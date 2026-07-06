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Буруджиева: Ако Бюджет 2027 е толкова разочароващ колкото сегашния, хората ще излязат на протести

Буруджиева: Ако Бюджет 2027 е толкова разочароващ колкото сегашния, хората ще излязат на протести

6 Юли, 2026 18:16 700 32

  • татяна буруджиева-
  • бюджет 2027-
  • протести-
  • разочароващ

Не е работа на Демерджиев да прави такива скандали като този с Десислава Атанасова, коментира още политологът

Буруджиева: Ако Бюджет 2027 е толкова разочароващ колкото сегашния, хората ще излязат на протести - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това противопоставяне между Десислава Атанасова и Иван Демерджиев е един къс драматичен разказ, в който има сценарий с добри и лоши герои и ние, публиката, трябва да изберем кой е добрият и кой – лошият герой. Това каза в ефира на Nova News политологът доц. Татяна Буруджиева, цитирана от novini.bg.

Според нея вътрешният министър не е постъпил правилно, започвайки да разпространява информация за Атанасова как и с кого е пътувала, подчертавайки, че не е редно МВР да създава политически скандали и теории на конспирациите.

По думите ѝ нищо от това, което твърди вътрешният министър, че е станало, няма как да знаем дали е истина, освен ако не бъдат показани официални документи.
„Според мен нито Атанасова, нито Демерджиев ще подадат оставка след този случай. В момента обаче и двамата търпят имиджови щети на постовете, които заемат – на конституционен съдия и на министър на вътрешните работи“, допълни доц. Буруджиева.

Тя отбеляза, че „държави, в които нещата вървят нормално, над 90% от гражданите им не знаят името министъра на вътрешните работи“. И отново настоя, че не е работа на Демерджиев да прави такива скандали.

„Действия от този тип носят негатив за всички. На властимащите трябва да е ясно, че тези фигури трябва да работят много внимателно на политическата сцена, защото отстрани изглежда зле“, каза още тя.

По темата за Бюджет 2026 Буруджиева прогнозира, че той няма да доведе до протести, но е убедена, че не така ще стоят нещата покрай параметрите за Бюджет 2027 и че той вече ще се гледа под лупа.
Според нея именно Бюджет 2027 ще бъде този, на който ще се гледа с големи очаквания и ако се окаже също толкова лош и разочароващ, е много вероятно хората да излязат на протести срещу правителството.

В заключение Татяна Буруджиева смята, че кабинетът би имал дълъг хоризонт на управление, освен ако „сам не се самовзриви“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 8 Отговор
    500 000 на улицата срещу олигарсите и Народен съд.

    18:17 06.07.2026

  • 2 Куку

    32 1 Отговор
    И тази май се е возила във самолета

    Коментиран от #13

    18:18 06.07.2026

  • 3 Иванов

    27 1 Отговор
    Много й разбира главата от бюджет.
    Удари дъното, за 100-200евро е съгласна да се излага пред хората.

    18:19 06.07.2026

  • 4 Сзо

    6 15 Отговор
    Народа трябваше досега да е излязъл да протестира. Няма какво да чака бюджета за 2027. Обаче или Радев е много добър лъжец, или народа е тъп. Според мен Радев не е добър в лъжите...

    Коментиран от #8, #31

    18:23 06.07.2026

  • 5 Иван

    16 1 Отговор
    Държавата на политолози и социолози протестите са демократична мярка във демокрацията от там нататък толкоз парламента решава не улицата

    18:23 06.07.2026

  • 6 Танчето

    17 0 Отговор
    Наистина е специалистка по разочарованията - не спира.

    18:24 06.07.2026

  • 7 СВО 1 593 дни РЕЗИЛ

    12 7 Отговор
    Къс драматичен разказ или пикантен, но отвлича вниманието.
    Пикантериите са си пикантерии (реални или измислени), но в момента има нещо по-важно.

    18:26 06.07.2026

  • 8 Който

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сзо":

    Е не може да достигне Боко и предишните

    18:26 06.07.2026

  • 9 Георги

    9 8 Отговор
    не, няма да излязат. Хората не разбират от финанси и бюджет на държавата. Тея, които призовават за протест са същите, които избирателите ясно показаха, че ги искат.

    Коментиран от #21

    18:26 06.07.2026

  • 10 Тя на курорт ли е, че не знае

    3 7 Отговор
    Те вече излизат.

    18:32 06.07.2026

  • 11 Каквото

    17 1 Отговор
    и да направят хората, кухите лейки дърти трябва да изчезнат от студиата

    18:33 06.07.2026

  • 12 Обикн. читателка

    14 2 Отговор
    Тази вече позавехнала г-жа,винаги говори против днешните управляващи и в частност против Р.Радев.ПП-"Прогресивна България" е явление,което ще прекрои досегашния грабителски модел.Не ме интересуват набедени сондажници на човешките мнения и настроения.Както и мнението на една отломка от отдавна ръждясалото НДСВ,забравих как се казваше.

