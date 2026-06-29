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Първан Симеонов: Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете

Първан Симеонов: Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете

29 Юни, 2026 21:12 1 727 62

  • първан симеонов-
  • утре-
  • избори-
  • партия-
  • румен радев-
  • гласове

"Реално погледнато, сега сме в сянката първо на лятото, а след това и на предстоящата президентска кампания. Затова първите реални сигнали за обществената оценка на това управление вероятно ще дойдат през зимата", коментира още Симеонов

Първан Симеонов: Ако утре има избори, реална е възможността партията на Радев да вземе над 50% от гласовете - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"България вече е напълно интегрирана в Европа. Следващото, което е изключително важно, е, че за първи път у нас има центристко политическо движение, което не се страхува да бъде във властта, не се страхува да отстоява една малко по-различна идентичност и изобщо да има собствен политически облик – нещо, което България досега не е демонстрирала достатъчно ясно на европейската сцена". Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" с водещ Цоня Събчева по Радио ФОКУС директорът на социологическа агенция "Мяра" Първан Симеонов.

"Досега страната ни често просто казваше "да“. Сега, след като вече е част от всички ключови европейски формати, България може да си позволи да бъде себе си", добави Симеонов.

"Под това разбирам наличието на управляващо политическо движение с центристки профил, което понякога се позиционира леко вдясно от центъра. Това до голяма степен отговаря на нагласите на българското общество. За разлика от държави като Румъния, Полша, балтийските страни или Чехия, където обществените настроения са значително по-критични към Русия, в България все още съществуват исторически и културни нагласи, които са по-скоро благосклонни към Москва", добави той.

В този смисъл не сме свидетели просто на нова политическа ситуация, а на нов исторически етап. Може да се каже, че се оформя и нов политически елит, тъй като голяма част от стария вече отсъства от политическата сцена. Партиите на прехода, както вече споменах, вероятно трябва да преосмислят своето бъдеще, а някои от тях – дори и собственото си съществуване. Затова сега е моментът да се отдръпнем назад и да погледнем възможно най-широката картина.

"Оценката за управлението в крайна сметка ще бъде дадена от хората. Към момента обаче мога да ви уверя като изследовател, че за пореден месец управляващите се ползват с много комфортни нива на обществена подкрепа", заяви Първан Симеонов.

Той обясни, че това са показатели, които позволяват да се каже, че ако утре се проведат избори, има реална възможност партията на Румен Радев да получи над 50% от гласовете.

"Всеки добросъвестен изследовател знае, че след изборна победа обикновено има период от няколко месеца, през който общественото мнение постепенно се пренастройва към победителя. Все още се намираме именно в такъв период. Освен това навлизаме в летния сезон, когато политическата активност традиционно намалява. След него пък предстои периодът, в който общественото внимание ще бъде насочено към президентските избори", добави той.

"Реално погледнато, сега сме в сянката първо на лятото, а след това и на предстоящата президентска кампания. Затова първите реални сигнали за обществената оценка на това управление вероятно ще дойдат през зимата, когато хората най-осезаемо ще почувстват по джоба си евентуалната необходимост от затягане на коланите", заключи социологът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦК на БКП

    42 42 Отговор
    Комуняги, заблудени и блеещото стадо във възхвала на Матушка и Заддунайская - дал Господ на територията

    Коментиран от #16, #47

    21:15 29.06.2026

  • 2 Да,бе

    35 37 Отговор
    Ако утре има избори туфлека и прасето ще трябва да плащат от личните пари,че да влязат в парламента...Евентуално.

    21:16 29.06.2026

  • 3 Ахааа

    29 57 Отговор
    При нови избори, Прогресивна България ще има много, много по- голямо мнозинство от сегашното! Агенциите даваха резултат 25:20 на ПБ срещу ГЕРБ.... Реално се получи 43:13.... Смятайте сега като дават, че резултата е 39: 12.... Реално ще бъде 55:10....Колкото и и да не се харесва това на шепа кресливи фашаги.....

