Тротинетките остават без регистрация до 2027 година

Задължителната регистрация и застраховка „Гражданска отговорност“ за електрически тротинетки се отлагат с още една година до лятото на 2027 г. Новият проект на Министерския съвет въвежда изисквания за поставяне на две регистрационни табели с размери 30 на 200 мм без регионални кодове, а при липса на документи за мощност, марка и сериен номер, собствениците ще трябва да преминат през технически преглед. Това решение удължава правния вакуум, в който се намират редица общини като Русе, тъй като застраховката „остава блокирана, тъй като полиците са обвързани с наличието на регистрационен номер“.

Крайният срок за задължителната регистрация на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС), който трябваше да изтече на 1 юли 2026 година, се удължава с още 12 месеца – най-рано до лятото на 2027 година. Това става ясно от нов проект за наредба на Министерския съвет за национален регистрационен режим, публикуван за обществени консултации в правителствения портал strategy.bg. Поредното отлагане задълбочава правния вакуум, който през последните месеци блокира процеса на местно ниво в общини като Русе, и на практика оставя електрическите тротинетки без възможност за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ за още една година.

Официалният документ регламентира изцяло нов подход към регистрационните табели, като премахва първоначалната идея за регионални кодове, указващи съответната община. Вместо това се въвежда последователна национална номерация по реда на постъпване на заявленията. Проектът предвижда всяко превозно средство да разполага с две правоъгълни табели с размери 30 на 200 милиметра, върху които да бъдат изписани черни цифри на бял фон. Едната табела ще се монтира вертикално отпред и отляво на кормилната колона, а другата трябва да бъде поставена хоризонтално отляво под дъската за стъпване.

За да бъдат официално вписани в държавния регистър, собствениците ще трябва да предоставят изчерпателна информация за своето превозно средство. Изискват се данни за фабричен или сериен номер, марка, модел, постоянна номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост и собствена маса на тротинетката. В случай че липсват документи за произход или някои от тези технически параметри са неизвестни, тротинетките ще подлежат на задължителен технически преглед и изпитания, съобщават от Труд.

Отлагането на регистрационния режим създава сериозен парадокс със задължителната по закон застраховка „Гражданска отговорност“. Реалното ѝ прилагане остава напълно блокирано, тъй като сключването на застрахователните полици е пряко обвързано с наличието на официален регистрационен номер. Целият този административен хаос и нарастващият брой инциденти станаха повод в началото на юни 2026 година от ДПС да внесат в парламента законопроект за „пълна забрана на електрическите тротинетки“.