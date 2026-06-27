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Кирил Петков публикува съвети към кабинета "Радев" как да опази народните пари от хитреци

Кирил Петков публикува съвети към кабинета "Радев" как да опази народните пари от хитреци

27 Юни, 2026 18:41 1 298 60

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  • хитреци

Бойко Борисов и Делян Пеевски знаят точно какво се случва в момента и затова си мълчат "като агънца", докато техните кадри по места се надяват на "голямата жътва" на чужда сметка. Според бившия премиер настоящата ситуация е политико-корупционен рай за олигарсите, за които нямало по-хубаво нещо от това да заграбят максимално от новия бюджет и да го припишат на Радев.

Кирил Петков публикува съвети към кабинета "Радев" как да опази народните пари от хитреци - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната (ПП) и експремиер Кирил Петков отправи редица предупреждения по отношение основно на бюджета към правителството на Румен Радев в пространна публикация във "Фейсбук", цитиран от news.bg. Той посочва, че надеждата му е да помогне да се вземат правилните решения, което все още е съвсем възможно.

"Въпреки че въобще не одобрявам завоя в риториката на външната политика на това правителство, пиша тези редове с мисълта да помогна нашите пари да не попаднат в ръцете на същите хитреци, които винаги се опитват да ограбят българските граждани задкулисно", обяснява Петков.

По думите му на ново правителство в момента се случва това, което винаги става, когато още не знаеш къде си. "Всякакви хитреци се опитват да се закачат на държавната хранилка, без дори да се усетиш", коментира бившият премиер и допълва, че Радев има опит като президент, но не и като министър-председател. Петков изтъква, че сега е момента новият премиер да предприеме правилните ходове, вместо да се плъзне по пързалката на популизма и политическата риторика, като по този начин да нахрани без да се усети точно тази олигархия, срещу която заявява, че се бори.
"Като нов премиер през 2021 г., въпреки че нашата група беше само с 67 народни представители, аз имах предимството да имам Асен Василев за финансов министър и затова избегнах това, което се случва на Радев сега в първият му бюджет", пише още Кирил Петков.

Той подчертава, че в момента хитреци по всички министерства, усещайки, че министрите още не знаят къде са, са подали всякакви искания за издръжката на министерствата. "Това са тези малки обществени поръчки: от малки ремонти до принтери, компютри, коли и всякакви други неща, чрез които ключови администратори в министерствата ще си имат допълнителни пари за харчене. Много от тях са далавери на дребно, но много на брой", уточнява Петков.

Политикът допълва, че с тези суми, събрани по всички ведомства, издръжката на държавния апарат скача с над милиард, след като до момент заради удължения бюджет е могло да се изхарчат повече пари, отколкото за същия период на миналата година. "Сега се надяват на "второ златно полугодие" през този бюджет", заявява бившият съпредседател на ПП.
Той посочва, че сега всякакви лобисти и хитреци се надяват с голяма скорост да се впишат в новия бюджет и за така наречените инвестиции на държавата. "Мечтани проекти, мечтани кражби, добре описани в папки, са отишли при министрите и са раздули до безумие инвестиционната сметка. Тяхната алчност е по-голяма и от способностите им дори да ги откраднат. С всички схеми на света няма да могат да похарчат тези пари, но техните надежди са надули план-сметката и правят Радев да изглежда ужасно, въпреки че накрая на годината няма да са успели да похарчат тези пари по простата причина, че няма да им стигне времето", добавя Петков.

Според него част от въпросните "бизнесмени-лобисти" са помогнали на правителството да бъде избрано и сега се опитват с добра дума и мили очи да си върнат за шест месеца двойно цялата предизборна инвестиция на гърба на новото правителство и на всички българи. "Затова ние от "Продължаваме промяната" никога в предизборната кампания не сме приемали подкрепа от хора с фирми, чийто единствен клиент е държавата", твърди бившият съпредседател на партията.

Той коментира и увеличения бюджет на Висшия съдебен съвет (ВСС), обяснен от финансовия министър Гълъб Донев с техническа грешка, която вече била коригирана. "Специални лобисти по специалните ведомства, като ВСС, са дошли до Министерския съвет да обяснят колко е важно сега да им се увеличи бюджетът заради кой знае какви стратегически причини", обяснява Петков.
По думите му, когато някой почне да използва думичката "стратегически", обикновено това означава, че нещо е прекалено скъпо и поради липсата на реални аргументи се използва именно този термин. "Така се получава, че увеличението на цените на винетките от всеки български шофьор в новия бюджет ще отиде директно по "стратегическото" перо на ВСС например, въпреки че точно те вече имат едни от най-високите заплати в държавата", пише Кирил Петков и добавя, че всеки българин, като си купува винетка, ще тегли една майна на правителството заради тези "стратегически причини".

