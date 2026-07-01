Правителството приема Бюджет 2026

На днешното си заседание Министерският съвет приема пакета от проекти на бюджетните закони за 2026 година, след което те ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Народното събрание.
Макрорамката, подготвена от финансовия министър Гълъб Донев, залага бюджетен дефицит от 5,7%. Това ще наложи тегленето на нов държавен дълг в размер на 2,2 милиарда евро за неговото покриване.
Основни параметри и мерки в проектобюджета:
- Заплати и администрация: Планирано е 10% орязване на разходите за заплати в бюджетния сектор от 1 септември. Въвежда се и таван на възнагражденията за директорите и бордовете на държавните фирми.
- Данъци и такси: От 1 август цените на винетките се повишават с 30%, а данъкът върху хазарта се фиксира на 10%.
- Осигуровки: Повишават се минималните осигурителни прагове по професии и максималният осигурителен доход. Държавните служители ще започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им ще бъдат компенсирани.
- Пенсии: Трудовите и социалните пенсии се индексират по швейцарското правило със 7,8%. Останалите социални обезщетения и таванът на pensions остават замразени. За новите пенсии отпада ковид добавката.
Политически и обществени реакции
Проектът не получи подкрепата на бизнеса и синдикатите по време на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Опозицията в парламента също критикува остро параметрите, определяйки ги като „прекомерни харчове“.
Премиерът Румен Радев защити план-сметката, като я нарече „бюджет на реалността“ и допълни, че целта на управлението е свиване на дефицита до 3% през 2028 година.
Източник: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хехе
05:46 01.07.2026
3 Кокоране,
05:51 01.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бушприт
06:49 01.07.2026
6 хоминид
06:50 01.07.2026
7 лют пипер
06:59 01.07.2026
8 мунчо
07:02 01.07.2026