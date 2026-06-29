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Протест пред МС заради бюджета

Протест пред МС заради бюджета

29 Юни, 2026 15:51 1 227 57

  • протест-
  • кнсб-
  • бюджет

В същия час се провежда и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което се обсъждат параметрите на Бюджет 2026

Протест пред МС заради бюджета - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

КНСБ и КТ "Подкрепа" излязоха на протестна акция пред сградата на Министерски съвет.

Основните искания на протестиращите са: отмяна на Закона за държавния служител и свързаните с него подзаконови актове, така че всички работещи в администрацията да имат равни права и задължения, както и отмяна на заложеното съкращаване на бюджетните средства за заплати и замразяване на доходите.

В същия час се провежда и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което се обсъждат параметрите на Бюджет 2026.

Пред сградата на МС е поставена демонстративна бесилка, на която бе закачен фигура на човек с надпис "държавен служител". От КНСБ запалиха чучелото, но огънят бе бързо потушен от служители на пожарната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мрънчовци

    27 5 Отговор
    Тия па!!!

    15:52 29.06.2026

  • 3 Мрънчо

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нещо ти е станало от жегата!

    15:53 29.06.2026

  • 4 Ваня Григорова

    13 33 Отговор
    Радев ще виси.

    Коментиран от #24, #42

    15:53 29.06.2026

  • 5 Айляк

    30 7 Отговор
    Платени и заблудени саполи - и двата вида има.

    15:53 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    10 36 Отговор
    500 000 на площада горят чучела на премиера.

    Коментиран от #56

    15:54 29.06.2026

  • 8 Мунчо генерала

    14 33 Отговор
    Радев не става за генерал понеже е много плашлив.

    Коментиран от #12

    15:55 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 СТРАШНИ

    31 5 Отговор
    АМИ ТЕ ДВАТА СИНДИКАТА ОСТАНАЛИ КАЛКОТО ЗА ЕДНО БУСЧЕ , ВЕЧЕ И ЗА ЕДИН РЕЙС НЯМАТ ХОРА ДА ГО НАПЪЛНЯТ

    15:55 29.06.2026

  • 11 Трол

    32 6 Отговор
    В събота беше протеста на Мики Маус, днес е този на Спящата красавица.

    15:56 29.06.2026

  • 12 Последния Софиянец

    14 29 Отговор

    До коментар #8 от "Мунчо генерала":

    Радев се крие като мишка в апартамента на тъщата.Под чехъл.

    15:56 29.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нннн

    27 2 Отговор
    Пуснаха ли от ареста шефовете от ВиК Несебър да могат да протестират?

    15:57 29.06.2026

  • 16 Анонимен

    21 3 Отговор
    Къде е Денков да ги нарече лакоми терористи?

    15:59 29.06.2026

  • 17 ужас

    29 4 Отговор
    това бойковото КНСБ 15 г нито веднъж не излезе на стачка, а сега на 15 ден вече стачкуват. Радев, вади секирата и който протестира- на дръвника. Тая охранена бойкова сган трябва да бъде размазана.

    16:00 29.06.2026

  • 18 Ма.......аааа ви

    29 3 Отговор
    Кърлежи на държавна хранилка......

    16:01 29.06.2026

  • 19 име

    14 4 Отговор
    Излиза, че протестиращите са копейки, искащи да разклатят стабилното положение на България в еврозоната, да всеят паника и страх от инфлация, която няма, от ниски доходи, които не са ниски, щото евроатлантиците ни убеждават, че сме си увеличили покупвателната способност два пъти за 10г и сме двигател на растежа в ЕССР. Значи, всеки протестиращ е копейка, нали така жълтопаветници?!

    16:01 29.06.2026

  • 20 1234

    11 1 Отговор
    Глишев йоло делев да повеждат колоните

    Коментиран от #32

    16:02 29.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 "Синдикални",

    19 2 Отговор
    откачалки, ще ги уморите на тая жега и ще свършите работата със с съкращенията

    16:03 29.06.2026

  • 23 Държавни лицемери

    15 2 Отговор
    Протестът не бил насочен срещу правителството, какво търсят пред МС? И към кого са отправени исканията им? Към Арменския поп!
    Питам: Защо не протестират нотариусите, гробищарите и зъболекарите?
    Там е голямото изнудване! Да кажем , част от голямото неконтролируемо лапане и дране на коже!?

    Коментиран от #31

    16:05 29.06.2026

  • 24 ДА!

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Ваня Григорова":

    Радев ще виси...излегнал се в хамак,по време на заслужилият си отдих...!

    16:06 29.06.2026

  • 25 "Къде е Денков"

    4 3 Отговор
    Денков и неговите съпартийци и съмишленици нямаме отношение към протестите на излъганите камилчета

    Коментиран от #40

    16:08 29.06.2026

  • 26 никой не ги бръсни за слива

    10 3 Отговор
    Профсъюзите бойковаци немогат да съберат и 50 човека иначе по телевизиите всеки ден дават акъл кое как да е.При Бойко един протест не направиха.Голям майтап са...

