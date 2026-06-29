Слави Трифонов към Радев: Ако вашите министри се скатават, както Демерджиев, отговорността е изцяло ваша

Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пише всяка седмица. С тези думи се обръща за пореден път Слави Трифонов към вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка със случая "Петрохан"., цитиран от "Фокус". Ето и още от публикацията на Трифонов:
При това съобщение не съм влюбен във Вас. Случаят "Петрохан“ е важен заради многото въпроси, които очакват своите отговори. Въпросите ги задаваме ние, а отговорите са при Вас. Докога, бе, господин министър, ще Ви очакваме? Аз няма да спра да питам и ако Вие не спрете да мълчите, ще влезем в един порочен кръг. Колкото повече мълчите, толкова по-подозрителен ставате, господин Демерджиев.
Господин Демерджиев, видях много министри на вътрешните работи. Огромната част от тях бяха самозабравили се чиновници. Съжалявам, но започвате да ми приличате на такъв. Много бързо – министър сте от два месеца.
П.С.
Господин Радев,
Съветвам Ви сериозно да обърнете внимание на случая "Петрохан“ и по предназначение от Вас за министър на вътрешните работи господин Демерджиев. Хората са избрали Вас, а не Вашите министри. И ако те се скатават, както господин Демерджиев, отговорността е изцяло Ваша. Така че посъветвайте господин министъра на вътрешните работи да се вземат в ръце и да дадат така необходимите отговори за случая "Петрохан“.
Съветвам Ви съвсем приятелски.
Предишното писмо беше отпреди седмица, като в него бе отбелязано и името на Олег Невзоров - собственик на "Корпорация КУБ", построила незаконното селище в Баба Алино, община Варна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Коментиран от #22
20:32 29.06.2026
2 Без майтап
Коментиран от #23
20:34 29.06.2026
3 Излъга много хора
20:35 29.06.2026
4 Бай Георги
Коментиран от #24
20:37 29.06.2026
5 Бай Георги
20:40 29.06.2026
6 Голия куц охлюв май забрави за своите лъ
20:40 29.06.2026
7 История
20:40 29.06.2026
8 Овчар
20:40 29.06.2026
9 Докога
20:41 29.06.2026
10 ???
20:42 29.06.2026
11 Докога
20:45 29.06.2026
12 Кило
20:47 29.06.2026
13 Давай склерозо
Ти защо не състави правителство?
Не искам отговор!
Уйчин гол .
Няма и кой да ти продължи семката?! Природата си знае!
Коментиран от #30
20:48 29.06.2026
14 Истината, и само истината!
Всички трябва да знаем кой и защо реализира екзекуцията на шестимата и защо службите мълчат за позора си.
20:53 29.06.2026
15 фен на сидеров
20:54 29.06.2026
16 Прекаляваш
20:56 29.06.2026
17 Червеното ферари
20:58 29.06.2026
18 Наистина
20:58 29.06.2026
19 Абе,
21:01 29.06.2026
20 Оффф
21:02 29.06.2026
21 Да,бе
21:02 29.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Никога отново
До коментар #2 от "Без майтап":Слави, Тошко и компанията им ги видяхме, как се клеха, какво ще правят и какво няма да правят и как накрая направиха точно обратното, изпраха баце и шиши, после им се наведоха и им приседнаха в скутовете. Няма срам, няма свян. Е надявам се, че от тях поне ще стане добър компост на политическото бунище и никога повече няма да минат покрай народното събрание. Не му гледам телевизията, не му слушам музиката, не ме интересува, не съществува. А обида отправена от Слави, направо си е похвала. Срам ме е, че позволих да ме излъже.
21:04 29.06.2026
24 Ама
До коментар #4 от "Бай Георги":Гоше , подписа за мантинелите го сложи печетаря на герберски бюлетини и собственик на хотел с водопад ...
21:05 29.06.2026
25 ШЕФА
21:13 29.06.2026
26 Факт
21:13 29.06.2026
27 Сталин
21:14 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Както
21:16 29.06.2026
30 Ние също питаме - кой ги уби?
До коментар #13 от "Давай склерозо":Това, което си написал, въобще не е просташко, да знаеш.
Та да попитам: въпросът на Слави за екзекутираните мъже тормози ли те, изнервя ли те?
Защо те вади от равновесие един въпрос?
21:17 29.06.2026
31 Монката
а ти искаш Дремеджиев да работи!Чакаш от умрели политици, отговор на писмата ти!Просто забрави!
Отговора ще го имаш през зимата!С пълните кошници на площадите!
21:17 29.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дърт гей,
21:26 29.06.2026
35 Тодорово
Колко гласа събра на последните избори?
Дават ли му основание да се прави на последна морална инстанция?
21:26 29.06.2026
36 Чакай сега...
21:27 29.06.2026
37 я по сериозно
21:28 29.06.2026
38 Ши ши
21:29 29.06.2026