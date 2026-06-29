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Заплатите в Българската армия се замразяват за 2026 г.

Заплатите в Българската армия се замразяват за 2026 г.

29 Юни, 2026 17:41 657 8

  • заплати-
  • военни

Бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г. за работна заплата е по-голям с 60 милиона спрямо този за 2025 година

Заплатите в Българската армия се замразяват за 2026 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бюджетът на Министерството на отбраната за 2026 г. за работна заплата е по-голям с 60 милиона спрямо този за 2025 година. Всички видяхме бюджета на кабинета „Желязков“ до какво доведе, затова дори не бих искал да го коментирам. По-важното е, че в предложения от нас няма намаляване на доходите на нито един от военнослужещите, нито един от цивилните държавни служители или пък на тези по трудов договор. Намаление на заплатите няма да има. Това заяви в интервю за в-к „24 часа“ министърът на отбраната Димитър Стоянов.

От думите на Стоянов стана ясно още, че заплатите за военните се замразяват за 2026 година, но автоматизмът за изчисляване на заплатите трябва да бъде запазен.

„Факт е, че този механизъм привлича хора в Българската армия и за първи път некомплектът слезе надолу. Ние говорим вече за 20% некомплект, а не за 22-24%. Факт е обаче, че това решение беше прието по популистки подбуди, без необходимия финансов разчет. Такъв автоматизъм първо беше изработен за МВР и след това за Министерството на отбраната. Даже в отговор на Министерството на финансите съм изпратил становище, че не съм съгласен с промени в Закона за отбраната и въоръжените сили автоматизмът да отпадне. Но финансовото положение на страната не го позволява към момента. Точно затова аз съм предложил да не се отменя, а да се замрази за тази и следващата година“, коментира министърът на отбраната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демек автоматично ще се увеличават,

    19 2 Отговор
    но тая година за още 4-5 месеца стига толкова.

    Еххх тия боташарски мошенгии, същите като тиквеняшките каваци!

    17:43 29.06.2026

  • 2 Огромна част от парите ни изтичат

    19 0 Отговор
    при нищо не правещите чантаджии шапкари. Там трябва да се реже до кокал, а не фиктивно да се "замразява"... Но некадърниците няма да го направят.

    Коментиран от #8

    17:50 29.06.2026

  • 3 Доротея

    14 3 Отговор
    Извинявайте, но това на фотоса не ми прилича на армия! Едно време каква армия имаше....! Вижте ги! Те едва стоят на място с това облекло! Представете си да ги натоварят с мешки и противогаз на главите и да извършат марш наскок 25 км!?

    17:52 29.06.2026

  • 4 Индиеца

    14 1 Отговор
    Често се засичам на обяд с български военослужещи. Ами, че те са жалка гледка. Тюфлеци с раздърпани овехтели униформи, които и пет лицеви опори не могат да направят. След обилния обяд се зареждат с 3-4 вафли и задължително поне два пакета семки, че натоварен следобед ги чака.

    17:55 29.06.2026

  • 5 мамник

    9 1 Отговор
    Кви са тия желета на снимката????🫤🫤💩💩

    17:57 29.06.2026

  • 6 Без име

    10 0 Отговор
    Армия нямаме, но генерали бол.

    17:59 29.06.2026

  • 7 Ами

    4 0 Отговор
    Има една сюрия чантаджии и пенсионери в БА,която е абсолютно небоеспособна.

    18:13 29.06.2026

  • 8 Ходи

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Огромна част от парите ни изтичат":

    Тогава ТИ прави нещо в армията бе! Хиляди длъжности са вакантни. А не тукашните безпризорници да ми видите, и да давате акъл как никой нищо не пречи!

    18:14 29.06.2026

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