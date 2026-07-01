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Адв. Кашъмов: Охраната на Пеевски за 10 месеца струва около 210 минимални работни заплати

Адв. Кашъмов: Охраната на Пеевски за 10 месеца струва около 210 минимални работни заплати

1 Юли, 2026 09:10 1 649 27

  • александър кашъмов-
  • охрана-
  • делян пеевски-
  • 10 месеца-
  • 210 минимални заплати

Адвокатът съобщи, че само през програма „Достъп до информация“ са постъпили 139 случая на отказана информация по Закона за достъп до обществена информация. По думите му в страната реалният брой е по-голям. През 2025 г. са били подадени около 18 000 заявления, като отказите са около 4%, но често засягат много важна информация

Адв. Кашъмов: Охраната на Пеевски за 10 месеца струва около 210 минимални работни заплати - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Адвокат Александър Кашъмов от програмата „Достъп до информация“, изнесе данни от оповестената информация за това колко струва охраната на Делян Пеевски от НСО в студиото на „Здравей, България“, след като тази информация беше извоювана по съдебен път.
По думите му данните обхващат 10-месечен период - от януари до октомври 2025 г., тъй като заявлението е подадено през ноември и счетоводството към онзи момент е можело да даде информация само за предходните 10 месеца.
Заявлението е подадено от гражданина Стойчо Стойчев от Добрич, а от програма „Достъп до информация“ са му оказали правна помощ. Кашъмов подчерта, че организацията често подпомага граждани, журналисти и неправителствени организации в дела за достъп до обществена информация.

По думите му НСО първоначално е твърдяла, че тази информация представлява държавна тайна. По време на съдебното заседание станало ясно дори, че наименованията на отделите в службата също се третират като тайна и затова вместо „Счетоводство“ или „Човешки ресурси“ се използват обозначения като 04, 05 и 06.

Общата цена на охраната на Делян Пеевски за посочения период е 226 680 лева, заяви Кашъмов. По негови изчисления това се равнява на около 210 минимални работни заплати за миналата година, когато минималната заплата е била 1077 лева.

От тази сума над 182 000 лева са за възнаграждения и бонуси. Адвокатът уточни, че за извънреден труд в НСО не се плаща отделно, тъй като той се покрива от постоянен бонус. Има и разходи за командировки.

Кашъмов коментира, че не става напълно ясно колко души са били ангажирани с охраната. По думите му един сержант в НСО през миналата година вероятно е получавал около 3000 лева чисто, а един офицер - около 4000 лева.
Според адвоката съдебното решение е прецедент и може да послужи за следващи искания към НСО. То обаче не означава автоматично, че подобна информация от други институции ще бъде предоставяна без съдебни дела.

Юристът даде пример с младите лекари, които са поискали информация за възнагражденията на директорите на дирекции, заместник-министрите и ръководството в здравната система. По думите му те са получили данни за различни позиции от Министерството на здравеопазването, но за министрите и заместник-министрите Министерският съвет е отказал информация с аргумента, че става дума за защитени лични данни. По този казус вече е заведено дело.

„Царят дава, пъдарят не дава“, коментира Кашъмов.

Той посочи, че има два начина достъпът до информация за държавни разходи да стане реален - лесен и труден. Лесният е законодателят ясно да запише, че такава информация се публикува. Трудният е чрез съдебни прецеденти във всеки отделен случай.

По думите на Кашъмов Стойчо Стойчев възнамерява да поиска допълнителна информация - от кога Делян Пеевски е охраняван, на какво основание, по силата на какви сигнали и каква е пълната цена на охраната му. Възможно е да бъде поискано и колко е струвала охраната, осигурявана от МВР.
Адвокатът коментира и реакцията на Делян Пеевски, който след решението заяви, че информацията трябва да бъде отворена за всички. Според Кашъмов на теория народните представители могат да имат повече достъп до информация, защото контролират изпълнителната власт, но на практика и те често получават откази и се налага да водят дела.

Той заяви, че по време на делото е станало ясно, че миналата година Делян Пеевски е получил информация от НСО с цел да опровергае публични твърдения за цената на охраната си. Тази информация е била оповестена чрез пресцентъра на „ДПС - Ново начало“. По думите на Кашъмов, когато тези доказателства били представени в съда, от НСО започнали да отричат, че са давали такава информация.

