Вигенин: Зеленият преход ще бъде успешен само ако е справедлив

„Преходът към климатична неутралност е обща европейска цел. Но той ще бъде успешен само ако е справедлив. За много държави от Централна и Източна Европа зеленият преход все още се свързва с по-високи разходи, несигурност и риск за индустрията и заетостта.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на кръгла маса в Брюксел, посветена на предстоящата ревизия на Директивата за търговия с емисии (ETS).

Дискусията беше организирана от CAN Europe – най-голямата европейска мрежа от организации, работещи в областта на климатичните политики и енергийния преход, с участието на евродепутати от Централна и Източна Европа и представители на неправителствени организации.

По време на форума участниците обсъдиха как предстоящата ревизия на европейската схема за търговия с емисии може по-добре да отчете спецификите на държавите от региона и едновременно да подкрепи изпълнението на климатичните цели, конкурентоспособността на европейската икономика, заетостта и социалната справедливост.

Кристиан Вигенин посочи, че рекордните горещини, на които Европа стана свидетел през последните дни са своеобразно напомняне: „Преходът към климатична неутралност е обща европейска цел. Но той ще бъде успешен само ако е справедлив.“

Според българския евродепутат новите европейски правила трябва да отчитат различните изходни позиции на държавите членки. "Ревизията на ETS трябва да гарантира по-силна защита на европейската индустрия и повече подкрепа за работниците и регионите, които понасят най-тежко цената на трансформацията“, допълни Вигенин.

Той акцентира и върху необходимостта приходите от схемата за търговия с емисии да бъдат използвани по начин, който носи реална полза за обществото.

В заключение Кристиан Вигенин изтъкна, че Европа се нуждае не просто от по-амбициозна климатична политика, а от такава, която съчетава намаляването на емисиите с икономическа конкурентоспособност, качествени работни места и социална справедливост.

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