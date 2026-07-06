Буруджиева: Ако Бюджет 2027 е толкова разочароващ колкото сегашния, хората ще излязат на протести

Това противопоставяне между Десислава Атанасова и Иван Демерджиев е един къс драматичен разказ, в който има сценарий с добри и лоши герои и ние, публиката, трябва да изберем кой е добрият и кой – лошият герой. Това каза в ефира на Nova News политологът доц. Татяна Буруджиева, цитирана от novini.bg.

Според нея вътрешният министър не е постъпил правилно, започвайки да разпространява информация за Атанасова как и с кого е пътувала, подчертавайки, че не е редно МВР да създава политически скандали и теории на конспирациите.

По думите ѝ нищо от това, което твърди вътрешният министър, че е станало, няма как да знаем дали е истина, освен ако не бъдат показани официални документи.

„Според мен нито Атанасова, нито Демерджиев ще подадат оставка след този случай. В момента обаче и двамата търпят имиджови щети на постовете, които заемат – на конституционен съдия и на министър на вътрешните работи“, допълни доц. Буруджиева.

Тя отбеляза, че „държави, в които нещата вървят нормално, над 90% от гражданите им не знаят името министъра на вътрешните работи“. И отново настоя, че не е работа на Демерджиев да прави такива скандали.

„Действия от този тип носят негатив за всички. На властимащите трябва да е ясно, че тези фигури трябва да работят много внимателно на политическата сцена, защото отстрани изглежда зле“, каза още тя.

По темата за Бюджет 2026 Буруджиева прогнозира, че той няма да доведе до протести, но е убедена, че не така ще стоят нещата покрай параметрите за Бюджет 2027 и че той вече ще се гледа под лупа.

Според нея именно Бюджет 2027 ще бъде този, на който ще се гледа с големи очаквания и ако се окаже също толкова лош и разочароващ, е много вероятно хората да излязат на протести срещу правителството.

В заключение Татяна Буруджиева смята, че кабинетът би имал дълъг хоризонт на управление, освен ако „сам не се самовзриви“.