„Очевидно там има по-тесни и къси канали“, коментира адвокатът.

Кашъмов подчерта, че не всяка информация за охрана може да се предоставя свободно, защото има фигури, при които е логично да бъдат охранявани – например министър-председатели и бивши премиери. В конкретния случай обаче общественият въпрос бил защо точно Делян Пеевски е охраняван, колко струва това и на базата на какви сигнали е взето решението.

Адвокатът съобщи, че само през програма „Достъп до информация“ са постъпили 139 случая на отказана информация по Закона за достъп до обществена информация. По думите му в страната реалният брой е по-голям. През 2025 г. са били подадени около 18 000 заявления, като отказите са около 4%, но често засягат много важна информация.

Кашъмов разказа и че самият Стойчев му се е обадил няколко дни след като заявлението му е било получено в НСО, защото започнала проверка на НАП във фирмата му. По думите на адвоката това се е случило през миналата есен, малко след подаването на заявлението.

„Според мен и за всеки гражданин това не е случайно“, заяви Кашъмов.

Беше поставен и въпросът за архивите на КПК и използването на специални разузнавателни средства срещу съдии. Темата беше повдигната на фона на съобщението, че Пламен Тончев е предложен за нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Кашъмов заяви, че проблемът със следенето и подслушването е констатиран от Европейския съд по правата на човека в Страсбург по дело, водено от него и адвокат Михаил Екимджиев от Пловдив. Решението е от началото на 2022 г., но по думите му по този въпрос „не се прави абсолютно нищо“.

Той обясни, че по документи информацията, събрана със СРС, трябва да се унищожава, ако не служи за доказване на престъпления. На практика обаче според него не е ясно дали това се случва.
Кашъмов посочи, че след закриването на КПК в началото на февруари тази година без ясни мотиви възниква сериозният въпрос къде е отишъл архивът на комисията. По думите му вече има спечелени дела по Закона за достъп до обществена информация, но наследникът на КПК - Сметната палата - отговаря, че не разполага с търсената информация. От ГДБОП също има писма, че не притежават тези материали.

„Ако ги няма в Сметната палата, ако ги няма и в ГДБОП, тогава стои големият въпрос – кой ги притежава? В частни ръце ли е? В ДАНС ли е? Или на някакво трето място?“, попита Кашъмов.

Той допусна, че част от архива може да е в ДАНС, тъй като при разформироването на КПК една част от структурата е преминала именно там. Адвокатът не изключи и възможността част от чувствителната информация формално да е унищожена, но реално да е попаднала в частни ръце.

По думите му новият председател на ДАНС трябва да даде ясен отговор къде се намира този архив, защото става дума за огромен масив информация, събиран от 2018 г. насам - от създаването на КПКОНПИ, през КПК, до последващото ѝ закриване и прехвърляне на функции към други институции.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А охраната на скъпоценния Радев

    9 19 Отговор
    двойно повече

    Коментиран от #20, #24

    09:13 01.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Наблюдател

    13 12 Отговор
    Господин Радев, защо Борисов, Пеевски, Кирчо и Кокорчо не са още в затвора?

    Коментиран от #13

    09:16 01.07.2026

  • 4 Без име

    9 10 Отговор
    И тоя е на соро.оидна хранилка. Дидо може да има много пороци, но го уважавам, че унищожи дръндарския оръфляк и е вторият политик в историята ни, обявил се срещу тоя дърт вампир.

    09:16 01.07.2026

  • 5 тиквата и прасето

    9 5 Отговор
    национално богатство

    09:19 01.07.2026

  • 6 оня с коня

    6 8 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    09:21 01.07.2026

  • 7 койдазнай

    12 5 Отговор
    Така е адвокат Кшъмов! А можете ли да кажете, колко кредити вземат сега "борците с Пеевски"? И да го изразите в минимални заплати?!?
    Аз мога да ви кажа. 10 милиона минимални работни заплати. Толкова нови кредити ще вземат носителите на промяната! Не беше ли по-добре да си охраняваме пеевски, за 210 минимални заплати, всеки сам да си реши!

    09:25 01.07.2026

  • 8 Стара чанта

    9 5 Отговор
    Ами охраната се изчислява според трупното тегло ... Плюс зависимостите, които лицето е успяло да изгради, и обхвата на компроматите, които държи в
    сейфовете си !

