От 1 юли: "Български пощи" въвежда такса за обмяна на левове в евро

От 1 юли 2026 г., "Български пощи" въвежда такса за услугата "обмяна на левове в евро".
За суми до 1000 лв. таксата е 6 евро, от 1000.01 лв. до 3000 лв. – 7.20 евро, от 3000.01 лв. до от 6000 лв. – 8.80 евро, от 6000.01 лв. до 10000 лв. – 10 евро.
Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото, от началото на 2026 г., "Български пощи" обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции.
До момента са обменени 289 142 550.36 лева.
В пощенските станции ще продължи, срещу такса, обмяната на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3 до 5 работни дни, само в определени пощенски клонове в страната, които са 954.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
17:32 29.06.2026
2 Хаха
17:32 29.06.2026
3 Лост
17:34 29.06.2026
4 ООрана държава
Коментиран от #5
17:35 29.06.2026
5 Скоро и
До коментар #4 от "ООрана държава":евро в рубли без такса.
17:41 29.06.2026
6 Рускиня
17:41 29.06.2026
7 Погребаха лева
Коментиран от #8
17:41 29.06.2026
8 Кокошката🐔🐔🐔
До коментар #7 от "Погребаха лева":Къде спа, мрънкач ⁉️Шест месеца имаше да ги обмениш в която и да е банка 🏦. След 1 юли отивай в БНБ, ще продължат да обменят без такси 💡
Коментиран от #9
17:46 29.06.2026
9 Кокококоооо
До коментар #8 от "Кокошката🐔🐔🐔":Живея в Пловдив и имам само 5 стотинки. Нищо нямам вече за обмяна. Къде видя, че мрънкам за обмяна? Ааа, сега разбирам..Понеже си петел и имаш кокоша слепота. Хахахахахаха Хахахахахаха Хахахахахаха Шегата настрана! Не е справедливо за хората по селата, които по време ремонт може да намерят някакви пари.
17:51 29.06.2026