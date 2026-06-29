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Тротинетките остават без регистрация до 2027 година
  Тема: Войната на пътя

Тротинетките остават без регистрация до 2027 година

29 Юни, 2026 12:06 896 45

  • тротинетка-
  • регистрация-
  • мерки

Официалният документ регламентира изцяло нов подход към регистрационните табели

Тротинетките остават без регистрация до 2027 година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задължителната регистрация и застраховка „Гражданска отговорност“ за електрически тротинетки се отлагат с още една година до лятото на 2027 г. Новият проект на Министерския съвет въвежда изисквания за поставяне на две регистрационни табели с размери 30 на 200 мм без регионални кодове, а при липса на документи за мощност, марка и сериен номер, собствениците ще трябва да преминат през технически преглед. Това решение удължава правния вакуум, в който се намират редица общини като Русе, тъй като застраховката „остава блокирана, тъй като полиците са обвързани с наличието на регистрационен номер“.

Крайният срок за задължителната регистрация на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС), който трябваше да изтече на 1 юли 2026 година, се удължава с още 12 месеца – най-рано до лятото на 2027 година. Това става ясно от нов проект за наредба на Министерския съвет за национален регистрационен режим, публикуван за обществени консултации в правителствения портал strategy.bg. Поредното отлагане задълбочава правния вакуум, който през последните месеци блокира процеса на местно ниво в общини като Русе, и на практика оставя електрическите тротинетки без възможност за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ за още една година.

Официалният документ регламентира изцяло нов подход към регистрационните табели, като премахва първоначалната идея за регионални кодове, указващи съответната община. Вместо това се въвежда последователна национална номерация по реда на постъпване на заявленията. Проектът предвижда всяко превозно средство да разполага с две правоъгълни табели с размери 30 на 200 милиметра, върху които да бъдат изписани черни цифри на бял фон. Едната табела ще се монтира вертикално отпред и отляво на кормилната колона, а другата трябва да бъде поставена хоризонтално отляво под дъската за стъпване.

За да бъдат официално вписани в държавния регистър, собствениците ще трябва да предоставят изчерпателна информация за своето превозно средство. Изискват се данни за фабричен или сериен номер, марка, модел, постоянна номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост и собствена маса на тротинетката. В случай че липсват документи за произход или някои от тези технически параметри са неизвестни, тротинетките ще подлежат на задължителен технически преглед и изпитания, съобщават от Труд.

Отлагането на регистрационния режим създава сериозен парадокс със задължителната по закон застраховка „Гражданска отговорност“. Реалното ѝ прилагане остава напълно блокирано, тъй като сключването на застрахователните полици е пряко обвързано с наличието на официален регистрационен номер. Целият този административен хаос и нарастващият брой инциденти станаха повод в началото на юни 2026 година от ДПС да внесат в парламента законопроект за „пълна забрана на електрическите тротинетки“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ма как така, бе?!

    22 2 Отговор
    Трбяа и задължителна гражданска като за моторите!

    12:08 29.06.2026

  • 2 хаха

    25 2 Отговор
    Тоест беззаконията на байганьовците продължават. ХАХАХА
    Вижте се бе! Електрическо МПС по улици и тротоари!

    12:09 29.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 5 Отговор
    Детските играчки по принцип нямат регистрация❗
    Махнете ги от пътищата и пешеходните алеи❗

    Коментиран от #26, #33

    12:09 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анонимен

    20 2 Отговор
    Трябва да се направи нещо и за скоростта им, защото ми писна на велоалея да профучават със 100км в час покрай мен

    Коментиран от #14

    12:10 29.06.2026

  • 6 Хаха

    9 8 Отговор
    Радев Скапаняка отлага промените за нагодина я камилата я камиларя иначе данъците още от Август ги вдига.

    12:12 29.06.2026

  • 7 Ролкови кънки

    3 7 Отговор
    А след 2028 започва регистрацията на колелата, че новите са с ел.батерия.

    Коментиран от #11, #15

    12:13 29.06.2026

  • 8 Коста

    13 0 Отговор
    Поне да забранят движението на тротинетки до тогава! Пълни смешници!

    12:14 29.06.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор
    Каквато е приликата/разликата между
    автомобили с ДВГ и такива с ЕЛЕКТРОМОТОР-
    такива е и приликата/разликата между
    моторите с ДВГ и ел.скутерите❗
    Щом ел.мобилите са с категория "В"/"С"-
    и ел.скутерите трябва да са с кат. "М"/"А"❗

    12:14 29.06.2026

  • 10 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Жътва р ,хляб се пече .ти да видиш ш .а едно време как в тези жеги бабите и дядовците са събирали реколта та жунаки вършееело и то без климатици ,всички станахме лигльовци и пикльовци ,па тогава не са ли умирали ????

    12:15 29.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ЕСтротинетката

    6 4 Отговор
    На нас цялото ни развити спря когато ЕС ни "каза", че трябва да станем 27-ма република. Преди години бяхме силни и тогава разума беше повече и не станахме 16-та република, но сег в отбора на загубените - всички плащат "такаса рекет" на силовия ни застраховател с три букви... Не купувайте и ползвайте комапнии, които начисляват надценките на френски, немски, чешки собственици в/у български стоки - така убиват и проиводителя и клиента с цени и условия.

