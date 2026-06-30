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Иван Шишков: Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., платени са около 500 млн. лв.

Иван Шишков: Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., платени са около 500 млн. лв.

30 Юни, 2026 09:24 598 24

  • иван шишков-
  • договори-
  • мантинели

Договорите са сключвани за 6 района с 4-5 фирми, а подготвеното предложение е цяла България да се даде на една фирма. Такава е била поръчката

Иван Шишков: Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., платени са около 500 млн. лв. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Договорите за мантинелите са били за 300 млн. лв., платени са около 500 млн. лв., има надвишение с почти 200 млн. лв., което става на базата на анекси. И освен всичко останало се плащат още 16 млн. лв. индексации. Станало е през 2025 г. Това обясни регионалният министър Иван Шишков по Нова ТВ, коментирайки проблемите с мантинелите, които излязоха наяве след последните тежки катастрофи.

"Договорите са сключвани за 6 района с 4-5 фирми, а подготвеното предложение е цяла България да се даде на една фирма. Такава е била поръчката", обясни още той.

Според него при няколкото катастрофи, станали през последните дни, ударите били доста нетипични, а мантинелите били пригодни за удари 20 градуса. Експертите трябвало да кажат каква е причината тировете да влязат по този начин.

Шишков възложил да се направи проверка на мантинелите, поставени през 2024 и 2025 г. и да се изясни дали отговарят на сертификата.

"Всички виждаме лекотата, с която тировете минават през мантинелите", коментира той.

"В момента те се бяха приготвили да дадат поръчката за мантинелите на една фирма и тя да стане монополист в България", каза още той.

Попитан "кои са тези те", обясни, че "те са тези, които са правили тръжните книжа в края на 2025 г. и началото на 2026 г."

"Коя е фирмата, кой колко е откраднал - отговорът трябва да даде прокуратурата", обясни регионалният министър.

Той съобщи още, че са започнали строителството на първия лот от "забравената" магистрала от Русе. Въпросът обаче бил, че когато се говори политически, се пропускала невидимата част, а именно наследството, което било липса на проекти за магистрала. В момента и фирмите "били влезли в капана на онова беззаконие, което беше".

По думите му обходът на Кресна щял да бъде готов за година и половина, имало и да се допроектира магистралата. Запитан за повишението на винетките с 30% каза, че имало да се дават много пари за магистралите. В момента това, което се давало за поддръжката на пътищата било два пъти повече от това, което идвало като приходи от тол таксите и от винетките. Колкото и да е некачествана услугата, тя имала своята цена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 1 Отговор
    България е страната с най-скъпа пътна инфраструктура на глава от населението в света.

    09:26 30.06.2026

  • 2 Кой му е виновен на Ганя

    6 7 Отговор
    че не може да кара и е на 1 място в ЕС по жертви на пътя?

    09:26 30.06.2026

  • 3 ББ от Банкя

    10 7 Отговор
    Еее бе шиши, не моеш сметаш, нали треба 40% и за чекмеджето

    09:27 30.06.2026

  • 4 Кажи Шишков

    16 2 Отговор
    Кажи КОЙ подписа договора и за колко пари , не увъртай ! От коя дата е договора и подписа под него ?А говореше за едни милиарди , мискин долен !

    09:27 30.06.2026

  • 5 2 000 000 000 евро

    13 3 Отговор
    за косене на тревички!

    Коментиран от #10

    09:28 30.06.2026

  • 6 Мазния нагъл шишмак Шишко Бо(га)ташов

    13 1 Отговор
    И чий подпис стои под тия договори, бе мазник потен и некъпан? Не е ли твоя?!

    09:29 30.06.2026

  • 7 ЕС гарантиран фалит

    10 1 Отговор
    Тези обществени поръчки защо не се забранят вече? Ясно се вижда, че са опорочили този метод за разпределение на обществен ресурс и са го изродили до обикновена кражба. Кой въобще и кога го е въвел като законно средство за задлъжняване на гражданите?

    09:29 30.06.2026

  • 8 в кратце

    6 1 Отговор
    Обходът на Кресна щял да Кресне,ако не бъде готов за година и половина. Ръйш?!

