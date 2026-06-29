Протест пред МС заради бюджета

КНСБ и КТ "Подкрепа" излязоха на протестна акция пред сградата на Министерски съвет.

Основните искания на протестиращите са: отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения, както и отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за заплати и замразяване на доходите.

В същия час се провежда и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което се обсъждат параметрите на Бюджет 2026.

Пред сградата на МС е поставена демонстративна бесилка, на която бе закачен фигура на човек с надпис "държавен служител". От КНСБ запалиха чучелото, но огънят бе бързо потушен от служители на пожарната.