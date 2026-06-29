Първан Симеонов: Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете

"България вече е напълно интегрирана в Европа. Следващото, което е изключително важно, е, че за първи път у нас има центристко политическо движение, което не се страхува да бъде във властта, не се страхува да отстоява една малко по-различна идентичност и изобщо да има собствен политически облик – нещо, което България досега не е демонстрирала достатъчно ясно на европейската сцена". Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС директорът на социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов.
"Досега страната ни често просто казваше "да“. Сега, след като вече е част от всички ключови европейски формати, България може да си позволи да бъде себе си", добави Симеонов.
"Под това разбирам наличието на управляващо политическо движение с центристки профил, което понякога се позиционира леко вдясно от центъра. Това до голяма степен отговаря на нагласите на българското общество. За разлика от държави като Румъния, Полша, балтийските страни или Чехия, където обществените настроения са значително по-критични към Русия, в България все още съществуват исторически и културни нагласи, които са по-скоро благосклонни към Москва", добави той.
В този смисъл не сме свидетели просто на нова политическа ситуация, а на нов исторически етап. Може да се каже, че се оформя и нов политически елит, тъй като голяма част от стария вече отсъства от политическата сцена. Партиите на прехода, както вече споменах, вероятно трябва да преосмислят своето бъдеще, а някои от тях – дори и собственото си съществуване. Затова сега е моментът да се отдръпнем назад и да погледнем възможно най-широката картина.
"Оценката за управлението в крайна сметка ще бъде дадена от хората. Към момента обаче мога да ви уверя като изследовател, че за пореден месец управляващите се ползват с много комфортни нива на обществена подкрепа", заяви Първан Симеонов.
Той обясни, че това са показатели, които позволяват да се каже, че ако утре се проведат избори, има реална възможност партията на Румен Радев да получи над 50% от гласовете.
"Всеки добросъвестен изследовател знае, че след изборна победа обикновено има период от няколко месеца, през който общественото мнение постепенно се пренастройва към победителя. Все още се намираме именно в такъв период. Освен това навлизаме в летния сезон, когато политическата активност традиционно намалява. След него пък предстои периодът, в който общественото внимание ще бъде насочено към президентските избори", добави той.
"Реално погледнато, сега сме в сянката първо на лятото, а след това и на предстоящата президентска кампания. Затова първите реални сигнали за обществената оценка на това управление вероятно ще дойдат през зимата, когато хората най-осезаемо ще почувстват по джоба си евентуалната необходимост от затягане на коланите", заключи социологът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦК на БКП
Коментиран от #16, #47
21:15 29.06.2026
2 Да,бе
21:16 29.06.2026
3 Ахааа
Коментиран от #20, #44
21:19 29.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8
21:20 29.06.2026
5 Ако баба
21:21 29.06.2026
6 Дичанко
Коментиран от #58
21:21 29.06.2026
7 Титк
Коментиран от #11
21:22 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Mич Дюкянън, спестител от закуски
21:24 29.06.2026
10 тоя козел шарлатенин без ден трудов стаж
21:27 29.06.2026
11 Евроатлантик
До коментар #7 от "Титк":Ти гледай сега на есен, президентските избори.. Кандидата на ПБ ще отнесе останалите кандидати с огромна преднина! Само виж и тогава коментирай лелче !!!
21:27 29.06.2026
12 Този го разкриха
21:29 29.06.2026
13 Някой
Коментиран от #15
21:29 29.06.2026
14 За какви
21:30 29.06.2026
15 Да, ботовете на олигарсите
До коментар #13 от "Някой":до един тролите за Погребана България.
21:31 29.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 соц..логия
21:33 29.06.2026
18 ШЕФА
21:34 29.06.2026
19 Герджиков
21:35 29.06.2026
20 Ку-ку
До коментар #3 от "Ахааа":А колко купени гласове имаше от "рИмските" махали за Радев знаеш ли.....а снимките му с един от "водачите" на "калашниците" дали са били срещу подкрепа за Мунчо, аааа....до Нова година е пътник, заедно с гълъби, шишковци и другите тем подобни индивиди 🤣🤣🤣
21:35 29.06.2026
21 Все ми е тая
21:36 29.06.2026
22 Русия
21:37 29.06.2026
23 Ха-ха-ха!
