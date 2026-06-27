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Две катастрофи за часове в София, коли се обърнаха на бул. „България“ и на бул. „Шипченски проход“

Две катастрофи за часове в София, коли се обърнаха на бул. „България“ и на бул. „Шипченски проход“

27 Юни, 2026 15:33 1 910 26

  • катастрофи-
  • софия-
  • часове-
  • шипченски проход-
  • бул. българия

По данни на МВР през изминалото денонощие в София са регистрирани две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени трима души. В страната са станали 25 тежки катастрофи с един загинал и 30 ранени.

Две катастрофи за часове в София, коли се обърнаха на бул. „България“ и на бул. „Шипченски проход“ - 1
Снимка: Фейсбук / Катастрофи в София/ Денис С.
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Две катастрофи станаха на ключови места в София в рамките на няколко часа. При единия инцидент автомобил се обърна по таван на бул. „Шипченски проход“, а при другия – на бул. „България“, пострада 58-годишна жена, съобщават от dariknews.bg

Първата катастрофа е от сутринта на бул. „Шипченски проход“ в района на Първо районно управление. От снимки, публикувани във фейсбук групата „Катастрофи в София“, се вижда обърнат по таван автомобил. Според потребители в социалната мрежа колата е била наета от компания за автомобили под наем. Инцидентът затрудни движението на трамваите в района.
Около 13:00 часа два автомобила се сблъскаха на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Флора“ в посока квартал „Бояна“. По първоначални данни на СДВР единият водач е отнел предимството на другия. Зад волана са били мъже на 29 и 59 години.
При катастрофата е пострадала 58-годишна жена, която е пътувала в автомобила с отнето предимство. На място са изпратени екипи на пожарната и Спешна помощ.

По данни на МВР през изминалото денонощие в София са регистрирани две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени трима души. В страната са станали 25 тежки катастрофи с един загинал и 30 ранени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    16 5 Отговор
    Хората се жертват, доказвайки несъстоятелните приказки на корифея - вътрешен министър

    15:42 27.06.2026

  • 2 Ит Ис Шоу Тайм ! Нау !

    8 3 Отговор
    Ит Ис Шоу Тайм ! Нау !

    15:46 27.06.2026

  • 3 Левски

    21 3 Отговор
    И сигурно на Ганьо пак пътя му е виновен. Идио...и.

    Коментиран от #4

    15:46 27.06.2026

  • 4 не бе

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Левски":

    карат на ламби и се джаскат шот им е тъмно

    15:50 27.06.2026

  • 5 Ето Какво !

    13 1 Отговор
    Ще Стане с България !

    С Новия Бюджет !

    15:52 27.06.2026

  • 6 Незабавно ограничение

    16 7 Отговор
    На скоростта до 30 км/ч и отнемане на книжката при неспазване !!!!! България няма повече деца да губи

    Коментиран от #8

    15:53 27.06.2026

  • 7 страхотно...

    15 4 Отговор
    вижда се, че навременните мерки на новия министър дават невероятни резултати, хубаво е да заделят още 500 милиона за камери, кламери, климатици, икони, бмв-та, да си вдигнат още заплатите, че се съсипват от работа, за перфектните пътища още 500% по-скъпа винетка, борбата трябва да продължи, с някоя друга акция

    15:56 27.06.2026

  • 8 Питане

    7 7 Отговор

    До коментар #6 от "Незабавно ограничение":

    Сещаш ли се каква пушилка ще настане при такова ограничение. Пешоходците - с пропивогази

    16:00 27.06.2026

  • 9 Цвете

    13 1 Отговор
    ОТНОВО ОТНЕТО ПРЕДИМСТВО .КАК НЕ СЕ НАУЧИХА, ЧЕ ПРАВИЛАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ.КОЙ ИМ ДАВА ПРАВОСПОСОБНОСТ ДА КОРМУВАТ, КОГАТО КАРАТ РАЗБОЙНИЧЕСКИ И ТО В СТОЛИЦАТА? ВЗИМАЙТЕ ИМ КНИЖКИТЕ НА ТЕЗИ БАБАИТИ ЗА 6 МЕСЕЦА. 🤦‍♂️🤷‍♀️🫵🚔🚔

    16:00 27.06.2026

  • 10 Цвете

    7 0 Отговор
    ОТНОВО ОТНЕТО ПРЕДИМСТВО .КАК НЕ СЕ НАУЧИХА, ЧЕ ПРАВИЛАТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ.КОЙ ИМ ДАВА ПРАВОСПОСОБНОСТ ДА КОРМУВАТ, КОГАТО КАРАТ РАЗБОЙНИЧЕСКИ И ТО В СТОЛИЦАТА? ВЗИМАЙТЕ ИМ КНИЖКИТЕ НА ТЕЗИ БАБАИТИ ЗА 6 МЕСЕЦА. 🤦‍♂️🤷‍♀️🫵🚔🚔

    Коментиран от #14

    16:01 27.06.2026

  • 11 Пачо

    7 2 Отговор
    Мантинелата е виновна,вий нищо не разбирате.Докато няма самосъзнание и дисциплина, каквото и да правите, катастрофи ще има...

