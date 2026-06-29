Първан Симеонов: Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете

"България вече е напълно интегрирана в Европа. Следващото, което е изключително важно, е, че за първи път у нас има центристко политическо движение, което не се страхува да бъде във властта, не се страхува да отстоява една малко по-различна идентичност и изобщо да има собствен политически облик – нещо, което България досега не е демонстрирала достатъчно ясно на европейската сцена". Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС директорът на социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов.

"Досега страната ни често просто казваше "да“. Сега, след като вече е част от всички ключови европейски формати, България може да си позволи да бъде себе си", добави Симеонов.

"Под това разбирам наличието на управляващо политическо движение с центристки профил, което понякога се позиционира леко вдясно от центъра. Това до голяма степен отговаря на нагласите на българското общество. За разлика от държави като Румъния, Полша, балтийските страни или Чехия, където обществените настроения са значително по-критични към Русия, в България все още съществуват исторически и културни нагласи, които са по-скоро благосклонни към Москва", добави той.

В този смисъл не сме свидетели просто на нова политическа ситуация, а на нов исторически етап. Може да се каже, че се оформя и нов политически елит, тъй като голяма част от стария вече отсъства от политическата сцена. Партиите на прехода, както вече споменах, вероятно трябва да преосмислят своето бъдеще, а някои от тях – дори и собственото си съществуване. Затова сега е моментът да се отдръпнем назад и да погледнем възможно най-широката картина.

"Оценката за управлението в крайна сметка ще бъде дадена от хората. Към момента обаче мога да ви уверя като изследовател, че за пореден месец управляващите се ползват с много комфортни нива на обществена подкрепа", заяви Първан Симеонов.

Той обясни, че това са показатели, които позволяват да се каже, че ако утре се проведат избори, има реална възможност партията на Румен Радев да получи над 50% от гласовете.

"Всеки добросъвестен изследовател знае, че след изборна победа обикновено има период от няколко месеца, през който общественото мнение постепенно се пренастройва към победителя. Все още се намираме именно в такъв период. Освен това навлизаме в летния сезон, когато политическата активност традиционно намалява. След него пък предстои периодът, в който общественото внимание ще бъде насочено към президентските избори", добави той.

"Реално погледнато, сега сме в сянката първо на лятото, а след това и на предстоящата президентска кампания. Затова първите реални сигнали за обществената оценка на това управление вероятно ще дойдат през зимата, когато хората най-осезаемо ще почувстват по джоба си евентуалната необходимост от затягане на коланите", заключи социологът.