    09:32 01.07.2026

  • 9 нагли по-нагли най-нагли= политици

    10 4 Отговор
    а някой ще обясни ли защо тази дебела свиня му се полага охрана???

    09:34 01.07.2026

  • 10 ококорен неможач

    9 6 Отговор
    Сега ПП-ЛГБТ и ДайБългария да сметнат колко потрошени за охрана на боко и шишо заради това че са неможачи и вместо да им свалят охранат още 2021г, когато бяха в управление с БСП и ИТН, ги изпраха.

    09:38 01.07.2026

  • 11 Сметки

    9 5 Отговор
    Голям рев за охраната на Пеевски, а се оказа, че спестените пари се дават като увеличение на заплатата само на 1-2 конституционни съдии. Правителството вземе нов дълг от 3.8 млрд евро, който ще похарчи за 6 месеца. Това е колкото струва охрана на Пеевски за 338545 месеца (28 хиляди години!!!)
    Всички бюджетни разходи, които правителството ще направи тази година са 56 млрд евро, което е колкото охраната на Пеевски за 416 хиляди години. И не им стигат парите. Народе!!!! Всичко това ще плащаме с лихвите за поколения.

    09:48 01.07.2026

  • 12 Сиси

    14 2 Отговор
    А милионите за НПО защо, тези организации не са ни нужни , да си отиват от където са дошли, долен начин да храним комуняги!

    09:52 01.07.2026

  • 13 Роко

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Защото в затвора трябва да е Радев!

    09:54 01.07.2026

  • 14 Как тъй

    11 3 Отговор
    За 10 месеца/само/ 220 000лв допълнително за охрана или по 720 лв на ден !?
    А пък край Пеевски се въртят поне по 10 човека на ден с по 3000 лв заплата месечно.
    Ели възможно, да е толкова евтино... или пак ни премятат с някакви си цифрички ???

    09:56 01.07.2026

  • 15 Бай Араб

    3 8 Отговор
    Охраната на г-н Пеевски е малко по- малка от плащанията по БОТАШ.

    10:04 01.07.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    5 1 Отговор
    Не знаех, че охранителите от Нсо са на МРЗ.

    10:07 01.07.2026

  • 17 Затвор

    6 2 Отговор
    За дебелото магнитено Д

    10:12 01.07.2026

  • 18 Нито Законите Им !

    4 1 Отговор
    Закони !

    Нето Работата Им !

    Работа !

    Че и да Ги Возиш !

    Да Тръгват Пеш !

    10:14 01.07.2026

  • 19 "ХАШЪМЕ"

    2 3 Отговор
    А ZAДАВАЛ ЛИ СИ ВЪПРОСА .................. КОЛКО ВZИМА ZА ШПИОНАЖ ДРУГАРЯ МУНЧО РАДЕВ ................., ПЛЮС ЗАПЛАТА КАТО (П)РЕZИДЕНТ (9 год) И ПЕНСИЯ ................... АМИ "БОТАШ" .................. МИСТЪР КЕШ Е НАЙ БЕZKPУПУЛНИЯ ОЛИГАРХ В БЪЛГАРИЯ ...................... ФАКТ !

    10:16 01.07.2026

  • 20 Недей сменя темата кретен

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "А охраната на скъпоценния Радев":

    Тука под въпрос е шиши. А ти лично колко си крал през годините, а?

    10:22 01.07.2026

  • 21 щом са го опазили е добре

    2 0 Отговор
    може той да им дари подобна сума . като се сметнат новите коли и пушки би трябвало и охранните услуги да се оскъпят с инфлацията . тук има лобисти . всеки път изпразват бюджета за сигурност . коли, бази за отдих, командировки, самолети . беше застрашен след сглобката алексей . но него не го пазеха . не са имали информация . и за петроханци .

