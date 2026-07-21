В София вдигат таксата за топломерите

Фирмите за дялово разпределение вдигат таксата за обслужване на топломерите от новия сезон в София. Тарифата се начислява в годишния отчет на устройствата, съобщи бТВ.

Най-голямо е повишението на „Топлофикация София“ – с около четиресет процента. Като причина от дружеството изтъкват обстоятелството, че тарифата им не е променяна от 2023 г., а междувременно разходите им за услугата са се повишили.

При останалите фирми поскъпването е с около едно евро на уред на година.

Заради новите цени омбудсманът Велислава Делчева поиска Националната агенция за приходите да извърши проверка на топлинните счетоводители.