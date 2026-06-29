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Казусът "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"

Казусът "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски"

29 Юни, 2026 20:11 802 13

  • баба алино-
  • подписка-
  • задържан-
  • акция-
  • район приморски

Районната прокуратура поиска задържането на Станислав Радев. Според обвинението той е изготвял геодезичните заснемания, въз основа на които след това са издавани удостоверения за търпимост. От прокуратурата твърдят, че над 70 от удостоверенията са били издадени, без в имотите да е имало постройки.

Казусът "Баба Алино": Пуснаха с подписка задържания след акцията в район "Приморски" - 1
Снимка: Нова телевизия
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Варненският районен съд пусна срещу подписка 49-годишния Станислав Радев, задържан в края на миналата седмица за документни престъпления по случая „Баба Алино“, съобщават от БНТ.
Собственикът на КУБ Олег Невзоров заяви, че корпорацията продължава да работи и да съдейства на разследването. А зрители на БНТ сигнализираха, че сградата, в която е офисът на КУБ, е обявена за продажба. Екипът на медията във Варна провери какви са фактите. Районната прокуратура поиска задържането на Станислав Радев. Според обвинението той е изготвял геодезичните заснемания, въз основа на които след това са издавани удостоверения за търпимост. От прокуратурата твърдят, че над 70 от удостоверенията са били издадени, без в имотите да е имало постройки.
"БНТ: Към тези 70 този човек има ли отношение?
Марин Дончев, прокурор по делото: За някои има.
– Нямало е сграда и той въпреки това е издал неистински документ, така ли?
– Да.
Иван Томов, адвокат на обвиняемия: „И аз чух какво говори обвинението, но това е процес на установяване по делото. То е процес дали документите са истински, от кого са съставени.“ Главният секретар на МВР Любомир Николов обяви, че за периода 2019 – 2023 година в район „Приморски“ са издадени 1170 удостоверения за търпимост и при около 120 има данни, че постройките, за които се отнасят, са построени едва преди няколко години.
Любомир Николов, и.ф. главен секретар на МВР: „Което означава, че декларациите, които са попълнили техните собственици, са неистински. Така че в хода на досъдебните производства предстои да се установят доста интересни факти.“ Според Николов проблемът е достатъчно сериозен, за да се мисли за законодателни промени и криминализиране на незаконното строителство. Все още не е повдигнато обвинение на Олег Невзоров. А той излезе с обръщение към инвеститорите и собствениците на жилища.
Олег Невзоров: „Както лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местните институции. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите, да бъде разгледан обективно, да бъде направена точна и юридически правилна преценка на ситуацията.“


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Али Бабаич от Нова Алиновка

    5 4 Отговор
    Свобода за храбрите проукрански общинари!

    20:14 29.06.2026

  • 2 районен съд пусна срещу подписка

    7 0 Отговор
    99% ги пускат
    ние ги хващаме
    дига се шум
    вие ги пускате

    и сериала продължава
    ние ги хващаме
    вие ги пускате

    20:20 29.06.2026

  • 3 Джо

    1 1 Отговор
    Грешка! Взел си е за давокат Иван Томов...голяма грешка. Съмнява ме цялата вина да е на този човек.

    Коментиран от #4

    20:21 29.06.2026

  • 4 не е грешка

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Джо":

    няма невинен обвиняем или подсъдим, който да е наел Томов. Ти защо мислиш, че съдът е определил най-леката мярка да неотклонение? Жокер - не е защото Томов е велик адвокат и е успял да убеди съдиите как този човек е по-невинен от момина сълза, а защото издържа на тежести и умее да ги пренася от точка А до точка Б.

    20:29 29.06.2026

  • 5 Баба Алино

    6 1 Отговор
    стана алабалино. Голяма гюрултия и нищо, престъпление няма. Търси си неудобен да опере пишкира. Браво на новите, забавляват се хората! Оставка негодници!

    20:35 29.06.2026

  • 6 хмм

    3 0 Отговор
    Искам само да попитам това шкембе в дясно на служител на съдебната охрана ли е? Ако е, там на физическата форма не държат ли или шкембетата респектират престъпниците?

    20:48 29.06.2026

  • 7 Украинизация повсемесна върви

    5 1 Отговор
    Във всички източноевропейски страни. Да вземем на пример Полша. В движение видях същия надпис на латиница против Ukrainizatcija са лозунгите там в Полша. Обаче Полша е 36 млн. а ние 6 млн. На къде отиваме.

    20:49 29.06.2026

  • 8 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Цяла Европа връща украинските "ухилянти" обратно в Украйна за да бъдат закарани на фронта ,а тия в БГ се скатават срещу подкупи давани на съдебната власт.
    Така няма да победят Русия като се крият в Баба Алино и други укро-терористични лагери в България

    20:50 29.06.2026

  • 9 Пламен

    3 1 Отговор
    Олег го наизустихме-банално е вече.
    Дайте нещо за рузкия милиардер Вагит Алекперов ,който ни крадеше 20 години чрез ,,Нефтохим" , а сега Мунчо плаче за него.

    20:51 29.06.2026

  • 10 Да,бе

    4 0 Отговор
    Както винаги съм казвал главата на кучето е заровена в правосъдната система и докато представителите и се гаврят с понятието справедливост и възмездност няма да се оправим никога...Време е да си заслужат невъзможните заплати или да платят за нанесените вреди на държавата.Интересно е какви заплати щяха да си поставят чистачките по улиците,ако можеха...Тия макистралки са много по-малки и неграмотни.

    20:59 29.06.2026

  • 11 Окооо

    1 0 Отговор
    Сглобкаджии сър! Двете крила на сглобката си прехвърлят горещия картоф, кой е по- виновен??? Едното крило ГЕРБ- ДПС обвинява другото крило ПП- ДБ.... И обратно.... Кой е по- виновен???

    21:07 29.06.2026

  • 12 Много

    2 0 Отговор
    тъпи скалъпен сценарий на регресивните другари !

    21:15 29.06.2026

  • 13 Тити

    0 0 Отговор
    Много ясно кога е имало държавни служители осъдени за корупция Радев върви по утъпканиятжна Боко и Шиши асе пише различен ама само по дрехи за сега.

    21:29 29.06.2026

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