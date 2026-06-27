Две катастрофи за часове в София, коли се обърнаха на бул. „България“ и на бул. „Шипченски проход“

Две катастрофи станаха на ключови места в София в рамките на няколко часа. При единия инцидент автомобил се обърна по таван на бул. „Шипченски проход“, а при другия – на бул. „България“, пострада 58-годишна жена, съобщават от dariknews.bg
Първата катастрофа е от сутринта на бул. „Шипченски проход“ в района на Първо районно управление. От снимки, публикувани във фейсбук групата „Катастрофи в София“, се вижда обърнат по таван автомобил. Според потребители в социалната мрежа колата е била наета от компания за автомобили под наем. Инцидентът затрудни движението на трамваите в района.
Около 13:00 часа два автомобила се сблъскаха на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Флора“ в посока квартал „Бояна“. По първоначални данни на СДВР единият водач е отнел предимството на другия. Зад волана са били мъже на 29 и 59 години.
При катастрофата е пострадала 58-годишна жена, която е пътувала в автомобила с отнето предимство. На място са изпратени екипи на пожарната и Спешна помощ.
По данни на МВР през изминалото денонощие в София са регистрирани две тежки и 26 леки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени трима души. В страната са станали 25 тежки катастрофи с един загинал и 30 ранени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
15:42 27.06.2026
2 Ит Ис Шоу Тайм ! Нау !
15:46 27.06.2026
3 Левски
Коментиран от #4
15:46 27.06.2026
4 не бе
До коментар #3 от "Левски":карат на ламби и се джаскат шот им е тъмно
15:50 27.06.2026
5 Ето Какво !
С Новия Бюджет !
15:52 27.06.2026
6 Незабавно ограничение
Коментиран от #8
15:53 27.06.2026
7 страхотно...
15:56 27.06.2026
8 Питане
До коментар #6 от "Незабавно ограничение":Сещаш ли се каква пушилка ще настане при такова ограничение. Пешоходците - с пропивогази
16:00 27.06.2026
9 Цвете
16:00 27.06.2026
10 Цвете
Коментиран от #14
16:01 27.06.2026
11 Пачо
16:03 27.06.2026
12 Планктон
16:05 27.06.2026
13 Народът откачи
Откак Рундьо е на власт катастрофите са по три на ден.
Метафора на катастрофалното правителство на Фатмака.
16:05 27.06.2026
14 От кого да се научат?
До коментар #10 от "Цвете":Когато беше президент, Радев многократно наруши Конституцията и никой не го наказа.
Ми хората от него гледат.
Коментиран от #26
16:06 27.06.2026
15 к0к0рч0 💋🍌
16:07 27.06.2026
16 СЛОНА
ЗА ТАКОВА БЕЗ РАЗСЪДНО ШОФИРАНЕ-ПО ТАВАН КНИЖКАТА ЗА 3ГОДИНИИ ГЛОБА КОЛКОТО МУ СТРУВА АВТОМОБИЛА ДОРИ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЕН ТЕСТ!!!
ПРОСТО ТРЯБВВА ДА СЕ ВКАРА ТОЗИ ЗАКОН - НЯМА ЗАКОН ИМА ПРОБЛЕМ!!!!
Коментиран от #17
16:08 27.06.2026
17 И като вкарахме Конституцията, кво?
До коментар #16 от "СЛОНА":Радев да не би да я спазваше?
Я бегай!
16:09 27.06.2026
18 Сила
16:09 27.06.2026
19 Катастрофират напук
Което значи, че и двете не стават.
Коментиран от #25
16:10 27.06.2026
20 Столичани в повече
16:11 27.06.2026
21 жик так
16:20 27.06.2026
22 Миро
16:21 27.06.2026
23 ГРЕШКА
16:23 27.06.2026
24 Да ги съдят
16:28 27.06.2026
25 Хайде бе
До коментар #19 от "Катастрофират напук":...ама какво друго да се случи...!?!?
На бул."Климент Охридски" преди 3 месеца завършиха кърпенето на настилката, и оттогава няма дори една черта от нова маркировка. НЯМА СТРЕЛКИ, НЯМА ОЧЕРТАНА БУС ЛЕНТА, НЯМА ОСОВИ ЛИНИИ НА СЕКТОРИТЕ НА КРЪСТОВИЩАТА !
УЖАС - НЯМА КОЙ ДА СЛОЖИ ЕДНА БАКА БЯЛА БОЯ !?!?!?
Кой ще е отговорен !? Вечер в тъмното нямаш идея в коя посока, накъде да се завие ! Крещяща некадърност и мързел.!!!!!!!!!!
16:37 27.06.2026
26 Айше
До коментар #14 от "От кого да се научат?":Ма как си помисли, че хората вземат пример от политици как да си карат колите? Ми всеки си има акъл.
17:00 27.06.2026