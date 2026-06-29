Мъж загина при пожар в Садово

52-годишен мъж загина, а други двама души са в болница след пожар в къща в Садово. Сигналът за инцидента е подаден в 01:00 часа тази нощ, съобщават от РС "Пожарна безопасност и защита на населението".

На мястото са били изпратени два пожарни автомобила, които са загасили огъня. Пострадали са двама души, мъж на 83 г. и жена на 81 г, които са транспортирани в болница.