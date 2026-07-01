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Депутатите вдигат майчинските в Бюджет 2027, но не до исканите 100%

Депутатите вдигат майчинските в Бюджет 2027, но не до исканите 100%

1 Юли, 2026 12:06 821 13

  • депутати-
  • майчински-
  • бюджет 2027-
  • 100 процента

По думите на Петър Витанов от ПБ 100% обезщетение не е най-справедливото, защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход и не би било честно. 

Депутатите вдигат майчинските в Бюджет 2027, но не до исканите 100% - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите отхвърлиха на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, съобщават от news.bg. Народните представители гласуваха с 68 гласа "За", 2 гласа "против" и 115 гласа "въздържали се" - на "Прогресивна България". Вносител е народният представител от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев и група народни представители. Предложението на опозицията е за увеличаване на обезщетението на майките при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да стане от 50% на 100%.
По време на дебатите Димо Дренчев обяви, че парламентарната група на "Възраждане" ще подкрепи законопроекта за промени в КСО на "Продължаваме промяната".

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обясни, че паричните обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на дете имат заместващ характер и имат за цел да осигурят доход на майката, която не може да упражнява трудова дейност при гледане на дете. Действително има нещо, което може да бъде направено за майчинството и ще бъде направено в бюджета за 2027 година, добави той.

По думите му 100% обезщетение не е най-справедливото, защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход и не би било честно.

Петър Витанов обяви, че управляващите ще предложат в Бюджет 2027 компенсацията от 50% майчинство, да стане на 75%.

Бившият финансов министър, а сега лидер на ПП Асен Василев призова управляващите да преосмислят позицията си, като между първо и второ четене на законопроекта, ако искат компенсацията да я направят на 99%, но да бъде направена, ако 100% им се вижда много на властта. Целта - да се помогне на майките още сега, а не да се чака чак до приемането на Бюджет 2027.

Витанов отговори на критиките и увери, че управляващите нямат за цел да намаляват и да ограничават майчинските. "Изключително трудно е да се стъпи на основа, която различни "факири" са влошавали бюджета на държавата през последните години Да, ние ще подобрим майчинските но тогава, когато е възможно", подчерта председателят на парламентарната група на "Прогресивна България".

Бившият премиер акад. Николай Денков призова властта да се вземе в ръце и когато са декларирали, че демографията и младите семейства им е важна, единственото, по което ще бъдат съдени, е гласуванията им в Народното събрание. "Сменете подхода и покажете, че имате поне малко грижа за хората, които имат проблеми в държавата - младите семейства и пенсионерите, които не живеят с депутатските заплати", призова председателят на парламентарната група на ПП.

Слави Василев от "Прогресивна България" пък атакува опозицията, че с предложенията си за промени в КСО правят клипчета в TikTok, а истинските политики на управляващите щели да се видят в Бюджет 2027.

Асен Василев напомни на депутата от ПБ, че опозицията внася мярката за майчинските в общо четвърти парламент.

Антон Кутев от ПБ похвали опозицията, че мисли за майките и техните обезщетения и майчински. "Вие в момента правите ПР акция, която няма как да бъде подкрепена сега. Всички ние бихме подкрепили всеки начин, с който да се помогне на демографската политика и ще го направим, но просто няма да го направим сега, а по реда, по който трябва", обеща Кутев, потвърждавайки думите на съпартиеца си Петър Витанов, че ще има увеличаване на майчинските, но в Бюджет 2027.

Според вносителите на законопроекта, с промените, записани в него, ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките. Увеличаването на обезщетението ще е стимул за по-бързо влизане на майките на трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията на майките.

В същото време това е една мярка, която не би довела до допълнителни разходи за бюджета на Република България, а дори обратното, ще доведе до събиране на повече приходи. Това е така според ПП, тъй като в бюджета на Република България е предвидено изплащането на обезщетенията по реда на чл. 50 и чл. 53 от КСО, а възприемането в българското законодателство на идеята, че при връщане на работа, майките могат да получат цялото им дължимо обезщетение, реално ще доведе до това, че майките ще започнат да внасят в бюджета осигурителни вноски и подоходни данъци, които реално не са планирани и ще увеличат приходите към държавния бюджет.

От една страна, със законопроекта, "Продължаваме промяната" дава възможност на майките да получат достойното им обезщетение при връщане на работа и неизползване в пълен размер на отпуските поради бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

От друга страна, това облекчава и работодателите, за които няма да се налага да търсят за дълго време заместник на основния им работник.

От трета страна, въпреки ползите за майките и работодателите, това няма да струва нищо на бюджета на Република България, а напротив - ще доведе до повече приходи за държавата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Защо лъжете? Предложението е отхвърлено.

    Коментиран от #9

    12:09 01.07.2026

  • 2 хайдут войвода

    8 1 Отговор
    тоя като го видя намразвам още повече бкп-дс!

    12:10 01.07.2026

  • 3 Цървул

    5 4 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    12:10 01.07.2026

  • 4 Делчо

    7 0 Отговор
    Вече усещаме прогреса !

    12:11 01.07.2026

  • 5 Бря, бря

    8 2 Отговор
    майка да си днес. Забогатяваш мигновенно. Не ви ли е срам бе? Некадърни алчни лъжци...

    12:16 01.07.2026

  • 6 Бобе

    10 0 Отговор
    Направихте раждането бизнес за недобросъвестни родители.При добро управление и просперитет,раждаемоста се покачва от самосебе си,с любов.

    12:17 01.07.2026

  • 7 додо2026

    5 0 Отговор
    а ве Витанов ти си голямо водорасло!

    12:18 01.07.2026

  • 8 ОСТАВКА, БЕ

    6 0 Отговор
    МОШЕНИЦИ КРАДЛИВИ!!!

    12:22 01.07.2026

  • 9 Правилно го отхвърлят

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    То само циганките раждат на конвейер.

    Коментиран от #13

    12:36 01.07.2026

  • 10 Не е сложно

    1 3 Отговор
    Ако намалят срока на платеното майчинство от 2 на 1 година, майките няма да загубят нищо, защото и детските ясли, и детските градини са безплатни. Но в замяна на това ще спечели пазарът на труда,защото работещите жени 1 година по-рано ще се връщат на работа. Толкова ли е трудно някои да проумеят това?

    12:43 01.07.2026

  • 11 И още

    0 1 Отговор
    Ако срокът на платеното майчинство се намали от 2 на 1 година, ще спечели и бюджетът, защото на всяка млада майка ще дава пари даром 1 година по-малко. А сега какво правим? Наливаме пари даром в джоба на онези жени, които нито са работили, нито смятат някога да започнат работа. Работещите млади майки няма да загубят нищо - държавата осигурява безплатно отглеждане на децата им в детските ясли.

    12:47 01.07.2026

  • 12 Тоя

    2 0 Отговор
    простьо и селяндур , е повече от елементарен натегач , повтарящ едни и същи клишета , грам логика няма , че и злобен ! Цялата сбирщина бъка от такива субекти !

    12:48 01.07.2026

  • 13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Правилно го отхвърлят":

    трябва майчински по образование да се дава

    12:49 01.07.2026

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