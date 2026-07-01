Нови цени от днес: Токът и парното поскъпват

От днес, 1 юли 2026 г., влизат в сила новите цени на комуналните услуги за бита в България.
Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя тарифите за следващия едногодишен период – до 30 юни 2027 г..
С колко се вдига сметката за ток?
Електрическата енергия за домакинствата поскъпва средно с 2,99% за цялата страна. Изменението по електроразпределителни дружества е следното:
- „Електрохолд“ (Западна България): увеличение с 3,11%
- EVN (Югоизточна България): повишение с 2,86%
- „Енерго-Про“ (Североизточна България): скок с 2,93%
От КЕВР посочват, че за средната сметка на едно домакинство тежестта ще бъде минимална – под 1 евро на месец.
Какво се случва с парното и топлата вода?
Топлинната енергия отчита по-сериозен ръст, като средното увеличение за страната е 4,58%. Поскъпването варира по градове:
- София и Плевен: най-голям скок на цените, като потребителите на „Топлофикация София“ ще плащат с 5,5% повече.
- Враца: най-слабо усещане на новите тарифи с минимално изменение.
Основен двигател за корекцията на цените нагоре са натрупаните инфлационни процеси, индексирането на оперативните разходи на дружествата и намалените приходи във Фонда за сигурност на електроенергийната система. По този начин регулаторът отхвърли първоначалните искания на някои топлофикации за драстичен скок от над 50–70%.
Източник: КЕВР, БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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14 Матурите как сте взели
Коментиран от #17
05:44 01.07.2026
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16 срама нямат
05:44 01.07.2026
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19 Все по-прогресиращ работещ беден
05:47 01.07.2026
20 ЧОЧО
05:50 01.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Абсурдистан
05:55 01.07.2026
26 А честити ви комунисти
05:56 01.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
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29 пффф
05:57 01.07.2026
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32 Софиянец
Коментиран от #41
05:58 01.07.2026
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34 оня с коня
Нещастните ни животчета минаха в очакване на дяд Иван и братята руси на дунава да станат всички зле като нас
А братска раша взе че гори...
И така мина клетия ни живот в чакане а другите се наслаждават на красиви жени,скъпи коли и имоти ,пари и екскурзии!
Искам атом ,взрив ,радиация и отърване от мъките ни копейски!🤧🤢🥶🥸😪
06:00 01.07.2026
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36 Генерал мунчо
В РУСИЯ НЯМА КРИЗА.....В ЧУКОТКА
Са нема къ, тре се пише само истината...
Към днешна дата в цялата огромна, необятна Руска федерация – същата онази, която щеше да спира нафтата и газа на Европа – е останал само ЕДИН регион без ограничения за горивата: Чукотка! 😂🤦♂️
Да, правилно чухте. На петролната суперсила им остана само Чукотка, където основното превозно средство са кучешките впрягове и шейните с елени. 🤷♂️
В останалата част от страната рафинериите пушат благодарение на украинските дронове, а по бензиностанциите се редят на опашки с купони, точно като по времето на любимия им СССР.
Историята има страхотно чувство за хумор. Тръгнаха да превземат Киев за три дни, а накрая се свиха до мащабите на Чукотка. Напред към светлото минало, другари! 🤷♂️😁
06:10 01.07.2026
37 Пешо
До коментар #1 от "оня с коня":Всиичко вдигнаха... в клуба на богатите трябва всичко да е златно... само заплатата ми превалутираха по закона за еврото... как стана така... да им се връща до 9-то коляно на всичките дето лаеха как сме готови...
Коментиран от #40
06:19 01.07.2026
38 От днес 01.юли 2026 г.
Коментиран от #42
06:21 01.07.2026
39 Супер
06:22 01.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Последния Софиянец
До коментар #32 от "Софиянец":Тези, които са с Русия живеят в богатство с 150 евро минимална заплата, а в самата Русия 200 евро минимална. Е,минали сме и ние от тази мизерия, когато заплатите бяха 150 лева,а един руски цветен телевизор 1000 лева. 6 заплати за един руски телевизор
06:26 01.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха ха ха
Коментиран от #46
06:36 01.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Какви разходи имат ?
06:47 01.07.2026
48 Така е то в Клуба на Богатите и
06:55 01.07.2026
49 Мда
Коментиран от #53
06:57 01.07.2026
50 Как ще е минимална?
- ток 15%, студена вода 20%, парно 10%, подгряване топла вода 10%, СИ 30% - вклч. за хора неползващи с години парно, и 2 пъти отменена формула от ВАС.
ОСТАВКА!
Половин пенсия за ток, вода, парно, СИ. И пак взимате най-много от бедните.
Не ви ли е срам от 200 до 400 лв. ток зимата.
Във вода газим, водата е скъпа 4 лв. кубик, а до 4 г. СОС иска 10 лв. кубик,
В София идва под наклон водата, стотинки са химикалите на кубик
и водата не е питейна с химикалите, в сравнение с водата от детството ни,
пиехме от чешмите, една от най-вкусните води в ЕС.
Печалбата на Веолия за 2 години са над ЕДИН МИЛИАРД лева,
и плащат смешна Концесионна такса около 2%, доскоро без такса.
Изнасяте вода за Гърция договор Пирински 30 ст. и Договор Желязков 50 стотинки до 2029,
а земеделците не могат да поливат продукция.
Гърция на границата изгради ВЕЦ и ни продаде ток за половин милиард,
с нашата вода.
Оставка!
06:58 01.07.2026
51 Факти
07:00 01.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Тия перки
До коментар #49 от "Мда":Само завишават цената на тока в микса. Турция, защо построй нова АЕЦ, защото тока е евтин. От АЕЦ Козлодуй, тока е най-евтиния в Европа. За това и чужди интереси, ни карат да затваряме Козлодуй, а много по-стари централи , работят в Европа.
07:03 01.07.2026
54 България купува
50% от заемите са за обръчите от фирми на ГЕРБ и ДПС, БКП, изградили ВЕИ-та.
ВЕИ-та и фото в сметките ни оскъпяват с 50% с ДДС, такси напрежения.
Натоварват ел. мрежата и ние им плащаме скъпият ток.
Тонове бетон, арматура, нереклицируема пластмаса, унищожена земя, биоразнообразие, убити птици и промяна миграцията им. По 60 000 евро фирми плащат на собственици на земя по 20 декара. И те не плащат данъци на държавата.
70% от ВЕИ-та и фото са на бивши и настоящи депутати и министри.
ОСТАВКА! ОСТАВКА.
Гласуваш за ПБ, получаваш ГЕРБ, ДПС, ПП, СДС, ДБ.
Поне Асен намали ДДС парно с 9%, а новите и това не правят за незаконната СИ 30%.
07:06 01.07.2026