"На базата на тези три причини дефицитът експлодира до 5,7% и всички обясняват на премиера как опозицията е виновна и агресивна и че той трябва да брани горните скокове на разходите, защото това било най-добре за правителството. Подшушват му кой е виновен и как сега това било най-доброто. Старите капии на ГЕРБ и ДПС по администрацията и най-вече техните покровители задкулисно се облизват дали този бюджет ще мине и ще ги нахрани по-добре дори от тяхното правителство на Желязков. Като хиени надушват новобранците от ПБ и с мили очи им обясняват как Асен Василев е виновен, а тайно потриват ръце и се надяват заредените им схеми в този бюджет да минат", посочва още Петков, бранейки настоящия едноличен лидер на ПП и бивш финансов министър Василев.

Той изказва и предположение, че вече са почнали предложенията за подкупи към новите или "новите-стари". "А там, ако човек подаде и пръст, още непроменените служби и прокуратура знаят как през малка тайна да го вкарат в "зайчарника". В тази игра малко корумпиран няма: или влизаш в схема и те хващат, или наистина си с нулева толерантност към корупцията", заявява Кирил Петков.
Той посочва също, че Бойко Борисов и Делян Пеевски знаят точно какво се случва в момента и затова си мълчат "като агънца", докато техните кадри по места се надяват на "голямата жътва" на чужда сметка. Според бившия премиер настоящата ситуация е политико-корупционен рай за олигарсите, за които нямало по-хубаво нещо от това да заграбят максимално от новия бюджет и да го припишат на Радев. "Дотук даже съчувствам на новото правителство, но оттук нататък идва отговорността на лидерството, която попада изцяло в техните ръце", разнежва се Петков.

По думите му политически първичната стратегия е да почнеш да атакуваш опозицията, особено "Продължаваме промяната", която откривала явните проблеми.

"Да се надяваш политически да наложиш, че си прав, с лафове, хитри фрази, добър пиар и да заложиш, че имаш политически капитал, който, като използваш, ще ти наложи тезите. Докато правиш това, всички синдикати и бизнес асоциации също почват да ти скачат, а само скритите корупционери, работещи точно за олигархията, ти казват всеки ден: "Не се тревожи, ние сме с теб". Така политическият капитал започва да изтича, докато парите на държавата отиват точно в джобовете на тази олигархия", заявява бившият съпредседател на ПП и добавя, че хората по места обаче виждат, че същите крадци си пълнят джобовете, а правителството започва да губи подкрепа с по 5% на месец.
Според него по-добрата стратегия за България, за правителството и за самия Радев е той да преглътне политическото его, да използва опозицията и по-точно Асен Василев в бюджетната комисия в парламента и да чуе какво трябва да се направи. "Той наистина може да им помогне. И въпреки че Гълъб Донев ще трябва да преглътне, че бюджетът ще трябва да се ревизира, това дългосрочно ще ги постави в по-добра позиция", твърди Петков и допълва, че съветите на Василев не са празни, но изискват истинска работа.

"Не става с общи приказки, а с реален преглед ред по ред и отстрелване на всеки нелогичен разход", обобщава Кирил Петков и добавя, че така не само изведнъж ще падне дефицитът, но ще останат пари, включително за социалните разходи, и ще се избегне свръхдефицитът.

"Разбирам, че днес може да има някаква политическа цена за ПБ и да се каже, че Асен Василев разбира повече от експертите на ПБ. Голяма работа. Нали по места хората ще видят промяна, нали ще има повече пари за обикновените хора, за социалните разходи. В крайна сметка това ги интересува, а не кой е дал идеята", посочва той. Петков добавя, че същевременно в ПП ще са горди, че от позицията на опозиция са успели да спрат малки и големи кражби, заложени от капиите на ГЕРБ и ДПС.
"Някои от тях вече са си сложили шапките на "Прогресивна България" и се кълнат във вярност на Радев. Други Радев сам е допуснал, за да получи тяхната подкрепа на изборите. Но днес той пак има избора да направи правилното нещо и да ги отбие от хранилката", заявява бившият съпредседател на ПП.

