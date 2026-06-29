Заплатите в Българската армия се замразяват за 2026 г.

Бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г. за работна заплата е по-голям с 60 милиона спрямо този за 2025 година. Всички видяхме бюджета на кабинета „Желязков“ до какво доведе, затова дори не бих искал да го коментирам. По-важното е, че в предложения от нас няма намаляване на доходите на нито един от военнослужещите, нито един от цивилните държавни служители или пък на тези по трудов договор. Намаление на заплатите няма да има. Това заяви в интервю за в-к „24 часа“ министърът на отбраната Димитър Стоянов.

От думите на Стоянов стана ясно още, че заплатите за военните се замразяват за 2026 година, но автоматизмът за изчисляване на заплатите трябва да бъде запазен.

„Факт е, че този механизъм привлича хора в Българската армия и за първи път некомплектът слезе надолу. Ние говорим вече за 20% некомплект, а не за 22-24%. Факт е обаче, че това решение беше прието по популистки подбуди, без необходимия финансов разчет. Такъв автоматизъм първо беше изработен за МВР и след това за Министерството на отбраната. Даже в отговор на Министерството на финансите съм изпратил становище, че не съм съгласен с промени в Закона за отбраната и въоръжените сили автоматизмът да отпадне. Но финансовото положение на страната не го позволява към момента. Точно затова аз съм предложил да не се отменя, а да се замрази за тази и следващата година“, коментира министърът на отбраната.