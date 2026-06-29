От 1 юли: "Български пощи" въвежда такса за обмяна на левове в евро

От 1 юли 2026 г., "Български пощи" въвежда такса за услугата "обмяна на левове в евро".

За суми до 1000 лв. таксата е 6 евро, от 1000.01 лв. до 3000 лв. – 7.20 евро, от 3000.01 лв. до от 6000 лв. – 8.80 евро, от 6000.01 лв. до 10000 лв. – 10 евро.

Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото, от началото на 2026 г., "Български пощи" обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции.

До момента са обменени 289 142 550.36 лева.

В пощенските станции ще продължи, срещу такса, обмяната на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3 до 5 работни дни, само в определени пощенски клонове в страната, които са 954.