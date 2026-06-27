Кирил Петков публикува съвети към кабинета "Радев" как да опази народните пари от хитреци

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната (ПП) и експремиер Кирил Петков отправи редица предупреждения по отношение основно на бюджета към правителството на Румен Радев в пространна публикация във "Фейсбук", цитиран от news.bg. Той посочва, че надеждата му е да помогне да се вземат правилните решения, което все още е съвсем възможно.

"Въпреки че въобще не одобрявам завоя в риториката на външната политика на това правителство, пиша тези редове с мисълта да помогна нашите пари да не попаднат в ръцете на същите хитреци, които винаги се опитват да ограбят българските граждани задкулисно", обяснява Петков.

По думите му на ново правителство в момента се случва това, което винаги става, когато още не знаеш къде си. "Всякакви хитреци се опитват да се закачат на държавната хранилка, без дори да се усетиш", коментира бившият премиер и допълва, че Радев има опит като президент, но не и като министър-председател. Петков изтъква, че сега е момента новият премиер да предприеме правилните ходове, вместо да се плъзне по пързалката на популизма и политическата риторика, като по този начин да нахрани без да се усети точно тази олигархия, срещу която заявява, че се бори.

"Като нов премиер през 2021 г., въпреки че нашата група беше само с 67 народни представители, аз имах предимството да имам Асен Василев за финансов министър и затова избегнах това, което се случва на Радев сега в първият му бюджет", пише още Кирил Петков.

Той подчертава, че в момента хитреци по всички министерства, усещайки, че министрите още не знаят къде са, са подали всякакви искания за издръжката на министерствата. "Това са тези малки обществени поръчки: от малки ремонти до принтери, компютри, коли и всякакви други неща, чрез които ключови администратори в министерствата ще си имат допълнителни пари за харчене. Много от тях са далавери на дребно, но много на брой", уточнява Петков.

Политикът допълва, че с тези суми, събрани по всички ведомства, издръжката на държавния апарат скача с над милиард, след като до момент заради удължения бюджет е могло да се изхарчат повече пари, отколкото за същия период на миналата година. "Сега се надяват на "второ златно полугодие" през този бюджет", заявява бившият съпредседател на ПП.

Той посочва, че сега всякакви лобисти и хитреци се надяват с голяма скорост да се впишат в новия бюджет и за така наречените инвестиции на държавата. "Мечтани проекти, мечтани кражби, добре описани в папки, са отишли при министрите и са раздули до безумие инвестиционната сметка. Тяхната алчност е по-голяма и от способностите им дори да ги откраднат. С всички схеми на света няма да могат да похарчат тези пари, но техните надежди са надули план-сметката и правят Радев да изглежда ужасно, въпреки че накрая на годината няма да са успели да похарчат тези пари по простата причина, че няма да им стигне времето", добавя Петков.

Според него част от въпросните "бизнесмени-лобисти" са помогнали на правителството да бъде избрано и сега се опитват с добра дума и мили очи да си върнат за шест месеца двойно цялата предизборна инвестиция на гърба на новото правителство и на всички българи. "Затова ние от "Продължаваме промяната" никога в предизборната кампания не сме приемали подкрепа от хора с фирми, чийто единствен клиент е държавата", твърди бившият съпредседател на партията.

Той коментира и увеличения бюджет на Висшия съдебен съвет (ВСС), обяснен от финансовия министър Гълъб Донев с техническа грешка, която вече била коригирана. "Специални лобисти по специалните ведомства, като ВСС, са дошли до Министерския съвет да обяснят колко е важно сега да им се увеличи бюджетът заради кой знае какви стратегически причини", обяснява Петков.

По думите му, когато някой почне да използва думичката "стратегически", обикновено това означава, че нещо е прекалено скъпо и поради липсата на реални аргументи се използва именно този термин. "Така се получава, че увеличението на цените на винетките от всеки български шофьор в новия бюджет ще отиде директно по "стратегическото" перо на ВСС например, въпреки че точно те вече имат едни от най-високите заплати в държавата", пише Кирил Петков и добавя, че всеки българин, като си купува винетка, ще тегли една майна на правителството заради тези "стратегически причини".

"На базата на тези три причини дефицитът експлодира до 5,7% и всички обясняват на премиера как опозицията е виновна и агресивна и че той трябва да брани горните скокове на разходите, защото това било най-добре за правителството. Подшушват му кой е виновен и как сега това било най-доброто. Старите капии на ГЕРБ и ДПС по администрацията и най-вече техните покровители задкулисно се облизват дали този бюджет ще мине и ще ги нахрани по-добре дори от тяхното правителство на Желязков. Като хиени надушват новобранците от ПБ и с мили очи им обясняват как Асен Василев е виновен, а тайно потриват ръце и се надяват заредените им схеми в този бюджет да минат", посочва още Петков, бранейки настоящия едноличен лидер на ПП и бивш финансов министър Василев.

Той изказва и предположение, че вече са почнали предложенията за подкупи към новите или "новите-стари". "А там, ако човек подаде и пръст, още непроменените служби и прокуратура знаят как през малка тайна да го вкарат в "зайчарника". В тази игра малко корумпиран няма: или влизаш в схема и те хващат, или наистина си с нулева толерантност към корупцията", заявява Кирил Петков.

Той посочва също, че Бойко Борисов и Делян Пеевски знаят точно какво се случва в момента и затова си мълчат "като агънца", докато техните кадри по места се надяват на "голямата жътва" на чужда сметка. Според бившия премиер настоящата ситуация е политико-корупционен рай за олигарсите, за които нямало по-хубаво нещо от това да заграбят максимално от новия бюджет и да го припишат на Радев. "Дотук даже съчувствам на новото правителство, но оттук нататък идва отговорността на лидерството, която попада изцяло в техните ръце", разнежва се Петков.