Той също предупреждава, че по-голямата цена при орязване на кражбите ще дойде от атаката на самите корупционери. "Тези хитреци, които сега се облизват с надежда да вземат няколко милиарда евро и да ги запишат на гърба на Радев. Ако видят, че милиардите им се изплъзват, ще започнат да финансират статии в голям размер срещу правителството. При нас те финансираха до 1000 статии на месец с какви ли не глупости по всякакви сайтове, само и само да намалят шанса да им режем парите", отбелязва бившият премиер. "Ако Радев успее да отреже няколко милиарда в следващите седмици, бързо и той ще почне да "яде пица с кристали" в ПИК и БЛИЦ", допълни той.

Петков изтъкна, че по това ще се разбере и дали Радев дали е направил правилното нещо или е оставил хранилките. "Не те ли плюят с всякакви глупости в жълтите медии, не си направил правилното нещо. Така че горната препоръка има истинска политическа цена, но дългосрочно е единственият правилен начин да се запазиш", коментира също той.
Кирил Петков подчертава, че тук идва политическото лидерство на премиера, който трябва да каже: "Аз ще направя каквото е правилно за държавата, ще поема цената на атаката и ще преглътна егото заради първоначалната грешка."

Той самият никога не се колебал да направи правилното нещо в такива моменти, дори когато ПП управлявали само със 67 депутати. "Ако имахме 130, просто щеше правителството да остане, вместо да падне под натиска на корупционерите и техните политически представители", заявява Петков. Но не съжалявал и за миг, че винаги рязал кражбите без да се колебае. "Асен Василев, дори като лидер на една от опозиционна партия днес, е много ценен за управляващите, защото може да им покаже пътя за оправяне на този бюджет, ако те имат държавническо мислене, а не се свият в тясната политическа черупка заради силните и заслужени критики, които получават от ПП", коментира той.

"Колкото и да им се иска на корупционерите да го няма Асен, той наистина днес е може би най-добрият финансист в страната и е наистина свободен от зависимости. След четири направени бюджета това го прави най-опасното оръжие срещу крадците. Неговите препоръки няма да дойдат някъде скрито. Те ще дойдат с остра критика, пред очите на всички в парламента. Но България ще избегне свръхдефицита, а правителството ще има повече пари за социалните нужди на хората, а не за пипалата на олигархията, които днес им правят мили очи", пише Кирил Петков.
Той уточнява, че посланието не става дума за ръка протегната към правителството, а за израз на отговорност на ПП към българските граждани и техните пари. .

"Време е за реални действия, не за политически театър. Радев и неговото правителство са на ход. Отборът на "Продължаваме промяната" няма да спести нито критика, нито съвет как този бюджет да стане по-добър за страната ни. Единственият начин да се пребори олигархията е да ѝ се спрат хранилките. В този вариант на бюджета има много такива хранилки", изтъква Петков и добавя, че не е време за думи, а за дела и за сериозно коригиране на бюджета.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 к0к0рч0 💋🍌

    24 15 Отговор
    с него като окрахме 9 млрд за 9 дена почнахме да учим добитька

    Коментиран от #25, #27

    18:42 27.06.2026

  • 2 Пич

    24 15 Отговор
    Хахаха....
    Работата на глупака!!! Нито партията успя да си опази, нито Лена успя да опази, но акъл дава как да се опазят!!!

    18:43 27.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 хехе

    15 10 Отговор
    кои са хитреците кокорчо сред тях ли е ?

    18:44 27.06.2026

  • 5 Ххахахах

    15 7 Отговор
    Просто Киро

    18:45 27.06.2026

  • 6 Анонимен

    17 10 Отговор
    Да беше опитал да приложи собствените си съвети преди няколко години!

    Сякаш той не беше хитрец - колко оръжия изнесе за Украйна тайно, без да се допита до народа иска ли да подкрепя войната или не.

    Радев поне по тази точка се опитва в момента да се противопостави на ЕС и се вслушва в гласа на хората.

    Коментиран от #13

    18:46 27.06.2026

  • 7 Не се хаби

    14 2 Отговор
    Мошениците имат план и дебели кратуни и опит в грабежи и далавери , потомствено . Освен това и чатал от олигарсите , които им финансираха безумната изборна кампания , така , че имат да се разплащат и още да връщат .

    18:46 27.06.2026

  • 8 Пляс пляс пе...лите

    7 7 Отговор
    са всички за това което безвъзвратно си е отишло но всички мисирски медии ще го пуснат за да покажат че то евентуално би могло все още да се върне. Споко български деца...... Пепе де растите няма отново да вземат властта. Петрохан все още е жив и ще остане такъв като Ботев и Левски.

