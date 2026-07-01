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Нови цени от днес: Токът и парното поскъпват

Нови цени от днес: Токът и парното поскъпват

1 Юли, 2026 05:18, обновена 1 Юли, 2026 05:21 1 746 54

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Домакинствата ще плащат средно с 3% повече за електроенергия и с близо 5% отгоре за топлинна енергия

Нови цени от днес: Токът и парното поскъпват - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От днес, 1 юли 2026 г., влизат в сила новите цени на комуналните услуги за бита в България.

Решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя тарифите за следващия едногодишен период – до 30 юни 2027 г..

С колко се вдига сметката за ток?

Електрическата енергия за домакинствата поскъпва средно с 2,99% за цялата страна. Изменението по електроразпределителни дружества е следното:

  • „Електрохолд“ (Западна България): увеличение с 3,11%
  • EVN (Югоизточна България): повишение с 2,86%
  • „Енерго-Про“ (Североизточна България): скок с 2,93%

От КЕВР посочват, че за средната сметка на едно домакинство тежестта ще бъде минимална – под 1 евро на месец.

Какво се случва с парното и топлата вода?

Топлинната енергия отчита по-сериозен ръст, като средното увеличение за страната е 4,58%. Поскъпването варира по градове:

  • София и Плевен: най-голям скок на цените, като потребителите на „Топлофикация София“ ще плащат с 5,5% повече.
  • Враца: най-слабо усещане на новите тарифи с минимално изменение.

Основен двигател за корекцията на цените нагоре са натрупаните инфлационни процеси, индексирането на оперативните разходи на дружествата и намалените приходи във Фонда за сигурност на електроенергийната система. По този начин регулаторът отхвърли първоначалните искания на някои топлофикации за драстичен скок от над 50–70%.

Източник: КЕВР, БНР


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 14 Матурите как сте взели

    19 1 Отговор
    На 100 евро, 3% са си 3 евро, как 1 евро, много нагло лъжите.

    Коментиран от #17

    05:44 01.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 срама нямат

    12 0 Отговор
    Зимата да няма изненадани

    05:44 01.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Все по-прогресиращ работещ беден

    9 2 Отговор
    Малко е! Още дране трябва за мало.умниците фърляли на измамата Моше Крадев!

    05:47 01.07.2026

  • 20 ЧОЧО

    12 0 Отговор
    Нали вдигат пенсиите, трябва всичко да се вдигне. Неможе БГ пенсионери да забогатеят.

    05:50 01.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 25 Абсурдистан

    12 0 Отговор
    Честито на стадото!

    05:55 01.07.2026

  • 26 А честити ви комунисти

    8 2 Отговор
    на власт! бкп-6 начело с един по т.п и от бай ви тошо правешкия свинар.................

    05:56 01.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 пффф

    6 0 Отговор
    Големи услуги , вероятно тока ще топли повече ..

    05:57 01.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Софиянец

    11 6 Отговор
    Ех, какъв просперитет ни донесе западното лакейство! Разкош!

    Коментиран от #41

    05:58 01.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оня с коня

    4 4 Отговор
    Гладни сме само ние кАпейките!

    Нещастните ни животчета минаха в очакване на дяд Иван и братята руси на дунава да станат всички зле като нас
    А братска раша взе че гори...
    И така мина клетия ни живот в чакане а другите се наслаждават на красиви жени,скъпи коли и имоти ,пари и екскурзии!
    Искам атом ,взрив ,радиация и отърване от мъките ни копейски!🤧🤢🥶🥸😪

    06:00 01.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Генерал мунчо

    7 3 Отговор
    Като ви е скъпо отивайте в раша -

    В РУСИЯ НЯМА КРИЗА.....В ЧУКОТКА
    Са нема къ, тре се пише само истината...

    Към днешна дата в цялата огромна, необятна Руска федерация – същата онази, която щеше да спира нафтата и газа на Европа – е останал само ЕДИН регион без ограничения за горивата: Чукотка! 😂🤦‍♂️

    Да, правилно чухте. На петролната суперсила им остана само Чукотка, където основното превозно средство са кучешките впрягове и шейните с елени. 🤷‍♂️

    В останалата част от страната рафинериите пушат благодарение на украинските дронове, а по бензиностанциите се редят на опашки с купони, точно като по времето на любимия им СССР.

    Историята има страхотно чувство за хумор. Тръгнаха да превземат Киев за три дни, а накрая се свиха до мащабите на Чукотка. Напред към светлото минало, другари! 🤷‍♂️😁

    06:10 01.07.2026

  • 37 Пешо

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Всиичко вдигнаха... в клуба на богатите трябва всичко да е златно... само заплатата ми превалутираха по закона за еврото... как стана така... да им се връща до 9-то коляно на всичките дето лаеха как сме готови...

    Коментиран от #40

    06:19 01.07.2026

  • 38 От днес 01.юли 2026 г.

    10 1 Отговор
    ДДС за всички храни в Австрия се намалява от 10 % на 4.9 %.От днес австрийците ще купуват месо, риба, млечни продукти, мляко , плодове и зеленчуци с наполовина намалено ДДС . Да им е честито от бедните роднина тук.

