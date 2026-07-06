Буруджиева: Ако Бюджет 2027 е толкова разочароващ колкото сегашния, хората ще излязат на протести

Това противопоставяне между Десислава Атанасова и Иван Демерджиев е един къс драматичен разказ, в който има сценарий с добри и лоши герои и ние, публиката, трябва да изберем кой е добрият и кой – лошият герой. Това каза в ефира на Nova News политологът доц. Татяна Буруджиева, цитирана от novini.bg.
Според нея вътрешният министър не е постъпил правилно, започвайки да разпространява информация за Атанасова как и с кого е пътувала, подчертавайки, че не е редно МВР да създава политически скандали и теории на конспирациите.
По думите ѝ нищо от това, което твърди вътрешният министър, че е станало, няма как да знаем дали е истина, освен ако не бъдат показани официални документи.
„Според мен нито Атанасова, нито Демерджиев ще подадат оставка след този случай. В момента обаче и двамата търпят имиджови щети на постовете, които заемат – на конституционен съдия и на министър на вътрешните работи“, допълни доц. Буруджиева.
Тя отбеляза, че „държави, в които нещата вървят нормално, над 90% от гражданите им не знаят името министъра на вътрешните работи“. И отново настоя, че не е работа на Демерджиев да прави такива скандали.
„Действия от този тип носят негатив за всички. На властимащите трябва да е ясно, че тези фигури трябва да работят много внимателно на политическата сцена, защото отстрани изглежда зле“, каза още тя.
По темата за Бюджет 2026 Буруджиева прогнозира, че той няма да доведе до протести, но е убедена, че не така ще стоят нещата покрай параметрите за Бюджет 2027 и че той вече ще се гледа под лупа.
Според нея именно Бюджет 2027 ще бъде този, на който ще се гледа с големи очаквания и ако се окаже също толкова лош и разочароващ, е много вероятно хората да излязат на протести срещу правителството.
В заключение Татяна Буруджиева смята, че кабинетът би имал дълъг хоризонт на управление, освен ако „сам не се самовзриви“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
18:17 06.07.2026
2 Куку
Коментиран от #13
18:18 06.07.2026
3 Иванов
Удари дъното, за 100-200евро е съгласна да се излага пред хората.
18:19 06.07.2026
4 Сзо
Коментиран от #8, #31
18:23 06.07.2026
5 Иван
18:23 06.07.2026
6 Танчето
18:24 06.07.2026
7 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ
Пикантериите са си пикантерии (реални или измислени), но в момента има нещо по-важно.
18:26 06.07.2026
8 Който
До коментар #4 от "Сзо":Е не може да достигне Боко и предишните
18:26 06.07.2026
9 Георги
Коментиран от #21
18:26 06.07.2026
10 Тя на курорт ли е, че не знае
18:32 06.07.2026
11 Каквото
18:33 06.07.2026
12 Обикн. читателка
18:33 06.07.2026
13 Записвам си
До коментар #2 от "Куку":Тия дни ги наблюдавам аналните б-лизатори по казуса с ДУловската куха лейка. Записвам кой какви ги плещи и си правя списък на платените и зависимите лапацала за да не ги забравя след 3 дни. Щото словесен екскремент след екскремент ни залива сутрин,обед,вечер. По
18:33 06.07.2026
14 Най-некадърният МВР министър
Коментиран от #28
18:34 06.07.2026
15 Радев няма бъдеще
18:35 06.07.2026
16 Кой
18:38 06.07.2026
17 безпартиен
18:42 06.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 По-рано ще бъде!
18:53 06.07.2026
20 Антимафия
18:54 06.07.2026
21 Герги,
До коментар #9 от "Георги":Не бъди толкова сигурен! Още не се е разчуло как се готвите да скубите данъкоплатеца.
18:56 06.07.2026
22 След толкова много клетви
До коментар #18 от "оня с коня":А дано най-после коня ти тегли едно тикме и те прати в отвъдното! Дай Боже!
18:59 06.07.2026
23 Стига глупости!
18:59 06.07.2026
24 ЧИЧО РУМЕН СИ ОТИВА
19:07 06.07.2026
25 Това Е Попикана Държава !
На Беззаконието !
19:11 06.07.2026
26 Булгуружиев
19:13 06.07.2026
27 Буруджиева, лошо няма,
19:15 06.07.2026
28 Ами Ние !
До коментар #14 от "Най-некадърният МВР министър":Вече Сме си Оправен !
Той !
Иска !
Още !
Къде са Задълженията на Държавата ?
Които Тя трябва !
Да Изплаща На Правоимащите !
По Закон ?
Коментиран от #29
19:16 06.07.2026
29 37 Години !
До коментар #28 от "Ами Ние !":Феодална !
Демокрация !
19:17 06.07.2026
30 фбр
19:18 06.07.2026
31 Иван4о
До коментар #4 от "Сзо":И КАТО ПРОТЕСТИРА, какво ще стане? Може да падне правителството. но пари няма от къде да дойдат, освен от РАБОТЕЩИ българи, каквито в Б-я няма - нито брой , нито нагласа за съзидателен труд. Д-ва без бъдеще, недостатъчен брой новородени, м/у тях от етнос, който не може да създава/поддържа държава. Само ДАЛАВЕРА!
19:27 06.07.2026
32 Крайно време
19:27 06.07.2026