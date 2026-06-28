Красимир Вълчев: Ситуация предполага ПБ да направи крачки към разумната бюджетна политика

Ситуацията, в която сме в момента, предполага "Прогресвина България“ да направи крачки към връщането на България в колвоза на разумна бюджетна политика. Това заяви в предаването "България, Еврапа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на образованието Красимир Вълчев.



По думите му страната е изоставила този модел преди пет години.



"От 1997 г. до 2020 г. – като 2020 г. е изключение заради COVID – България имаше благоразумна бюджетна политика, която включваше балансирани бюджети, разходи за развитие и поддържане на ниска данъчна тежест“, каза той.



Според него промяната в този подход е настъпила с идването на Асен Василев начело на финансовото министерство.



"Тогава дойде Асен Василев, нарече тази политика "политика на стабилната бедност“ и каза, че можем да харчим повече, но не каза, че рано или късно това ще доведе до дългове и до необходимост да се увеличават данъците“, Вълчев.



Той подчерта, че според партията България трябва да се върне към политика на балансирани бюджети, ограничаване на държавния дълг и запазване на ниската данъчна тежест като основа за дългосрочна финансова стабилност.



По думите му бюджетната политика има три основни характеристики – бюджетният дефицит, данъчната тежест и начинът, по който се разпределят публичните разходи.



"Едната е дали харчиш повече, отколкото събираш. Ние последните години харчим повече, отколкото събираме. Това води до помпане на инфлацията и до понижаване на конкурентоспособността“, заяви той.



По думите му влошаването на текущата сметка на платежния баланс е показател за отслабване на конкурентоспособността на икономиката.



Според него положителната новина е, че правителството не предлага съществено увеличение на данъчната и осигурителната тежест. "Правителството не предлага увеличаване на осигурителната тежест като цяло, с малки изключения – увеличаването на максималния осигурителен доход, и това е добрата новина“, каза Вълчев.



Депутатъ отправи критики към структурата на разходите в проектобюджета. По думите му средства се ограничават в сектори с дългосрочен ефект върху икономиката.



"Това, което виждаме, е, че правителството ще пести от образование и от разходи за развитие. Това са разходите, които формират потенциала за растеж и са с най-висока обществена възвръщаемост“, коментира той.



В същото време, според Красимир Вълчев, не се предприемат достатъчно действия за оптимизиране на разходи, при които има съмнения за неефективност. Като пример той посочи системата на ТЕЛК.



"Това са разходите с най-голямо увеличение за последните пет години – 12 пъти. Знаете съмненията за злоупотреби там, това, че самите ТЕЛК са оценка на диагноза, а не на функционалност“, заяви той.



По думите му правителството избягва по-сериозни реформи. "Очевидно правителството ще върви по линията на най-малкото съпротивление и ще отказва да прави по-решителни действия“, каза още той.



Вълчев призна, че всички управления през последните години носят своята отговорност за състоянието на публичните финанси.



"Всички през последните пет години могат да бъдат упрекнати за състоянието на държавата. Ние от ГЕРБ също сме солидарно отговорни по отношение на бюджетната политика“, заяви той.



Според него през последните години е липсвал достатъчно силен контрол върху фискалната политика.



"Финансовият министър е центърът на фискалната отговорност и на фискалния разум. За съжаление ние нямахме такъв поне три години“, коментира той.

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