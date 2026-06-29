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ВМС унищожиха дрон край курорта "Албена"

ВМС унищожиха дрон край курорта "Албена"

29 Юни, 2026 14:41 2 005 45

  • унищожен-
  • дрон-
  • албена

Безпилотният летателен апарат е открит на 10 кабелта (почти 2 км) източно от “Албена”

ВМС унищожиха дрон край курорта "Албена" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дрон е унищожен в неделя във водите край курорта "Албена", съобщиха от Военноморските сили.

Безпилотният летателен апарат е открит на 10 кабелта (почти 2 км) източно от “Албена”.

Специализиран екип от Военноморска база – Варна – групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси е провела операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    40 1 Отговор
    Още мазут по плажа.

    14:42 29.06.2026

  • 2 мдааа

    59 1 Отговор
    А укробандитобандерата продължавал да си строи в бабалино!

    14:43 29.06.2026

  • 3 Факт

    55 1 Отговор
    Честит курортен сезон

    Коментиран от #9

    14:43 29.06.2026

  • 4 Пич

    64 1 Отговор
    Какъв ?! Съюзнически ли ?!
    Съвсем се шашардисах - съюзниците ни обстрелват, а враговете не ни закачат !!!
    А кажи, А...?!

    Коментиран от #35

    14:44 29.06.2026

  • 5 Гост

    35 0 Отговор
    Ако дойде работещ по въздух с въздушни пушки и прашки ли ще го стреляме?

    14:45 29.06.2026

  • 6 Невзоров ще съди България!

    30 3 Отговор
    Пак ние ще плащаме заради корумпетата!

    14:45 29.06.2026

  • 7 концесионер

    43 2 Отговор
    Елате, елате! Черноморието ни е по-хубаво от Гърция и Турция. Там къде ще видите дрон?

    Коментиран от #40

    14:45 29.06.2026

  • 8 к0к0рч0 💋🍌

    22 0 Отговор
    от народа тайни нема

    14:47 29.06.2026

  • 9 концесионер

    38 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Това си е атракцион. Вдигам още такса чадър.

    14:47 29.06.2026

  • 10 1488

    36 3 Отговор
    у лайноморието - мазут и мини,
    а по плажовете - бетон и мутри

    ни да влезеш,
    ни да излезеш

    14:47 29.06.2026

  • 11 Долу ЕС и украйна

    57 1 Отговор
    фашистите правят всичко възможно да провялят сезона, гърмяха по танкери, азута вече е тук, сега дронове на Албена, ще има откази от резервации. За награда им станахме гарнти за 1.2 млрд евро и безмитен внос на всичко! българите сме идиоти, щом още не сме ги наритали тия съюзници!!!

    14:48 29.06.2026

  • 12 болен coроcoид

    3 41 Отговор
    Поредна рyzка агресия, само дронове и мазут от пробитите им танкери по нашето черноморие. За пореден път се опитват да провалят туристическия ни сезон.

    Коментиран от #17

    14:53 29.06.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    45 0 Отговор
    Явно НЕ Е на рашистите, щом си траят за произхода му🤔❗
    Ама все Путлер им е виноват❗

    14:55 29.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Интересно

    41 1 Отговор
    Колко дрона станаха вече? Колко честитки от Зеленчукът?
    Член 5, нещо? Или ще се правим на неразбрали?

    14:56 29.06.2026

  • 16 алооо, стига ме трии

    23 0 Отговор
    защо се унищожават!? трябва да ги разучават!!!!

    Коментиран от #27

    14:56 29.06.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    30 2 Отговор

    До коментар #12 от "болен coроcoид":

    Не е лесно да си мноо Т.Ъ.П.а ПО ПЕЙКА ❗
    Ако беше руzки щеше да има дузина статии със заглавие:
    "РУСКИ ДРОН В НАШИ ВОДИ!"❗
    "РУСКИ ДРОН НА НАШ ПЛАЖ!"❗

    Коментиран от #36

    14:57 29.06.2026

  • 18 а сега де

    19 0 Отговор
    Грешка е че ги прецакват. Нужно е изучаването им. ....Или се прикриват следи!???

    Коментиран от #33

    14:58 29.06.2026

  • 19 Смотаняху

    24 2 Отговор
    Поздрави от Укрите🏳️‍🌈🇺🇦

    14:59 29.06.2026

  • 20 БЕЗ ДУМИ

    11 0 Отговор
    И КОЙ НАРЕДИ ТАЗИ ГЛУПОСТ

    14:59 29.06.2026

  • 21 и защо

    13 1 Отговор
    МНого важен въпрос!?
    Защо се унищожават, а не се взима от тях ноухау!!!!!!!!!!?????????
    1. да може да им се противодейства
    2. да осъвършенстваме нашите

