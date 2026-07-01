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Кабинетът "Радев" одобри Бюджет 2026

Кабинетът "Радев" одобри Бюджет 2026

1 Юли, 2026 12:20 825 41

  • кабинета радев-
  • бюджет 2026-
  • одобрение

Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП

Кабинетът "Радев" одобри Бюджет 2026 - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри проекта на държавния бюджет за 2026 година - първият, изготвен изцяло в евро, съобщават от Нова телевизия. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
Финансовият министър Гълъб Донев подчерта, че очаква „сериозна, отговорна и смислена работа и дискусия“ по бюджетната рамка в парламента.

По думите му важна стъпка в бюджетната процедура е обсъждането на параметрите и мерките в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той припомни, че по време на проведените в понеделник разговори по проектобюджетите на НЗОК, държавното обществено осигуряване и държавния бюджет е поел ангажимент да предостави повече информация за разходите за издръжка и капиталовите разходи, заложени в бюджета за 2026 г.

Според представените данни разходите за издръжка през следващата година ще нараснат с 1 млрд. 34 млн. и 300 хил. лева спрямо бюджета за 2025 г. От тази сума 254 млн. и 800 хил. лева са свързани с европейско финансиране, а увеличението по националния бюджет възлиза на 779 млн. и 500 хил. лева.

Финансовият министър призова да се обърне внимание на структурата на тези разходи и на средствата, които вече са предвидени за конкретни дейности. По думите му от увеличението по националния бюджет 142 млн. и 200 хил. лева са предназначени за провеждането на извънредни парламентарни избори и предстоящите президентски избори. „Моля ви да обърнете внимание каква част от тези средства вече са разпределени по конкретни ангажименти“, заяви още Гълъб Донев.
Сред мерките са поетапното въвеждане на лични осигуровки за държавните служители, които досега се поемаха изцяло от държавата, както и намаляването на разходите за издръжка на държавната администрация с 5%. В проекта са заложени още увеличение на винетните такси с 30% и разширяване на обхвата на тол системата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОСТАВКА, БЕ

    21 2 Отговор
    МОШЕНИЦИ КРАДЛИВИ!!!

    Коментиран от #22

    12:21 01.07.2026

  • 2 Делчо

    20 2 Отговор
    Вече усещаме прогреса !

    12:24 01.07.2026

  • 3 Сталин

    8 2 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    12:25 01.07.2026

  • 4 Уха

    9 0 Отговор
    Добре де,действай.Имаш цялата власт.Ако не можеш,бегай да дойде некой де може.

    12:26 01.07.2026

  • 5 Момо

    7 1 Отговор
    Най-важното е да сте точни с парите!

    12:27 01.07.2026

  • 6 Мдаа

    5 7 Отговор
    Това е резултатът от десетилетия мафиотско управление и грабежи.

    12:28 01.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    11 1 Отговор
    Тези са дори по-жалки и нагли, отколкото си мислех, че са...

    12:29 01.07.2026

  • 9 Мнение

    11 1 Отговор
    Когато си убеден, че не може да е по-лошо от Борисов и Пеевски идват чичо Румен, бай Копринков и дедо Гълъб, за да докажат колко си неправ!

    12:29 01.07.2026

  • 10 Напредък

    1 0 Отговор
    общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
    Следващата цел е с така повишения дефицит, да бъде задействана наказателната процедура за свръхдефицит, за да се отговори на реалностите по процедурата с въвеждане на реалистичен прогресивен данък.

    12:29 01.07.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
    ....
    ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))

    ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
    ...
    ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))

    12:29 01.07.2026

  • 12 Перо

    7 0 Отговор
    Това не е правилния бюджет, а предизборна план-сметка! Няма да има никаква оптимизация на държавната администрация, а има увеличение с €1,5 млрд. за издръжка, без никакъв план и проекти по пера! Отделно 9 министерства получават нови стотици милиони евро, без конкретно изражение! Важното е да има гласоподаватели под строй, защото другите няма да гласуват!

    12:30 01.07.2026

  • 13 Малий

    5 1 Отговор
    Летището остава спасение от проруския военен

    12:30 01.07.2026

  • 14 оня с коня

    2 2 Отговор
    Бойко Борисов :
    Минавам само да напомня за:
    1. „Боташ“

    13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.

    2. Санкциите срещу Русия

    В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.

    3. Бюджетът

    Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.

    Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.

    Затова - оставка, пичове!

    12:30 01.07.2026

  • 15 Важното Е Да Има !

    3 1 Отговор
    Да се Краде !

    А Не да Су Удовлетворяват !

    Нуждите !

    На Нуждаещите Се !

    Независимо !

    Законно Ли Е !

    Или Не !

    12:31 01.07.2026

  • 16 Британския "Мирър"

    2 1 Отговор
    Аз чакам момента, защото той ще дойде!
    Когато юмрукът на истината ще удари в лицето българите, които са гласували за Радев!
    Те ще са станали още по-бедни и прости, а Украйна ще е победила и Путин ще се срутил! Кремъл ще е станал задният двор на Пекин и спонсорите на българския комунизъм няма да знаят къде да се скрият заради престъпленията си!
    Искам тогава, да видя лицата едно по едно на тези, които при свободен избор, бяха решили да закопаят България с палеокомунизъм и ченгесарско-мутренски предпочитания.
    Искам да ги видя, тези бедняци по джобове и акъл, тогава какво ще правят!
    И да не си въобразяват, че Европа или България ще хукнат да ги спасяват!
    От глупостта няма спасение!
    Patty K. Biski

    12:31 01.07.2026

  • 17 Радев фалит

    4 1 Отговор
    Кремъл предизвика Жан Виденовата зима.
    Факта, че 99.99% не го знаят, говори, че 82-ра година ни управлява ПРЕСТЪПНАТА БКП.

    Коментиран от #23

    12:32 01.07.2026

  • 18 В заключение :

    4 0 Отговор
    В заключение - може ли всички да станем държавни служители с гарантирани заплати и постоянно индексирани ????

    12:33 01.07.2026

  • 19 Да се знае

    3 0 Отговор
    От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.

    12:33 01.07.2026

  • 20 Иван Венков

    6 0 Отговор
    Нали разбирате, че когато имаш пълно мнозинство в парламента, можеш да одобриш всяка глупост?
    Еми, гласувахме си ги за 4 години да ни ходят по главите.
    Послепис: ако сте министър, депутат, полицай, военен или в съдебната власт, не се притеснявай, нищо лошо не се е случило, мамини златни пиленца.
    Безсънни нощи и стрес предстои за останалите държавни служители, самотните родители, хронично болните и цивилните пенсионери.

    12:34 01.07.2026

  • 21 реално

    1 3 Отговор
    Увеличението с 30% на винетните такси е наложително по повод задействане на наказателна процедура заради ТОЛ таксите при предишно правителство, което е отложило реалистичното решаване на реалистичния проблем.

    12:34 01.07.2026

  • 22 Така ще е!

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "ОСТАВКА, БЕ":

    Щом гласувахте за националният предател Радев и за ЗКПЧ-то Гълъб Донев!

    Коментиран от #32

    12:34 01.07.2026

  • 23 Точен сте

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Радев фалит":

    Жан Виденов при протестите срещу него ясно заяви че кампанията е организирана от руската страна защото той защитава националните интереси а руснаците искат да ни продават скъп газ чрез посредници. Подпомогнати са от про -руски настроени предатели в БСП. Виденов заявява - " Операцията по свалянето ми лично се ръководи от белия кабинет на Виктор Черномирдин(тогава премиер на Русия) -
    падането на кабинета през зимата на 1996 – 1997 г. са били именно енергийните и геополитически интереси на Москва. 1

    Основните хипотези за влиянието на Русия включват:

    Конфликтът с Андрей Луканов: Един от основните катализатори на кризата в БСП е острия сблъсък между премиера Жан Виденов и влиятелния политик Андрей Луканов (ръководител на смесеното дружество "Топенерджи", посредник с "Газпром"). Според анализатори, Луканов организира вътрешнопартийна кампания срещу Виденов, тъй като премиерът настоява Русия да продава природен газ на по-ниски цени, а собствеността на газопреносната мрежа в България да остане изцяло българска.

    12:34 01.07.2026

  • 24 Бачо

    1 0 Отговор
    Не разбирам защо всички се хванаха за винетките,не че има нужда от увеличаване,при тези разбити пътища,но някак всички мълчат за тока. Реално ще платим едни 30€ за винетки в годината,но на никой ли не му идва на акъла че всеки месец ще се бърка за ток. А колко ни проглушиха ушите че зелената енергия била евтина а то какво стана, всяка година минимум по два пъти го вдигат тока.

    12:34 01.07.2026

  • 25 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    23 млрд лв повече за олигарсите а за народа секира.

    Коментиран от #29

    12:35 01.07.2026

  • 26 1488

    5 0 Отговор
    референдум за врьщане на лева и за излизане от ес и нато или сваляме от власт туй руско мекере румен и го качваме на вьжето

    Коментиран от #34

    12:36 01.07.2026

  • 27 боко шишев радев

    5 0 Отговор
    народе как си,блееш ли?

    12:36 01.07.2026

  • 28 Докато не фалирате България, няма да

    3 0 Отговор
    се кротнете. Тогава без проблем ще подарявате на Кредиторите и инвестиционни фондове,
    ЗЕМЯ И ВОДА български, каквато ви е целта. Като Гърция.
    Не можеш да теглиш заеми за текущи разходи.
    Лично бих замразил всички заплати и пенсии.
    2027 бих намалял заплати, бюджетна сфера над 2000 лв.
    и въвел прогресивна данъчна с-ма с НЕОБЛАГАЕМ минимум.
    Бих намалил парите в обращение, това не са пари
    изработени от реална икономика.
    Само при БАНКИ падане от праг резерви с Юрото,
    влязоха с мултиплициращ ефект 30 млрд. лева,
    при 30 млрд. в обращение преди юрото.
    С увеличаване на данък дивидент, с който се плащат парите в пликове.
    Увеличение корпоративен данък.
    Не може върху най-бедните да стоварвате всички разходи.
    Не може, искате швейцарско правило увеличение над 7%,
    тогава швейцарски данъци, единадесет скали на данъчно облагане.
    Увеличаване на такси концесии, злато, ЕРП-та, вериги, мобилни, води,
    чисто да печелят годишно първите сто фирми над 500 милиона лева
    и да плащат 2% концесионна такса. А банките над 2 милиарда печалба.
    като 50% се изнасят към държави майки.
    Или БВП-то не ни е 220 млрд лева, а 120 млрд.
    Но ПБ няма да направят кардинални реформи.

    12:37 01.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Специалистът

    5 0 Отговор
    ВСИЧКИ НА МАСОВИ ПРОТЕСТИ!!! ТЕЯ СА ПЪЛНИ НЕКАДЪРНИЦИ!!! И на всичкото отгоре са реално 40% отгоре на винетките, защото ако не сте забравили от 1 януари ги вдигнаха от 87 на 97 лв. ПЪТИЩА И ПЪТНА МАРКИРОВКА НЯМА! КАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВИНЕТКИТЕ! СМЕШНИЦИ! ВЪН!!!! МЪРШ@ ПР0ДЪН3НА!

    12:38 01.07.2026

  • 31 УжАсен

    4 0 Отговор
    Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
    .........
    А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
    Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд.за 2024 г

    Коментиран от #37

    12:39 01.07.2026

  • 32 Иван Венков

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Така ще е!":

    Ми щото бабите на село викаха: я, имам един кандидат и он се зове Румен Радев. Безумие, брат, безумие.

    12:41 01.07.2026

  • 33 Това Е Феодална Държава !

    1 0 Отговор
    Нямаш Право Да Атакуваш Феодала !

    По Законов Ред !

    12:42 01.07.2026

  • 34 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "1488":

    И като излезеш от ЕС и върнеш лева (ама без валутен борд), с кой ще търгуваш? И какъв курс мислиш ще има лева към еврото?

    Коментиран от #38

    12:43 01.07.2026

  • 35 Референдум Дойран

    0 0 Отговор
    връщане лЪв и ВБ, бордът озаптяваше алчните политици да теглят заеми.
    Целта на всички след 1987 е да подарят на безценица Земята българска за ГМО без етикиране, ЕС вече прие Регламент да ни трови, без да знаем на етикетите Радев и ПБ мълчат.
    Въвеждат цифрово юро, Радев и ПБ мълчат.
    Строят още ВЕИ-та 6300 кв. клм. Радев и ПБ мълчат, и то в София, София област и Смолян,
    унищожават ливади, пасища, ниви.
    Водата поскъпна драстично за една година с 20% - Радев и ПБ мълчат.
    Инфлацията е чудовищна 20 евро килограм боровинки в квартални спекуланти
    Радев и ПБ мълчат.
    Кошницата на Радев с минус 15% е синтетично подобие на храна,
    което и домашните любимци не ядат.
    Увеличиха на най-бедните осигуровките спрямо МРЗ.
    Чакаме бюджет 2027 и ще ви поискаме ОСТАВКАТА!
    15 млрд гласуваха ДПС, ГЕРБ, ПП, ПБ на Радев да спасяваме
    държави с евро.
    ОСТАВКА!

    12:45 01.07.2026

  • 36 Икахте Режим !

    2 0 Отговор
    Ето Ви Режим !

    12:46 01.07.2026

  • 37 И против какво

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "УжАсен":

    бяха протестите? Нали бяха против такъв бюджет. Сега що не протестирате?

    12:47 01.07.2026

  • 38 Всяка Валута !

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Въпрос":

    Си Има Стойност !

    И Тя Се Определя !

    От Пазара !

    12:48 01.07.2026

  • 39 Винетките са най-малък разход

    0 0 Отговор
    Общо за една година от юли 2025 до юли 2026:
    БКП, ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ, СДС и ПБ на Радев увеличиха общо:
    Вода 20%, ток 15%, парно 10%, подгряване топла вода 10%, незаконната сградна 30%.
    Над 50% от средна пенсия отива за води, ток, и парно.
    Не включваме скандалните сметки на задължителните мобилни по 2 г. договор и яко дране на втората година. Не включваме и 137% надценка мин. вода - СКАНДАЛНО!
    Зимата ще им искаме оставката.
    В същото време Кличко благодари на България,
    че сме им подарявали евтин ток.
    А хората в България умират от студ,
    не ползват парно и ток,
    но плащат. Зимата ток сметки от 200 до 400 лв.
    Сградна и топла вода при нулево потребление 120 лв.
    Няма откъде!

    12:51 01.07.2026

  • 40 Цвете

    0 0 Отговор
    ДА ЗАПОЧНЕМ ОТ СУБСИДИЯТА ,КОЯТО ВЪЗЛИЗА НА МИЛИОНИ ЕВРО ВЕЧЕ, НАЛИ? ВСЯКА ПАРТИЯ ДА СИ ПЛАЩА ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЕЖЕМЕСЕЧНО, КАКТО БЕШЕ ЕДНО ВРЕМЕ ПРИ БКП. ТЪЙ КАТО БОЛШИНСТВОТО СА ВСЕ БЕСЕПАРИ ,ПЛАЩАЙТЕ СИ ГИ ИНДИВИДУАЛНО.НЯМА ДА ВИСИТЕ НА ВРАТА НА БЪЛГАРИТЕ И ТОВА ДА СИ ГО ЗНАЕТЕ.ДОСТАТЪЧНО ВИСОКИ ЗАПЛАТИ СИ ДИПЛИТЕ ЕЖЕМЕСЕЧНО?! ТОВА С ТРИМЕСЕЧНОТО ВИ УВЕЛИЧЕНИЕ, ТРЯБВА ДА ОТПАДНЕ.ГОВОРЯ ЗА ПАРЛАМЕНТА И МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. ЩО СЕ КАСАЕ ДО БЮДЖЕТА ,ВИДИМО ИМА СКРИТИ ПАРИ ,ЗА КОГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ? ✈️🤷‍♀️🎃🤷‍♀️🐷🤷‍♀️🤔🤦‍♂️🧑‍🎓

    12:52 01.07.2026

  • 41 Критикар

    0 0 Отговор
    ВСИЧКИ НА ПЛОЩАДА! ВЪН ОТ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ!

    12:52 01.07.2026

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