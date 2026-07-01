Депутатите вдигат майчинските в Бюджет 2027, но не до исканите 100%

Депутатите отхвърлиха на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, съобщават от news.bg. Народните представители гласуваха с 68 гласа "За", 2 гласа "против" и 115 гласа "въздържали се" - на "Прогресивна България". Вносител е народният представител от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев и група народни представители. Предложението на опозицията е за увеличаване на обезщетението на майките при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да стане от 50% на 100%.

По време на дебатите Димо Дренчев обяви, че парламентарната група на "Възраждане" ще подкрепи законопроекта за промени в КСО на "Продължаваме промяната".

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов обясни, че паричните обезщетения при бременност, раждане и отглеждане на дете имат заместващ характер и имат за цел да осигурят доход на майката, която не може да упражнява трудова дейност при гледане на дете. Действително има нещо, което може да бъде направено за майчинството и ще бъде направено в бюджета за 2027 година, добави той.

По думите му 100% обезщетение не е най-справедливото, защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход и не би било честно.

Петър Витанов обяви, че управляващите ще предложат в Бюджет 2027 компенсацията от 50% майчинство, да стане на 75%.

Бившият финансов министър, а сега лидер на ПП Асен Василев призова управляващите да преосмислят позицията си, като между първо и второ четене на законопроекта, ако искат компенсацията да я направят на 99%, но да бъде направена, ако 100% им се вижда много на властта. Целта - да се помогне на майките още сега, а не да се чака чак до приемането на Бюджет 2027.

Витанов отговори на критиките и увери, че управляващите нямат за цел да намаляват и да ограничават майчинските. "Изключително трудно е да се стъпи на основа, която различни "факири" са влошавали бюджета на държавата през последните години Да, ние ще подобрим майчинските но тогава, когато е възможно", подчерта председателят на парламентарната група на "Прогресивна България".

Бившият премиер акад. Николай Денков призова властта да се вземе в ръце и когато са декларирали, че демографията и младите семейства им е важна, единственото, по което ще бъдат съдени, е гласуванията им в Народното събрание. "Сменете подхода и покажете, че имате поне малко грижа за хората, които имат проблеми в държавата - младите семейства и пенсионерите, които не живеят с депутатските заплати", призова председателят на парламентарната група на ПП.

Слави Василев от "Прогресивна България" пък атакува опозицията, че с предложенията си за промени в КСО правят клипчета в TikTok, а истинските политики на управляващите щели да се видят в Бюджет 2027.

Асен Василев напомни на депутата от ПБ, че опозицията внася мярката за майчинските в общо четвърти парламент.

Антон Кутев от ПБ похвали опозицията, че мисли за майките и техните обезщетения и майчински. "Вие в момента правите ПР акция, която няма как да бъде подкрепена сега. Всички ние бихме подкрепили всеки начин, с който да се помогне на демографската политика и ще го направим, но просто няма да го направим сега, а по реда, по който трябва", обеща Кутев, потвърждавайки думите на съпартиеца си Петър Витанов, че ще има увеличаване на майчинските, но в Бюджет 2027.

Според вносителите на законопроекта, с промените, записани в него, ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, като в същото време се осигури по-добра социална защита на майките. Увеличаването на обезщетението ще е стимул за по-бързо влизане на майките на трудовия пазар, което ще има положителен ефект върху икономиката, като се увеличават приходите към бюджета от вноските върху възнагражденията на майките.

В същото време това е една мярка, която не би довела до допълнителни разходи за бюджета на Република България, а дори обратното, ще доведе до събиране на повече приходи. Това е така според ПП, тъй като в бюджета на Република България е предвидено изплащането на обезщетенията по реда на чл. 50 и чл. 53 от КСО, а възприемането в българското законодателство на идеята, че при връщане на работа, майките могат да получат цялото им дължимо обезщетение, реално ще доведе до това, че майките ще започнат да внасят в бюджета осигурителни вноски и подоходни данъци, които реално не са планирани и ще увеличат приходите към държавния бюджет.

От една страна, със законопроекта, "Продължаваме промяната" дава възможност на майките да получат достойното им обезщетение при връщане на работа и неизползване в пълен размер на отпуските поради бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

От друга страна, това облекчава и работодателите, за които няма да се налага да търсят за дълго време заместник на основния им работник.

От трета страна, въпреки ползите за майките и работодателите, това няма да струва нищо на бюджета на Република България, а напротив - ще доведе до повече приходи за държавата.