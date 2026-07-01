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Правителството приема Бюджет 2026

Правителството приема Бюджет 2026

1 Юли, 2026 05:25, обновена 1 Юли, 2026 05:28 842 8

  • правителство-
  • бюджет-
  • парламент

Кабинетът гласува план-сметката с 5,7% дефицит и нов дълг, синдикати и опозиция с остри критики

Правителството приема Бюджет 2026 - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешното си заседание Министерският съвет приема пакета от проекти на бюджетните закони за 2026 година, след което те ще бъдат изпратени за окончателно одобрение в Народното събрание.

Макрорамката, подготвена от финансовия министър Гълъб Донев, залага бюджетен дефицит от 5,7%. Това ще наложи тегленето на нов държавен дълг в размер на 2,2 милиарда евро за неговото покриване.

Основни параметри и мерки в проектобюджета:

  • Заплати и администрация: Планирано е 10% орязване на разходите за заплати в бюджетния сектор от 1 септември. Въвежда се и таван на възнагражденията за директорите и бордовете на държавните фирми.
  • Данъци и такси: От 1 август цените на винетките се повишават с 30%, а данъкът върху хазарта се фиксира на 10%.
  • Осигуровки: Повишават се минималните осигурителни прагове по професии и максималният осигурителен доход. Държавните служители ще започнат да плащат 20% лични осигуровки, като доходите им ще бъдат компенсирани.
  • Пенсии: Трудовите и социалните пенсии се индексират по швейцарското правило със 7,8%. Останалите социални обезщетения и таванът на pensions остават замразени. За новите пенсии отпада ковид добавката.

Политически и обществени реакции

Проектът не получи подкрепата на бизнеса и синдикатите по време на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Опозицията в парламента също критикува остро параметрите, определяйки ги като „прекомерни харчове“.

Премиерът Румен Радев защити план-сметката, като я нарече „бюджет на реалността“ и допълни, че целта на управлението е свиване на дефицита до 3% през 2028 година.

Източник: БНР


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    4 6 Отговор
    Днес отпадналата необходимост цял ден ще вият на умряло.

    05:46 01.07.2026

  • 3 Кокоране,

    4 4 Отговор
    защо няма сцена на площада да пееш пред 40000 платени от теб джензита? Тоя по-лошия мунчов бюджет май всъщност вече ви е хубав, че има предвидени милиарди за "зелените измами" и спонсора ви Прокопи ще намаже дебело филиите тоя път!

    05:51 01.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бушприт

    0 1 Отговор
    Правителството ще приеме Бюджета за 2026-та година.

    06:49 01.07.2026

  • 6 хоминид

    2 0 Отговор
    Да му се невиди и тоя бюджет! Леле,мале!Цвък!

    06:50 01.07.2026

  • 7 лют пипер

    1 0 Отговор
    Кривителството ще решава,колко банички и бози да си купи,докато въздишат гладнишки в залата депутатите.

    06:59 01.07.2026

  • 8 мунчо

    0 0 Отговор
    ще ви спася!

    07:02 01.07.2026

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