Протест пред МС заради бюджета

КНСБ и КТ "Подкрепа" излязоха на протестна акция пред сградата на Министерски съвет.
Основните искания на протестиращите са: отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения, както и отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за заплати и замразяване на доходите.
В същия час се провежда и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което се обсъждат параметрите на Бюджет 2026.
Пред сградата на МС е поставена демонстративна бесилка, на която бе закачен фигура на човек с надпис "държавен служител". От КНСБ запалиха чучелото, но огънят бе бързо потушен от служители на пожарната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мрънчовци
15:52 29.06.2026
3 Мрънчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нещо ти е станало от жегата!
15:53 29.06.2026
4 Ваня Григорова
Коментиран от #24, #42
15:53 29.06.2026
5 Айляк
15:53 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
Коментиран от #56
15:54 29.06.2026
8 Мунчо генерала
Коментиран от #12
15:55 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 СТРАШНИ
15:55 29.06.2026
11 Трол
15:56 29.06.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #8 от "Мунчо генерала":Радев се крие като мишка в апартамента на тъщата.Под чехъл.
15:56 29.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нннн
15:57 29.06.2026
16 Анонимен
15:59 29.06.2026
17 ужас
16:00 29.06.2026
18 Ма.......аааа ви
16:01 29.06.2026
19 име
16:01 29.06.2026
20 1234
Коментиран от #32
16:02 29.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 "Синдикални",
16:03 29.06.2026
23 Държавни лицемери
Питам: Защо не протестират нотариусите, гробищарите и зъболекарите?
Там е голямото изнудване! Да кажем , част от голямото неконтролируемо лапане и дране на коже!?
Коментиран от #31
16:05 29.06.2026
24 ДА!
До коментар #4 от "Ваня Григорова":Радев ще виси...излегнал се в хамак,по време на заслужилият си отдих...!
16:06 29.06.2026
25 "Къде е Денков"
Коментиран от #40
16:08 29.06.2026
26 никой не ги бръсни за слива
16:08 29.06.2026
27 Факт
16:08 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ами строителите...?!
До коментар #23 от "Държавни лицемери":Нали уж едва ли не щяхте и касови апарати да им слагате...?!
Вземе ти една камара пари,за 2-3 квадрата плочки и беж да го няма при другият лапнишаран...!
Същото е и с автомобилните майстори и автотенеквджиите...!
16:10 29.06.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #20 от "1234":В събота украинците биха Йоло Денев
Коментиран от #39, #43, #50
16:10 29.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 честен ционист
До коментар #29 от "Ха ХаХа":44 е числото на геноцида.
16:11 29.06.2026
36 Мда
16:11 29.06.2026
37 Копай на село...
До коментар #13 от "Радев, премиерчето":...и не се обаждай относно Радев!
Нито си му на интелекта,нито на образованието,нито на културата...
16:12 29.06.2026
38 Здравей
16:14 29.06.2026
39 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Ако тва е вярно,шъ земъ да заобичам украинците...?!
Коментиран от #45
16:15 29.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 700 000 държавни търтей
16:18 29.06.2026
42 Хаха хаха ха
До коментар #4 от "Ваня Григорова":Ами то и на Радев вече му виси.Затова и жена му го нарита!
16:18 29.06.2026
43 Сакън!
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Йоло Денев е най-твърдият фен на Радев и шайката му
16:20 29.06.2026
44 ЕСуспехи
16:21 29.06.2026
45 Последния Софиянец
До коментар #39 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":Украинците биха Йоло Денев и го изхвърлиха от протеста.
Коментиран от #47
16:21 29.06.2026
46 Дебелата свиня Асенчо
Коментиран от #51
16:22 29.06.2026
47 И що пък...украинците?!
До коментар #45 от "Последния Софиянец":Дай малко инфо,де...?!
16:23 29.06.2026
48 Мдаа
До коментар #30 от "Тия дървеници украински":Даже на Глишев няма нищо против украинският протест да бъде подкрепен от ГЕРБ.
16:23 29.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Очевидец
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Те и тебе диреха,ама ти избяга...
16:24 29.06.2026
51 За другите съм съгласен!
До коментар #46 от "Дебелата свиня Асенчо":Но за Слафчу-не!
Щото той сега лети с македонеца,в околоземна орбита,в космоса...
Коментиран от #55
16:25 29.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Уволнете ги
Като отидеш в някаква държавно учреждения те те гледат в ръцете за подкуп а не в очите за да разберат С какво да ти помогнат. И ще те бавят възможно най-много за да получат нещо.
Така са свикнали но хайде особено пенсионерите са заплати да си заминават и на тяхно място млади хора.
16:30 29.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Тошко Африканската Маймуна
До коментар #51 от "За другите съм съгласен!":Слави трябва да го изстрелят в Космоса понеже само хаби ресурсите на планетата Земя и произвежда боклук какъвто е и той самия
16:33 29.06.2026
56 Дориана
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Протеста е пълен провал. Тотално унищожен . Кой нормален човек протестира за това да има по- висока пенсия. Провала и унищожението на Подбудителите патерици на Борисов и Пеевски вече е заложен Димитър Манолов и Пламен Димитров от слугуване на Борисов и Пеевски тотално се изложиха.
16:33 29.06.2026
57 Смотаняху
16:36 29.06.2026