    18:33 06.07.2026

  • 13 Записвам си

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Куку":

    Тия дни ги наблюдавам аналните б-лизатори по казуса с ДУловската куха лейка. Записвам кой какви ги плещи и си правя списък на платените и зависимите лапацала за да не ги забравя след 3 дни. Щото словесен екскремент след екскремент ни залива сутрин,обед,вечер. По

    18:33 06.07.2026

  • 14 Най-некадърният МВР министър

    2 9 Отговор
    ще ви оправи. Дали?

    Коментиран от #28

    18:34 06.07.2026

  • 15 Радев няма бъдеще

    10 9 Отговор
    Започна с издънки. И не е спирал.

    18:35 06.07.2026

  • 16 Кой

    4 5 Отговор
    ще чака до тогава балтията ?

    18:38 06.07.2026

  • 17 безпартиен

    6 1 Отговор
    Как не се намери нито един смел журналист да попита тази щерка на генерал АБПФК дали е ПОЛЗВАЛА ПРИВИЛЕГИИ до 10.11.1989 за прием във ВУЗ, месторабота, жителство, жилище!? Питайте!Не се притеснявайте!А може и да проверите!Нали вече е "демокрация"?!Аз и да питам,няма да ми отговорят и няма да ми дадат да проверя.

    18:42 06.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 По-рано ще бъде!

    4 6 Отговор
    Протестите няма да дочакат 2027 г.

    18:53 06.07.2026

  • 20 Антимафия

    1 0 Отговор
    „Действия от този тип носят негатив за всички. На властимащите трябва да е ясно, че тези фигури трябва да работят много внимателно на политическата сцена, защото отстрани изглежда зле“, Те ти я политическата мафия, която иска да изглежда добре :)!

    18:54 06.07.2026

  • 21 Герги,

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    Не бъди толкова сигурен! Още не се е разчуло как се готвите да скубите данъкоплатеца.

    18:56 06.07.2026

  • 22 След толкова много клетви

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    А дано най-после коня ти тегли едно тикме и те прати в отвъдното! Дай Боже!

    18:59 06.07.2026

  • 23 Стига глупости!

    5 2 Отговор
    Хората ще излязат много по-рано, никой няма да ги чака да правят бюджет и за 2027 година. Вече видяхме какво могат и колко струват.

    18:59 06.07.2026

  • 24 ЧИЧО РУМЕН СИ ОТИВА

    3 3 Отговор
    Защото се сговори с мафията. На есен, когато хората съвсем обеднеят, ще има ИЗНАСЯНЕ НА ЛЪЖЕЦА РУМЕН.

    19:07 06.07.2026

  • 25 Това Е Попикана Държава !

    1 0 Отговор
    Държава !

    На Беззаконието !

    19:11 06.07.2026

  • 26 Булгуружиев

    0 0 Отговор
    А защо не излизат

    19:13 06.07.2026

  • 27 Буруджиева, лошо няма,

    1 0 Отговор
    признай сега, че Деска върти к@в@ли на Шиши, човешко е.

    19:15 06.07.2026

  • 28 Ами Ние !

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Най-некадърният МВР министър":

    Вече Сме си Оправен !

    Той !

    Иска !

    Още !

    Къде са Задълженията на Държавата ?

    Които Тя трябва !

    Да Изплаща На Правоимащите !

    По Закон ?

    Коментиран от #29

    19:16 06.07.2026

  • 29 37 Години !

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ами Ние !":

    Феодална !

    Демокрация !

    19:17 06.07.2026

  • 30 фбр

    2 0 Отговор
    И тази дърта скрофа е крайно време да се скрие!!!

    19:18 06.07.2026

  • 31 Иван4о

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сзо":

    И КАТО ПРОТЕСТИРА, какво ще стане? Може да падне правителството. но пари няма от къде да дойдат, освен от РАБОТЕЩИ българи, каквито в Б-я няма - нито брой , нито нагласа за съзидателен труд. Д-ва без бъдеще, недостатъчен брой новородени, м/у тях от етнос, който не може да създава/поддържа държава. Само ДАЛАВЕРА!

    19:27 06.07.2026

  • 32 Крайно време

    0 0 Отговор
    е пак да смениш господаря! Герб повече власт няма да видят,а това ще ти се отрази на джоба!Сигурен съм,че след няколко месеца ще публикува статия,колко добре се справя Прогресивна България! Е,ако са съгласни тя да им е клакьор!

    19:27 06.07.2026

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