    09:30 30.06.2026

  • 9 Сталин

    6 8 Отговор
    И 100 години няма да стигнат на Пилота да изчисти България от г0вната на Тиквата и Прасето,арестувайте тези бандити и корумпета и да п0връшат всичко дето са лапали

    Коментиран от #14, #16, #22

    09:33 30.06.2026

  • 10 БОЦ - ко

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "2 000 000 000 евро":

    ......за косене на тревички !,
    Не остана за Боташовите
    джакузи .... ички...

    /гърли/

    09:34 30.06.2026

  • 11 добре е че има нещо дето да се провери .

    8 1 Отговор
    там има и имена . а може и да не са между живите . мафиози дето живеят с кражби и убийства не живеят дълго . избиват се помежду си . или се топят . наглите навремето хванаха по натоканите бизнесмени и ги оскубаха около 3 милиона долара . така по тивитата след 15г даване на павлов , и след това на черепа , дойде ред да махат от ефира отвлечените . така сега не ги дават . в америка подобни бизнеси по малко ги окрадват местното фебере ги пази . а нашето не можа да опази дори алексей . дето им бил шеф ама нелегално .

    09:36 30.06.2026

  • 12 Хм...

    2 7 Отговор
    В точно двата месеца между оставката на Росен Желязков и назначаването на Андрей Гюров за служебен премиер агенцията е избрала изпълнители в поръчки за близо 100 млн. евро за ремонти и строеж на пътища, а също и по повечето позиции в големия търг за мантинели - в пет от шестте района, на стойност 400 млн. евро. Движение има и по поръчката за основни ремонти на пътища за над 1 млрд. евро, която вече една година стоеше на пауза.

    09:38 30.06.2026

  • 13 Отвратителни мазни и крадливи боташари

    8 1 Отговор
    Нали лично ти си ги сключил тия договори, бе корумпе продънено! Твоят подпис стои върху тях!

    09:38 30.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 За затвора

    7 2 Отговор
    си некадърник, още като умря едно момче заради твоето безхаберие. Като служебен не си вършил нищо, дремал си. Сега си се развихрил ама не да работиш, а да говориш глупости по студиата.

    09:40 30.06.2026

  • 16 ЛеЛин

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Так точна, тавариш Сталин, особено когато нямат и намерение да го правят.

    09:40 30.06.2026

  • 17 Марш ма сво.ач!

    6 1 Отговор
    Ще ревете за Баце! Тия т.пунгери ни обраха без нищо да са построили! комунисти крадливи!

    Коментиран от #19

    09:41 30.06.2026

  • 18 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Ей клоун жалък и смешен,кажи кой БЕ кой ги е платил и на кого ги е платил БЕ,стига си разтягал локуми и накрая пак нищо,нищо като цялата ви жалка партия начело с Боташ Крадев фаши..та.

    09:44 30.06.2026

  • 19 Хм...

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Марш ма сво.ач!":

    Баш баце и неговите авери са топ усвоителите от пътното изграждане и ремонти. Колко мантинели и асфалт сме платили на двойни и по-високи цени, няма кой да ги задмине.

    09:44 30.06.2026

  • 20 Сто години

    2 0 Отговор
    нямало да стигнат на пилота да изчисти всичко, колко години ще му трябват да изчисти себе си???

    09:45 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    ... " г0вната на Тиквата и Прасето"....
    Че те са комунисти и ДС отрочета бе, МУМИ !!!
    ЩОМ ПЛЮЕШ ТЯХ - ЗНАЧИ ПЛЮУШ СЕБЕ СИ !!!
    Ама това - петолъчниците виждате само до върховете на "дупките си за полезни изкопаеми", от които оформят топчета !!!
    А в прав текст отговори - ЗАЩО СЛЕД 1990г НЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЛУСТРАЦИЯ, пък тогава плюй по демокрацията, КОЯТО ВИЕ ПРЕВЪРНАХТЕ В СВОБОДИЯ НА ЦЕЛИЯ НАРОД !!!
    Но, за теб - "Комунист - това звучи гордо"
    Това, което турците не можаха да унищожат за 500 години, вие го сторихте за по-малко от 50

    09:47 30.06.2026

  • 23 Перо

    0 0 Отговор
    Ако има нарушения или престъпления, защо не е сезирана прокуратурата? Вярно е, че тя е неработеща, но все пак такава е процедурата!

    09:51 30.06.2026

  • 24 Този път Тиквата

    0 0 Отговор
    изгоре.

    09:51 30.06.2026

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