Асен Василев: В бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани

"Месец е напълно достатъчен за изготвянето на „адекватен бюджет“. Това заяви в ефира на Нова тв председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, цитиран от novini.bg.
Той посочи, че само в девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро.
„Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните“, заяви той. По думите му в централния бюджет има и още 1,5 млрд. евро, които могат да бъдат разпределяни с постановления на Министерския съвет, без предварително да е ясно за какво ще се използват.
"В бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани, а дефицитът може да бъде свит чрез премахване на неясни буфери", уточни той.
Основната критика на бившия финансов министър беше насочена към капиталовата програма. Той твърди, че са заложени 9,3 млрд. евро инвестиции, но в приложение към бюджета конкретни проекти има едва за 3,1 млрд. евро.
“Единственото възможно обяснение е създаването на голям буфер при евентуално забавяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но това не е легитимен аргумент“, категоричен е Василев.
“Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали“, коментира той. Единственото министерство, което според него е разписало изцяло капиталовите си разходи по конкретни проекти, е Министерството на младежта и спорта.
По темата за пенсиите Асен Василев отхвърли твърденията, че системата става все по-зависима от държавния бюджет. Той посочи, че делът на пенсиите, покриван от осигурителни вноски, расте и вече достига около 55%, докато преди 15 години е бил 42%.
Лидерът на “Продължаваме Промяната” коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че ако Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си, партията му ще го подкрепи, но окончателното решение ще бъде обявено, когато разговорите приключат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:13 01.07.2026
2 Развитие
Коментиран от #14
10:14 01.07.2026
3 Бойко Разбойко
10:14 01.07.2026
4 Бай Араб
10:15 01.07.2026
5 100 000 шапкари
10:15 01.07.2026
6 оня с коня
Коментиран от #16
10:16 01.07.2026
7 ЦК на БКП
10:18 01.07.2026
8 провинциалист
10:19 01.07.2026
9 Бюджетът
10:21 01.07.2026
10 хаха
Хайде отивай да се сглобяваш на айната си.
10:21 01.07.2026
11 Айляк
Оня ден беше 1,2 млрд. , вчера увеличи на 1,5 млрд, а днес - 1,7 млрд.
Мнго прогресивен икономист тъз Асена бе значи.
10:23 01.07.2026
12 Василев
10:26 01.07.2026
13 значи имало как . а излишна паника имаше
10:27 01.07.2026
14 Асен Василев
До коментар #2 от "Развитие":Аз съм изпечен крадец а не финансист
Коментиран от #18, #32
10:28 01.07.2026
15 Оня под Коня
10:30 01.07.2026
16 Питане
До коментар #6 от "оня с коня":А ти помниш ли кой каубой те "гръмна" в дир ника ???
10:31 01.07.2026
17 Робин Хорсфол
10:33 01.07.2026
18 Развитие
До коментар #14 от "Асен Василев":Радев чудесно се възползва от Василев и сие години наред БЯХА заедно С вас сме господин президент Радев лично назначи Киро и Асен 14 Радев чудесно се възползва от розовото прасе на Василев Радев и Василев имат дълга съвместна история Сега вече не му трябват Радев завладя ама наистина завладяха цялата власт Но България е Европейска държава не е на фалшиви месии закрепени на глинени крака Избори
10:34 01.07.2026
19 Как
10:35 01.07.2026
20 бай кокор коркоранов
гат беше фин министър ама не получиха отговор
та дай разчет как си ги натъкмил
10:37 01.07.2026
21 И тая простотия ли
10:38 01.07.2026
22 Кокорчо
Коментиран от #29
10:39 01.07.2026
23 Кокорано по розАв пеньоар,
Коментиран от #27
10:40 01.07.2026
24 Как да не е?
10:47 01.07.2026
25 Ясно като бял ден
10:55 01.07.2026
26 Очко,Бочко
Коментиран от #28
10:57 01.07.2026
27 Съвет
До коментар #23 от "Кокорано по розАв пеньоар,":Ставате смешни с тези детински провокации изречени от крадеца корупционер Магнит Пеевски! Намерете си по-смислено занимание в живота и не си губете времето в седене в мрежите да клеветите умните и образовани хора! Безмислено е!
10:57 01.07.2026
28 Ирония
До коментар #26 от "Очко,Бочко":Бягай татко ти Шиши да ти даде бонбонки за просстотиите, които ръсиш тук.
10:59 01.07.2026
29 Напротив!
До коментар #22 от "Кокорчо":Шиши Магнитски е за там!
10:59 01.07.2026
30 Аз полковникът
11:00 01.07.2026
31 Павел пенев
11:02 01.07.2026
32 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!
До коментар #14 от "Асен Василев":Асен Василев е ключова фигура, не „случаен човек“.
той е мозъкът на политиката на ПП; човекът който удари практиките за „източване през бюджета“ – авансови плащания без контрол, кухи обществени поръчки, толерирани данъчни и митнически течове и схеми с ДДС и държавни фирми, които години наред хранеха партийно-икономически мрежи на ГЕРБ и ДПС.
11:02 01.07.2026