    Коментиран от #20, #44

    21:19 29.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    67 14 Отговор
    Радев взима само от майки с деца, пенсионери и работещи бедни.От олигарси не взима.

    Коментиран от #8

    21:20 29.06.2026

  • 5 Ако баба

    43 3 Отговор
    беше мъжка , щеше да има дръжка !

    21:21 29.06.2026

  • 6 Дичанко

    54 7 Отговор
    Това вече не е реално защото почнаха като ГЕРБ да правят проба - грешка. Така стана с майчинството, с пенсионерите е се наложи г-н Радев да им става говорител и да ги опровергава. Нещо борбата с олигарсите зацикли и ни заливат с криминални новини.Няма прогресивен данък за да не клатят стола на олигарсите дали пари за кампанията, депутатите си увеличиха заплатите, няма да пипаме пенсионерите на пенсия и заплата в МВР и МО, няма реформи във съдебната власт. Кво праим тогава, дай да направим одит на пенсиите. Ами направете одит на харчовете на общините ако можете.

    Коментиран от #58

    21:21 29.06.2026

  • 7 Титк

    60 11 Отговор
    Ако избори Радев никога вече няма да получи такава подкрепа няма кой даде излъже вече. Продава само празни обещания и нови дългове нищо не направи с цените няма реформи в държавният сектор.

    Коментиран от #11

    21:22 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Mич Дюкянън, спестител от закуски

    47 11 Отговор
    Партията на Моше Боташ Крадев вече може да вземе само моя буй!

    21:24 29.06.2026

  • 10 тоя козел шарлатенин без ден трудов стаж

    44 9 Отговор
    е минал ба бо(га)ташката хранилка

    21:27 29.06.2026

  • 11 Евроатлантик

    12 41 Отговор

    До коментар #7 от "Титк":

    Ти гледай сега на есен, президентските избори.. Кандидата на ПБ ще отнесе останалите кандидати с огромна преднина! Само виж и тогава коментирай лелче !!!

    21:27 29.06.2026

  • 12 Този го разкриха

    34 5 Отговор
    Натискал се ПБ да го издигне за кмет на Стара Загора на местните избори догодина

    21:29 29.06.2026

  • 13 Някой

    18 22 Отговор
    Ботовете на олигарсите нещо са се активирали. Какво си мислите, че ще се върнем на бойко, шиши и асенчо ли? Никога повече!

    Коментиран от #15

    21:29 29.06.2026

  • 14 За какви

    29 8 Отговор
    заслуги излъганите камилчета ще им дадат 50%.? Ти козел ли си или да? Тоя спихнал дърт буй ще го изгонят с камъни

    21:30 29.06.2026

  • 15 Да, ботовете на олигарсите

    26 4 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    до един тролите за Погребана България.

    21:31 29.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 соц..логия

    24 6 Отговор
    За сега електората пътува със старите си винетки, като ще бъде възхитен от увеличение със само 30% . Догодина с прогресивни данъци, суровакан за здраве от Прогресивна България, ще постигне щастливото бъдеще.

    21:33 29.06.2026

  • 18 ШЕФА

    30 8 Отговор
    Вижте това жалко недоразумение на природата което срещу подходящ хонорар говори 100 % лъжи ! Фаши..ката партия на Радев ще довърши България по лошо от колкото Тулупа и Прасето и да искат нямаше да могат да унищожат.

    21:34 29.06.2026

  • 19 Герджиков

    25 8 Отговор
    Възможно е и сигурно ще вземе от трите най-дългото . Винетки ,данъци ,такси , смет в общините към данъци и все такива хубави и поевтиняващи с 30-50 пъти работи. нищо за борба с цените и освобождаване от заеми. Обратното . Само олигархията около него пребоядисана и вечна- комунисти сър. Първо ще види любовта на хората през малки стачки ,после -на зима в големи с камане и дърве заради цени на живот във всяко едно отношение . След това - а, защо няма събираемост без да се замислят ,че в работещите повече пари за грабеж Няма. Парите са в политици ,олигархия ,мафиите и най-много в гласуващите им неподлежащи на законови плащания и не признаващи държава и съд и закони. Но пък правилно и платено гласуват. Следва опит да събира силово ,още поскъпване и девалвация на Еврото с Българските символи ,но завличащо целия курс на Еврото в дъното . Нули ще иска да му печатате или 500 Евро да е в нормално обращение за пазарене в хранителния магазин.

