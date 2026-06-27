Кирил Петков публикува съвети към кабинета "Радев" как да опази народните пари от хитреци

Бившият съпредседател на "Продължаваме промяната (ПП) и експремиер Кирил Петков отправи редица предупреждения по отношение основно на бюджета към правителството на Румен Радев в пространна публикация във "Фейсбук", цитиран от news.bg. Той посочва, че надеждата му е да помогне да се вземат правилните решения, което все още е съвсем възможно.
"Въпреки че въобще не одобрявам завоя в риториката на външната политика на това правителство, пиша тези редове с мисълта да помогна нашите пари да не попаднат в ръцете на същите хитреци, които винаги се опитват да ограбят българските граждани задкулисно", обяснява Петков.
По думите му на ново правителство в момента се случва това, което винаги става, когато още не знаеш къде си. "Всякакви хитреци се опитват да се закачат на държавната хранилка, без дори да се усетиш", коментира бившият премиер и допълва, че Радев има опит като президент, но не и като министър-председател. Петков изтъква, че сега е момента новият премиер да предприеме правилните ходове, вместо да се плъзне по пързалката на популизма и политическата риторика, като по този начин да нахрани без да се усети точно тази олигархия, срещу която заявява, че се бори.
"Като нов премиер през 2021 г., въпреки че нашата група беше само с 67 народни представители, аз имах предимството да имам Асен Василев за финансов министър и затова избегнах това, което се случва на Радев сега в първият му бюджет", пише още Кирил Петков.
Той подчертава, че в момента хитреци по всички министерства, усещайки, че министрите още не знаят къде са, са подали всякакви искания за издръжката на министерствата. "Това са тези малки обществени поръчки: от малки ремонти до принтери, компютри, коли и всякакви други неща, чрез които ключови администратори в министерствата ще си имат допълнителни пари за харчене. Много от тях са далавери на дребно, но много на брой", уточнява Петков.
Политикът допълва, че с тези суми, събрани по всички ведомства, издръжката на държавния апарат скача с над милиард, след като до момент заради удължения бюджет е могло да се изхарчат повече пари, отколкото за същия период на миналата година. "Сега се надяват на "второ златно полугодие" през този бюджет", заявява бившият съпредседател на ПП.
Той посочва, че сега всякакви лобисти и хитреци се надяват с голяма скорост да се впишат в новия бюджет и за така наречените инвестиции на държавата. "Мечтани проекти, мечтани кражби, добре описани в папки, са отишли при министрите и са раздули до безумие инвестиционната сметка. Тяхната алчност е по-голяма и от способностите им дори да ги откраднат. С всички схеми на света няма да могат да похарчат тези пари, но техните надежди са надули план-сметката и правят Радев да изглежда ужасно, въпреки че накрая на годината няма да са успели да похарчат тези пари по простата причина, че няма да им стигне времето", добавя Петков.
Според него част от въпросните "бизнесмени-лобисти" са помогнали на правителството да бъде избрано и сега се опитват с добра дума и мили очи да си върнат за шест месеца двойно цялата предизборна инвестиция на гърба на новото правителство и на всички българи. "Затова ние от "Продължаваме промяната" никога в предизборната кампания не сме приемали подкрепа от хора с фирми, чийто единствен клиент е държавата", твърди бившият съпредседател на партията.
Той коментира и увеличения бюджет на Висшия съдебен съвет (ВСС), обяснен от финансовия министър Гълъб Донев с техническа грешка, която вече била коригирана. "Специални лобисти по специалните ведомства, като ВСС, са дошли до Министерския съвет да обяснят колко е важно сега да им се увеличи бюджетът заради кой знае какви стратегически причини", обяснява Петков.
По думите му, когато някой почне да използва думичката "стратегически", обикновено това означава, че нещо е прекалено скъпо и поради липсата на реални аргументи се използва именно този термин. "Така се получава, че увеличението на цените на винетките от всеки български шофьор в новия бюджет ще отиде директно по "стратегическото" перо на ВСС например, въпреки че точно те вече имат едни от най-високите заплати в държавата", пише Кирил Петков и добавя, че всеки българин, като си купува винетка, ще тегли една майна на правителството заради тези "стратегически причини".
"На базата на тези три причини дефицитът експлодира до 5,7% и всички обясняват на премиера как опозицията е виновна и агресивна и че той трябва да брани горните скокове на разходите, защото това било най-добре за правителството. Подшушват му кой е виновен и как сега това било най-доброто. Старите капии на ГЕРБ и ДПС по администрацията и най-вече техните покровители задкулисно се облизват дали този бюджет ще мине и ще ги нахрани по-добре дори от тяхното правителство на Желязков. Като хиени надушват новобранците от ПБ и с мили очи им обясняват как Асен Василев е виновен, а тайно потриват ръце и се надяват заредените им схеми в този бюджет да минат", посочва още Петков, бранейки настоящия едноличен лидер на ПП и бивш финансов министър Василев.