    18:47 27.06.2026

  • 9 1488

    9 5 Отговор
    седи си на корала
    акьл недей дава

    18:48 27.06.2026

  • 10 Йордан

    9 9 Отговор
    Ти ли ще даваш акъл бе неграмотник?

    18:48 27.06.2026

  • 11 Развитие

    8 4 Отговор
    В последните години откакто Радев юмрук божков шарлатани само хитреци и крадци и всичките грабят много бързо и лъжат невиждано Киро мостове тунели магистрали 8 милиарда течове Много крадци и все от държавата ни явно е доста богата Но никой нищо не строи всеки иска власт пари И всичките се измъкват безнаказани

    18:48 27.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ходи

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    украйна да ти плати винетката, и куп още работи дето ще поскъпнат, заради високите тол такси.

    18:51 27.06.2026

  • 14 Петков,

    11 3 Отговор
    що се занимаваш с муньото? Той те навря в кучешки задник ти съвети ще даваш. Всеки си плаща за гяволука. Ти си плати за некадърно кадруване, което компрометира "Промяната" и подаде оставка. Муньо излъга милион и половина паткоумни и той ще си плати цената

    18:52 27.06.2026

  • 15 Кви съвети на кayна мунча

    7 4 Отговор
    Учи се от Слави Трифонов вчера! Най лошия и ограбващ бюджет е на мунчо правилно е констатирал Слави. И не съвети трябват на боташа а протести и съд както е точен Слави.

    18:52 27.06.2026

  • 16 На тебе

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    дядка и да ти дават, файда едва ли ще има.

    Коментиран от #24

    18:53 27.06.2026

  • 17 007 лиценз ту кил

    6 5 Отговор
    Хитреци като Киро Канадския лъжец.

    Коментиран от #47

    18:53 27.06.2026

  • 18 Дзак

    5 0 Отговор
    Освен за компютри, принтерна хартия, пособия и мастило, което наистина е голямо перо, има ли нещо конкретно за раздутите проекти, представени за подпис. Добре е да предупреди за това когото трябва!

    18:53 27.06.2026

  • 19 007 лиценз ту кил

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    Това си е негов патент.

    18:54 27.06.2026

  • 20 Асена василева

    5 7 Отговор
    Той от мене не можа да опази бюджета, тръгнал акъли да дава🤡😀😄😁😆😅🤣😂😂

    18:56 27.06.2026

  • 21 Браво

    7 3 Отговор
    Кирцата е пич ве

    Коментиран от #23

    18:56 27.06.2026

  • 22 Радев

    2 3 Отговор
    Тоа па я ми дай некой съвет, че ще сменям парапета у нас😆😅🤣😂😂

    18:57 27.06.2026

  • 23 Исторически парк

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Браво":

    Розовите понита ви става от него

    Коментиран от #38, #43

    18:58 27.06.2026

  • 24 Мухахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "На тебе":

    Добре че беше баба ти да ме научи

    18:59 27.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 az СВО Победа 81

    3 6 Отговор
    Киро простото и "съвети"!?!?!?!?

    Кирчо, съвет към теб, отивай доброволец на Източния фронт да спасяваш евроатлантизЪма! 🤣🤣🤣🤣

    19:00 27.06.2026

  • 27 Човече

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":

    Телето в обора ми е многократно по интелигентно и умно от теб

    19:01 27.06.2026

  • 28 Да Този бюджет

    2 0 Отговор
    Според мен България трябва да следва социално-ориентирана икономическа политика, основана на ниски данъци, ниски административни такси и силен инвестиционен растеж, а не на постоянно увеличаване на данъчната тежест.

    Устойчивото увеличение на пенсиите, заплатите, подкрепата за майчинството и финансирането на здравеопазването трябва да идва от реален икономически растеж, повече инвестиции, развитие на енергетиката, индустрията, високите технологии, износа и по-добрата събираемост на данъците.

    Необходимо е държавата да инвестира в образование, научни изследвания, инфраструктура и дигитализация, защото именно те създават по-висока производителност и по-високи доходи.

    Целта трябва да бъде конкурентоспособна икономика с ниски данъци, стабилни публични финанси и силна социална защита. Само така жизненият стандарт може да се повишава устойчиво, без това да води до постоянно нарастващ държавен дълг или нови данъчни увеличения.

    Коментиран от #58

    19:02 27.06.2026

  • 29 Браво на Кирил Петков! Точно и ясно!

