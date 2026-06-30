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Любомир Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходната част

Любомир Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходната част

30 Юни, 2026 21:10 534 16

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  • бюджет-
  • смели мерки-
  • разходна част

Според членът на Управителния съвет на БНБ високият дефицит е резултат от натрупани разходи още в началото на годината, увеличенията на възнагражденията в публичния сектор и поетите ангажименти по общинските проекти.

Любомир Каримански: Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходната част - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не бих предложил такъв бюджет, нужни са по-смели мерки в разходната част. Това коментира в „Още от деня“ по БНТ членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански, който анализира предложените параметри на държавния бюджет.

Според Каримански високият дефицит е резултат от натрупани разходи още в началото на годината, увеличенията на възнагражденията в публичния сектор и поетите ангажименти по общинските проекти.

„Защото се натрупаха много разходи, които бяха направени в началото на тази година, при това приходната част беше запазена такава каквато е в 2025 година. Също така беше гласувано да се вдигнат възнагражденията на всички в публичния сектор с 5%, което увеличи още толкова разходната част. Увеличена беше разходната част и в проектите в общините“, каза още той

Попитан дали би предложил такъв бюджет, той отговори не и че би бил по-смел в разходната част.

„Бих бил по-смел в различни мерки, които могат да се приложат в разходната част. Също така бих веднага съобразил динамиката, когато трябва да се променя макрорамката“, отговори банкерът.

Каримански посочи, че бюджетът стъпва на пролетната макроикономическа прогноза, която вече се разминава с данните на БНБ. „Защото този бюджет стъпва на макропрогнозата от пролетта на тази година. Ако в пролетната прогноза имаме зададена инфлация от 4,3%, а БНБ казва, че средногодишният процент ще бъде 5%, разликата не е малка“, коментира той.

Според него това води до сериозни отклонения в приходната част, особено при ДДС и акцизи, и затова е необходима ревизирана прогноза. По думите му една от възможностите за корекция е капиталовата програма, която трудно би се изпълнила в рамките на оставащите месеци.

„Може да се промени част от капиталовата програма, тъй като тя няма да може да бъде изпълнена само в рамките на 5 месеца“, каза още той.

Каримански коментира и изпълнението на общински проекти, като посочи, че част от тях могат да бъдат разсрочени, но е важно да се прецени кои имат реален икономически ефект.

По отношение на жилищните кредити Каримански подчерта, че БНБ разполага с ограничен инструментариум и вече е предприела мерки за „охлаждане“ на ипотечния пазар.

„Банката направи каквото може за да охлади и забелязваме, че има такова охлаждане, макар и бавно от нарастването на ипотечните кредити“, допълни банкерът.

Той допълни, че освен централната банка, и държавата трябва да създава алтернативи за инвестиции на гражданите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    6 1 Отговор
    На мен ми харесва.хи хи хи

    21:12 30.06.2026

  • 2 Манолчо глишев - Делириума

    5 2 Отговор
    Тук не е Москва!!?? Тук не е Москва!!?? Тук не е Масква!!?? Тук не е Москва!!?? Грант даден --Грант приет!!!

    21:14 30.06.2026

  • 3 Тоя с космическата заплатка

    6 3 Отговор
    От ГЕРБ.

    21:15 30.06.2026

  • 4 Лост

    6 3 Отговор
    Карамански лапай си голямата заплата в евро за нищоправене и не се показвай повече.

    21:15 30.06.2026

  • 5 Тъп

    5 3 Отговор
    Овен! Вземе им душите на хората, ч много са забогатяли с пет процента! А къде са парите от гаранционния фонд бе?! И колко снадяте на Украйна?!

    21:16 30.06.2026

  • 6 капиталова част за дефицит

    4 4 Отговор
    Прогресивна България се надява за наказателна процедура за свръх дефицит за да оправдае името си чрез въвеждане на Прогресивни данъци във всевъзможни сфери.

    21:17 30.06.2026

  • 7 А нещо да

    4 2 Отговор
    Кажиш за еврото .

    21:18 30.06.2026

  • 8 От радост,

    3 2 Отговор
    че си осъдил А.В доскоро хвалеше радките. Сега какво се промени? Всъщност, когато беше итънаец и се напъваше да те изберат за гуверньор на БНБ, не ти се получи щото се разбра, че си подписал един документ за доста пари и ти не отрече, а мънкаше нещо. Прав е бил А В и не само той. Причинил ти световъртеж, загуба на апетит, безсъние и още много лоши неща. Защо като подписа за милиони се спинкаше и чакаше спокойно и сладко. Всъщност теб радкото те подуши, че сте от една порода, той си пада

    21:34 30.06.2026

  • 9 Пада си

    3 0 Отговор
    по итанайки радкото

    21:36 30.06.2026

  • 10 Г-н Каримански прав сте

    1 2 Отговор
    Но какво очаквате от подобни? България да върви нагоре ли? Само ги погледнете...

    Коментиран от #16

    21:40 30.06.2026

  • 11 Калоян Методиев отново ги разкри

    6 2 Отговор
    И днес не мина без поредната глупост от управляващите.

    🎉 Поредният пропаганден фойерверк от поредицата - кошници, сигми, олигарси без имена, бюджет без логика и морал и т.н.

    📯Премиерът високопарно обяви: "започваме агресивно привличана на чужди инвестиции с нов модел на публично-частно партньорство". Сега внимание! Каза го като представи в Министерски съвет новия орган, който ще отговаря за това: Кординационен център за насърчаване на инвестициите! Туш!

    ❓Колко вицепремиери, министерства, агенции, дирекции работни групи, отдели отговарят за същото? Как се бори бюрокрация с повече бюрокрация е въпрос за фигури от мащаба на Макс Вебер!!!

    🇩🇪На този фон, технологичният гигант Бош обяви, че затваря офиса си в София. И 670 (не 5, не 10) висококвалифицирани, основно инженери, се съкращават. Хора с максимални осигуровки, заплати на светло, специалисти. Изнасят се от България.

    🆘 С безобразния си и неадекватен бюджет, пръщящ от привилегии, демодирани въоръжения, лобизъм, безумни разходи, олигархични зависимости, растящи дългове, плюс нула реформи (включително провалена съдебна), ще разгонят и още инвеститори. Гаранция!

    🔃 Вече трябва да се свиква, че Радев говори точно обратното на това, което прави - за данъци, за пенсионери, за модела, за олигархията, за заплатата си, за съдебна система, за прозрачност, за офшорни сметки и тайни общества, за майки, за малък и среден бизнес..... Човекът стана предвидим!

    21:43 30.06.2026

  • 12 Троян

    0 1 Отговор
    След малко по телевизия амс ще дават филма Елизиум. Гледайте го ако искате, интересен е.

    21:53 30.06.2026

  • 13 долу ес

    0 2 Отговор
    не разходната тъпако приходната е проблема!!! концесиите, веригите, банките, строителите, едрите земеделци, безмитни внос от украйна!

    21:57 30.06.2026

  • 14 Име

    0 0 Отговор
    Любчо, Каримански, ти си за бесило!

    22:06 30.06.2026

  • 15 хаха

    0 0 Отговор
    Я по-тихичко бе ПРЕПИСВАЧ!

    22:07 30.06.2026

  • 16 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Г-н Каримански прав сте":

    А къде е Мантинелко Тиквов бе Шопар?

    22:09 30.06.2026

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