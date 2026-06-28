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Красимир Вълчев: Ситуация предполага ПБ да направи крачки към разумната бюджетна политика

Красимир Вълчев: Ситуация предполага ПБ да направи крачки към разумната бюджетна политика

28 Юни, 2026 19:34, обновена 28 Юни, 2026 19:39 587 6

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  • бюджет

Според депутата от ГЕРБ-СДС и бивш министър на образованието, страната е изоставила този модел преди пет години

Красимир Вълчев: Ситуация предполага ПБ да направи крачки към разумната бюджетна политика - 1
Снимка: БГНЕС
Фокус Фокус

Ситуацията, в която сме в момента, предполага "Прогресвина България“ да направи крачки към връщането на България в колвоза на разумна бюджетна политика. Това заяви в предаването "България, Еврапа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на образованието Красимир Вълчев.

По думите му страната е изоставила този модел преди пет години.

"От 1997 г. до 2020 г. – като 2020 г. е изключение заради COVID – България имаше благоразумна бюджетна политика, която включваше балансирани бюджети, разходи за развитие и поддържане на ниска данъчна тежест“, каза той.

Според него промяната в този подход е настъпила с идването на Асен Василев начело на финансовото министерство.

"Тогава дойде Асен Василев, нарече тази политика "политика на стабилната бедност“ и каза, че можем да харчим повече, но не каза, че рано или късно това ще доведе до дългове и до необходимост да се увеличават данъците“, Вълчев.

Той подчерта, че според партията България трябва да се върне към политика на балансирани бюджети, ограничаване на държавния дълг и запазване на ниската данъчна тежест като основа за дългосрочна финансова стабилност.

По думите му бюджетната политика има три основни характеристики – бюджетният дефицит, данъчната тежест и начинът, по който се разпределят публичните разходи.

"Едната е дали харчиш повече, отколкото събираш. Ние последните години харчим повече, отколкото събираме. Това води до помпане на инфлацията и до понижаване на конкурентоспособността“, заяви той.

По думите му влошаването на текущата сметка на платежния баланс е показател за отслабване на конкурентоспособността на икономиката.

Според него положителната новина е, че правителството не предлага съществено увеличение на данъчната и осигурителната тежест. "Правителството не предлага увеличаване на осигурителната тежест като цяло, с малки изключения – увеличаването на максималния осигурителен доход, и това е добрата новина“, каза Вълчев.

Депутатъ отправи критики към структурата на разходите в проектобюджета. По думите му средства се ограничават в сектори с дългосрочен ефект върху икономиката.

"Това, което виждаме, е, че правителството ще пести от образование и от разходи за развитие. Това са разходите, които формират потенциала за растеж и са с най-висока обществена възвръщаемост“, коментира той.

В същото време, според Красимир Вълчев, не се предприемат достатъчно действия за оптимизиране на разходи, при които има съмнения за неефективност. Като пример той посочи системата на ТЕЛК.

"Това са разходите с най-голямо увеличение за последните пет години – 12 пъти. Знаете съмненията за злоупотреби там, това, че самите ТЕЛК са оценка на диагноза, а не на функционалност“, заяви той.

По думите му правителството избягва по-сериозни реформи. "Очевидно правителството ще върви по линията на най-малкото съпротивление и ще отказва да прави по-решителни действия“, каза още той.

Вълчев призна, че всички управления през последните години носят своята отговорност за състоянието на публичните финанси.

"Всички през последните пет години могат да бъдат упрекнати за състоянието на държавата. Ние от ГЕРБ също сме солидарно отговорни по отношение на бюджетната политика“, заяви той.

Според него през последните години е липсвал достатъчно силен контрол върху фискалната политика.

"Финансовият министър е центърът на фискалната отговорност и на фискалния разум. За съжаление ние нямахме такъв поне три години“, коментира той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    2 3 Отговор
    До кога провалени политици ще продължават да правят коментари и "съвети" ГЕРБ / СДС и ППДБ унищожиха икономически България и създадоха условия за Свръх дефицит.с раздутите си бюджети , с лъжите и внушенията , че България е с 3 % инфлация , с прибързването да влезем в Евро Зоната неподготвени и с лъжа , с кражбите, с отложените плащания, така, че бюджета на Гълъб Донев трябва да надгради бюджета на коалиция Магнитски. Вече прекаляват, да оставят Новото правителство да си върши работата.Не разбраха ли, че колкото и да пречат и саботират няма да им се получи. Няма да им бъде позволено да се облагодетелстват чрез кражби на гърба на Народа.

    19:53 28.06.2026

  • 2 Не се хабете г- н Вълчев

    3 1 Отговор
    В тая събрана от кол и въже крадлива пасмина никой не разбира какво е това - да знаеш какво правиш, ане да им казва Баце какво да правят. И вие опозицията трябва да разгледате много сериозно какво става в държавата.

    Коментиран от #4

    20:02 28.06.2026

  • 3 Всъщност ,

    2 1 Отговор
    Не, нищо правете. Те ви слушкат и изпълняват. Използнайте ги докато ги изтърпи народа.

    20:05 28.06.2026

  • 4 Дориана

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Не се хабете г- н Вълчев":

    Отговора е , че Корумпираната опозиция само може да наблюдава как Кражбите и корупционните схеми излизат на светло. И само този, който не разбира нищо от политика може да твърди , че Борисов дава нареждания. Смешно и глупаво -мислете когато пишете коментари. Борисов се е провалил отдавна като политик и не може дори собствената си партия да приведе в ред , та камо ли чужда партия.

    20:09 28.06.2026

  • 5 И Шиши,

    4 0 Отговор
    А Шиши с компроматите просто си живее без да се прави, че се кара с Мунчо. Това е наистина голяма промяна. Тия неща с изрязан половин мозък не се усещат, но нормалните ги усещат отлично.

    20:17 28.06.2026

  • 6 А бе

    1 0 Отговор
    За ТЕЛК-овете е прав има много фалшиви взема 200-250 евра ходи на работа взема и заплата трябва да върнат парите и лекарите на съд

    20:29 28.06.2026

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