Нови съвети в МС борят бюрокрацията за бизнеса

Две изцяло нови ключови структури към Министерския съвет провеждат учредителните си заседания днес с цел радикално намаляване на административната тежест и ускоряване на икономическия растеж, съобщиха от правителствената пресслужба.
Кабинетът сформира Координационен съвет за насърчаване на инвестициите и Съвет за реформи в туризма.
Първият орган се фокусира върху нов Закон за публично-частното партньорство и работи съвместно с делегация от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Вторият съвет събира министри и браншови организации, за да реши спешните кризи с недостига на кадри, тромавите визи за чужденци и застрашената въздушна свързаност на страната ни.
Рестарт за инвестициите: Стратегическо партньорство с ЕБВР
Новият Координационен съвет за насърчаване на инвестициите, създаден след промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), се открива лично от премиера Румен Радев. Органът се състои от 10 членове, като начело застава вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, подкрепян от деветима министри.
„Целта ни е изграждането на предвидима бизнес среда. Новият Закон за публично-частното партньорство и координацията с ОИСР ще отворят вратите за мащабни капитали от Европа и арабския свят.“
— Източник от Министерския съвет
Основните задачи на съвета включват премахване на системните административни пречки пред инвеститорите и изготвяне на дългосрочна Национална стратегия за насърчаване на инвестициите. Участието на делегацията от ЕБВР гарантира, че новите правила за скрининг на капитали ще съответстват на най-високите международни стандарти.
Спешни мерки в туризма: Визи, кадри и свързаност
Веднага след това в Гранитната зала на Министерския съвет стартира и Съветът за реформи в туризма. В него участват вицепремиерите Александър Пулев и Иво Христов, министърът на туризма Илин Димитров, както и лидери на туристическия бранш и регулаторните органи.
Секторът, който генерира сериозен процент от БВП на страната, е изправен пред сериозни предизвикателства, изискващи спешни нормативни промени в Закона за туризма:
- Облекчаване на визовите режими: Ускоряване на процедурите за чуждестранни туристи и сезонни работници.
- Справяне с кадровия дефицит: Дългосрочни решения за хроничната липса на персонал в курортите.
- Въздушна свързаност: Спасяване на застрашени авиационни линии и дестинации до България.
Икономически ефект: Какво печели бизнесът?
Според икономически експерти, реалното намаляване на административната тежест и дигитализацията на услугите могат да спестят на бизнеса милиони левове годишно. Партньорството с ЕБВР изпраща силен сигнал към международните пазари, че България стабилизира бизнес климата си. Очаква се новите структури да скъсят времето за одобрение на големи инвестиционни проекти с над 30%, което директно ще повиши конкурентоспособността на икономиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
06:59 30.06.2026
2 Факт
Коментиран от #3
07:01 30.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Г-н Премиер, сменяйте състав Фискален С.
Махайте и зам. министрите по икономика и финанси на ГЕРБ и ДПС, те докараха тази криза, те криха данни. За какво са тези капиталови разходи? За ВЕИ-та? Какви са новите условия по Боташ. Вижте договорите за износ вода на Пирински и на ГЕРБ до 2029 г. Гърция, след репарационният.
07:08 30.06.2026
5 Уха
07:15 30.06.2026
6 Какви са тези увеличения на заплати
-Нямате позиция за ТЕЦ-ове, те ни спасиха зимата.
-Намалявате ли безумните квоти, увеличения на Василев.
-Нямате позиция безумни цени ток, най-високи в ЕС.
- Нямате позиция за ГМО храни и семена, без етикиране.
-Нямате позиция за цифровото евро
-Нямате позия за чудовищно презастрояване Гюров, ниви, лозя, пасища ВЕИ-та?
докога ще им плащаме бетони, арматури, унищожена земя, унищожени птици, тонове пластмаса, унищожаване ел. с-ма и претоварване, плащаме им 50% с ДДС за напрежения сметки ток.
- ЕРП-та намалиха с 40% инвестиции, а вие увеличихте цена ток.
-Защо изнасяте евтин ток за Укр. Молдова, Македония, интервю Кличко, благодари ни за евтин ток, а българите да се разболяват и умират от СТУДУВАНЕ
-Нямате позиция за НЕЗАКОННА СИ 30%, от години хора с нулево потребление плащат парното на богаташите, особено с хоризонтална инсталация, където тръби в жилища не минават.
-Защо увеличихте вод, ток, топла вода, парно, СИ.
07:18 30.06.2026
7 Не знам кой ти говори в писмен чат,
До коментар #3 от "Любопитен":но явно да чувате гласове си е нещо "нормално" за малоумниците тролещи за Бо(га)таша и олигарсите му от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН.
Коментиран от #16
07:19 30.06.2026
8 Защо
07:28 30.06.2026
9 Малий
07:43 30.06.2026
10 мунчо
07:45 30.06.2026
11 Гай Турий
Някоя власт все някога трябва да направи анализ и разбор, що е курортна, туристическа зона, на какви задължителнти норми на гъстота на застрояване и етажност да отговарят, и всичко което е извън това да се взривява и започва с фадроми и самосвали, земята да се изравнява до райграс за сметка на на т.н. "инвеститори" от криминално потекло.
07:48 30.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бг сама си съсипа ТКЗС
07:51 30.06.2026
14 Новите закони
07:59 30.06.2026
15 Да да
08:03 30.06.2026
16 миме
До коментар #7 от "Не знам кой ти говори в писмен чат,":и ПП и ДБ тоже
08:06 30.06.2026
17 Корабът потъва..
08:09 30.06.2026
18 Буко Баламата
08:14 30.06.2026
19 Някой си
08:17 30.06.2026