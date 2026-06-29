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Слави Трифонов към Радев: Ако вашите министри се скатават, както Демерджиев, отговорността е изцяло ваша

Слави Трифонов към Радев: Ако вашите министри се скатават, както Демерджиев, отговорността е изцяло ваша

29 Юни, 2026 20:31 1 030 38

  • слави трифонов-
  • румен радев-
  • министри-
  • скатаване-
  • иван демерджиев-
  • отговорност

Господин Демерджиев, видях много министри на вътрешните работи. Огромната част от тях бяха самозабравили се чиновници. Съжалявам, но започвате да ми приличате на такъв. Много бързо – министър сте от два месеца, пише още лидерът на ИТН

Слави Трифонов към Радев: Ако вашите министри се скатават, както Демерджиев, отговорността е изцяло ваша - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Аз толкова писма не съм писал в казармата на гаджето, което оставих в Плевен, а на Вас Ви пише всяка седмица. С тези думи се обръща за пореден път Слави Трифонов към вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка със случая "Петрохан"., цитиран от "Фокус". Ето и още от публикацията на Трифонов:

При това съобщение не съм влюбен във Вас. Случаят "Петрохан“ е важен заради многото въпроси, които очакват своите отговори. Въпросите ги задаваме ние, а отговорите са при Вас. Докога, бе, господин министър, ще Ви очакваме? Аз няма да спра да питам и ако Вие не спрете да мълчите, ще влезем в един порочен кръг. Колкото повече мълчите, толкова по-подозрителен ставате, господин Демерджиев.

Господин Демерджиев, видях много министри на вътрешните работи. Огромната част от тях бяха самозабравили се чиновници. Съжалявам, но започвате да ми приличате на такъв. Много бързо – министър сте от два месеца.

П.С.

Господин Радев,

Съветвам Ви сериозно да обърнете внимание на случая "Петрохан“ и по предназначение от Вас за министър на вътрешните работи господин Демерджиев. Хората са избрали Вас, а не Вашите министри. И ако те се скатават, както господин Демерджиев, отговорността е изцяло Ваша. Така че посъветвайте господин министъра на вътрешните работи да се вземат в ръце и да дадат така необходимите отговори за случая "Петрохан“.

Съветвам Ви съвсем приятелски.

Предишното писмо беше отпреди седмица, като в него бе отбелязано и името на Олег Невзоров - собственик на "Корпорация КУБ", построила незаконното селище в Баба Алино, община Варна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    28 19 Отговор
    Крадливите Бо(га)таши са първите с редовен кабинет, който изкара хората на площада още на втория месец, а не след "да им дадем поне 100 дни да се поомажат".

    Коментиран от #22

    20:32 29.06.2026

  • 2 Без майтап

    37 17 Отговор
    гУсин Слави ,гнусен си.

    Коментиран от #23

    20:34 29.06.2026

  • 3 Излъга много хора

    28 26 Отговор
    Радев е позор.

    20:35 29.06.2026

  • 4 Бай Георги

    14 21 Отговор
    Славчо,без да съм симпатизант на Радев,министрите които се скатават и говорят тъпотии,това са Донев и Шишков.Гълъб ще вдига данъци,а Шиков си сложил подписа за мантенелките.

    Коментиран от #24

    20:37 29.06.2026

  • 5 Бай Георги

    5 21 Отговор
    Между другото,Гълъб ако помоли общини да вдигнат дан.оценка на имотите,ще влязат много повече пари в хазната.

    20:40 29.06.2026

  • 6 Голия куц охлюв май забрави за своите лъ

    35 4 Отговор
    Лъжи и как беше седнал в скута на шиши и тиквата! Единственото хубаво е че итн гледат НС отвън. Как е тв 7/8 зрителите успяваш ли да ги преброи на пръстите на ръцете си

    20:40 29.06.2026

  • 7 История

    25 1 Отговор
    Славчо,теб теб те качиха на магарето без седло, а ти си помислиш че яздиш расова кобила.