    16:03 27.06.2026

  • 12 Планктон

    6 2 Отговор
    И каква е разликата между катастрофите в София и страната???

    16:05 27.06.2026

  • 13 Народът откачи

    10 9 Отговор
    от Радевото управление. И се блъскат ли блъскат.
    Откак Рундьо е на власт катастрофите са по три на ден.
    Метафора на катастрофалното правителство на Фатмака.

    16:05 27.06.2026

  • 14 От кого да се научат?

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Когато беше президент, Радев многократно наруши Конституцията и никой не го наказа.
    Ми хората от него гледат.

    Коментиран от #26

    16:06 27.06.2026

  • 15 к0к0рч0 💋🍌

    9 1 Отговор
    рали шопия 🚗🏁

    16:07 27.06.2026

  • 16 СЛОНА

    9 4 Отговор
    ТЕ МИСЛЯТ ,ЧЕ КОЛИТЕ ИМ ИМАТ КРИЛА!!!
    ЗА ТАКОВА БЕЗ РАЗСЪДНО ШОФИРАНЕ-ПО ТАВАН КНИЖКАТА ЗА 3ГОДИНИИ ГЛОБА КОЛКОТО МУ СТРУВА АВТОМОБИЛА ДОРИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЕН ТЕСТ!!!
    ПРОСТО ТРЯБВВА ДА СЕ ВКАРА ТОЗИ ЗАКОН - НЯМА ЗАКОН ИМА ПРОБЛЕМ!!!!

    Коментиран от #17

    16:08 27.06.2026

  • 17 И като вкарахме Конституцията, кво?

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "СЛОНА":

    Радев да не би да я спазваше?
    Я бегай!

    16:09 27.06.2026

  • 18 Сила

    9 4 Отговор
    Гостите на столицата никога няма да свикнат с асфалтовия трафика в София ....телата им са тук , но душите им са останали да блуждаят из родните им ниви и ливади !!!

    16:09 27.06.2026

  • 19 Катастрофират напук

    8 2 Отговор
    на вътрешния министър и новия бюджет.
    Което значи, че и двете не стават.

    Коментиран от #25

    16:10 27.06.2026

  • 20 Столичани в повече

    9 2 Отговор
    И излишна партия: Регресивна България.

    16:11 27.06.2026

  • 21 жик так

    11 0 Отговор
    Като се раздават книжки на куцо , сакато и малоумно , така ще бъде !

    16:20 27.06.2026

  • 22 Миро

    8 5 Отговор
    РАДЕВ ТРЯБВА ДА СЕ МАХА И НАКАЖЕ !!! ЗА ДА СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВЛАСТ, РАДЕВ НАПРАВИ МИЛИОНИ ПРЕГРЕШЕНИЯ !!! РАДЕВ Е ДОКАЗАН ПРЕДАТЕЛ !!!

    16:21 27.06.2026

  • 23 ГРЕШКА

    3 0 Отговор
    Не е вярно,че броя на ПТП е толкова малък ! В България всвеки ден стават стотици, но минават с двустранни протоколи и затова няма никаква истинска статистика. Тези безотговорни протоли само стимулират увеличението на ПТПтата и от броя на загиналите!!!

    16:23 27.06.2026

  • 24 Да ги съдят

    4 0 Отговор
    Да съдят и издаваните фалшиви документи за правооправление

    16:28 27.06.2026

  • 25 Хайде бе

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Катастрофират напук":

    ...ама какво друго да се случи...!?!?
    На бул."Климент Охридски" преди 3 месеца завършиха кърпенето на настилката, и оттогава няма дори една черта от нова маркировка. НЯМА СТРЕЛКИ, НЯМА ОЧЕРТАНА БУС ЛЕНТА, НЯМА ОСОВИ ЛИНИИ НА СЕКТОРИТЕ НА КРЪСТОВИЩАТА !
    УЖАС - НЯМА КОЙ ДА СЛОЖИ ЕДНА БАКА БЯЛА БОЯ !?!?!?
    Кой ще е отговорен !? Вечер в тъмното нямаш идея в коя посока, накъде да се завие ! Крещяща некадърност и мързел.!!!!!!!!!!

    16:37 27.06.2026

  • 26 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "От кого да се научат?":

    Ма как си помисли, че хората вземат пример от политици как да си карат колите? Ми всеки си има акъл.

    17:00 27.06.2026

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