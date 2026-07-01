Кабинетът "Радев" одобри Бюджет 2026

Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година - първият, изготвен изцяло в евро, съобщават от Нова телевизия. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква „сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия“ по бюджетната рамка в парламента.
По думите му важна стъпка в бюджетната процедура е обсъждането на параметрите и мерките в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той припомни, че по време на проведените в понеделник разговори по проектобюджетите на НЗОК, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет е поел ангажимент да предостави повече информация за разходите за издръжка и капиталовите разходи, заложени в бюджета за 2026 г.
Според представените данни разходите за издръжка през следващата година ще нараснат с 1 млрд. 34 млн. и 300 хил. лева спрямо бюджета за 2025 г. От тази сума 254 млн. и 800 хил. лева са свързани с европейско финансиране, а увеличението по националния бюджет възлиза на 779 млн. и 500 хил. лева.
Финансовият министър призова да се обърне внимание на структурата на тези разходи и на средствата, които вече са предвидени за конкретни дейности. По думите му от увеличението по националния бюджет 142 млн. и 200 хил. лева са предназначени за провеждането на извънредни парламентарни избори и предстоящите президентски избори. „Моля ви да обърнете внимание каква част от тези средства вече са разпределени по конкретни ангажименти“, заяви още Гълъб Донев.
Сред мерките са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетните такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОСТАВКА, БЕ
Коментиран от #22
12:21 01.07.2026
2 Делчо
12:24 01.07.2026
3 Сталин
12:25 01.07.2026
4 Уха
12:26 01.07.2026
5 Момо
12:27 01.07.2026
6 Мдаа
12:28 01.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
12:29 01.07.2026
9 Мнение
12:29 01.07.2026
10 Напредък
Следващата цел е с така повишения дефицит, да бъде задействана наказателната процедура за свръхдефицит, за да се отговори на реалностите по процедурата с въвеждане на реалистичен прогресивен данък.
12:29 01.07.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
....
ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))
ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
...
ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))
12:29 01.07.2026
12 Перо
12:30 01.07.2026
13 Малий
12:30 01.07.2026
14 оня с коня
Минавам само да напомня за:
1. „Боташ“
13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.
2. Санкциите срещу Русия
В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.
3. Бюджетът
Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.
Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.
Затова - оставка, пичове!
12:30 01.07.2026
15 Важното Е Да Има !
А Не да Су Удовлетворяват !
Нуждите !
На Нуждаещите Се !
Независимо !
Законно Ли Е !
Или Не !
12:31 01.07.2026
16 Британския "Мирър"
Когато юмрукът на истината ще удари в лицето българите, които са гласували за Радев!
Те ще са станали още по-бедни и прости, а Украйна ще е победила и Путин ще се срутил! Кремъл ще е станал задният двор на Пекин и спонсорите на българския комунизъм няма да знаят къде да се скрият заради престъпленията си!
Искам тогава, да видя лицата едно по едно на тези, които при свободен избор, бяха решили да закопаят България с палеокомунизъм и ченгесарско-мутренски предпочитания.
Искам да ги видя, тези бедняци по джобове и акъл, тогава какво ще правят!
И да не си въобразяват, че Европа или България ще хукнат да ги спасяват!
От глупостта няма спасение!
Patty K. Biski
12:31 01.07.2026
17 Радев фалит
Факта, че 99.99% не го знаят, говори, че 82-ра година ни управлява ПРЕСТЪПНАТА БКП.
Коментиран от #23
12:32 01.07.2026
18 В заключение :
12:33 01.07.2026
19 Да се знае
12:33 01.07.2026
20 Иван Венков
Еми, гласувахме си ги за 4 години да ни ходят по главите.
Послепис: ако сте министър, депутат, полицай, военен или в съдебната власт, не се притеснявай, нищо лошо не се е случило, мамини златни пиленца.
Безсънни нощи и стрес предстои за останалите държавни служители, самотните родители, хронично болните и цивилните пенсионери.
12:34 01.07.2026
21 реално
12:34 01.07.2026
22 Така ще е!
До коментар #1 от "ОСТАВКА, БЕ":Щом гласувахте за националният предател Радев и за ЗКПЧ-то Гълъб Донев!
Коментиран от #32
12:34 01.07.2026
23 Точен сте
До коментар #17 от "Радев фалит":Жан Виденов при протестите срещу него ясно заяви че кампанията е организирана от руската страна защото той защитава националните интереси а руснаците искат да ни продават скъп газ чрез посредници. Подпомогнати са от про -руски настроени предатели в БСП. Виденов заявява - " Операцията по свалянето ми лично се ръководи от белия кабинет на Виктор Черномирдин(тогава премиер на Русия) -
падането на кабинета през зимата на 1996 – 1997 г. са били именно енергийните и геополитически интереси на Москва. 1
Основните хипотези за влиянието на Русия включват:
Конфликтът с Андрей Луканов: Един от основните катализатори на кризата в БСП е острия сблъсък между премиера Жан Виденов и влиятелния политик Андрей Луканов (ръководител на смесеното дружество "Топенерджи", посредник с "Газпром"). Според анализатори, Луканов организира вътрешнопартийна кампания срещу Виденов, тъй като премиерът настоява Русия да продава природен газ на по-ниски цени, а собствеността на газопреносната мрежа в България да остане изцяло българска.