    Коментиран от #26, #38

    15:01 29.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Зелен У-й На Ски

    11 1 Отговор
    Е няма ли най - сетне да гръмне някой от тия дронове та да стане весело

    15:03 29.06.2026

  • 25 турист

    14 1 Отговор
    Това е нормално . Албена е заградена с бариери като военна зона , така ,че си е в реда на нещата , там да има дрон .Направили тази година 15 евро вход в курорта !!!!!! Малка бира 330мл . 6 евро . цаца 7 евро , обаче на повечето места е 8-9 евро .сафрид от 12 до 18 евро .дюнер твърдо 18 евро .Това е Албена през лято 2026

    Коментиран от #30

    15:04 29.06.2026

  • 26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "и защо":

    Понеже са украински боклуци на никой не му трябнат бомби камикадзе които никой не знае къде отиват

    15:04 29.06.2026

  • 27 Евролибераст

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "алооо, стига ме трии":

    Няма европейска програзма за субсидии за разучаване на дронове.
    Кой да ги разучава? Кламер не можем да направим.

    15:06 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 запознат

    13 1 Отговор
    Ходете в Кранево , залепено е за Албена и плажа е еднакъв , само , че в Кранево се влиза свободно и е по евтино

    Коментиран от #31

    15:07 29.06.2026

  • 30 тъй ли...

    14 0 Отговор

    До коментар #25 от "турист":

    Този курорт беше нещо навремето.
    Сега е нещо като частен парк.

    15:07 29.06.2026

  • 31 тъй ли...

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "запознат":

    Да, и квартирата на 30 мин пеша от плажа.

    15:08 29.06.2026

  • 32 оня с коня

    4 5 Отговор
    Другият месец сам традиционно в Кранево в неизменната "Къща за гости" непосредствено до апартамента на Братовчедката от Сф,които са там през целия сезон.Пътят ми е точно 250км като го вземам с БМВ-то за 2,5 часа понеже карам със цели 100км/ч/добре че е Антирадара да ме пази от Зли Очи на Триногите/.Цените са с около 10-20% по-високи от тия в Окръжния ми град,но като метна в Багажника Алкохола съм на Далавера,а рибата която купуваме от Рибарите в Балчик е великолепна,приготвена на Барбекюто.За инфо - Пясъкът е отличен,а водата е вероятно най-чистата по цялото Черноморие!Е, едва ли ще имам късмет да наблюдавам с Бинокъла взривяване на Дрон което си е страхотна Атракция,но както е казано - Няма пълно щастие:)

    15:11 29.06.2026

  • 33 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "а сега де":

    Тези дронове са от завода за дронове в Самоков на жената на Тагарев.Какво да разучават?

    15:15 29.06.2026

  • 34 9435

    4 1 Отговор
    10 кабелта - мислех си че разстоянията в България се мерят в метри, колометри, и тн, а то виж какво се оказа - и тук нарушение на закона (за мерките и теглилките). Явно по корабите, ДжПиЕс-ите и радарите нямат такава мярка за дължина като метър.

    Коментиран от #43

    15:18 29.06.2026

  • 35 Даваме им пари,

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    За да строят дронове, с които да ни нападат и ако не да ни убиват, то поне да ни съсипят туризма!

    15:22 29.06.2026

  • 36 Хасковски каунь

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бих допълнил:
    Въвеждаме задължителна мобилизация

    15:26 29.06.2026

  • 37 az СВО Победа 81

    6 0 Отговор
    Да благодарим на Киев!
    Чудесен сезон ще ни устрои!

    Въпрос на време е да стане сакатлъка.... и той ще стане, и пак ще бъде на или в навечерието на голям християнски празник!

    Като знак да се опомним, защото вървим по грешен път....

    15:29 29.06.2026

  • 38 мноо ясно

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "и защо":

    , Щот е приятелски.

    15:30 29.06.2026

  • 39 Асен ВасилеФ

    9 0 Отговор
    ВМС на България унищожиха поредният Украински дрон край курорта "Албена"
    Подарък от Зеленски, като благодарност, че хрантутим и обрижваме укрите в Бг.

    15:34 29.06.2026

  • 40 Кравария убер алес

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "концесионер":

    И дроновете по Гърция Турция са с по 100 кила взрив, а тукашните с 5 -10. Имате шанс при нас... Благодарение на укрите

    15:34 29.06.2026

  • 41 Щом пише само дрон

    8 0 Отговор
    значи е украински. Иначе пише РУСКИ ДРОН

    15:40 29.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "9435":

    🤩 Ако бяха дали разстоянието в цолове щеше да е по впечатляващо. Вместо 1 морска миля, 10 кабелта. 🤡🤑

    16:18 29.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пурко

    0 0 Отговор
    Що не кажете украински ли е дрона? Или Путин е виновен? Путин пак ще ви почерпи с мазут, щото знае, че си нямате. Ще го събирате с крака по плажа.

    16:33 29.06.2026

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