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Времето днес, прогноза за сряда, 1 юли: Оранжев и жълт код за опасни бури и градушки

Времето днес, прогноза за сряда, 1 юли: Оранжев и жълт код за опасни бури и градушки

1 Юли, 2026 03:00 673 1

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Синоптиците предупреждават за мощни гръмотевични процеси, локални наводнения и рязък спад на температурите в западната половина на страната

Времето днес, прогноза за сряда, 1 юли: Оранжев и жълт код за опасни бури и градушки - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият ден на месец юли ще донесе динамично и потенциално опасно време над по-голямата част от България.

Северозападен вятър ще започне да пренася хладен въздух, който ще се сблъска с натрупаната предните дни горещина. Това ще активира мощни купесто-дъждовни облаци.

Предупреждения по региони

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупредителни кодове за цялата страна:

  • Оранжев код: Важи за Западна и Централна България. Очакват се интензивни дъждове с количества между 35 и 50 л/кв.м, чести гръмотевични бури и висок риск от едри градушки. Повишена е опасността от локални наводнения в градските среди и преливане на малки речни корита.
  • Жълт код: Обявен е за Източна България и Черноморието, където процесите ще започнат по-късно (привечер и през нощта срещу четвъртък), но също ще бъдат придружени от временно силен вятър и гръмотевична дейност.

Температурен контраст

Страната ще бъде разделена на две по отношение на температурите:

  • В Западна България заглаждането ще бъде осезаемо и максималните стойности няма да превишат 23° – 26°С.
  • В Източна и Централна Южна България предфронтово все още ще бъде горещо, с температури между 31° и 35°С, преди бурите да обхванат и тези райони.

По Черноморието

През деня времето ще остане предимно слънчево и топло с максимални температури на въздуха между 29° и 32°С. Морската вода е с температура около 24° – 25°С. Вълнението на морето ще бъде слабо, но късно вечерта и в нощните часове облачността ще се увеличи и ще превали и прегърми.

В планините

Времето ще бъде изключително неблагоприятно за туризъм. Още преди обяд в масивите от Западна и Централна България ще започнат интензивни валежи с гръмотевици и силен до бурен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°С, а на 2000 метра – около 11°С.

Гражданите се съветват да избягват престой на открито по време на гръмотевична дейност, да обезопасят незакрепени предмети по терасите си и да шофират с повишено внимание при намалена видимост по време на пороите.


България
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    1 0 Отговор
    Троловете, американофилите, укрофилите, центаджиите и останалата измет нали си знаете? С бежанците на ангела меркел в една стая да им правите компания! Също да ви пратят на фронта и да се превърнете в пушечно месо!

    03:15 01.07.2026

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