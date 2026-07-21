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В София вдигат таксата за топломерите

В София вдигат таксата за топломерите

21 Юли, 2026 17:56 630 10

  • топлофикация-
  • топломер-
  • такса

Омбудсманът сезира НАП

В София вдигат таксата за топломерите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фирмите за дялово разпределение вдигат таксата за обслужване на топломерите от новия сезон в София. Тарифата се начислява в годишния отчет на устройствата, съобщи бТВ.

Най-голямо е повишението на „Топлофикация София“ – с около четиресет процента. Като причина от дружеството изтъкват обстоятелството, че тарифата им не е променяна от 2023 г., а междувременно разходите им за услугата са се повишили.

При останалите фирми поскъпването е с около едно евро на уред на година.

Заради новите цени омбудсманът Велислава Делчева поиска Националната агенция за приходите да извърши проверка на топлинните счетоводители.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПОРНОТО С ПАРНОТО

    10 0 Отговор
    Продължава. Вървим към масово отказване.

    17:59 21.07.2026

  • 2 ще ги науча

    3 3 Отговор
    Затапвам тръбата лира на целия блок и отивам в чужбина...

    18:01 21.07.2026

  • 3 Малко

    3 2 Отговор
    ...е, поне 400% на тая сбирщина....и без това не се държат като столичани, за нищо няма реакции

    Коментиран от #5

    18:01 21.07.2026

  • 4 а що се услушват от понофикцация

    7 0 Отговор
    и не премахнат такса сградна инсталация
    плаща се на изразходвано както тока и водата

    и тогава заморничавите дет си пускат поното да си плащат масрафа
    ама тогава и те ще се откажат

    18:02 21.07.2026

  • 5 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Малко":

    Излезнахме и свалихме боко-шиши зимата! Дойде Радев, който обеща контрол над цените. Ето го контрола...Есента ще изметем и пб!

    18:04 21.07.2026

  • 6 Юлия

    8 0 Отговор
    Махнете тези топлинни счетоводтели, хрантутници! Как преди години Топлофикация си правеха счетоводството, сумати излишни безполезници по веригата! При тази дегитализация ,изкуствен интелект съкращавайте партийните калинки!

    18:16 21.07.2026

  • 7 Цвете

    5 1 Отговор
    И ЗАТОВА ЩЕ ВДИГАТ С 40 % ,ЗАЩОТО ВИДИТЕ ЛИ НЕ БИЛА ВДИГАНА ОТ 2023 ГОДИНА????? ВСЪЩНОСТ КАКВИ ХОРА ВЗИМАТ ТАКИВА ИДИОТСКИ РЕШЕНИЯ, ЗАЩОТО ЩЕ ТЕГЛЯТ ПАРИ И ДВЕ КОЖИ ЩЕ СМЪКНАТ ОТ ОТЪНЕЛИЯТ ДЖОБ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ????? КАКВИ СА ТЕЗИ МЕРКИ, КОЙ ДАВА АКЪЛ? ПЛАЩАЙТЕ СИ СУБСИДИИТЕ И ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ, НЯМА ДА СИ ВДИГАТЕ ЗАПЛАТИТЕ ДО КРАЯ НА ВАШИЯ МАНДАТ.НИКОЙ НЯМА ПОВЕЧЕ ДА ВИ ХРАНИ.🫵✈️🫵

    18:19 21.07.2026

  • 8 Ясно

    5 0 Отговор
    Следва масово изключване на парното в София. Какво ще спечелят? Всичко вдигнаха. Само на олигарсите и концисионерите е нищо. На есен няма да са протести а бунт ви чака

    18:20 21.07.2026

  • 9 Точно така

    3 0 Отговор
    В София са изключително умни- първо си избраха кмет от жълтите павета,а после и управници от там. Все отпадък

    18:26 21.07.2026

  • 10 Няма ли правителство?

    0 0 Отговор
    Да им сложи чатала на врата на тия измамници от Топлофикация и прилежащите им организации. До кога , монополистите всяка година си слагат каквито си искат цени ?

    18:41 21.07.2026

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