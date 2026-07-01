Правителството приема Бюджет 2026

На днешното си заседание Министерският съвет приема пакета от проекти на бюджетните закони за 2026 година, след което те ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Народното събрание.

Макрорамката, подготвена от финансовия министър Гълъб Донев, залага бюджетен дефицит от 5,7%. Това ще наложи тегленето на нов държавен дълг в размер на 2,2 милиарда евро за неговото покриване.

Основни параметри и мерки в проектобюджета:

Заплати и администрация : Планирано е 10% орязване на разходите за заплати в бюджетния сектор от 1 септември. Въвежда се и таван на възнагражденията за директорите и бордовете на държавните фирми.

: Планирано е 10% орязване на разходите за заплати в бюджетния сектор от 1 септември. Въвежда се и таван на възнагражденията за директорите и бордовете на държавните фирми. Данъци и такси : От 1 август цените на винетките се повишават с 30%, а данъкът върху хазарта се фиксира на 10%.

: От 1 август цените на винетките се повишават с 30%, а данъкът върху хазарта се фиксира на 10%. Осигуровки : Повишават се минималните осигурителни прагове по професии и максималният осигурителен доход. Държавните служители ще започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им ще бъдат компенсирани.

: Повишават се минималните осигурителни прагове по професии и максималният осигурителен доход. Държавните служители ще започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им ще бъдат компенсирани. Пенсии: Трудовите и социалните пенсии се индексират по швейцарското правило със 7,8%. Останалите социални обезщетения и таванът на pensions остават замразени. За новите пенсии отпада ковид добавката.

Политически и обществени реакции

Проектът не получи подкрепата на бизнеса и синдикатите по време на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Опозицията в парламента също критикува остро параметрите, определяйки ги като „прекомерни харчове“.

Премиерът Румен Радев защити план-сметката, като я нарече „бюджет на реалността“ и допълни, че целта на управлението е свиване на дефицита до 3% през 2028 година.

Източник: БНР