    7 3 Отговор
    Напълно резонно е това, което се казва – бюджетът не е списък с пожелания, а реално разпределение на публични пари и точно там се вижда дали има контрол или „пробиви“. Ако няма детайлен преглед ред по ред и спиране на излишни и съмнителни разходи, винаги се появяват съмнения, че системата се използва по познатия стар начин. В този смисъл предупрежденията да се внимава с „хранилките“ и да се затворят всички вратички са напълно основателни. В крайна сметка хората не печелят от политически спорове, а от това бюджетът да е чист, подреден и насочен към реалните нужди, а не към лобистки интереси.

    19:06 27.06.2026

  • 30 Жорко

    2 3 Отговор
    Пич,мнението си го сгъни и сложи......

    19:08 27.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Правилно

    3 0 Отговор
    Напълно основателно е да се иска бюджетът да се мине ред по ред, а не да се приема „на доверие“. Винаги когато липсва строг контрол, се отваря врата за излишни и съмнителни разходи. Хората не печелят от политически оправдания, а от ясен и дисциплиниран бюджет, който пази публичните пари и ги насочва към реалните нужди, а не към лобистки интереси.

    19:10 27.06.2026

  • 33 Гост

    1 4 Отговор
    Нямам време да чета безмислиците на човече, което не струва и въздуха над главата му, екскюз ми...😊...да се върне в Харвард и ако там е останал поне един истински преподавател, да го научи, че доверие се печели трудно и се губи лесно...

    Коментиран от #37, #40

    19:11 27.06.2026

  • 34 Бюджетът 2026

    5 0 Отговор
    Бюджетът не е политическа реч, а тест за контрол над публичните пари. Ако не се мине ред по ред и не се спрат излишните разходи, винаги печелят схемите, а не хората. Точно затова настояването за строг преглед и реална финансова дисциплина е напълно оправдано.

    19:11 27.06.2026

  • 35 Ганю

    2 3 Отговор
    На КирчУууу местото му е в затвора,а не акъл да сее и ръси от ефира. Толкоз ли не се намери един кадърен прокурор,и то с топки да му повдигне обвинения/ а ге са десетки/
    На нашата кьорава,глуха и няма Темида обича такива порапетаджии

    Коментиран от #45

    19:12 27.06.2026

  • 36 брадатия талибан

    1 3 Отговор
    кво се обажда от коневръза
    що не ги опази париците кат беше премиер

    още бая хорица се надяват пп да се върне на бял кон и пак резил

    19:12 27.06.2026

  • 37 Обидите НЕ СА АРГУМЕНТИ, а безсилие!!

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Не е нужно да се влиза в лични обиди, за да се критикува политик. Това, че някой не е съгласен с Кирил Петков, не означава, че трябва да се омаловажава човекът или образованието му с нападки вместо аргументи.

    Критиката към политики и управленски решения е напълно легитимна, но когато се заменя с лични нападки, тя губи стойност. Доверието в политиката наистина се печели трудно и се губи лесно – но точно затова е важно да се обсъждат факти, решения и резултати, а не личностни нападки и обиди.

    Ако искаме реален дебат, той трябва да е за действията и политиките, а не за това „кой колко струва“.

    19:13 27.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Истини, казва

    3 0 Отговор
    Петков!

    19:15 27.06.2026

  • 40 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Гост":

    Вероятно от личен опит!

    19:17 27.06.2026

  • 41 Тома

    1 3 Отговор
    На снимката Тони Стораро ли е или джипси от Дупница

    19:18 27.06.2026

  • 42 Дика

    3 0 Отговор
    Кириле, ами те го правят нарочно, да не мислиш, че го правят от неопитост. Освен Герб и Делян, на клона се качиха и Мунчо с кликата си, просто сега ще има и за тях.

    19:18 27.06.2026

  • 43 Мдааа

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Исторически парк":

    Ела да го усетиш за теб промоция

    Коментиран от #59

    19:19 27.06.2026

  • 44 Какви съвети Киро

    3 0 Отговор
    кРадев боташов трябва незабавно да бъде арестуван и осъден за милиардни грабежи. Онзи смазания дегенерат славуца вчера правилно предложи - протести на жълтите павета до дупка. Славуцата клета може да е убит жестоко ,макар и да се молеше пак да е депутат и водеше листата на ИТН за Плевен и получи там 0.85%. А вие Киро от ПП-ДБ имате 413 хиляди гласа на изборите и вместо да излезете съвет на подлогата крадец на олигархията мунчо даваш!!!

    19:19 27.06.2026

  • 45 Напротив!