Той изказва и предположение, че вече са почнали предложенията за подкупи към новите или "новите-стари". "А там, ако човек подаде и пръст, още непроменените служби и прокуратура знаят как през малка тайна да го вкарат в "зайчарника". В тази игра малко корумпиран няма: или влизаш в схема и те хващат, или наистина си с нулева толерантност към корупцията", заявява Кирил Петков.
Той посочва също, че Бойко Борисов и Делян Пеевски знаят точно какво се случва в момента и затова си мълчат "като агънца", докато техните кадри по места се надяват на "голямата жътва" на чужда сметка. Според бившия премиер настоящата ситуация е политико-корупционен рай за олигарсите, за които нямало по-хубаво нещо от това да заграбят максимално от новия бюджет и да го припишат на Радев. "Дотук даже съчувствам на новото правителство, но оттук нататък идва отговорността на лидерството, която попада изцяло в техните ръце", разнежва се Петков.
По думите му политически първичната стратегия е да почнеш да атакуваш опозицията, особено "Продължаваме промяната", която откривала явните проблеми.
"Да се надяваш политически да наложиш, че си прав, с лафове, хитри фрази, добър пиар и да заложиш, че имаш политически капитал, който, като използваш, ще ти наложи тезите. Докато правиш това, всички синдикати и бизнес асоциации също почват да ти скачат, а само скритите корупционери, работещи точно за олигархията, ти казват всеки ден: "Не се тревожи, ние сме с теб". Така политическият капитал започва да изтича, докато парите на държавата отиват точно в джобовете на тази олигархия", заявява бившият съпредседател на ПП и добавя, че хората по места обаче виждат, че същите крадци си пълнят джобовете, а правителството започва да губи подкрепа с по 5% на месец.
Според него по-добрата стратегия за България, за правителството и за самия Радев е той да преглътне политическото его, да използва опозицията и по-точно Асен Василев в бюджетната комисия в парламента и да чуе какво трябва да се направи. "Той наистина може да им помогне. И въпреки че Гълъб Донев ще трябва да преглътне, че бюджетът ще трябва да се ревизира, това дългосрочно ще ги постави в по-добра позиция", твърди Петков и допълва, че съветите на Василев не са празни, но изискват истинска работа.
"Не става с общи приказки, а с реален преглед ред по ред и отстрелване на всеки нелогичен разход", обобщава Кирил Петков и добавя, че така не само изведнъж ще падне дефицитът, но ще останат пари, включително за социалните разходи, и ще се избегне свръхдефицитът.
"Разбирам, че днес може да има някаква политическа цена за ПБ и да се каже, че Асен Василев разбира повече от експертите на ПБ. Голяма работа. Нали по места хората ще видят промяна, нали ще има повече пари за обикновените хора, за социалните разходи. В крайна сметка това ги интересува, а не кой е дал идеята", посочва той. Петков добавя, че същевременно в ПП ще са горди, че от позицията на опозиция са успели да спрат малки и големи кражби, заложени от капиите на ГЕРБ и ДПС.
"Някои от тях вече са си сложили шапките на "Прогресивна България" и се кълнат във вярност на Радев. Други Радев сам е допуснал, за да получи тяхната подкрепа на изборите. Но днес той пак има избора да направи правилното нещо и да ги отбие от хранилката", заявява бившият съпредседател на ПП.
Той също предупреждава, че по-голямата цена при орязване на кражбите ще дойде от атаката на самите корупционери. "Тези хитреци, които сега се облизват с надежда да вземат няколко милиарда евро и да ги запишат на гърба на Радев. Ако видят, че милиардите им се изплъзват, ще започнат да финансират статии в голям размер срещу правителството. При нас те финансираха до 1000 статии на месец с какви ли не глупости по всякакви сайтове, само и само да намалят шанса да им режем парите", отбелязва бившият премиер. "Ако Радев успее да отреже няколко милиарда в следващите седмици, бързо и той ще почне да "яде пица с кристали" в ПИК и БЛИЦ", допълни той.
Петков изтъкна, че по това ще се разбере и дали Радев дали е направил правилното нещо или е оставил хранилките. "Не те ли плюят с всякакви глупости в жълтите медии, не си направил правилното нещо. Така че горната препоръка има истинска политическа цена, но дългосрочно е единственият правилен начин да се запазиш", коментира също той.