    16:08 29.06.2026

  • 27 Факт

    3 6 Отговор
    Крадливите Бо(га)таши са първите с редовен кабинет, който изкара хората на площада още на втория месец, а не след "да им дадем поне 100 дни да се поомажат".

    16:08 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ами строителите...?!

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Държавни лицемери":

    Нали уж едва ли не щяхте и касови апарати да им слагате...?!
    Вземе ти една камара пари,за 2-3 квадрата плочки и беж да го няма при другият лапнишаран...!
    Същото е и с автомобилните майстори и автотенеквджиите...!

    16:10 29.06.2026

  • 32 Последния Софиянец

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "1234":

    В събота украинците биха Йоло Денев

    Коментиран от #39, #43, #50

    16:10 29.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ха ХаХа":

    44 е числото на геноцида.

    16:11 29.06.2026

  • 36 Мда

    11 3 Отговор
    Синдикатите които пееха в хор с Гроб, ПП ДБ ИТН за еврозона и бюджет, че всичко е Ок, сега какво искат???

    16:11 29.06.2026

  • 37 Копай на село...

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Радев, премиерчето":

    ...и не се обаждай относно Радев!
    Нито си му на интелекта,нито на образованието,нито на културата...

    16:12 29.06.2026

  • 38 Здравей

    4 1 Отговор
    Искали били еднакъв старт с другите. Не може ли да извършват друга дейност по закона за държавният служител. Интересно тези клатикрачоли ако имат тази възможност дали ще отидат да работят допълнително на 4 часа.

    16:14 29.06.2026

  • 39 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Ако тва е вярно,шъ земъ да заобичам украинците...?!

    Коментиран от #45

    16:15 29.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 700 000 държавни търтей

    6 1 Отговор
    Съкращавай половината!

    16:18 29.06.2026

  • 42 Хаха хаха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ваня Григорова":

    Ами то и на Радев вече му виси.Затова и жена му го нарита!

    16:18 29.06.2026

  • 43 Сакън!

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Йоло Денев е най-твърдият фен на Радев и шайката му

    16:20 29.06.2026

  • 44 ЕСуспехи

    2 1 Отговор
    Откак ни приеха за 27-ма република на великия съюз от 26 неудачника - България стана пълноправна в наркоманията, бездомието, мигранството, плащането на такси рекети на малцинства - за да не се обаждат от посолства. Цялата сметка се плаща от българските граждани с таксите рекет, наречение надценки във вергитина на немските вериги; чере сметките за вода на френските дружества; чрез сметкит еза ток на чешките дружества. Български продукти и и услуги ни ги продават с чужди надценки както виждаме, а на нас ни се казва че сме супер, че нямаме безработици и работим на тези заплати - които даже ни стигат на нулата в края на месеца. И всичко това дерижирано от чичковци, били на тежки наркотици през 70-те години докато са правили Бърнинмен.

    16:21 29.06.2026

  • 45 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!":

    Украинците биха Йоло Денев и го изхвърлиха от протеста.

    Коментиран от #47

    16:21 29.06.2026

  • 46 Дебелата свиня Асенчо

    2 0 Отговор
    И неговата дружка педито Петкв стоят зад протеста.Пеевски и Борисов злорадстват а Славчо го пердаши някой на собственото му диванче докато гледа телевизийка

    Коментиран от #51

    16:22 29.06.2026

  • 47 И що пък...украинците?!

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Последния Софиянец":

    Дай малко инфо,де...?!

    16:23 29.06.2026

  • 48 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тия дървеници украински":

    Даже на Глишев няма нищо против украинският протест да бъде подкрепен от ГЕРБ.

    16:23 29.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Очевидец

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Те и тебе диреха,ама ти избяга...

    16:24 29.06.2026

  • 51 За другите съм съгласен!

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дебелата свиня Асенчо":

    Но за Слафчу-не!
    Щото той сега лети с македонеца,в околоземна орбита,в космоса...

    Коментиран от #55

    16:25 29.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Уволнете ги

    1 0 Отговор
    и на тяхно място желаещи да работят.
    Като отидеш в някаква държавно учреждения те те гледат в ръцете за подкуп а не в очите за да разберат С какво да ти помогнат. И ще те бавят възможно най-много за да получат нещо.
    Така са свикнали но хайде особено пенсионерите са заплати да си заминават и на тяхно място млади хора.

    16:30 29.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тошко Африканската Маймуна

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "За другите съм съгласен!":

    Слави трябва да го изстрелят в Космоса понеже само хаби ресурсите на планетата Земя и произвежда боклук какъвто е и той самия

    16:33 29.06.2026

  • 56 Дориана

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Протеста е пълен провал. Тотално унищожен . Кой нормален човек протестира за това да има по- висока пенсия. Провала и унищожението на Подбудителите патерици на Борисов и Пеевски вече е заложен Димитър Манолов и Пламен Димитров от слугуване на Борисов и Пеевски тотално се изложиха.

    16:33 29.06.2026

  • 57 Смотаняху

    0 0 Отговор
    Бадмина вероятно не смята че 95% от администрацията не стават за нищо.Вероятно има роднини в Администрацията които и днес крадат народни пари докато си клатят краката.От това тълкувам че админа е най- вероятно пълен пе.... гей

    16:36 29.06.2026

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