    12:18 29.06.2026

  • 13 хаха

    10 0 Отговор
    Беззаконници продължават да сипват "умнотии" като не им изнася.

    След като се задвижват изцяло с електромотор са МПС. Дали са "тротинетки", скейтбордове и.т.н. няма никакво значение Тиквета.

    12:18 29.06.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    То да е само по велоалеи!
    Вчера един прелетя през ПЕШЕХОДНА алея с мин.50км/ч- било му зелено❗
    Колегата пред мен за десен завой, дори не разбра откъде му дойде🚗

    12:18 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "хаха":

    Кухалейка си ТИ❗
    Знаеш ли какво значи МПС❓
    МОТОРНО ПС❗
    Или сега ще ни обясняваш как ЕЛЕКТРОМОТОРЪТ не е МОТОР❗

    Коментиран от #18, #31

    12:22 29.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама кой ти обяснява на теб нещо бе байганьовец празноглав.

    "Тоест беззаконията на байганьовците продължават. ХАХАХА
    Вижте се бе! Електрическо МПС по улици и тротоари!"

    Л айнар.

    Коментиран от #27

    12:24 29.06.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "хаха":

    Те теА от ЕсеС десет години ни надуваха главите как АЕЦ били лошо и опасно нещо,
    дори закриха десетки АЕЦ, включително и наши реактори❗
    А сега съшити КУХИКРАТУНЧОВЦИ
    обявяват АЕЦ за ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ❗

    Коментиран от #20, #21, #23, #35

    12:25 29.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    5 2 Отговор
    Все още няма да им слагат номера,защото още не са готови "прикачните устройства". Без тях няма къде да сложиш номера на тротинетка.
    Прикачните устройства или както по-често ги наричат "buttplug", са били поръчани в Китай, но поради новата такса от 3 евро на артикул, Урсулите са били принудени да откажат поръчката.

    Коментиран от #25

    12:29 29.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ако Се Трепят !

    3 0 Отговор
    Само Те !

    Аз Нямам Против !

    12:31 29.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами Щом Са Детски Играчки !.....

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тогава да ги карат !

    Само по детските площадки !

    12:34 29.06.2026

  • 27 Механик

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "хаха":

    Извинете, госпожо, да не сте си изгубили силиконовата играчка та сте така нервничка?
    п.п.
    Определение за МОТОР= всяка машина, която преобразува КАКВАТО и да е ЕНЕРГИЯ е механична РАБОТА се нарича мотор.
    електроМОТОРът е мотор като всеки друг. Той превръща ел. енергия в механична работа.
    Всяко ПРЕВОЗНО средство задвижвано от МОТОР се нарича МПС.
    Знам, че за жена или мъж от другия пол е трудно да разбере написаното, но физиката си е физика, а кинематиката си е кинематика. И никой не ги е отменил всеоще.

    Коментиран от #29, #30, #34, #36

    12:36 29.06.2026

  • 28 Цuгaнuте на сапун

    2 0 Отговор
    Нека да плащат по 1000 евро за граждансса отговорност и така ще се намали и бройката на некадърните водачи

    12:36 29.06.2026

  • 29 Блондинка

    0 3 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Извинете, не разбрах за мотора

    12:38 29.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Моторен кораб

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От гледна точка на правилника за движение обаче, под МПС се има предвид именно ДВГ, трамваи и тролеи са в други категории.

    12:39 29.06.2026

  • 32 в цивилизования

    0 2 Отговор
    В цивилизовани свят скоростта е ограничена до 25км. Така се продават. Но тук е така.

    12:39 29.06.2026

  • 33 Розав пудел с бустер

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    По-ниски са и незабележими от мотор, все едно пешеходец, но с 30-100 км/ч… Страшно опасни!

    12:42 29.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Според бг тълковен речник

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Мотор означава ДВГ или електрически двигател (динамо) или мотоциклет. Второто значение явно е наскоро осъвременено. Парният двигател, мотор ли е според теб? А дамските играчки МПС-та ли са?

    12:45 29.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бим

    3 1 Отговор
    Стига с това "тротинетки". Тротинетката е дъска с две колела дето се бута с крак.
    А това са електрически МПСта.

    12:50 29.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 гръндж

    0 0 Отговор
    Тротнетките не са автомобили,а са като велосипедите. Само,че се задвижват с електромотор.

    Коментиран от #45

    13:00 29.06.2026

  • 43 при липса на документ марка сериен номер

    0 0 Отговор
    това е крадено и подлежи на конфискация.
    за кола без № на двг и купе ме арестуват одма

    13:01 29.06.2026

  • 44 ЦК на БКП

    0 0 Отговор
    Че то нашите мерцедеси и чайки изобщо нямаха номера !
    И дублиращите също ...
    Еле па теа с които посрещахме ДРУГАРЯТ ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ и останалите ръководители на братските СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ

    13:06 29.06.2026

  • 45 Не електромотор бе,

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "гръндж":

    задвижва ги ЕЛЕКТРОМЕР !

    13:08 29.06.2026

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