Кирил Петков подчертава, че тук идва политическото лидерство на премиера, който трябва да каже: "Аз ще направя каквото е правилно за държавата, ще поема цената на атаката и ще преглътна егото заради първоначалната грешка."
Той самият никога не се колебал да направи правилното нещо в такива моменти, дори когато ПП управлявали само със 67 депутати. "Ако имахме 130, просто щеше правителството да остане, вместо да падне под натиска на корупционерите и техните политически представители", заявява Петков. Но не съжалявал и за миг, че винаги рязал кражбите без да се колебае. "Асен Василев, дори като лидер на една от опозиционна партия днес, е много ценен за управляващите, защото може да им покаже пътя за оправяне на този бюджет, ако те имат държавническо мислене, а не се свият в тясната политическа черупка заради силните и заслужени критики, които получават от ПП", коментира той.
"Колкото и да им се иска на корупционерите да го няма Асен, той наистина днес е може би най-добрият финансист в страната и е наистина свободен от зависимости. След четири направени бюджета това го прави най-опасното оръжие срещу крадците. Неговите препоръки няма да дойдат някъде скрито. Те ще дойдат с остра критика, пред очите на всички в парламента. Но България ще избегне свръхдефицита, а правителството ще има повече пари за социалните нужди на хората, а не за пипалата на олигархията, които днес им правят мили очи", пише Кирил Петков.
Той уточнява, че посланието не става дума за ръка протегната към правителството, а за израз на отговорност на ПП към българските граждани и техните пари. .
"Време е за реални действия, не за политически театър. Радев и неговото правителство са на ход. Отборът на "Продължаваме промяната" няма да спести нито критика, нито съвет как този бюджет да стане по-добър за страната ни. Единственият начин да се пребори олигархията е да ѝ се спрат хранилките. В този вариант на бюджета има много такива хранилки", изтъква Петков и добавя, че не е време за думи, а за дела и за сериозно коригиране на бюджета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 к0к0рч0 💋🍌
Коментиран от #25, #27
18:42 27.06.2026
2 Пич
Работата на глупака!!! Нито партията успя да си опази, нито Лена успя да опази, но акъл дава как да се опазят!!!
18:43 27.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 хехе
18:44 27.06.2026
5 Ххахахах
18:45 27.06.2026
6 Анонимен
Сякаш той не беше хитрец - колко оръжия изнесе за Украйна тайно, без да се допита до народа иска ли да подкрепя войната или не.
Радев поне по тази точка се опитва в момента да се противопостави на ЕС и се вслушва в гласа на хората.
Коментиран от #13
18:46 27.06.2026
7 Не се хаби
18:46 27.06.2026
8 Пляс пляс пе...лите
18:47 27.06.2026
9 1488
акьл недей дава
18:48 27.06.2026
10 Йордан
18:48 27.06.2026
11 Развитие
18:48 27.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ходи
До коментар #6 от "Анонимен":украйна да ти плати винетката, и куп още работи дето ще поскъпнат, заради високите тол такси.
18:51 27.06.2026
14 Петков,
18:52 27.06.2026
15 Кви съвети на кayна мунча
18:52 27.06.2026
16 На тебе
До коментар #12 от "Дедо":дядка и да ти дават, файда едва ли ще има.
Коментиран от #24
18:53 27.06.2026
17 007 лиценз ту кил
Коментиран от #47
18:53 27.06.2026
18 Дзак
18:53 27.06.2026
19 007 лиценз ту кил
До коментар #12 от "Дедо":Това си е негов патент.
18:54 27.06.2026
20 Асена василева
18:56 27.06.2026
21 Браво
Коментиран от #23
18:56 27.06.2026
22 Радев
18:57 27.06.2026
23 Исторически парк
До коментар #21 от "Браво":Розовите понита ви става от него
Коментиран от #38, #43
18:58 27.06.2026
24 Мухахаха
До коментар #16 от "На тебе":Добре че беше баба ти да ме научи
18:59 27.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 az СВО Победа 81
Кирчо, съвет към теб, отивай доброволец на Източния фронт да спасяваш евроатлантизЪма! 🤣🤣🤣🤣
19:00 27.06.2026
27 Човече
До коментар #1 от "к0к0рч0 💋🍌":Телето в обора ми е многократно по интелигентно и умно от теб
19:01 27.06.2026
28 Да Този бюджет
Устойчивото увеличение на пенсиите, заплатите, подкрепата за майчинството и финансирането на здравеопазването трябва да идва от реален икономически растеж, повече инвестиции, развитие на енергетиката, индустрията, високите технологии, износа и по-добрата събираемост на данъците.
