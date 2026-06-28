Гуцанов: Нека по-спокойно да се гледа, когато се обсъжда този Бюджет 2026. Той е преходен

Бюджетът е преходен и трябва да бъде разглеждан в контекста на сложната ситуация в държавата и ограниченото време, през което ще действа. Това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" бившият министър на труда и социалната политика и член на Националния съвет на БСП Борислав Гуцанов с коментар за параметрите на финансовата рамка.

"Аз бих казал, че това е преходен бюджет, защото трябва да гледаме реалностите и всеки един бюджет се приема в определен времеви отрязък. Това е средата на годината и той ще бъде в действие около пет месеца. Така че нека по-спокойно да се гледа, когато се обсъжда този бюджет. Разбира се, няма бюджет, който да не може да бъде атакуван и критикуван", каза той.

По думите му най-важното е да се гарантира, че най-уязвимите българи няма да понесат тежестта на кризата:

"Това, което на мен ми се иска да има ясно казано в този бюджет е, че най-уязвимите българи няма да понесат тази тежка ситуация, в която се намираме. До голяма степен параметрите са спазени, но действително аз го приемам като преходен бюджет."

Гуцанов посочи, че в бюджета се вижда "лек опит за битка със сивата икономика", особено по отношение на минималните осигурителни прагове:

"Не може да има 30% сива икономика. И главният счетоводител, и инженерът, и изпълнителният директор, и хигиенистът да се осигуряват на една и съща заплата. Ясно е, че има пари в плик. Става така, че наказваме светлата част на икономиката с нови налози, а тези 30%, които имат огромен дял, остават в сивото и влачат след себе си огромни последствия."

Той подчерта и необходимостта от продължаване на политиките за подкрепа на младите семейства и младите майки. Според бившия министър настоящото мнозинство от 131 народни представители е "огромен капитал", който трябва да бъде използван за стратегически решения:

"Трябва много ясно да се покаже къде ще се реформира държавата, откъде ще влязат повече средства и как ще се харчат тези пари. Има уникален шанс – 131 народни представители не е имало от много години. Такъв обществен авторитет не е имало за когото и да било. Този момент не трябва да се изпуска."

Борислав Гуцанов заяви, че социалните плащания не са застрашени от планирания дефицит:

"Това, което виждам в момента е, че няма засягане на социалните плащания, но няма и нещо, което да се каже, че е направено в повече. Затова казвам, че това е преходен бюджет."

По отношение на новия външен дълг той беше категоричен, че заемите трябва да се насочват към реалната икономика:

"Всеки дълг, който се тегли, трябва да бъде влаган в реалната икономика, за да носи приходи. Когато една компания тегли кредит, тя го прави, за да инвестира в производство, а не за да плаща стари разходи. Това е смисълът на заема."

Бившият социален министър коментира и случая с незаконния украински град край Варна, като изрази съмнения за пране на пари:

"Аз мисля, че това, което става във Варна, е върхът на айсберга. На мен ми прилича много на пране на пари. Чии са тези пари – украински, български – службите трябва да отговорят. Но за мен това е върхът на айсберга."

Той добави, че дори при редките си посещения във Варна не е чувал официална информация по случая, което според него показва "добър чадър и завеса".

Гуцанов отправи критики към сегашното ръководство на БСП и определи президентските избори като възможност за ново начало:

"Президентските избори са възможност БСП да стъпи на по-здрава основа и да престанат вътрешните разделения. Смятам, че трябва да има добра комуникация между БСП, президента Радев и "Прогресивна България", включително и за обща президентска кандидатура."

На въпрос дали Илияна Йотова би могла да бъде общ кандидат на БСП и "Прогресивна България", Гуцанов отговори:

"Мисля, че това е един възможен, добър за страната ни вариант. Но тези неща трябва да се правят стъпка по стъпка, така че държавата да има полза и хората да виждат стабилност."