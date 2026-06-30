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Нови съвети в МС борят бюрокрацията за бизнеса

Нови съвети в МС борят бюрокрацията за бизнеса

30 Юни, 2026 06:54, обновена 30 Юни, 2026 06:58 767 19

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Правителството стартира структури за туризма и чуждите инвестиции с участие на ЕБВР

Нови съвети в МС борят бюрокрацията за бизнеса - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Две изцяло нови ключови структури към Министерския съвет провеждат учредителните си заседания днес с цел радикално намаляване на административната тежест и ускоряване на икономическия растеж, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът сформира Координационен съвет за насърчаване на инвестициите и Съвет за реформи в туризма.

Първият орган се фокусира върху нов Закон за публично-частното партньорство и работи съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Вторият съвет събира министри и браншови организации, за да реши спешните кризи с недостига на кадри, тромавите визи за чужденци и застрашената въздушна свързаност на страната ни.

Рестарт за инвестициите: Стратегическо партньорство с ЕБВР

Новият Координационен съвет за насърчаване на инвестициите, създаден след промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), се открива лично от премиера Румен Радев. Органът се състои от 10 членове, като начело застава вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, подкрепян от деветима министри.

„Целта ни е изграждането на предвидима бизнес среда. Новият Закон за публично-частното партньорство и координацията с ОИСР ще отворят вратите за мащабни капитали от Европа и арабския свят.“
— Източник от Министерския съвет

Основните задачи на съвета включват премахване на системните административни пречки пред инвеститорите и изготвяне на дългосрочна Национална стратегия за насърчаване на инвестициите. Участието на делегацията от ЕБВР гарантира, че новите правила за скрининг на капитали ще съответстват на най-високите международни стандарти.

Спешни мерки в туризма: Визи, кадри и свързаност

Веднага след това в Гранитната зала на Министерския съвет стартира и Съветът за реформи в туризма. В него участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и лидери на туристическия бранш и регулаторните органи.

Секторът, който генерира сериозен процент от БВП на страната, е изправен пред сериозни предизвикателства, изискващи спешни нормативни промени в Закона за туризма:

  • Облекчаване на визовите режими: Ускоряване на процедурите за чуждестранни туристи и сезонни работници.
  • Справяне с кадровия дефицит: Дългосрочни решения за хроничната липса на персонал в курортите.
  • Въздушна свързаност: Спасяване на застрашени авиационни линии и дестинации до България.

Икономически ефект: Какво печели бизнесът?

Според икономически експерти, реалното намаляване на административната тежест и дигитализацията на услугите могат да спестят на бизнеса милиони левове годишно. Партньорството с ЕБВР изпраща силен сигнал към международните пазари, че България стабилизира бизнес климата си. Очаква се новите структури да скъсят времето за одобрение на големи инвестиционни проекти с над 30%, което директно ще повиши конкурентоспособността на икономиката.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Малкият бизнес масово фалира в еврозоната.

    06:59 30.06.2026

  • 2 Факт

    13 1 Отговор
    Крадливите Бо(га)таши са първите с редовен кабинет, който изкара хората на площада още на втория месец, а не след "да им дадем поне 100 дни да се поомажат".

    Коментиран от #3

    07:01 30.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Г-н Премиер, сменяйте състав Фискален С.

    6 3 Отговор
    комисии финанси, състав НСИ и БНБ, върнете уволнените от БНБ експерти, заради Доклад за ползи и вреди от юрото. Не може хората, които прездивикаха адът с юрошитът, криха и масажириха данни, да взимат космически заплати, и да критикуват правителството. Трябваше да замразите всички заплати и пенсии, докато изработите бюджет за 2027, защото 2026 мина. Не трябваше да вдигате квази данъци. С десет процента годишно намалява населението, а 7% се е увеличила администрация. Това са хора на Блатото, които трябва да бъдат премахнати. Намалете бюджетът на НЗОК с 50%, източва се чудовищно. Увеличете концесионни такси, поне на 20%, те генерират първите сто фирми по 450 милиона чиста печалба годишно, вклч. мобилни оператори развилнели са се като бесни.. 50% от печалби банки се изнасят в държавите майки, обложете всички банки с 50% за държавата - банков договор на материален носител вече НЯМА, чудовищно безумие. На морето, цените са като на Малдивите, смешно и жалко за 100 грама порции. Цена преди юрошит копейка планина хотел 400 лв. за седмица, сега 1953 лв. Читав турист няма да ви посети.
    Махайте и зам. министрите по икономика и финанси на ГЕРБ и ДПС, те докараха тази криза, те криха данни. За какво са тези капиталови разходи? За ВЕИ-та? Какви са новите условия по Боташ. Вижте договорите за износ вода на Пирински и на ГЕРБ до 2029 г. Гърция, след репарационният.