    21:35 29.06.2026

  • 20 Ку-ку

    31 9 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    А колко купени гласове имаше от "рИмските" махали за Радев знаеш ли.....а снимките му с един от "водачите" на "калашниците" дали са били срещу подкрепа за Мунчо, аааа....до Нова година е пътник, заедно с гълъби, шишковци и другите тем подобни индивиди 🤣🤣🤣

    21:35 29.06.2026

  • 21 Все ми е тая

    20 7 Отговор
    Излага се Радев, не аз.

    21:36 29.06.2026

  • 22 Русия

    22 7 Отговор
    Фаш..та Радев спечели изборите само и единствено заради измамата с снимката със В.Путин в последният ден на предизборната кампания.

    21:37 29.06.2026

  • 23 Ха-ха-ха!

    29 8 Отговор
    Че много яко те е ударило слънцето в червената кратуна, пълна с ръждясали сърпове и чукове бе, Пръванчо! И явно си слънчасал! Какви 50 % за селяндурина от Славяноов, какви пет лева бе, ваксаджия на фатмашки ботуши? Че хората са вече по площадите бе, червен Първанчо! и 10% няма да съберат "прогресивните" измамници и лъжци на следващите избори!

    Коментиран от #34

    21:38 29.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Смешник

    8 21 Отговор
    Ами жълтопаветниците с тия протести постоянно му вдигат рейтинга

    Коментиран от #36, #38

    21:40 29.06.2026

  • 26 Аз Лично !

    14 5 Отговор
    Се Съмнвам !

    Той Не е Човек !

    С потенциал !

    Но него Тази Материя Му е Чужда !

    И Всеки може да Го Води !

    За Носа !

    Мисля Че ни Представи !

    Пре Достаъчно Доказателства !

    За това !

    Коментиран от #41

    21:41 29.06.2026

  • 27 Този е спал на течение

    25 6 Отговор
    от веещи се червени знамена.

    Коментиран от #30

    21:41 29.06.2026

  • 28 така така

    24 6 Отговор
    Тоя е напълно неадекватен! И какъв смисъл има да падне правителството и пак него да изберат?

    21:41 29.06.2026

  • 29 Гуцанков

    21 1 Отговор
    Няма нито един проверен как е станал милионер за 8 години с кметската заплата на село . Нито един от Герб -НН и ДПС заедно с фамилиите им не са и помислили да преустановят феодалния си разкош и да се снишат малко. Всичките номенклатурни крадци са си на поста и никой нищо не прави освен да ограбва работещите през цени ,закони , акцизи и въобще да не си жив в територията. До сега нищо и разбити пътища с винетки , а този вдига още цените на нищото. "Ще " ама туй го слушаме цял живот , и нашите дядовци и бащи са го слушали от същите тези родове на видни боядисвани и пребоядисвани комунисти . Отврат .

    Коментиран от #53

    21:42 29.06.2026

  • 30 Гушнал е някой ПБоташко хонорарче

    15 5 Отговор

    До коментар #27 от "Този е спал на течение":

    да каканиже правилната пропаганда за пред бунаците.

    21:42 29.06.2026

  • 31 МНОГО ТОЧНО СТАНОВИЩЕ

    8 22 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ Е ПЪРВИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ КОЙТО Е РОДОЛЮБИВ БЪЛГАРИН, ЧЕСТЕН, УМЕН И РАБОТИ С ПОГЛЕД НАПРЕД ЗА ПРОСПЕРИТЕТ НА СТРАНАТА.

