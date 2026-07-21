В София вдигат таксата за топломерите

Фирмите за дялово разпределение вдигат таксата за обслужване на топломерите от новия сезон в София. Тарифата се начислява в годишния отчет на устройствата, съобщи бТВ.
Най-голямо е повишението на „Топлофикация София“ – с около четиресет процента. Като причина от дружеството изтъкват обстоятелството, че тарифата им не е променяна от 2023 г., а междувременно разходите им за услугата са се повишили.
При останалите фирми поскъпването е с около едно евро на уред на година.
Заради новите цени омбудсманът Велислава Делчева поиска Националната агенция за приходите да извърши проверка на топлинните счетоводители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПОРНОТО С ПАРНОТО
17:59 21.07.2026
2 ще ги науча
18:01 21.07.2026
3 Малко
Коментиран от #5
18:01 21.07.2026
4 а що се услушват от понофикцация
плаща се на изразходвано както тока и водата
и тогава заморничавите дет си пускат поното да си плащат масрафа
ама тогава и те ще се откажат
18:02 21.07.2026
5 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
До коментар #3 от "Малко":Излезнахме и свалихме боко-шиши зимата! Дойде Радев, който обеща контрол над цените. Ето го контрола...Есента ще изметем и пб!
18:04 21.07.2026
6 Юлия
18:16 21.07.2026
7 Цвете
18:19 21.07.2026
8 Ясно
18:20 21.07.2026
9 Точно така
18:26 21.07.2026
10 Няма ли правителство?
18:41 21.07.2026