Необходимо е държавата да инвестира в образование, научни изследвания, инфраструктура и дигитализация, защото именно те създават по-висока производителност и по-високи доходи.
Целта трябва да бъде конкурентоспособна икономика с ниски данъци, стабилни публични финанси и силна социална защита. Само така жизненият стандарт може да се повишава устойчиво, без това да води до постоянно нарастващ държавен дълг или нови данъчни увеличения.
Коментиран от #58
19:02 27.06.2026
29 Браво на Кирил Петков! Точно и ясно!
19:06 27.06.2026
30 Жорко
19:08 27.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Правилно
19:10 27.06.2026
33 Гост
Коментиран от #37, #40
19:11 27.06.2026
34 Бюджетът 2026
19:11 27.06.2026
35 Ганю
На нашата кьорава,глуха и няма Темида обича такива порапетаджии
Коментиран от #45
19:12 27.06.2026
36 брадатия талибан
що не ги опази париците кат беше премиер
още бая хорица се надяват пп да се върне на бял кон и пак резил
19:12 27.06.2026
37 Обидите НЕ СА АРГУМЕНТИ, а безсилие!!
До коментар #33 от "Гост":Не е нужно да се влиза в лични обиди, за да се критикува политик. Това, че някой не е съгласен с Кирил Петков, не означава, че трябва да се омаловажава човекът или образованието му с нападки вместо аргументи.
Критиката към политики и управленски решения е напълно легитимна, но когато се заменя с лични нападки, тя губи стойност. Доверието в политиката наистина се печели трудно и се губи лесно – но точно затова е важно да се обсъждат факти, решения и резултати, а не личностни нападки и обиди.
Ако искаме реален дебат, той трябва да е за действията и политиките, а не за това „кой колко струва“.
19:13 27.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Истини, казва
19:15 27.06.2026
40 Дзак
До коментар #33 от "Гост":Вероятно от личен опит!
19:17 27.06.2026
41 Тома
19:18 27.06.2026
42 Дика
19:18 27.06.2026
43 Мдааа
До коментар #23 от "Исторически парк":Ела да го усетиш за теб промоция
Коментиран от #59
19:19 27.06.2026
44 Какви съвети Киро
19:19 27.06.2026
45 Напротив!
До коментар #35 от "Ганю":На Бокууу Тиквата и Магнит Пеевски местата им са в Затвора!!
Кирил Петков е Герой, който имаше смелостта да арестува Бокууу Тиквата!!
Кирил Петков е Герой, който имаше смелостта да изгони 70 руски тайни агенти през юни 2022.
Кирил Петков омаше най-добрият български финансист в България за всички времена - гениалния Асен Василев, който всички неуки и некомпетентни калинки със съмнително образование клеветят, защото им разкрива мръснита финансови схеми, говори винаги точно и с числа, обяснява на обикновен език сложни финансови термини.
19:21 27.06.2026
46 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!
19:23 27.06.2026
47 Възмутен
До коментар #17 от "007 лиценз ту кил":Хитреци се оказа Рундьо Хвърчилото. Излъга хората да гласуват за него, а сега теглят заеми, ощетяват бедните работещи, пенсионерите и майките с деца и си разпределят задкулисно милиарди за техни хора.
19:26 27.06.2026
48 Стоимен Генов
19:27 27.06.2026
49 Сталин
19:28 27.06.2026
50 как
19:34 27.06.2026
51 Следните фактори са решаващи:
19:35 27.06.2026
52 Иван
19:38 27.06.2026
53 тва дето написа тоа паквил
19:39 27.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тити на Кака
19:47 27.06.2026
56 гошо
19:51 27.06.2026
57 Представи си Колко е Зян !
След Като Всеки Му Дава Акъл !
Да Фупажката си е Фуражка !
Дизайна !
Дизайн !
Най евтиния Начин !
Да Достигнеш !
Целта !
20:02 27.06.2026
58 🦁ЩЩД🦁
До коментар #28 от "Да Този бюджет":Много точно ! Но пожелателно.Бих казал Утопично.Това беше моделът на Скандинавието.Бяха го постигнали този модел.Но напоследък и те навлизат в дълговата спирала.За по южните държави да не говорим. От там вече бягат хора ! Значи не е до конкретната държава.Светът и по специално добрата стара Европа навлиза в нова фаза,нещо като неоконсумсторство.Само че,..безплатни обяди няма !
20:04 27.06.2026
59 Исторически парк
До коментар #43 от "Мдааа":Надуп се на парапета и те почвам
20:06 27.06.2026
60 веско
20:08 27.06.2026