Коментиран от #34
21:38 29.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Смешник
Коментиран от #36, #38
21:40 29.06.2026
26 Аз Лично !
Той Не е Човек !
С потенциал !
Но него Тази Материя Му е Чужда !
И Всеки може да Го Води !
За Носа !
Мисля Че ни Представи !
Пре Достаъчно Доказателства !
За това !
Коментиран от #41
21:41 29.06.2026
27 Този е спал на течение
Коментиран от #30
21:41 29.06.2026
28 така така
21:41 29.06.2026
29 Гуцанков
Коментиран от #53
21:42 29.06.2026
30 Гушнал е някой ПБоташко хонорарче
До коментар #27 от "Този е спал на течение":да каканиже правилната пропаганда за пред бунаците.
21:42 29.06.2026
31 МНОГО ТОЧНО СТАНОВИЩЕ
21:43 29.06.2026
32 Този козел е на хранилка
21:45 29.06.2026
33 Факт
21:46 29.06.2026
34 Прав сте
До коментар #23 от "Ха-ха-ха!":Навсякъде хората афишират тежка саморазправа с мунчо ,групите в социалните мрежи за оставка на кауна вече са с над четвърт милион членове а този говори пе боташа качвал подкрепа хахаха
Коментиран от #45
21:49 29.06.2026
35 Анонимен
21:49 29.06.2026
36 така е
До коментар #25 от "Смешник":защото ПП е Президентски Проект за разделение на европейски ориентираните. (Гюров бе назначен за служ.премиер)
Коментиран от #46
21:51 29.06.2026
37 Тимур
21:51 29.06.2026
38 Анонимен
До коментар #25 от "Смешник":Пенсионерите които ще и реже пенсиите пак ли ще му се вържат на лъжите хахахахаха А червените олигарси зад Радев например Велев хахахаха
21:53 29.06.2026
39 Тимур
21:55 29.06.2026
40 Ако
21:57 29.06.2026
41 За Борисов говориш...
До коментар #26 от "Аз Лично !":...,нали?!
21:57 29.06.2026
42 Зъл пес
21:57 29.06.2026
43 Анонимен
21:58 29.06.2026
44 Мръшляк
До коментар #3 от "Ахааа":Чиба бе овцо
21:59 29.06.2026
45 Вие пък,с вашият Гюров...
До коментар #34 от "Прав сте":...само в социалните мрежи и Тик-тока ,ми се вживявате...?!
22:00 29.06.2026
46 Привърженици
До коментар #36 от "така е":на ПП хем виждат резултата от декемврийските си протести при избора на Радев, хем не им се вярва че е избран заради разделение при евопейко настроените граждани...
22:04 29.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Венци
Хем дасноцентристи, хем с уклон към русофилство!
Такава бода очертава Симеонов!
Възможно ли е?
22:11 29.06.2026
49 Дика
22:11 29.06.2026
50 Вензи
В заможен ли е такъв хибрид?
22:12 29.06.2026
51 Венци
Възможно ли е това извращенство?
22:15 29.06.2026
52 Цвете
22:22 29.06.2026
53 Факт
До коментар #29 от "Гуцанков":Правителството на Румен Радев встъпва в длъжност на 8 май 2026 г.. Значи то вече управлява 50 дена...
22:23 29.06.2026
54 Старшина Боташ
22:23 29.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този стана много активен последните дни
22:29 29.06.2026
57 Айде по
22:32 29.06.2026
58 Ти да видиш
До коментар #6 от "Дичанко":Позволи ми да ти опонирам. ГЕРБ и Бойко правеха "проба - грешка" умишлено. Знаеха. че това което "предлагат" е грешка, но го пускаха умишлено в пространството. А на тези - " прогресивните", просто им е толкова капацитетът. При тях няма проба-грешка. Те са от грешка в грешка. Те са ГРЕШКА на българския електорат, поредната грешка. Ама тази може и да е фатална. 😉
22:42 29.06.2026
59 РЕАЛИСТ
22:44 29.06.2026
60 А така...
22:49 29.06.2026
61 Ей заради такива Б-Я ...
Противна личност.Само как усукваше хвалебствия за ГЕРБ и Пеевскси доскоро.
БКП - обявена със закон за престъпна...
22:54 29.06.2026
62 Кочо
23:00 29.06.2026