По думите му политически първичната стратегия е да почнеш да атакуваш опозицията, особено "Продължаваме промяната", която откривала явните проблеми.

"Да се надяваш политически да наложиш, че си прав, с лафове, хитри фрази, добър пиар и да заложиш, че имаш политически капитал, който, като използваш, ще ти наложи тезите. Докато правиш това, всички синдикати и бизнес асоциации също почват да ти скачат, а само скритите корупционери, работещи точно за олигархията, ти казват всеки ден: "Не се тревожи, ние сме с теб". Така политическият капитал започва да изтича, докато парите на държавата отиват точно в джобовете на тази олигархия", заявява бившият съпредседател на ПП и добавя, че хората по места обаче виждат, че същите крадци си пълнят джобовете, а правителството започва да губи подкрепа с по 5% на месец.

Според него по-добрата стратегия за България, за правителството и за самия Радев е той да преглътне политическото его, да използва опозицията и по-точно Асен Василев в бюджетната комисия в парламента и да чуе какво трябва да се направи. "Той наистина може да им помогне. И въпреки че Гълъб Донев ще трябва да преглътне, че бюджетът ще трябва да се ревизира, това дългосрочно ще ги постави в по-добра позиция", твърди Петков и допълва, че съветите на Василев не са празни, но изискват истинска работа.

"Не става с общи приказки, а с реален преглед ред по ред и отстрелване на всеки нелогичен разход", обобщава Кирил Петков и добавя, че така не само изведнъж ще падне дефицитът, но ще останат пари, включително за социалните разходи, и ще се избегне свръхдефицитът.

"Разбирам, че днес може да има някаква политическа цена за ПБ и да се каже, че Асен Василев разбира повече от експертите на ПБ. Голяма работа. Нали по места хората ще видят промяна, нали ще има повече пари за обикновените хора, за социалните разходи. В крайна сметка това ги интересува, а не кой е дал идеята", посочва той. Петков добавя, че същевременно в ПП ще са горди, че от позицията на опозиция са успели да спрат малки и големи кражби, заложени от капиите на ГЕРБ и ДПС.

"Някои от тях вече са си сложили шапките на "Прогресивна България" и се кълнат във вярност на Радев. Други Радев сам е допуснал, за да получи тяхната подкрепа на изборите. Но днес той пак има избора да направи правилното нещо и да ги отбие от хранилката", заявява бившият съпредседател на ПП.

Той също предупреждава, че по-голямата цена при орязване на кражбите ще дойде от атаката на самите корупционери. "Тези хитреци, които сега се облизват с надежда да вземат няколко милиарда евро и да ги запишат на гърба на Радев. Ако видят, че милиардите им се изплъзват, ще започнат да финансират статии в голям размер срещу правителството. При нас те финансираха до 1000 статии на месец с какви ли не глупости по всякакви сайтове, само и само да намалят шанса да им режем парите", отбелязва бившият премиер. "Ако Радев успее да отреже няколко милиарда в следващите седмици, бързо и той ще почне да "яде пица с кристали" в ПИК и БЛИЦ", допълни той.

Петков изтъкна, че по това ще се разбере и дали Радев дали е направил правилното нещо или е оставил хранилките. "Не те ли плюят с всякакви глупости в жълтите медии, не си направил правилното нещо. Така че горната препоръка има истинска политическа цена, но дългосрочно е единственият правилен начин да се запазиш", коментира също той.

Кирил Петков подчертава, че тук идва политическото лидерство на премиера, който трябва да каже: "Аз ще направя каквото е правилно за държавата, ще поема цената на атаката и ще преглътна егото заради първоначалната грешка."

Той самият никога не се колебал да направи правилното нещо в такива моменти, дори когато ПП управлявали само със 67 депутати. "Ако имахме 130, просто щеше правителството да остане, вместо да падне под натиска на корупционерите и техните политически представители", заявява Петков. Но не съжалявал и за миг, че винаги рязал кражбите без да се колебае. "Асен Василев, дори като лидер на една от опозиционна партия днес, е много ценен за управляващите, защото може да им покаже пътя за оправяне на този бюджет, ако те имат държавническо мислене, а не се свият в тясната политическа черупка заради силните и заслужени критики, които получават от ПП", коментира той.

"Колкото и да им се иска на корупционерите да го няма Асен, той наистина днес е може би най-добрият финансист в страната и е наистина свободен от зависимости. След четири направени бюджета това го прави най-опасното оръжие срещу крадците. Неговите препоръки няма да дойдат някъде скрито. Те ще дойдат с остра критика, пред очите на всички в парламента. Но България ще избегне свръхдефицита, а правителството ще има повече пари за социалните нужди на хората, а не за пипалата на олигархията, които днес им правят мили очи", пише Кирил Петков.

Той уточнява, че посланието не става дума за ръка протегната към правителството, а за израз на отговорност на ПП към българските граждани и техните пари. .

"Време е за реални действия, не за политически театър. Радев и неговото правителство са на ход. Отборът на "Продължаваме промяната" няма да спести нито критика, нито съвет как този бюджет да стане по-добър за страната ни. Единственият начин да се пребори олигархията е да ѝ се спрат хранилките. В този вариант на бюджета има много такива хранилки", изтъква Петков и добавя, че не е време за думи, а за дела и за сериозно коригиране на бюджета.