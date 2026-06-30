Иван Шишков: Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., платени са около 500 млн. лв.

Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., платени са около 500 млн. лв., има надвишение с почти 200 млн. лв., което става на базата на анекси. И освен всичко останало се плащат още 16 млн. лв. индексации. Станало е през 2025 г. Това обясни регионалният министър Иван Шишков по Нова ТВ, коментирайки проблемите с мантинелите, които излязоха наяве след последните тежки катастрофи.
"Договорите са сключвани за 6 района с 4-5 фирми, а подготвеното предложение е цяла България да се даде на една фирма. Такава е била поръчката", обясни още той.
Според него при няколкото катастрофи, станали през последните дни, ударите били доста нетипични, а мантинелите били пригодни за удари 20 градуса. Експертите трябвало да кажат каква е причината тировете да влязат по този начин.
Шишков възложил да се направи проверка на мантинелите, поставени през 2024 и 2025 г. и да се изясни дали отговарят на сертификата.
"Всички виждаме лекотата, с която тировете минават през мантинелите", коментира той.
"В момента те се бяха приготвили да дадат поръчката за мантинелите на една фирма и тя да стане монополист в България", каза още той.
Попитан "кои са тези те", обясни, че "те са тези, които са правили тръжните книжа в края на 2025 г. и началото на 2026 г."
"Коя е фирмата, кой колко е откраднал - отговорът трябва да даде прокуратурата", обясни регионалният министър.
Той съобщи още, че са започнали строителството на първия лот от "забравената" магистрала от Русе. Въпросът обаче бил, че когато се говори политически, се пропускала невидимата част, а именно наследството, което било липса на проекти за магистрала. В момента и фирмите "били влезли в капана на онова беззаконие, което беше".
По думите му обходът на Кресна щял да бъде готов за година и половина, имало и да се допроектира магистралата. Запитан за повишението на винетките с 30% каза, че имало да се дават много пари за магистралите. В момента това, което се давало за поддръжката на пътищата било два пъти повече от това, което идвало като приходи от тол таксите и от винетките. Колкото и да е некачествана услугата, тя имала своята цена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
09:26 30.06.2026
2 Кой му е виновен на Ганя
09:26 30.06.2026
3 ББ от Банкя
09:27 30.06.2026
4 Кажи Шишков
09:27 30.06.2026
5 2 000 000 000 евро
Коментиран от #10
09:28 30.06.2026
6 Мазния нагъл шишмак Шишко Бо(га)ташов
09:29 30.06.2026
7 ЕС гарантиран фалит
09:29 30.06.2026
8 в кратце
09:30 30.06.2026
9 Сталин
Коментиран от #14, #16, #22
09:33 30.06.2026
10 БОЦ - ко
До коментар #5 от "2 000 000 000 евро":......за косене на тревички !,
Не остана за Боташовите
джакузи .... ички...
/гърли/
09:34 30.06.2026
11 добре е че има нещо дето да се провери .
09:36 30.06.2026
12 Хм...
09:38 30.06.2026
13 Отвратителни мазни и крадливи боташари
09:38 30.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 За затвора
09:40 30.06.2026
16 ЛеЛин
До коментар #9 от "Сталин":Так точна, тавариш Сталин, особено когато нямат и намерение да го правят.
09:40 30.06.2026
17 Марш ма сво.ач!
Коментиран от #19
09:41 30.06.2026
18 ШЕФА
09:44 30.06.2026
19 Хм...
До коментар #17 от "Марш ма сво.ач!":Баш баце и неговите авери са топ усвоителите от пътното изграждане и ремонти. Колко мантинели и асфалт сме платили на двойни и по-високи цени, няма кой да ги задмине.
09:44 30.06.2026
20 Сто години
09:45 30.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 АГАТ а Кристи
До коментар #9 от "Сталин":... " г0вната на Тиквата и Прасето"....
Че те са комунисти и ДС отрочета бе, МУМИ !!!
ЩОМ ПЛЮЕШ ТЯХ - ЗНАЧИ ПЛЮУШ СЕБЕ СИ !!!
Ама това - петолъчниците виждате само до върховете на "дупките си за полезни изкопаеми", от които оформят топчета !!!
А в прав текст отговори - ЗАЩО СЛЕД 1990г НЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЛУСТРАЦИЯ, пък тогава плюй по демокрацията, КОЯТО ВИЕ ПРЕВЪРНАХТЕ В СВОБОДИЯ НА ЦЕЛИЯ НАРОД !!!
Но, за теб - "Комунист - това звучи гордо"
Това, което турците не можаха да унищожат за 500 години, вие го сторихте за по-малко от 50
09:47 30.06.2026
23 Перо
09:51 30.06.2026
24 Този път Тиквата
09:51 30.06.2026