бюджет няма никакви мерки за развитие, за растеж”, каза Сачева. Допълни още, че с интерес очаква управленската програма на правителството, за да стане ясно какви мерки ще заложи кабинетът за 2027 г.

По думите ѝ в момента се казва, че трябват милиарди, а се предлагат „палеативни мерки”.
„Субсидиите на партиите ще доведат до спестяване от около 5–6 милиона евро. А на нас ни трябват милиарди. За мерките за администрацията самият Гълъб Донев каза, че ще дадат ефект през 2028 година. Това не може да звучи убедително за никого, който разбира от бюджет”, коментира Сачева.

На доводите на правителството, че това е положението на финансите, оставено от предишните управляващи, Деница Сачева отговори: „Те управляваха чрез служебни правителства през последните 5 години. Самият Гълъб Донев беше 11 месеца министър-председател. Неговите заместнички бяха министри на финансите в различни служебни правителства. Господин Радев управляваше България 9 години като президент и почти 2 години едновременно като президент и премиер в сянка. Така че това са хората преди тях”.

В кабинета „Желязков” ГЕРБ-СДС не са имали мнозинство, за да налагат волята си. Там е работено в партньорство с БСП, които са настоявали за леви мерки, както и с ИТН, които са залитали в другата крайност – дясното.

„Дори и тогава бюджетът беше по-добър - даваше възможност за почти 1 милиард повече приходи и почти 3 милиарда по-малко разходи при 3% дефицит”, смята Сачева. И допълни, че не приема обвиненията, че са заложени бомби.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само за умни хора

    7 5 Отговор
    абстрахирайте се "регресивна" българия,от герб,дпс ппдбl България има много читави хора,които могат да разградят 35г мутро-милиционерската демокрация,която е антипод на нормалната демокрация!давам няколко пример-Николай Хаджигенов,Евгени Дайнов,Росен Миленов,Осман Октай и т,н,!

    Коментиран от #8

    13:50 27.06.2026

  • 2 Абе

    27 4 Отговор
    точно тези некадърници да дават оценка е нелепо?!

    Коментиран от #30

    13:50 27.06.2026

  • 3 Красимир Петров

    15 2 Отговор
    Брей този тр,а.ве,-рс разбира от философия

    13:50 27.06.2026

  • 4 ДоДо

    22 1 Отговор
    Нагло и нахално доказани корумпирани политици да правят коментари !!

    13:51 27.06.2026

  • 5 Щом

    17 3 Отговор
    Това момиче приличащо на свинкя майка и другите паразити от пп дб брецат,значи е ограничено нещо за присвояване от предишните крадливи клики

    13:51 27.06.2026

  • 6 Пачатлъста

    10 1 Отговор
    Щом няма за чекмеджето и за македонски наденици, оценка сикссевън.

    13:51 27.06.2026

  • 7 Питане

    12 0 Отговор
    А онзи с дългата неумита конска опашка на главата, каква оценка ти дава вече ???

    13:52 27.06.2026

  • 8 А па ти си

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "само за умни хора":

    ного убав с големия си либерален мозък

    13:52 27.06.2026

  • 9 Значи

    6 1 Отговор
    минава , според другарката ? С тройка , ама минава ! Поръчка на олигарсите е този позорен бюджет , и бюджет не е !

    13:54 27.06.2026

  • 10 Щом

    12 4 Отговор
    крадците започнаха да се изказват,значи Радев е на прав път.

    Коментиран от #17, #20

    13:55 27.06.2026

  • 11 Дориана

    8 2 Отговор
    Сачева, а разярения народ по площадите дадоха оценка на вашия бюджет нула. По корумпирани и провалени политици от ГЕРБ няма Вие причинихте икономическата криза в България от угаждане на ЕС пак вие причинихте Свръх Дефицит от грабежи , .завишени в пъти обществени поръчки, от рекети и корупция. Никога няма да се върнете на власт.