    21:43 29.06.2026

  • 32 Този козел е на хранилка

    20 4 Отговор
    На олигарсите на мунчо ,предимно на Гергов и Бобокови...

    21:45 29.06.2026

  • 33 Факт

    17 5 Отговор
    Крадливите Бо(га)таши са първите с редовен кабинет, който изкара хората на площада още на втория месец, а не след "да им дадем поне 100 дни да се поомажат".

    21:46 29.06.2026

  • 34 Прав сте

    17 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ха-ха-ха!":

    Навсякъде хората афишират тежка саморазправа с мунчо ,групите в социалните мрежи за оставка на кауна вече са с над четвърт милион членове а този говори пе боташа качвал подкрепа хахаха

    Коментиран от #45

    21:49 29.06.2026

  • 35 Анонимен

    17 4 Отговор
    Хахахахахахаха Кой нормален иска да си причини да гласува за регресите отново хахахаха това вече е виц някакъв

    21:49 29.06.2026

  • 36 така е

    2 10 Отговор

    До коментар #25 от "Смешник":

    защото ПП е Президентски Проект за разделение на европейски ориентираните. (Гюров бе назначен за служ.премиер)

    Коментиран от #46

    21:51 29.06.2026

  • 37 Тимур

    9 0 Отговор
    Смерть капитализма

    21:51 29.06.2026

  • 38 Анонимен

    12 4 Отговор

    До коментар #25 от "Смешник":

    Пенсионерите които ще и реже пенсиите пак ли ще му се вържат на лъжите хахахахаха А червените олигарси зад Радев например Велев хахахаха

    21:53 29.06.2026

  • 39 Тимур

    7 0 Отговор
    Смерть капитализму и бандитизму

    21:55 29.06.2026

  • 40 Ако

    12 5 Отговор
    има избори тези шматки ще имат 10 - 15%

    21:57 29.06.2026

  • 41 За Борисов говориш...

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Аз Лично !":

    ...,нали?!

    21:57 29.06.2026

  • 42 Зъл пес

    12 2 Отговор
    Казваш Първане част от всички европейски формати?И благодарение на фатмака ли се случиха всички тези събития?Ах ти мишко недна,малодушна.

    21:57 29.06.2026

  • 43 Анонимен

    8 6 Отговор
    Йотова Радев тандем назначиха гюровите незаконници Е сега си назначи свои в ЦИК червените олигарси луксозната кампания

    21:58 29.06.2026

  • 44 Мръшляк

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Чиба бе овцо

    21:59 29.06.2026

  • 45 Вие пък,с вашият Гюров...

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Прав сте":

    ...само в социалните мрежи и Тик-тока ,ми се вживявате...?!

    22:00 29.06.2026

  • 46 Привърженици

    1 8 Отговор

    До коментар #36 от "така е":

    на ПП хем виждат резултата от декемврийските си протести при избора на Радев, хем не им се вярва че е избран заради разделение при евопейко настроените граждани...

    22:04 29.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Венци

    4 1 Отговор
    Хайде сега
    Хем дасноцентристи, хем с уклон към русофилство!
    Такава бода очертава Симеонов!
    Възможно ли е?

    22:11 29.06.2026

  • 49 Дика

    9 2 Отговор
    Оформял се нов елит, абе то само дърти бсп муцуни, стария елит си отивал. И тоз лизач, поредния.

    22:11 29.06.2026

  • 50 Вензи

    4 3 Отговор
    Хем дасноцентристи, хем русофили!
    В заможен ли е такъв хибрид?

    22:12 29.06.2026

  • 51 Венци

    4 2 Отговор
    Интересно съчетание на дясно центризъм и толерантност да не кажем поклонство пред бившата Съветска империя!
    Възможно ли е това извращенство?

