Казусът "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"

Варненският районен съд пусна срещу подписка 49-годишния Станислав Радев, задържан в края на миналата седмица за документни престъпления по случая „Баба Алино“, съобщават от БНТ.

Собственикът на КУБ Олег Невзоров заяви, че корпорацията продължава да работи и да съдейства на разследването. А зрители на БНТ сигнализираха, че сградата, в която е офисът на КУБ, е обявена за продажба. Екипът на медията във Варна провери какви са фактите. Районната прокуратура поиска задържането на Станислав Радев. Според обвинението той е изготвял геодезичните заснемания, въз основа на които след това са издавани удостоверения за търпимост. От прокуратурата твърдят, че над 70 от удостоверенията са били издадени, без в имотите да е имало постройки.

"БНТ: Към тези 70 този човек има ли отношение?

Марин Дончев, прокурор по делото: За някои има.

– Нямало е сграда и той въпреки това е издал неистински документ, така ли?

– Да.

Иван Томов, адвокат на обвиняемия: „И аз чух какво говори обвинението, но това е процес на установяване по делото. То е процес дали документите са истински, от кого са съставени.“ Главният секретар на МВР Любомир Николов обяви, че за периода 2019 – 2023 година в район „Приморски“ са издадени 1170 удостоверения за търпимост и при около 120 има данни, че постройките, за които се отнасят, са построени едва преди няколко години.

Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: „Което означава, че декларациите, които са попълнили техните собственици, са неистински. Така че в хода на досъдебните производства предстои да се установят доста интересни факти.“ Според Николов проблемът е достатъчно сериозен, за да се мисли за законодателни промени и криминализиране на незаконното строителство. Все още не е повдигнато обвинение на Олег Невзоров. А той излезе с обръщение към инвеститорите и собствениците на жилища.

Олег Невзоров: „Както лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местните институции. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите, да бъде разгледан обективно, да бъде направена точна и юридически правилна преценка на ситуацията.“

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 1 Оценка 1 от 4 гласа.