    13:56 27.06.2026

  • 12 Много

    6 1 Отговор
    си щедра ма булка. Що не помогна на Дондьото радкин. Радките как ви уважиха с председателство на комисия, с министри, с депутати гербави. Що се не гръмнете взаимно!

    13:56 27.06.2026

  • 13 Българин

    9 1 Отговор
    Вашта ... и крадлива пасмина !До тук ни докарахте , пък сте и нагли !

    13:56 27.06.2026

  • 14 Лицето Алибегов

    6 0 Отговор
    Денице, довечера ще се отбия за малко, само се успокой!

    13:57 27.06.2026

  • 15 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    22 млрд повече за олигарсите които ще съдерат от бедните.

    13:58 27.06.2026

  • 16 Присмехулник

    3 1 Отговор
    В качеството на каква?

    13:58 27.06.2026

  • 17 Дориана

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Щом":

    Да, точно така, коментара на Сачева звучи- Крадеца вика - дръжте крадеца. В стрес и ступор са изпаднали , че вече не могат да се облагодетелстват от властта на гърба на Народа.

    Коментиран от #23

    13:59 27.06.2026

  • 18 въпрос

    5 0 Отговор
    "Неефективни разходи да се премахнат"казва Сачева. Да се направи допитване и народа да каже разходите за политиците съответстват ли на резултатите от тяхната работа. Т.е. ефективни ли са тези разходи? А дано, ама надали.

    13:59 27.06.2026

  • 19 Анонимен

    3 0 Отговор
    Някой искаш ли ви е оценка или вие се изявявате

    13:59 27.06.2026

  • 20 Да бе мунчо Несенакрадев

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Щом":

    е все "на прав път" начертан му от пасоля, щото и джуджето не го иска близо, освен за предател.............

    Коментиран от #24

    13:59 27.06.2026

  • 21 Дръта чанта

    4 0 Отговор
    Тази на даскалица ли се прай аз ти давам 00

    14:00 27.06.2026

  • 22 Коя си ти та даваш оценка ма бабкее???

    4 0 Отговор
    Ясно е , че пари няма , Радев иска да няма орязани разходи , да има има нови назначения ,
    заплатите в държавата да са същите присвоените пари от АПИ да не се връщат и съотвевтно
    няма да има и пари за бюджет!
    Пионките от Герб не трябва да се обаждат въобще по въпроса за бюджета!
    Нали Банкера от Банкя го писа за последно , защо търсят "под вола теле"???

    14:01 27.06.2026

  • 23 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Фирмите на Бойко и Шиши получават 22 млрд повече.

    14:01 27.06.2026

  • 24 Мухахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да бе мунчо Несенакрадев":

    Чезни ве пръдльо

    14:02 27.06.2026

  • 25 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    Нагла жена. ГЕРБ еристанка. След нас гербаджийте потоп. Сюнет

    14:02 27.06.2026

  • 26 Гост

    3 1 Отговор
    А оценката за тебе, сачо, е 6-7 годинки

    14:02 27.06.2026

  • 27 Радев

    2 1 Отговор
    таа свин ка крадливата на даскалица ли ми се прави бе

    14:03 27.06.2026

  • 28 Да ви го.......

    1 1 Отговор
    Голям рев от свинарника

    Коментиран от #31

    14:04 27.06.2026

  • 29 Фикри

    1 1 Отговор
    г-жо Славчева, на вас ви трябват милиарди за да можете да ги откраднете, както последни 20 години правите. Нещо за което плащат невинни граждани с живота си. Бюджета е такъв за да се оправи кризата която вие сътворихте.

    14:05 27.06.2026

  • 30 Изглеждаща по-добре от тая

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    И по мислеща и по-интелигентна съм от това нещо, не ни го навирайте в очите хммм щото ни разваля настроението!!!!!!

    14:05 27.06.2026

  • 31 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да ви го.......":

    Преструват се.Фирмите на Бойко и Шиши получават 22 млрд повече които ще съдерат от бедните.

    14:06 27.06.2026

  • 32 Ричи, прИбери

    0 0 Отговор
    си кравата, че се излага, оценки давала.

    14:06 27.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол