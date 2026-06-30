Любомир Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходната част

Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходната част. Това коментира в „Още от деня“ по БНТ членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански, който анализира предложените параметри на държавния бюджет.
Според Каримански високият дефицит е резултат от натрупани разходи още в началото на годината, увеличенията на възнагражденията в публичния сектор и поетите ангажименти по общинските проекти.
„Защото се натрупаха много разходи, които бяха направени в началото на тази година, при това приходната част беше запазена такава каквато е в 2025 година. Също така беше гласувано да се вдигнат възнагражденията на всички в публичния сектор с 5%, което увеличи още толкова разходната част. Увеличена беше разходната част и в проектите в общините“, каза още той
Попитан дали би предложил такъв бюджет, той отговори не и че би бил по-смел в разходната част.
„Бих бил по-смел в различни мерки, които могат да се приложат в разходната част. Също така бих веднага съобразил динамиката, когато трябва да се променя макрорамката“, отговори банкерът.
Каримански посочи, че бюджетът стъпва на пролетната макроикономическа прогноза, която вече се разминава с данните на БНБ. „Защото този бюджет стъпва на макропрогнозата от пролетта на тази година. Ако в пролетната прогноза имаме зададена инфлация от 4,3%, а БНБ казва, че средногодишният процент ще бъде 5%, разликата не е малка“, коментира той.
Според него това води до сериозни отклонения в приходната част, особено при ДДС и акцизи, и затова е необходима ревизирана прогноза. По думите му една от възможностите за корекция е капиталовата програма, която трудно би се изпълнила в рамките на оставащите месеци.
„Може да се промени част от капиталовата програма, тъй като тя няма да може да бъде изпълнена само в рамките на 5 месеца“, каза още той.
Каримански коментира и изпълнението на общински проекти, като посочи, че част от тях могат да бъдат разсрочени, но е важно да се прецени кои имат реален икономически ефект.
По отношение на жилищните кредити Каримански подчерта, че БНБ разполага с ограничен инструментариум и вече е предприела мерки за „охлаждане“ на ипотечния пазар.
„Банката направи каквото може за да охлади и забелязваме, че има такова охлаждане, макар и бавно от нарастването на ипотечните кредити“, допълни банкерът.
Той допълни, че освен централната банка, и държавата трябва да създава алтернативи за инвестиции на гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
21:12 30.06.2026
2 Манолчо глишев - Делириума
21:14 30.06.2026
3 Тоя с космическата заплатка
21:15 30.06.2026
4 Лост
21:15 30.06.2026
5 Тъп
21:16 30.06.2026
6 капиталова част за дефицит
21:17 30.06.2026
7 А нещо да
21:18 30.06.2026
8 От радост,
21:34 30.06.2026
9 Пада си
21:36 30.06.2026
10 Г-н Каримански прав сте
Коментиран от #16
21:40 30.06.2026
11 Калоян Методиев отново ги разкри
🎉 Поредният пропаганден фойерверк от поредицата - кошници, сигми, олигарси без имена, бюджет без логика и морал и т.н.
📯Премиерът високопарно обяви: "започваме агресивно привличана на чужди инвестиции с нов модел на публично-частно партньорство". Сега внимание! Каза го като представи в Министерски съвет новия орган, който ще отговаря за това: Кординационен център за насърчаване на инвестициите! Туш!
❓Колко вицепремиери, министерства, агенции, дирекции работни групи, отдели отговарят за същото? Как се бори бюрокрация с повече бюрокрация е въпрос за фигури от мащаба на Макс Вебер!!!
🇩🇪На този фон, технологичният гигант Бош обяви, че затваря офиса си в София. И 670 (не 5, не 10) висококвалифицирани, основно инженери, се съкращават. Хора с максимални осигуровки, заплати на светло, специалисти. Изнасят се от България.
🆘 С безобразния си и неадекватен бюджет, пръщящ от привилегии, демодирани въоръжения, лобизъм, безумни разходи, олигархични зависимости, растящи дългове, плюс нула реформи (включително провалена съдебна), ще разгонят и още инвеститори. Гаранция!
🔃 Вече трябва да се свиква, че Радев говори точно обратното на това, което прави - за данъци, за пенсионери, за модела, за олигархията, за заплатата си, за съдебна система, за прозрачност, за офшорни сметки и тайни общества, за майки, за малък и среден бизнес..... Човекът стана предвидим!
21:43 30.06.2026
12 Троян
21:53 30.06.2026
13 долу ес
21:57 30.06.2026
14 Име
22:06 30.06.2026
15 хаха
22:07 30.06.2026
16 хаха
До коментар #10 от "Г-н Каримански прав сте":А къде е Мантинелко Тиквов бе Шопар?
22:09 30.06.2026