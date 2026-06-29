Слави Трифонов към Радев: Ако вашите министри се скатават, както Демерджиев, отговорността е изцяло ваша

Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пише всяка седмица. С тези думи се обръща за пореден път Слави Трифонов към вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка със случая "Петрохан"., цитиран от "Фокус". Ето и още от публикацията на Трифонов:

При това съобщение не съм влюбен във Вас. Случаят "Петрохан“ е важен заради многото въпроси, които очакват своите отговори. Въпросите ги задаваме ние, а отговорите са при Вас. Докога, бе, господин министър, ще Ви очакваме? Аз няма да спра да питам и ако Вие не спрете да мълчите, ще влезем в един порочен кръг. Колкото повече мълчите, толкова по-подозрителен ставате, господин Демерджиев.

Господин Демерджиев, видях много министри на вътрешните работи. Огромната част от тях бяха самозабравили се чиновници. Съжалявам, но започвате да ми приличате на такъв. Много бързо – министър сте от два месеца.

П.С.

Господин Радев,

Съветвам Ви сериозно да обърнете внимание на случая "Петрохан“ и по предназначение от Вас за министър на вътрешните работи господин Демерджиев. Хората са избрали Вас, а не Вашите министри. И ако те се скатават, както господин Демерджиев, отговорността е изцяло Ваша. Така че посъветвайте господин министъра на вътрешните работи да се вземат в ръце и да дадат така необходимите отговори за случая "Петрохан“.

Съветвам Ви съвсем приятелски.

Предишното писмо беше отпреди седмица, като в него бе отбелязано и името на Олег Невзоров - собственик на "Корпорация КУБ", построила незаконното селище в Баба Алино, община Варна.