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Гуцанов: Нека по-спокойно да се гледа, когато се обсъжда този Бюджет 2026. Той е преходен

Гуцанов: Нека по-спокойно да се гледа, когато се обсъжда този Бюджет 2026. Той е преходен

28 Юни, 2026 10:12 351 11

  • борислав гуцанов-
  • бюджет 2026-
  • спокойствие-
  • преходен бюджет

"Трябва много ясно да се покаже къде ще се реформира държавата, откъде ще влязат повече средства и как ще се харчат тези пари. Има уникален шанс – 131 народни представители не е имало от много години. Такъв обществен авторитет не е имало за когото и да било. Този момент не трябва да се изпуска.", коментира бившият социален министър

Гуцанов: Нека по-спокойно да се гледа, когато се обсъжда този Бюджет 2026. Той е преходен - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът е преходен и трябва да бъде разглеждан в контекста на сложната ситуация в държавата и ограниченото време, през което ще действа. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" бившият министър на труда и социалната политика и член на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов с коментар за параметрите на финансовата рамка.

"Аз бих казал, че това е преходен бюджет, защото трябва да гледаме реалностите и всеки един бюджет се приема в определен времеви отрязък. Това е средата на годината и той ще бъде в действие около пет месеца. Така че нека по-спокойно да се гледа, когато се обсъжда този бюджет. Разбира се, няма бюджет, който да не може да бъде атакуван и критикуван", каза той.

По думите му най-важното е да се гарантира, че най-уязвимите българи няма да понесат тежестта на кризата:

"Това, което на мен ми се иска да има ясно казано в този бюджет е, че най-уязвимите българи няма да понесат тази тежка ситуация, в която се намираме. До голяма степен параметрите са спазени, но действително аз го приемам като преходен бюджет."

Гуцанов посочи, че в бюджета се вижда "лек опит за битка със сивата икономика", особено по отношение на минималните осигурителни прагове:

"Не може да има 30% сива икономика. И главният счетоводител, и инженерът, и изпълнителният директор, и хигиенистът да се осигуряват на една и съща заплата. Ясно е, че има пари в плик. Става така, че наказваме светлата част на икономиката с нови налози, а тези 30%, които имат огромен дял, остават в сивото и влачат след себе си огромни последствия."

Той подчерта и необходимостта от продължаване на политиките за подкрепа на младите семейства и младите майки. Според бившия министър настоящото мнозинство от 131 народни представители е "огромен капитал", който трябва да бъде използван за стратегически решения:

"Трябва много ясно да се покаже къде ще се реформира държавата, откъде ще влязат повече средства и как ще се харчат тези пари. Има уникален шанс – 131 народни представители не е имало от много години. Такъв обществен авторитет не е имало за когото и да било. Този момент не трябва да се изпуска."

Борислав Гуцанов заяви, че социалните плащания не са застрашени от планирания дефицит:

"Това, което виждам в момента е, че няма засягане на социалните плащания, но няма и нещо, което да се каже, че е направено в повече. Затова казвам, че това е преходен бюджет."

По отношение на новия външен дълг той беше категоричен, че заемите трябва да се насочват към реалната икономика:

"Всеки дълг, който се тегли, трябва да бъде влаган в реалната икономика, за да носи приходи. Когато една компания тегли кредит, тя го прави, за да инвестира в производство, а не за да плаща стари разходи. Това е смисълът на заема."

Бившият социален министър коментира и случая с незаконния украински град край Варна, като изрази съмнения за пране на пари:

"Аз мисля, че това, което става във Варна, е върхът на айсберга. На мен ми прилича много на пране на пари. Чии са тези пари – украински, български – службите трябва да отговорят. Но за мен това е върхът на айсберга."

Той добави, че дори при редките си посещения във Варна не е чувал официална информация по случая, което според него показва "добър чадър и завеса".

Гуцанов отправи критики към сегашното ръководство на БСП и определи президентските избори като възможност за ново начало:

"Президентските избори са възможност БСП да стъпи на по-здрава основа и да престанат вътрешните разделения. Смятам, че трябва да има добра комуникация между БСП, президента Радев и "Прогресивна България", включително и за обща президентска кандидатура."

На въпрос дали Илияна Йотова би могла да бъде общ кандидат на БСП и "Прогресивна България", Гуцанов отговори:

"Мисля, че това е един възможен, добър за страната ни вариант. Но тези неща трябва да се правят стъпка по стъпка, така че държавата да има полза и хората да виждат стабилност."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 3 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    10:15 28.06.2026

  • 2 И животът

    9 0 Отговор
    е преходен , другарю , но ти с тази алчност и мушенгии мислиш , че ще живееш. вечно !

    10:20 28.06.2026

  • 3 Гатьо Гатев

    8 0 Отговор
    Гуцито да се гръмне по най бързия начин ,пълен ИНФАНТИЛ..........

    10:22 28.06.2026

  • 4 Кой е тоя?

    6 0 Отговор
    Гуцко отдавна не пее.

    10:27 28.06.2026

  • 5 Малоумен лъжец

    8 0 Отговор
    Тоя е много нагъл. Спокойно другари, бюджета нас ни е осигурил на сто, а за вас дръжки! Наследсвените комунета са наследствени мръсници!

    Коментиран от #7

    10:27 28.06.2026

  • 6 Гост

    1 4 Отговор
    Тази сутрин Теменужка Табуретката и един от ПеДеРейците настойчиво уверяваха, че за да влезем в еврозоната инфлацията била действително 3% защото военните разходи и заеми не се смятали. Та се сетих: Двама щели да се дуелират. Единият огромен и дебил, а другия - дребен и мършав. Дебелия възразил, че неговата площ е много по-голяма. Дребния му казал: Ще застана пред теб и ще се очертая с тебешир. Ударите извън няма да се смятат. Та същото и с нашата инфлация!

    10:27 28.06.2026

  • 7 Бяха

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малоумен лъжец":

    го вкарали в ареста , че като общински съветник във Варна е източил огромни пари чрез общински поръчки , но с наглост и трикове осъди България (читавите данъъ) в Страсбург за 40 000 € . Ей , тоя !

    10:32 28.06.2026

  • 8 ВРЪЩАЙ

    3 0 Отговор
    ПАРИТЕ БЕ!

    10:32 28.06.2026

  • 9 гуца

    4 0 Отговор
    гуцо, всичко е преходно на тоя свят и всички бюджети са с преходност една година, а тоя е с преходност само половин година, и вече ни връща с 20 г назад,и това е мнението на икономистите...Така че не ми гуцай..Знаеш ли че в Холандия навремето един министър го бяха изпържили и изяли...Да не си заитиш именцето по КОЛЕДА

    10:33 28.06.2026

  • 10 Радвай се народе!

    3 0 Отговор
    Тоя прошляк крадлив иска да изгорим ат щастие, че копринките ще ни вземат и залъка от устата, само и само да има за тях, вишите създания....Такова делене на хората на наши и врагове нямаше и при социализма. Активните борци и те имаха някакво чувство за човещина. В тия няма нищо.

    10:33 28.06.2026

  • 11 ,..,

    1 0 Отговор
    идиот

    10:36 28.06.2026

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