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Ганю":

    На Бокууу Тиквата и Магнит Пеевски местата им са в Затвора!!
    Кирил Петков е Герой, който имаше смелостта да арестува Бокууу Тиквата!!
    Кирил Петков е Герой, който имаше смелостта да изгони 70 руски тайни агенти през юни 2022.
    Кирил Петков омаше най-добрият български финансист в България за всички времена - гениалния Асен Василев, който всички неуки и некомпетентни калинки със съмнително образование клеветят, защото им разкрива мръснита финансови схеми, говори винаги точно и с числа, обяснява на обикновен език сложни финансови термини.

    19:21 27.06.2026

  • 46 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!

    6 0 Отговор
    Асен Василев е един от малкото политици у нас, които говорят с числа, а не с празни лозунги. Може да не си съгласен с всяка негова политика, но е факт, че често изкарва на светло проблеми в бюджета и административни разходи, които други предпочитат да замитат. Вместо лични нападки, по-смислено е да се гледат конкретните резултати и данните.

    19:23 27.06.2026

  • 47 Възмутен

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "007 лиценз ту кил":

    Хитреци се оказа Рундьо Хвърчилото. Излъга хората да гласуват за него, а сега теглят заеми, ощетяват бедните работещи, пенсионерите и майките с деца и си разпределят задкулисно милиарди за техни хора.

    19:26 27.06.2026

  • 48 Стоимен Генов

    1 2 Отговор
    Петков да ходи да си пие узото с Лена и нейния ямболски къун и толкова. Вече не пее в градския хор.

    19:27 27.06.2026

  • 49 Сталин

    1 2 Отговор
    Тъкмо си мислиш че си се оттървал от л@йното и то пак се размирише

    19:28 27.06.2026

  • 50 как

    1 0 Отговор
    се навежда на когото дръпна килимчето орязвайки правата му докрай. Мисли Радев ще помогне да излезе сух от водата, ама той не е Господ, нито съд и прокуратура......

    19:34 27.06.2026

  • 51 Следните фактори са решаващи:

    0 1 Отговор
    Ковид, война, еврозона, а кражбата все така си върви. 150% инфлация за 6 години. Коалицията на предателството е виновна: ГЕРБ-СДС-ППДБ-БСП-ДПС-ИТН-ПБ

    19:35 27.06.2026

  • 52 Иван

    1 1 Отговор
    Някои хора не могат да разберат или не искат че не карат влака след 4 години ако реши суверена могат и да дават мнения а сега ще си траят това с протестите е демократично протестира се на всякъде няма лошо

    19:38 27.06.2026

  • 53 тва дето написа тоа паквил

    0 2 Отговор
    майкя му да ми яде смърдела

    19:39 27.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    Склонността на доказани в практиката тъпаци да съветват останалите е обект на вековни изследвания в психологията.

    19:47 27.06.2026

  • 56 гошо

    0 1 Отговор
    Тоя е 200% позор.Пълен позор!

    19:51 27.06.2026

  • 57 Представи си Колко е Зян !

    1 0 Отговор
    Тоя Фелдфебел !

    След Като Всеки Му Дава Акъл !

    Да Фупажката си е Фуражка !

    Дизайна !

    Дизайн !

    Най евтиния Начин !

    Да Достигнеш !

    Целта !

    20:02 27.06.2026

  • 58 🦁ЩЩД🦁

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Да Този бюджет":

    Много точно ! Но пожелателно.Бих казал Утопично.Това беше моделът на Скандинавието.Бяха го постигнали този модел.Но напоследък и те навлизат в дълговата спирала.За по южните държави да не говорим. От там вече бягат хора ! Значи не е до конкретната държава.Светът и по специално добрата стара Европа навлиза в нова фаза,нещо като неоконсумсторство.Само че,..безплатни обяди няма !

    20:04 27.06.2026

  • 59 Исторически парк

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Мдааа":

    Надуп се на парапета и те почвам

    20:06 27.06.2026

  • 60 веско

    1 1 Отговор
    Тоя катър се опитва да дава което го няма за себе си когато посети Америка му обещаха 7 танкера с втечнен газ до месец септември но не уточниха коя година .? Наивният глупак им повярва и каза ,че до септември ще имам втечнен газ от Америка и до ден днешен не е предоставено това което са му обещали те Англосаксонците са най големите не само колониални престъпници и убийци но и мошеници на които само такива като тоя катър или Путин им вярва но и не нормалните хора ..

    20:08 27.06.2026

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