    20:40 29.06.2026

  • 8 Овчар

    25 1 Отговор
    Този е ега ти мършата ..

    20:40 29.06.2026

  • 9 Докога

    20 2 Отговор
    Ще лаеш сега?Нахално ,само да го забелязват.А,бе нищожество на никой не му дреме какво мисли един оср.чалгар слуга на Тиквата и Дидо фалита.Дтога си ревал и ти мутри за внимание.Каквото беше беше,което се върти няма вече келепир .Мъката ти е голяма,ама пък Грозданов ти напълни чекмеджето.Не разбра ли ,че твоите мераци си ги споделям с твоите приятели за които работи мутри

    20:41 29.06.2026

  • 10 ???

    23 3 Отговор
    A, зулуса бил жив. Какво става с македонския космонавт, чалга? Кога се очаква да го пуснем да фърчи в космоса?

    20:42 29.06.2026

  • 11 Докога

    15 2 Отговор
    Ще лаеш сега?Нахално ,само да го забелязват.А,бе нищожество на никой не му дреме какво мисли един оср.чалгар слуга на Тиквата и Дидо фалита.Стига си ревал и ти мутро за внимание.Каквото беше беше,колелото се върти няма вече келепир .Мъката ти е голяма,ама пък Грозданов ти напълни чекмеджето.Не разбра ли ,че твоите мераци си ги споделяй с твоите приятели за които работи мутро.

    20:45 29.06.2026

  • 12 Кило

    17 1 Отговор
    Искам да задам един въпрос на Слави .. защо имаш уши ? Никога не съм виждал уйййй с уши !

    20:47 29.06.2026

  • 13 Давай склерозо

    15 2 Отговор
    Просташтината ти е пословична! Какво пък, още можеш да се излагаш!
    Ти защо не състави правителство?
    Не искам отговор!
    Уйчин гол .
    Няма и кой да ти продължи семката?! Природата си знае!

    Коментиран от #30

    20:48 29.06.2026

  • 14 Истината, и само истината!

    5 9 Отговор
    Не ми е любимец Трифонов, но задава правилния въпрос.
    Всички трябва да знаем кой и защо реализира екзекуцията на шестимата и защо службите мълчат за позора си.

    20:53 29.06.2026

  • 15 фен на сидеров

    7 2 Отговор
    ами, скатава се ! още не се е захванал с тебе !

    20:54 29.06.2026

  • 16 Прекаляваш

    10 3 Отговор
    А стига ,като знаеше много,защо нищо не направи ,а се клани на Боко и Шише. ,,Така и баба знае,качил си се на клона и критикуваш.,,реплика от пиесата ,Големия род, от Маргарит Минков

    20:56 29.06.2026

  • 17 Червеното ферари

    6 3 Отговор
    Що не замълчи, сроди се с дявола съвети тръгнал да дава! Случая” Петрохан” трябва да бъде затворен нищо не може да се изкопа от там, само разходи за държавата! Единствено може да се разследват колко държавни пари са налети там!

    20:58 29.06.2026

  • 18 Наистина

    5 3 Отговор
    се дължат отговори на обществото за случая Петрохан!

    20:58 29.06.2026

  • 19 Абе,

    9 0 Отговор
    изчегъртвача жив ли е ?! Пеевската подлога...

    21:01 29.06.2026

  • 20 Оффф

    6 2 Отговор
    Дълъг, като ти изтече срока на годност, лично може да попиташ Калушев и другите. После да не забравиш да напишеш, та и нас да осведомиш.

    21:02 29.06.2026

  • 21 Да,бе

    7 1 Отговор
    Славчооуу,прекалено дълго замърсяваш околната среда,момче!Вземи си букет евтини карамфили ,една мартеница и се зарови в учиндолската мера.Тъпанарин.

