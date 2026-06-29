Тротинетките остават без регистрация до 2027 година

Задължителната регистрация и застраховка „Гражданска отговорност“ за електрически тротинетки се отлагат с още една година до лятото на 2027 г. Новият проект на Министерския съвет въвежда изисквания за поставяне на две регистрационни табели с размери 30 на 200 мм без регионални кодове, а при липса на документи за мощност, марка и сериен номер, собствениците ще трябва да преминат през технически преглед. Това решение удължава правния вакуум, в който се намират редица общини като Русе, тъй като застраховката „остава блокирана, тъй като полиците са обвързани с наличието на регистрационен номер“.
Крайният срок за задължителната регистрация на индивидуалните електрически превозни средства (ИЕПС), който трябваше да изтече на 1 юли 2026 година, се удължава с още 12 месеца – най-рано до лятото на 2027 година. Това става ясно от нов проект за наредба на Министерския съвет за национален регистрационен режим, публикуван за обществени консултации в правителствения портал strategy.bg. Поредното отлагане задълбочава правния вакуум, който през последните месеци блокира процеса на местно ниво в общини като Русе, и на практика оставя електрическите тротинетки без възможност за сключване на застраховка „Гражданска отговорност“ за още една година.
Официалният документ регламентира изцяло нов подход към регистрационните табели, като премахва първоначалната идея за регионални кодове, указващи съответната община. Вместо това се въвежда последователна национална номерация по реда на постъпване на заявленията. Проектът предвижда всяко превозно средство да разполага с две правоъгълни табели с размери 30 на 200 милиметра, върху които да бъдат изписани черни цифри на бял фон. Едната табела ще се монтира вертикално отпред и отляво на кормилната колона, а другата трябва да бъде поставена хоризонтално отляво под дъската за стъпване.
За да бъдат официално вписани в държавния регистър, собствениците ще трябва да предоставят изчерпателна информация за своето превозно средство. Изискват се данни за фабричен или сериен номер, марка, модел, постоянна номинална мощност на електродвигателя, максимална конструктивна скорост и собствена маса на тротинетката. В случай че липсват документи за произход или някои от тези технически параметри са неизвестни, тротинетките ще подлежат на задължителен технически преглед и изпитания, съобщават от Труд.
Отлагането на регистрационния режим създава сериозен парадокс със задължителната по закон застраховка „Гражданска отговорност“. Реалното ѝ прилагане остава напълно блокирано, тъй като сключването на застрахователните полици е пряко обвързано с наличието на официален регистрационен номер. Целият този административен хаос и нарастващият брой инциденти станаха повод в началото на юни 2026 година от ДПС да внесат в парламента законопроект за „пълна забрана на електрическите тротинетки“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ма как така, бе?!
12:08 29.06.2026
2 хаха
Вижте се бе! Електрическо МПС по улици и тротоари!
12:09 29.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Махнете ги от пътищата и пешеходните алеи❗
Коментиран от #26, #33
12:09 29.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анонимен
Коментиран от #14
12:10 29.06.2026
6 Хаха
12:12 29.06.2026
7 Ролкови кънки
Коментиран от #11, #15
12:13 29.06.2026
8 Коста
12:14 29.06.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
автомобили с ДВГ и такива с ЕЛЕКТРОМОТОР-
такива е и приликата/разликата между
моторите с ДВГ и ел.скутерите❗
Щом ел.мобилите са с категория "В"/"С"-
и ел.скутерите трябва да са с кат. "М"/"А"❗
12:14 29.06.2026
10 Kaлпазанин
12:15 29.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ЕСтротинетката
12:18 29.06.2026
13 хаха
След като се задвижват изцяло с електромотор са МПС. Дали са "тротинетки", скейтбордове и.т.н. няма никакво значение Тиквета.
12:18 29.06.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Анонимен":То да е само по велоалеи!
Вчера един прелетя през ПЕШЕХОДНА алея с мин.50км/ч- било му зелено❗
Колегата пред мен за десен завой, дори не разбра откъде му дойде🚗
12:18 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "хаха":Кухалейка си ТИ❗
Знаеш ли какво значи МПС❓
МОТОРНО ПС❗
Или сега ще ни обясняваш как ЕЛЕКТРОМОТОРЪТ не е МОТОР❗
Коментиран от #18, #31
12:22 29.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хаха
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ама кой ти обяснява на теб нещо бе байганьовец празноглав.
"Тоест беззаконията на байганьовците продължават. ХАХАХА
Вижте се бе! Електрическо МПС по улици и тротоари!"
Л айнар.
Коментиран от #27
12:24 29.06.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "хаха":Те теА от ЕсеС десет години ни надуваха главите как АЕЦ били лошо и опасно нещо,
дори закриха десетки АЕЦ, включително и наши реактори❗
А сега съшити КУХИКРАТУНЧОВЦИ
обявяват АЕЦ за ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ❗
Коментиран от #20, #21, #23, #35
12:25 29.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Механик
Прикачните устройства или както по-често ги наричат "buttplug", са били поръчани в Китай, но поради новата такса от 3 евро на артикул, Урсулите са били принудени да откажат поръчката.
Коментиран от #25
12:29 29.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ако Се Трепят !
Аз Нямам Против !
12:31 29.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами Щом Са Детски Играчки !.....
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тогава да ги карат !
Само по детските площадки !
12:34 29.06.2026
27 Механик
До коментар #18 от "хаха":Извинете, госпожо, да не сте си изгубили силиконовата играчка та сте така нервничка?
п.п.
Определение за МОТОР= всяка машина, която преобразува КАКВАТО и да е ЕНЕРГИЯ е механична РАБОТА се нарича мотор.
електроМОТОРът е мотор като всеки друг. Той превръща ел. енергия в механична работа.
Всяко ПРЕВОЗНО средство задвижвано от МОТОР се нарича МПС.
Знам, че за жена или мъж от другия пол е трудно да разбере написаното, но физиката си е физика, а кинематиката си е кинематика. И никой не ги е отменил всеоще.
Коментиран от #29, #30, #34, #36
12:36 29.06.2026
28 Цuгaнuте на сапун
12:36 29.06.2026
29 Блондинка
До коментар #27 от "Механик":Извинете, не разбрах за мотора
12:38 29.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Моторен кораб
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":От гледна точка на правилника за движение обаче, под МПС се има предвид именно ДВГ, трамваи и тролеи са в други категории.
12:39 29.06.2026
32 в цивилизования
12:39 29.06.2026
33 Розав пудел с бустер
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":По-ниски са и незабележими от мотор, все едно пешеходец, но с 30-100 км/ч… Страшно опасни!
12:42 29.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Според бг тълковен речник
До коментар #27 от "Механик":Мотор означава ДВГ или електрически двигател (динамо) или мотоциклет. Второто значение явно е наскоро осъвременено. Парният двигател, мотор ли е според теб? А дамските играчки МПС-та ли са?
12:45 29.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бим
А това са електрически МПСта.
12:50 29.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 гръндж
Коментиран от #45
13:00 29.06.2026
43 при липса на документ марка сериен номер
за кола без № на двг и купе ме арестуват одма
13:01 29.06.2026
44 ЦК на БКП
И дублиращите също ...
Еле па теа с които посрещахме ДРУГАРЯТ ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ и останалите ръководители на братските СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ
13:06 29.06.2026
45 Не електромотор бе,
До коментар #42 от "гръндж":задвижва ги ЕЛЕКТРОМЕР !
13:08 29.06.2026