    Коментиран от #42

    06:21 01.07.2026

  • 39 Супер

    8 1 Отговор
    Зеления комунистически Чорап продължава с унищожението на народа както предшествениците си...Да живее Олигархията, глад и мизерия за народа

    06:22 01.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Последния Софиянец

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Софиянец":

    Тези, които са с Русия живеят в богатство с 150 евро минимална заплата, а в самата Русия 200 евро минимална. Е,минали сме и ние от тази мизерия, когато заплатите бяха 150 лева,а един руски цветен телевизор 1000 лева. 6 заплати за един руски телевизор

    06:26 01.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха ха ха

    4 1 Отговор
    Скапани прогресивни мизерници! Новите са като старите, само че се видят нови. Всъщност всичките са стари и известни боядисани муцуни, барабар с началника си.Радвайте им се потурковци!

    Коментиран от #46

    06:36 01.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Какви разходи имат ?

    9 0 Отговор
    Какви разходи имат електроразпределителни дружества в България? В Словакия, тока е по-евтин, стълбове и далекопроводи , са нови и боядисано, трафопостовете боядисани. Тук ръждясали далекопроводи и на трафопостове е паднала мазилката и покрива тече. Вътре всичко е от соца. Никакви подобрения по мрежата, само печелби. Промяна на законодателството и отнемане на такива дружества, в полза на държавата, за лошо стопанисване, нов търг и собственик.

    06:47 01.07.2026

  • 48 Така е то в Клуба на Богатите и

    1 0 Отговор
    Райската градина на Борел, какво искате, я само от превалутиране колко пари спестихте!

    06:55 01.07.2026

  • 49 Мда

    2 0 Отговор
    Добре дошли в Клуба на богатите! Лято е , а изненадите тепърва престоят! Първенци по перки и фотоволтаици, а с най скъп ток. Слава Украйна

    Коментиран от #53

    06:57 01.07.2026

  • 50 Как ще е минимална?

    3 0 Отговор
    За една календарна година от юли 2025 до юли 2026 общо увеличения на ГЕРБ, ДПС и ПБ Радев:
    - ток 15%, студена вода 20%, парно 10%, подгряване топла вода 10%, СИ 30% - вклч. за хора неползващи с години парно, и 2 пъти отменена формула от ВАС.
    ОСТАВКА!
    Половин пенсия за ток, вода, парно, СИ. И пак взимате най-много от бедните.
    Не ви ли е срам от 200 до 400 лв. ток зимата.
    Във вода газим, водата е скъпа 4 лв. кубик, а до 4 г. СОС иска 10 лв. кубик,
    В София идва под наклон водата, стотинки са химикалите на кубик
    и водата не е питейна с химикалите, в сравнение с водата от детството ни,
    пиехме от чешмите, една от най-вкусните води в ЕС.
    Печалбата на Веолия за 2 години са над ЕДИН МИЛИАРД лева,
    и плащат смешна Концесионна такса около 2%, доскоро без такса.
    Изнасяте вода за Гърция договор Пирински 30 ст. и Договор Желязков 50 стотинки до 2029,
    а земеделците не могат да поливат продукция.
    Гърция на границата изгради ВЕЦ и ни продаде ток за половин милиард,
    с нашата вода.
    Оставка!

    06:58 01.07.2026

  • 51 Факти

    1 0 Отговор
    Ефектът Крадев. Всичко нагоре, а доходите замразени. Типично руско правителство.

    07:00 01.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Тия перки

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мда":

    Само завишават цената на тока в микса. Турция, защо построй нова АЕЦ, защото тока е евтин. От АЕЦ Козлодуй, тока е най-евтиния в Европа. За това и чужди интереси, ни карат да затваряме Козлодуй, а много по-стари централи , работят в Европа.

    07:03 01.07.2026

  • 54 България купува

    0 0 Отговор
    най-скъп ток на борса, ден напред. 700 лв. мегаватчас. Като ЕРП-тата намалиха инвестициите с 40%. Държавата наля ПОЛОВИН МИЛИАРД, за да не се увеличава цената на ток за потребители.
    50% от заемите са за обръчите от фирми на ГЕРБ и ДПС, БКП, изградили ВЕИ-та.
    ВЕИ-та и фото в сметките ни оскъпяват с 50% с ДДС, такси напрежения.
    Натоварват ел. мрежата и ние им плащаме скъпият ток.
    Тонове бетон, арматура, нереклицируема пластмаса, унищожена земя, биоразнообразие, убити птици и промяна миграцията им. По 60 000 евро фирми плащат на собственици на земя по 20 декара. И те не плащат данъци на държавата.
    70% от ВЕИ-та и фото са на бивши и настоящи депутати и министри.
    ОСТАВКА! ОСТАВКА.
    Гласуваш за ПБ, получаваш ГЕРБ, ДПС, ПП, СДС, ДБ.
    Поне Асен намали ДДС парно с 9%, а новите и това не правят за незаконната СИ 30%.

    07:06 01.07.2026

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