Новини
България »
Всички градове »
Асен Василев: В бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани

Асен Василев: В бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани

1 Юли, 2026 10:12 581 32

  • асен василев-
  • бюджет-
  • проекти-
  • изразходване

Дефицитът може да бъде свит чрез премахване на неясни буфери, уточни бившият финансов министър 

Асен Василев: В бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Месец е напълно достатъчен за изготвянето на „адекватен бюджет“. Това заяви в ефира на Нова тв председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев, цитиран от novini.bg.

Той посочи, че само в девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро.

„Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните“, заяви той. По думите му в централния бюджет има и още 1,5 млрд. евро, които могат да бъдат разпределяни с постановления на Министерския съвет, без предварително да е ясно за какво ще се използват.

"В бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани, а дефицитът може да бъде свит чрез премахване на неясни буфери", уточни той.

Основната критика на бившия финансов министър беше насочена към капиталовата програма. Той твърди, че са заложени 9,3 млрд. евро инвестиции, но в приложение към бюджета конкретни проекти има едва за 3,1 млрд. евро.

“Единственото възможно обяснение е създаването на голям буфер при евентуално забавяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но това не е легитимен аргумент“, категоричен е Василев.

“Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали“, коментира той. Единственото министерство, което според него е разписало изцяло капиталовите си разходи по конкретни проекти, е Министерството на младежта и спорта.

По темата за пенсиите Асен Василев отхвърли твърденията, че системата става все по-зависима от държавния бюджет. Той посочи, че делът на пенсиите, покриван от осигурителни вноски, расте и вече достига около 55%, докато преди 15 години е бил 42%.

Лидерът на “Продължаваме Промяната” коментира и предстоящите президентски избори. Той заяви, че ако Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си, партията му ще го подкрепи, но окончателното решение ще бъде обявено, когато разговорите приключат.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 12 Отговор
    В новия бюджет 23 млрд лв повече за олигарсите на Бойко и Шиши а за народа секира.Грабят от работещите бедни, майки с деца и пенсионери за да има за олигарсите.

    10:13 01.07.2026

  • 2 Развитие

    9 9 Отговор
    Василев е образован финансист Вън на служебници закапъчета бекапета Избори

    Коментиран от #14

    10:14 01.07.2026

  • 3 Бойко Разбойко

    9 6 Отговор
    Ще строим Зайчарник в Банкя по ПВУ за три милиарда лева.хи хи хи

    10:14 01.07.2026

  • 4 Бай Араб

    12 10 Отговор
    Ами 1.7 милиарда евро ще заминат за Русия. На Путин не му стигат парите да убива.

    10:15 01.07.2026

  • 5 100 000 шапкари

    19 1 Отговор
    получават безбожно високи заплати от 4000€ и нагоре (заедно с 40% клас прослужено време което го крият от нас)

    10:15 01.07.2026

  • 6 оня с коня

    7 5 Отговор
    абе все някой ден...ВG-то Ще се оправи.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    Коментиран от #16

    10:16 01.07.2026

  • 7 ЦК на БКП

    6 2 Отговор
    На тези в джакузито в хотелския предизборен щаб, все пак трябва да се плати, още повече, че са и медийни звезди, БЛАГОДАРЕНИЕ на "ПОПА"

    10:18 01.07.2026

  • 8 провинциалист

    5 8 Отговор
    Асенчо искаше първо да обясни за едни 9 милиарда, но се обърка нещо.

    10:19 01.07.2026

  • 9 Бюджетът

    10 5 Отговор
    на позора и огромните далавери на другарите , обричащ както България , така и гражданите ѝ ! Свикнали потомствено да грабят !

    10:21 01.07.2026

  • 10 хаха

    7 6 Отговор
    Ама ти така ли "свива" дефицита при вашето превителство бе прАсенчо?

    Хайде отивай да се сглобяваш на айната си.

    10:21 01.07.2026

  • 11 Айляк

    8 7 Отговор
    Кокоринка всеки ден увеличава тази сума в бюджета.
    Оня ден беше 1,2 млрд. , вчера увеличи на 1,5 млрд, а днес - 1,7 млрд.
    Мнго прогресивен икономист тъз Асена бе значи.

    10:23 01.07.2026

  • 12 Василев

    3 3 Отговор
    За магистрали, само това искаме да чуем от ППДБ и ГЕРБ, за магистрали.

