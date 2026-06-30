Нови съвети в МС борят бюрокрацията за бизнеса

Две изцяло нови ключови структури към Министерския съвет провеждат учредителните си заседания днес с цел радикално намаляване на административната тежест и ускоряване на икономическия растеж, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът сформира Координационен съвет за насърчаване на инвестициите и Съвет за реформи в туризма.

Първият орган се фокусира върху нов Закон за публично-частното партньорство и работи съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Вторият съвет събира министри и браншови организации, за да реши спешните кризи с недостига на кадри, тромавите визи за чужденци и застрашената въздушна свързаност на страната ни.

Рестарт за инвестициите: Стратегическо партньорство с ЕБВР

Новият Координационен съвет за насърчаване на инвестициите, създаден след промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), се открива лично от премиера Румен Радев. Органът се състои от 10 членове, като начело застава вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, подкрепян от деветима министри.

„Целта ни е изграждането на предвидима бизнес среда. Новият Закон за публично-частното партньорство и координацията с ОИСР ще отворят вратите за мащабни капитали от Европа и арабския свят.“

— Източник от Министерския съвет

Основните задачи на съвета включват премахване на системните административни пречки пред инвеститорите и изготвяне на дългосрочна Национална стратегия за насърчаване на инвестициите. Участието на делегацията от ЕБВР гарантира, че новите правила за скрининг на капитали ще съответстват на най-високите международни стандарти.

Спешни мерки в туризма: Визи, кадри и свързаност

Веднага след това в Гранитната зала на Министерския съвет стартира и Съветът за реформи в туризма. В него участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и лидери на туристическия бранш и регулаторните органи.

Секторът, който генерира сериозен процент от БВП на страната, е изправен пред сериозни предизвикателства, изискващи спешни нормативни промени в Закона за туризма:

Облекчаване на визовите режими: Ускоряване на процедурите за чуждестранни туристи и сезонни работници.

Ускоряване на процедурите за чуждестранни туристи и сезонни работници. Справяне с кадровия дефицит: Дългосрочни решения за хроничната липса на персонал в курортите.

Дългосрочни решения за хроничната липса на персонал в курортите. Въздушна свързаност: Спасяване на застрашени авиационни линии и дестинации до България.

Икономически ефект: Какво печели бизнесът?

Според икономически експерти, реалното намаляване на административната тежест и дигитализацията на услугите могат да спестят на бизнеса милиони левове годишно. Партньорството с ЕБВР изпраща силен сигнал към международните пазари, че България стабилизира бизнес климата си. Очаква се новите структури да скъсят времето за одобрение на големи инвестиционни проекти с над 30%, което директно ще повиши конкурентоспособността на икономиката.