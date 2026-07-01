Времето днес, прогноза за сряда, 1 юли: Оранжев и жълт код за опасни бури и градушки

Първият ден на месец юли ще донесе динамично и потенциално опасно време над по-голямата част от България.

Северозападен вятър ще започне да пренася хладен въздух, който ще се сблъска с натрупаната предните дни горещина. Това ще активира мощни купесто-дъждовни облаци.

Предупреждения по региони

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви предупредителни кодове за цялата страна:

Оранжев код : Важи за Западна и Централна България. Очакват се интензивни дъждове с количества между 35 и 50 л/кв.м , чести гръмотевични бури и висок риск от едри градушки. Повишена е опасността от локални наводнения в градските среди и преливане на малки речни корита.

: Важи за Западна и Централна България. Очакват се интензивни дъждове с количества между , чести гръмотевични бури и висок риск от едри градушки. Повишена е опасността от локални наводнения в градските среди и преливане на малки речни корита. Жълт код: Обявен е за Източна България и Черноморието, където процесите ще започнат по-късно (привечер и през нощта срещу четвъртък), но също ще бъдат придружени от временно силен вятър и гръмотевична дейност.

Температурен контраст

Страната ще бъде разделена на две по отношение на температурите:

В Западна България заглаждането ще бъде осезаемо и максималните стойности няма да превишат 23° – 26°С .

заглаждането ще бъде осезаемо и максималните стойности няма да превишат . В Източна и Централна Южна България предфронтово все още ще бъде горещо, с температури между 31° и 35°С, преди бурите да обхванат и тези райони.

По Черноморието

През деня времето ще остане предимно слънчево и топло с максимални температури на въздуха между 29° и 32°С. Морската вода е с температура около 24° – 25°С. Вълнението на морето ще бъде слабо, но късно вечерта и в нощните часове облачността ще се увеличи и ще превали и прегърми.

В планините

Времето ще бъде изключително неблагоприятно за туризъм. Още преди обяд в масивите от Западна и Централна България ще започнат интензивни валежи с гръмотевици и силен до бурен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°С, а на 2000 метра – около 11°С.

Гражданите се съветват да избягват престой на открито по време на гръмотевична дейност, да обезопасят незакрепени предмети по терасите си и да шофират с повишено внимание при намалена видимост по време на пороите.