12:34 01.07.2026
24 Бачо
12:34 01.07.2026
25 Последния Софиянец
Коментиран от #29
12:35 01.07.2026
26 1488
Коментиран от #34
12:36 01.07.2026
27 боко шишев радев
12:36 01.07.2026
28 Докато не фалирате България, няма да
ЗЕМЯ И ВОДА български, каквато ви е целта. Като Гърция.
Не можеш да теглиш заеми за текущи разходи.
Лично бих замразил всички заплати и пенсии.
2027 бих намалял заплати, бюджетна сфера над 2000 лв.
и въвел прогресивна данъчна с-ма с НЕОБЛАГАЕМ минимум.
Бих намалил парите в обращение, това не са пари
изработени от реална икономика.
Само при БАНКИ падане от праг резерви с Юрото,
влязоха с мултиплициращ ефект 30 млрд. лева,
при 30 млрд. в обращение преди юрото.
С увеличаване на данък дивидент, с който се плащат парите в пликове.
Увеличение корпоративен данък.
Не може върху най-бедните да стоварвате всички разходи.
Не може, искате швейцарско правило увеличение над 7%,
тогава швейцарски данъци, единадесет скали на данъчно облагане.
Увеличаване на такси концесии, злато, ЕРП-та, вериги, мобилни, води,
чисто да печелят годишно първите сто фирми над 500 милиона лева
и да плащат 2% концесионна такса. А банките над 2 милиарда печалба.
като 50% се изнасят към държави майки.
Или БВП-то не ни е 220 млрд лева, а 120 млрд.
Но ПБ няма да направят кардинални реформи.
12:37 01.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Специалистът
12:38 01.07.2026
31 УжАсен
.........
А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд.за 2024 г
Коментиран от #37
12:39 01.07.2026
32 Иван Венков
До коментар #22 от "Така ще е!":Ми щото бабите на село викаха: я, имам един кандидат и он се зове Румен Радев. Безумие, брат, безумие.
12:41 01.07.2026
33 Това Е Феодална Държава !
По Законов Ред !
12:42 01.07.2026
34 Въпрос
До коментар #26 от "1488":И като излезеш от ЕС и върнеш лева (ама без валутен борд), с кой ще търгуваш? И какъв курс мислиш ще има лева към еврото?
Коментиран от #38
12:43 01.07.2026
35 Референдум Дойран
Целта на всички след 1987 е да подарят на безценица Земята българска за ГМО без етикиране, ЕС вече прие Регламент да ни трови, без да знаем на етикетите Радев и ПБ мълчат.
Въвеждат цифрово юро, Радев и ПБ мълчат.
Строят още ВЕИ-та 6300 кв. клм. Радев и ПБ мълчат, и то в София, София област и Смолян,
унищожават ливади, пасища, ниви.
Водата поскъпна драстично за една година с 20% - Радев и ПБ мълчат.
Инфлацията е чудовищна 20 евро килограм боровинки в квартални спекуланти
Радев и ПБ мълчат.
Кошницата на Радев с минус 15% е синтетично подобие на храна,
което и домашните любимци не ядат.
Увеличиха на най-бедните осигуровките спрямо МРЗ.
Чакаме бюджет 2027 и ще ви поискаме ОСТАВКАТА!
15 млрд гласуваха ДПС, ГЕРБ, ПП, ПБ на Радев да спасяваме
държави с евро.
ОСТАВКА!
12:45 01.07.2026
36 Икахте Режим !
12:46 01.07.2026
37 И против какво
До коментар #31 от "УжАсен":бяха протестите? Нали бяха против такъв бюджет. Сега що не протестирате?
12:47 01.07.2026
38 Всяка Валута !
До коментар #34 от "Въпрос":Си Има Стойност !
И Тя Се Определя !
От Пазара !
12:48 01.07.2026
39 Винетките са най-малък разход
БКП, ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, СДС и ПБ на Радев увеличиха общо:
Вода 20%, ток 15%, парно 10%, подгряване топла вода 10%, незаконната сградна 30%.
Над 50% от средна пенсия отива за води, ток, и парно.
Не включваме скандалните сметки на задължителните мобилни по 2 г. договор и яко дране на втората година. Не включваме и 137% надценка мин. вода - СКАНДАЛНО!
Зимата ще им искаме оставката.
В същото време Кличко благодари на България,
че сме им подарявали евтин ток.
А хората в България умират от студ,
не ползват парно и ток,
но плащат. Зимата ток сметки от 200 до 400 лв.
Сградна и топла вода при нулево потребление 120 лв.
Няма откъде!
12:51 01.07.2026
40 Цвете
12:52 01.07.2026
41 Критикар
12:52 01.07.2026