    07:08 30.06.2026

  • 5 Уха

    13 0 Отговор
    РунДьо търси роби да работят без пари за червените куфарчета и Домус Бей. Ако може робите да си плащат за работата. Смех

    07:15 30.06.2026

  • 6 Какви са тези увеличения на заплати

    10 0 Отговор
    съдебна система? 40 000 лв. 2025 възнаграждения и вие им увеличавате заплатите? Шега ли е? Тези хора със семействата им създават фалшива илюзия за богатство, всяка събота и неделя за в Париж, Дубай, Малдивите. Намалявайте бюджетни заплати над 2000 лв. чисто с 50%.
    -Нямате позиция за ТЕЦ-ове, те ни спасиха зимата.
    -Намалявате ли безумните квоти, увеличения на Василев.
    -Нямате позиция безумни цени ток, най-високи в ЕС.
    - Нямате позиция за ГМО храни и семена, без етикиране.
    -Нямате позиция за цифровото евро
    -Нямате позия за чудовищно презастрояване Гюров, ниви, лозя, пасища ВЕИ-та?
    докога ще им плащаме бетони, арматури, унищожена земя, унищожени птици, тонове пластмаса, унищожаване ел. с-ма и претоварване, плащаме им 50% с ДДС за напрежения сметки ток.
    - ЕРП-та намалиха с 40% инвестиции, а вие увеличихте цена ток.
    -Защо изнасяте евтин ток за Укр. Молдова, Македония, интервю Кличко, благодари ни за евтин ток, а българите да се разболяват и умират от СТУДУВАНЕ
    -Нямате позиция за НЕЗАКОННА СИ 30%, от години хора с нулево потребление плащат парното на богаташите, особено с хоризонтална инсталация, където тръби в жилища не минават.
    -Защо увеличихте вод, ток, топла вода, парно, СИ.

    07:18 30.06.2026

  • 7 Не знам кой ти говори в писмен чат,

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Любопитен":

    но явно да чувате гласове си е нещо "нормално" за малоумниците тролещи за Бо(га)таша и олигарсите му от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН.

    Коментиран от #16

    07:19 30.06.2026

  • 8 Защо

    7 0 Отговор
    се опитват да се занимават с неща , от които хал хабер си нямат ? А и самите те са анти реклама за България !

    07:28 30.06.2026

  • 9 Малий

    5 0 Отговор
    Кво кажат Тим и от Федерацията тва. А и на обяд безплатно, така цял живот

    07:43 30.06.2026

  • 10 мунчо

    4 0 Отговор
    е локумджия!

    07:45 30.06.2026

  • 11 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Темата "Туризъм" в България трябва да се определи като национално бедствие. Сбъркана отвсякъде. Да се позволи безразборното накичване на всички атракционни терени по море и планини с бетон, това е пагубно за чистия вид, мечтан еко туризъм. Прането на милиарди пари се изроди в плаката кичозен туризъм. В България няма нормална туристическа дейност, а бандитизъм в прикрита форма и изпран външен вид, който от вътре е червив от криминал.
    Някоя власт все някога трябва да направи анализ и разбор, що е курортна, туристическа зона, на какви задължителнти норми на гъстота на застрояване и етажност да отговарят, и всичко което е извън това да се взривява и започва с фадроми и самосвали, земята да се изравнява до райграс за сметка на на т.н. "инвеститори" от криминално потекло.

    07:48 30.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бг сама си съсипа ТКЗС

    0 2 Отговор
    Бг сама се закопа с ЕС и си съсипа ТКЗС за да внаса неизвестно какво.

    07:51 30.06.2026

  • 14 Новите закони

    0 0 Отговор
    И спешните промени на старите докато влязат в действие какво правим?

    07:59 30.06.2026

  • 15 Да да

    3 0 Отговор
    Още един съвет, демек комисия на комисията, още една хранилка, прекалено много време имат и свободни пари. Тези неща трябва да се решават в парламента затова си получавате огромни заплати в сравнение с другите и не плащате осигуровки - хрантутници. И не без тези съвети и комисии е ясно, по нашите курорти условията са никакви скъпо и храната - полуфабрикати на високи цени. И какво да видят разбити пътища, презастроени градове с боклуци и замърсени плажове с мазут и с какво ли не?

    08:03 30.06.2026

  • 16 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Не знам кой ти говори в писмен чат,":

    и ПП и ДБ тоже

    08:06 30.06.2026

  • 17 Корабът потъва..

    2 0 Отговор
    Корабът потъва ...бързо и сигурно. Сега колко ли пари ще се изсипят на милионерите в туризма...Мучовата справедливост е ,,взимай от беднотията и давай на мръсните олигарси,,,. И нещастните пенсии пак готови да гласуват за тия крадци. Ами всичко е заслужено в тоя живот.

    08:09 30.06.2026

  • 18 Буко Баламата

    0 0 Отговор
    От сега виждам назначени едни наши гора на дебели заплати а бизнеса да прави вятър.

    08:14 30.06.2026

  • 19 Някой си

    0 0 Отговор
    Вместо да намаляват хрантутниците ги увеличават...

    08:17 30.06.2026

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