    21:02 29.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Никога отново

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    Слави, Тошко и компанията им ги видяхме, как се клеха, какво ще правят и какво няма да правят и как накрая направиха точно обратното, изпраха баце и шиши, после им се наведоха и им приседнаха в скутовете. Няма срам, няма свян. Е надявам се, че от тях поне ще стане добър компост на политическото бунище и никога повече няма да минат покрай народното събрание. Не му гледам телевизията, не му слушам музиката, не ме интересува, не съществува. А обида отправена от Слави, направо си е похвала. Срам ме е, че позволих да ме излъже.

    21:04 29.06.2026

  • 24 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Георги":

    Гоше , подписа за мантинелите го сложи печетаря на герберски бюлетини и собственик на хотел с водопад ...

    21:05 29.06.2026

  • 25 ШЕФА

    4 0 Отговор
    За сетен път се убеждавам че НАЙ-ГОЛЕМИЯТ гьонсурат в България е от село Учиндол !

    21:13 29.06.2026

  • 26 Факт

    2 0 Отговор
    Да не забравяме премиера предложен от СлавитУ -продавач на шнорхели и джапанки.Сега тръгнал да дава оценки с 1.5%.

    21:13 29.06.2026

  • 27 Сталин

    4 0 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    21:14 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Както

    2 0 Отговор
    каза Сиромахов, не сте в историята самите вие сне история. Защо изобщо публикуват дрънканиците на тоя продънен селтак некадърен, необразован, безинтересен, жалък.

    21:16 29.06.2026

  • 30 Ние също питаме - кой ги уби?

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Давай склерозо":

    Това, което си написал, въобще не е просташко, да знаеш.
    Та да попитам: въпросът на Слави за екзекутираните мъже тормози ли те, изнервя ли те?
    Защо те вади от равновесие един въпрос?

    21:17 29.06.2026

  • 31 Монката

    3 1 Отговор
    Славчо,Славчо, те народа прекараха стремглаво,готвят се да го върнат вив времето на Жан Виденов,
    а ти искаш Дремеджиев да работи!Чакаш от умрели политици, отговор на писмата ти!Просто забрави!
    Отговора ще го имаш през зимата!С пълните кошници на площадите!

    21:17 29.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дърт гей,

    1 0 Отговор
    няма начин мъртвите да те обгрижа. Затова вместо да се гърчиш от завист и злоба ползвай услугите на гейбачеви

    21:26 29.06.2026

  • 35 Тодорово

    0 0 Отговор
    Добре,че е " Петрохан",та този правно неподготвен еиолист,да напомни за себе си.
    Колко гласа събра на последните избори?
    Дават ли му основание да се прави на последна морална инстанция?

    21:26 29.06.2026

  • 36 Чакай сега...

    0 0 Отговор
    Тук малко не схващам. Слави, ама нали вие и в частност ти, обявихте категорично, че става въпрос за педофили и секта. Нали направихте някаква песен в памет на жертвите на педофила. Сега какви писма пишеш?! Истината още тогава беше ясна за нормално мислещите хора. Убиха ги като кучета. Защо? Е това е! И не е трудно да се сети всеки.

    21:27 29.06.2026

  • 37 я по сериозно

    0 0 Отговор
    Независимо, че с тази констатация съм напълно съгласен, на този в ролята на какъв му се дава трибуна? Когато Слави, като лидер на партия първа сила на парламентарни избори, се криеше като мишка в трици, чия беше отговорността? Партията „Има такъв народ“ (ИТН) , на която Слави Трифонов е лидер беше първа политическа сила в страната след парламентарните избори на 11 юли 2021 г., когато печели изборите с 65 депутатски места, а той дори отказа да участва в парламентарната група. И по добре, че народа съвсем щеше да се чалдиса от чалга.

    21:28 29.06.2026

  • 38 Ши ши

    0 0 Отговор
    Славчо га яде свински кифтета не рева ,защо сега

    21:29 29.06.2026

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