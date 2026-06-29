Казусът "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"

Варненският районен съд пусна срещу подписка 49-годишния Станислав Радев, задържан в края на миналата седмица за документни престъпления по случая „Баба Алино“, съобщават от БНТ.
Собственикът на КУБ Олег Невзоров заяви, че корпорацията продължава да работи и да съдейства на разследването. А зрители на БНТ сигнализираха, че сградата, в която е офисът на КУБ, е обявена за продажба. Екипът на медията във Варна провери какви са фактите. Районната прокуратура поиска задържането на Станислав Радев. Според обвинението той е изготвял геодезичните заснемания, въз основа на които след това са издавани удостоверения за търпимост. От прокуратурата твърдят, че над 70 от удостоверенията са били издадени, без в имотите да е имало постройки.
"БНТ: Към тези 70 този човек има ли отношение?
Марин Дончев, прокурор по делото: За някои има.
– Нямало е сграда и той въпреки това е издал неистински документ, така ли?
– Да.
Иван Томов, адвокат на обвиняемия: „И аз чух какво говори обвинението, но това е процес на установяване по делото. То е процес дали документите са истински, от кого са съставени.“ Главният секретар на МВР Любомир Николов обяви, че за периода 2019 – 2023 година в район „Приморски“ са издадени 1170 удостоверения за търпимост и при около 120 има данни, че постройките, за които се отнасят, са построени едва преди няколко години.
Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: „Което означава, че декларациите, които са попълнили техните собственици, са неистински. Така че в хода на досъдебните производства предстои да се установят доста интересни факти.“ Според Николов проблемът е достатъчно сериозен, за да се мисли за законодателни промени и криминализиране на незаконното строителство. Все още не е повдигнато обвинение на Олег Невзоров. А той излезе с обръщение към инвеститорите и собствениците на жилища.
Олег Невзоров: „Както лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местните институции. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите, да бъде разгледан обективно, да бъде направена точна и юридически правилна преценка на ситуацията.“
Казусът "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"
29 Юни, 2026 20:11 802 13
Районната прокуратура поиска задържането на Станислав Радев. Според обвинението той е изготвял геодезичните заснемания, въз основа на които след това са издавани удостоверения за търпимост. От прокуратурата твърдят, че над 70 от удостоверенията са били издадени, без в имотите да е имало постройки.
Варненският районен съд пусна срещу подписка 49-годишния Станислав Радев, задържан в края на миналата седмица за документни престъпления по случая „Баба Алино“, съобщават от БНТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Али Бабаич от Нова Алиновка
20:14 29.06.2026
2 районен съд пусна срещу подписка
ние ги хващаме
дига се шум
вие ги пускате
и сериала продължава
ние ги хващаме
вие ги пускате
20:20 29.06.2026
3 Джо
Коментиран от #4
20:21 29.06.2026
4 не е грешка
До коментар #3 от "Джо":няма невинен обвиняем или подсъдим, който да е наел Томов. Ти защо мислиш, че съдът е определил най-леката мярка да неотклонение? Жокер - не е защото Томов е велик адвокат и е успял да убеди съдиите как този човек е по-невинен от момина сълза, а защото издържа на тежести и умее да ги пренася от точка А до точка Б.
20:29 29.06.2026
5 Баба Алино
20:35 29.06.2026
6 хмм
20:48 29.06.2026
7 Украинизация повсемесна върви
20:49 29.06.2026
8 Сатана Z
Така няма да победят Русия като се крият в Баба Алино и други укро-терористични лагери в България
20:50 29.06.2026
9 Пламен
Дайте нещо за рузкия милиардер Вагит Алекперов ,който ни крадеше 20 години чрез ,,Нефтохим" , а сега Мунчо плаче за него.
20:51 29.06.2026
10 Да,бе
20:59 29.06.2026
11 Окооо
21:07 29.06.2026
12 Много
21:15 29.06.2026
13 Тити
21:29 29.06.2026