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От 1 юли: "Български пощи" въвежда такса за обмяна на левове в евро

От 1 юли: "Български пощи" въвежда такса за обмяна на левове в евро

29 Юни, 2026 17:27 573 9

  • такса-
  • обмен-
  • евро

За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка

От 1 юли: "Български пощи" въвежда такса за обмяна на левове в евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 1 юли 2026 г., "Български пощи" въвежда такса за услугата "обмяна на левове в евро".

За суми до 1000 лв. таксата е 6 евро, от 1000.01 лв. до 3000 лв. – 7.20 евро, от 3000.01 лв. до от 6000 лв. – 8.80 евро, от 6000.01 лв. до 10000 лв. – 10 евро.

Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото, от началото на 2026 г., "Български пощи" обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции.

До момента са обменени 289 142 550.36 лева.

В пощенските станции ще продължи, срещу такса, обмяната на банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3 до 5 работни дни, само в определени пощенски клонове в страната, които са 954.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 1 Отговор
    Голям бъзкик.. Какви са тия фиксирани такси..? Ако искам да си обменя 10лв ще има даже да им доплащам? Само в бананови републики има фиксирани такси. В белите държави таксата винаги е процент от сумата за обмен.

    17:32 29.06.2026

  • 2 Хаха

    8 2 Отговор
    Много ще замогне Радев с тази такса.

    17:32 29.06.2026

  • 3 Лост

    9 0 Отговор
    И тия пощи ги държат само заради пенсиите дето раздават на ръка, щото на банкомат ще им вземе 70 стотинки такса.

    17:34 29.06.2026

  • 4 ООрана държава

    7 3 Отговор
    А за обмяна на евро в левове, ще има ли такса?

    Коментиран от #5

    17:35 29.06.2026

  • 5 Скоро и

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    евро в рубли без такса.

    17:41 29.06.2026

  • 6 Рускиня

    2 1 Отговор
    Ще се развиват ръждясали капачки на буркани 😂

    17:41 29.06.2026

  • 7 Погребаха лева

    7 0 Отговор
    В малките населени места където няма банки се обменяха левовете в евро. В големите градове пощите не обменят пари. А това решение е дискриминация по местоживеене. Хора, които са открили по дрехите си или в чанти дребни пари или монети примерно до 5 или 25 лева защо ще плащат 6 евро такса? Така дефакто държавата позволява да се унищожат левове защото тези хора ще ги скъсат, но няма смисъл да ги обменят.

    Коментиран от #8

    17:41 29.06.2026

  • 8 Кокошката🐔🐔🐔

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Погребаха лева":

    Къде спа, мрънкач ⁉️Шест месеца имаше да ги обмениш в която и да е банка 🏦. След 1 юли отивай в БНБ, ще продължат да обменят без такси 💡

    Коментиран от #9

    17:46 29.06.2026

  • 9 Кокококоооо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кокошката🐔🐔🐔":

    Живея в Пловдив и имам само 5 стотинки. Нищо нямам вече за обмяна. Къде видя, че мрънкам за обмяна? Ааа, сега разбирам..Понеже си петел и имаш кокоша слепота. Хахахахахаха Хахахахахаха Хахахахахаха Шегата настрана! Не е справедливо за хората по селата, които по време ремонт може да намерят някакви пари.

    17:51 29.06.2026

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