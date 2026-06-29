ВМС унищожиха дрон край курорта "Албена"

Дрон е унищожен в неделя във водите край курорта "Албена", съобщиха от Военноморските сили.
Безпилотният летателен апарат е открит на 10 кабелта (почти 2 км) източно от “Албена”.
Специализиран екип от Военноморска база – Варна – групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси е провела операцията по унищожаване на дрона при стриктно спазване на мерките за безопасност, подчертават от щаба на флота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:42 29.06.2026
2 мдааа
14:43 29.06.2026
3 Факт
Коментиран от #9
14:43 29.06.2026
4 Пич
Съвсем се шашардисах - съюзниците ни обстрелват, а враговете не ни закачат !!!
А кажи, А...?!
Коментиран от #35
14:44 29.06.2026
5 Гост
14:45 29.06.2026
6 Невзоров ще съди България!
14:45 29.06.2026
7 концесионер
Коментиран от #40
14:45 29.06.2026
8 к0к0рч0 💋🍌
14:47 29.06.2026
9 концесионер
До коментар #3 от "Факт":Това си е атракцион. Вдигам още такса чадър.
14:47 29.06.2026
10 1488
а по плажовете - бетон и мутри
ни да влезеш,
ни да излезеш
14:47 29.06.2026
11 Долу ЕС и украйна
14:48 29.06.2026
12 болен coроcoид
Коментиран от #17
14:53 29.06.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Ама все Путлер им е виноват❗
14:55 29.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Интересно
Член 5, нещо? Или ще се правим на неразбрали?
14:56 29.06.2026
16 алооо, стига ме трии
Коментиран от #27
14:56 29.06.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "болен coроcoид":Не е лесно да си мноо Т.Ъ.П.а ПО ПЕЙКА ❗
Ако беше руzки щеше да има дузина статии със заглавие:
"РУСКИ ДРОН В НАШИ ВОДИ!"❗
"РУСКИ ДРОН НА НАШ ПЛАЖ!"❗
Коментиран от #36
14:57 29.06.2026
18 а сега де
Коментиран от #33
14:58 29.06.2026
19 Смотаняху
14:59 29.06.2026
20 БЕЗ ДУМИ
14:59 29.06.2026
21 и защо
Защо се унищожават, а не се взима от тях ноухау!!!!!!!!!!?????????
1. да може да им се противодейства
2. да осъвършенстваме нашите
Коментиран от #26, #38
15:01 29.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Зелен У-й На Ски
15:03 29.06.2026
25 турист
Коментиран от #30
15:04 29.06.2026
26 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #21 от "и защо":Понеже са украински боклуци на никой не му трябнат бомби камикадзе които никой не знае къде отиват
15:04 29.06.2026
27 Евролибераст
До коментар #16 от "алооо, стига ме трии":Няма европейска програзма за субсидии за разучаване на дронове.
Кой да ги разучава? Кламер не можем да направим.
15:06 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 запознат
Коментиран от #31
15:07 29.06.2026
30 тъй ли...
До коментар #25 от "турист":Този курорт беше нещо навремето.
Сега е нещо като частен парк.
15:07 29.06.2026
31 тъй ли...
До коментар #29 от "запознат":Да, и квартирата на 30 мин пеша от плажа.
15:08 29.06.2026
32 оня с коня
15:11 29.06.2026
33 Последния Софиянец
До коментар #18 от "а сега де":Тези дронове са от завода за дронове в Самоков на жената на Тагарев.Какво да разучават?
15:15 29.06.2026
34 9435
Коментиран от #43
15:18 29.06.2026
35 Даваме им пари,
До коментар #4 от "Пич":За да строят дронове, с които да ни нападат и ако не да ни убиват, то поне да ни съсипят туризма!
15:22 29.06.2026
36 Хасковски каунь
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Бих допълнил:
Въвеждаме задължителна мобилизация
15:26 29.06.2026
37 az СВО Победа 81
Чудесен сезон ще ни устрои!
Въпрос на време е да стане сакатлъка.... и той ще стане, и пак ще бъде на или в навечерието на голям християнски празник!
Като знак да се опомним, защото вървим по грешен път....
15:29 29.06.2026
38 мноо ясно
До коментар #21 от "и защо":, Щот е приятелски.
15:30 29.06.2026
39 Асен ВасилеФ
Подарък от Зеленски, като благодарност, че хрантутим и обрижваме укрите в Бг.
15:34 29.06.2026
40 Кравария убер алес
До коментар #7 от "концесионер":И дроновете по Гърция Турция са с по 100 кила взрив, а тукашните с 5 -10. Имате шанс при нас... Благодарение на укрите
15:34 29.06.2026
41 Щом пише само дрон
15:40 29.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #34 от "9435":🤩 Ако бяха дали разстоянието в цолове щеше да е по впечатляващо. Вместо 1 морска миля, 10 кабелта. 🤡🤑
16:18 29.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пурко
16:33 29.06.2026