    10:23 01.07.2026

  • 22 Ужас

    3 1 Отговор
    Тоя магнитски с-и-чуг краде ако Народа - охрана имунитет и Дубай за певачката-к-р--то в Белене му е мястото или на гости на трактора

    10:24 01.07.2026

  • 23 Хаха

    3 0 Отговор
    Пълни ГЛУПОСТИ дрънка тоя адвокат!
    Простата аритметика показна следното:
    1. Поне 10 /десет/ гаваза, и то минимум са около пееф денонощно. Сметни им средно по 3 хиляди лева, без да броим кой офицер, сержант, нощни за извънреден труд и т.н. - минимум 300 000 само заплати на антуража гавази за месец, да пазят "безценното" телосложение!
    2. А безплатните "таксита" с буркани със специален режим, палкингите, които се осигуряват на антуража безплатно! Едва ли е по-малко от 10000 хилки на месец само тая екстра!
    3. Когато е в командировка, почивки по време на безкрайните пътувания на телосложението, кой им плаща командировъчни, самолетни билети, хотели и т.н.?
    4. Дори когато си е в къщи, където и да е това, кой плаща разходите им за спане, храна и т.н., щото са денонощно до телосложението?
    5. Поддръжката на служебните коли, които денонощно са на разположение на телосложението, в кое разходно перо ги отнасяте...
    Това само на първо четене, без допълнителните екстри ще излезе към половин милион за месец в лева...

    10:26 01.07.2026

  • 24 Радев е министър- председател

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "А охраната на скъпоценния Радев":

    И трябва да бъде охраняван от такива откачалки, като тебе!
    Оповестиха колко е струвала охраната на охраненото прасе за 10 месеца. За толкова имли данни. Смях до припадък!
    А за 10 години??? Къде са разходните документи?
    Същият въпрос важи и за непорочният Борисов!
    Да ви…..

    10:30 01.07.2026

  • 25 Цвете

    2 2 Отговор
    ПОТРЕС НЕЧУВАНА.КОМУ Е БИЛО НУЖНО ДА " ОХРАНЯВА " ТОВА ТУЛОВИЩЕ НЕПОНОСИМО ? КОЙ ГО Е " ЗАПЛАШВАЛ " ? ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ.СЪЩОТО ДА ОЧАКВАМЕ И ОТ " БОТАШ "? ТАМ СА 6, 5 МИЛИАРДА?! ОТВРАТ Е, ТАЙНО ОБЩЕСТВО В ПЛОВДИВ И ВАРНА? КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ И БУЛГАРТАБАК? КОЙ ПЛАТИ ЦЕЛИЯТ ГЮВЕЧ НА РАДЕВ ТА ДНЕС ДА СЕ ЧУДИМ ОТНОВО, КЪДЕ ПОТЪВАТ ПАРИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ НОРМАЛНИ ? ИЗПАРЯВАЙТЕ СЕ, ИЗОРАХТЕ ДЪРЖАВАТА НИ. ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСЕЧЕНА.🐷✈️🎃🚔🧑‍🎓

    10:34 01.07.2026

  • 26 Цвете

    2 2 Отговор
    ПОТРЕС НЕЧУВАНА.КОМУ Е БИЛО НУЖНО ДА " ОХРАНЯВА " ТОВА ТУЛОВИЩЕ НЕПОНОСИМО ? КОЙ ГО Е " ЗАПЛАШВАЛ " ? ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ ЗАЕДНО С ЛИХВИТЕ.СЪЩОТО ДА ОЧАКВАМЕ И ОТ " БОТАШ "? ТАМ СА 6, 5 МИЛИАРДА?! ОТВРАТ Е, ТАЙНО ОБЩЕСТВО В ПЛОВДИВ И ВАРНА? КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ И БУЛГАРТАБАК? КОЙ ПЛАТИ ЦЕЛИЯТ ГЮВЕЧ НА РАДЕВ ТА ДНЕС ДА СЕ ЧУДИМ ОТНОВО, КЪДЕ ПОТЪВАТ ПАРИТЕ НА РАБОТЕЩИТЕ НОРМАЛНИ ? ИЗПАРЯВАЙТЕ СЕ, ИЗОРАХТЕ ДЪРЖАВАТА НИ. ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСЕЧЕНА.🐷✈️🎃🚔🧑‍🎓

    10:36 01.07.2026

  • 27 реално за да се премахне заплахата

    0 0 Отговор
    струва 50 000 евро . а за да го пазят е повече . и в америка е така . прилага се метода на изключването . скъпата охрана се обвързва с елиминирането на опасността . разни местни комунисти с оръжия в мрежата . така средно стойността е намалена от общата . тук модела е прекопиран . охраната е с черна кола .

    10:58 01.07.2026

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