    22:15 29.06.2026

  • 52 Цвете

    4 1 Отговор
    ТЕБ МАЙ ЯКО ТЕ Е НАГРЯЛО СЛЪНЦЕТО ДНЕС. ЩО ЗА РАЗМИСЛИ НА ГЛАС, ИЛИ " ПОДКРЕПЯШ " РАДЕВ С ТАКИВА % ,ЗАЩОТО ВЕЧЕ НЕ СИ В " ГАЛЪП " ЛИ? ПРИКЛЮЧИ АФЕРАТА РАДЕВ. СЕГА СИ ТЪРСИМ НОВ " СПАСИТЕЛ " ,КОЙТО ЩЕ Е ЕВРОПЕЕЦ, НО НАИСТИНА ТАКЪВ И НЯМА ДА НИ МАНИПУЛИРА ПОВЕЧЕ. АКО НЕ СИ ХОДИЛ НА ИЗТОК, НАПРАВИ ГО.ПРИЯТНА ВАКАНЦИЯ.👀

    22:22 29.06.2026

  • 53 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Гуцанков":

    Правителството на Румен Радев встъпва в длъжност на 8 май 2026 г.. Значи то вече управлява 50 дена...

    22:23 29.06.2026

  • 54 Старшина Боташ

    6 2 Отговор
    Да ти се изцикам на брадата , платена к.рво

    22:23 29.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този стана много активен последните дни

    6 1 Отговор
    Вчера пак го публикувахте че казва " ПБ затиснаха ГЕРБ и ДПС а до зимата ще ги приключат изцяло политически", беше казал че Радев би трябвало да организира контрапротести да се види тяхната подкрепа. Този съвсем срива рейтинга на боташа. Кayна е с куха подкрепа. Никой няма да излезе да го подкрепи. Не видяхте ли какво каза бившия министър на земеделието и храните в кабинета "Гюров" Иван Христанов? Десетки мастити червени и крадливи олигарси като Таки ,Маджо ,Черепа ,Бобокови ,Гергов ,Сотир Ушев и няколкостотин по дребни са вложили 120-150 милиона в мунчо и за месец от хазната си ги върнали десетократно като са купили за кayна около 700 хиляди гласа и 300 хиляди надписани. Реално мунчо има около 400 хиляди гласа колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. А и никоя копейка няма да излезе защото копейките са само в интернет а навън ги няма никакви. Мунчо има само куха подкрепа а не реална...

    22:29 29.06.2026

  • 57 Айде по

    8 1 Отговор
    СЕРЬОЗНО , то бива промиване , манипулация и лъжи че чак тоя клоун ще умре завалията от смях😂👋

    22:32 29.06.2026

  • 58 Ти да видиш

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дичанко":

    Позволи ми да ти опонирам. ГЕРБ и Бойко правеха "проба - грешка" умишлено. Знаеха. че това което "предлагат" е грешка, но го пускаха умишлено в пространството. А на тези - " прогресивните", просто им е толкова капацитетът. При тях няма проба-грешка. Те са от грешка в грешка. Те са ГРЕШКА на българския електорат, поредната грешка. Ама тази може и да е фатална. 😉

    22:42 29.06.2026

  • 59 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор
    Щом основната и единствена цел на една управляваща партия, а следователно и на България е да се слага на Русия. Тая държава няма бъдеще и ще се затрие съвсем скоро.

    22:44 29.06.2026

  • 60 А така...

    2 0 Отговор
    Първанчо, изкриви си устата и кажи благодарение на компромисите на кого, България вече е част от всички европейски формати, и може да бъде себе си.

    22:49 29.06.2026

  • 61 Ей заради такива Б-Я ...

    3 0 Отговор
    Първан- прототип на най долните нагаждачи.Ще бъде достоен член на комунистическата Прогресивна България.
    Противна личност.Само как усукваше хвалебствия за ГЕРБ и Пеевскси доскоро.
    БКП - обявена със закон за престъпна...

    22:54 29.06.2026

  • 62 Кочо

    1 0 Отговор
    Ти каква си какавида мазна!! Врътна се на 180, пиявицо!

    23:00 29.06.2026

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