    10:26 01.07.2026

  • 13 значи имало как . а излишна паника имаше

    3 3 Отговор
    празна е хазната, заеми не може , фалирала държава .

    10:27 01.07.2026

  • 14 Асен Василев

    7 6 Отговор

    До коментар #2 от "Развитие":

    Аз съм изпечен крадец а не финансист

    Коментиран от #18, #32

    10:28 01.07.2026

  • 15 Оня под Коня

    5 8 Отговор
    Кокорчо щял да подкрепи Андрей Гюр. Ами господин Кокорчо, ако подкрепяте откровено провален кабинет, как пък ние Вас да подкрепим?

    10:30 01.07.2026

  • 16 Питане

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    А ти помниш ли кой каубой те "гръмна" в дир ника ???

    10:31 01.07.2026

  • 17 Робин Хорсфол

    4 4 Отговор
    По каквито и проекти да са, няма да са по твойте айде лек ден.

    10:33 01.07.2026

  • 18 Развитие

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Асен Василев":

    Радев чудесно се възползва от Василев и сие години наред БЯХА заедно С вас сме господин президент Радев лично назначи Киро и Асен 14 Радев чудесно се възползва от розовото прасе на Василев Радев и Василев имат дълга съвместна история Сега вече не му трябват Радев завладя ама наистина завладяха цялата власт Но България е Европейска държава не е на фалшиви месии закрепени на глинени крака Избори

    10:34 01.07.2026

  • 19 Как

    4 3 Отговор
    За подписите които Гюров сложи в бандеровска укрия и желязков дето се договори с тръмпа да има работа за николай младенов

    10:35 01.07.2026

  • 20 бай кокор коркоранов

    5 2 Отговор
    амче същотото те питаха и от гроб къде са някакви милиарди и мичето го написа
    гат беше фин министър ама не получиха отговор

    та дай разчет как си ги натъкмил

    10:37 01.07.2026

  • 21 И тая простотия ли

    2 3 Отговор
    всеки ден ще се мъчите да я пласирате?

    10:38 01.07.2026

  • 22 Кокорчо

    5 2 Отговор
    също е за затвора-женския

    Коментиран от #29

    10:39 01.07.2026

  • 23 Кокорано по розАв пеньоар,

    4 2 Отговор
    пордължават да работят по твоята схема - 9 милиарда за 5 работни дни, чак Буци и Шиши завидяха тогава!

    Коментиран от #27

    10:40 01.07.2026

  • 24 Как да не е?

    3 0 Отговор
    Боташ гълта всичко.

    10:47 01.07.2026

  • 25 Ясно като бял ден

    1 1 Отговор
    1,7 млрд. евро се канят от Прогресивна България да откраднат от бедния български народ, който им гласува безрезервно доверие! Поредните крадци и наглеци!!

    10:55 01.07.2026

  • 26 Очко,Бочко

    0 1 Отговор
    Видяхме те колко можеш.

    Коментиран от #28

    10:57 01.07.2026

  • 27 Съвет

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кокорано по розАв пеньоар,":

    Ставате смешни с тези детински провокации изречени от крадеца корупционер Магнит Пеевски! Намерете си по-смислено занимание в живота и не си губете времето в седене в мрежите да клеветите умните и образовани хора! Безмислено е!

    10:57 01.07.2026

  • 28 Ирония

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Очко,Бочко":

    Бягай татко ти Шиши да ти даде бонбонки за просстотиите, които ръсиш тук.

    10:59 01.07.2026

  • 29 Напротив!

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Кокорчо":

    Шиши Магнитски е за там!

    10:59 01.07.2026

  • 30 Аз полковникът

    0 0 Отговор
    Трябва да се плаща Боташ!

    11:00 01.07.2026

  • 31 Павел пенев

    0 0 Отговор
    Кокорчо, ти си деветата дупка на кавала и не може да мислиш за проекти.

    11:02 01.07.2026

  • 32 Асен Василев - Финансист номер 1 в БГ!

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Асен Василев":

    Асен Василев е ключова фигура, не „случаен човек“.
    той е мозъкът на политиката на ПП; човекът който удари практиките за „източване през бюджета“ – авансови плащания без контрол, кухи обществени поръчки, толерирани данъчни и митнически течове и схеми с ДДС и държавни фирми, които години наред хранеха партийно-икономически мрежи на ГЕРБ и ДПС.

    11:02 01.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол