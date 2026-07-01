Нови цени от днес: Токът и парното поскъпват

От днес, 1 юли 2026 г., влизат в сила новите цени на комуналните услуги за бита в България.

Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя тарифите за следващия едногодишен период – до 30 юни 2027 г..

С колко се вдига сметката за ток?

Електрическата енергия за домакинствата поскъпва средно с 2,99% за цялата страна. Изменението по електроразпределителни дружества е следното:

„Електрохолд“ (Западна България): увеличение с 3,11%

(Западна България): увеличение с EVN (Югоизточна България): повишение с 2,86%

(Югоизточна България): повишение с „Енерго-Про“ (Североизточна България): скок с 2,93%

От КЕВР посочват, че за средната сметка на едно домакинство тежестта ще бъде минимална – под 1 евро на месец.

Какво се случва с парното и топлата вода?

Топлинната енергия отчита по-сериозен ръст, като средното увеличение за страната е 4,58%. Поскъпването варира по градове:

София и Плевен : най-голям скок на цените, като потребителите на „Топлофикация София“ ще плащат с 5,5% повече.

: най-голям скок на цените, като потребителите на „Топлофикация София“ ще плащат с повече. Враца: най-слабо усещане на новите тарифи с минимално изменение.

Основен двигател за корекцията на цените нагоре са натрупаните инфлационни процеси, индексирането на оперативните разходи на дружествата и намалените приходи във Фонда за сигурност на електроенергийната система. По този начин регулаторът отхвърли първоначалните искания на някои топлофикации за драстичен скок от над 50–70%.

Източник: КЕВР, БНР