Демерджиев за сигнала на ДПС: Очевидно някои хора са притеснени. Това ме кара да мисля, че съм на прав път

„Очевидно някои хора са притеснени. Това ме кара да мисля, че съм на прав път.“ Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира сигнала, подаден от адвоката на лидера на ДПС Делян Пеевски – Хамид Хамид, съобщават от novini.bg
Припомняме, че адвокатът сезира Софийската градска прокуратура с искане за проверка дали са извършвани незаконно събиране на сведения, справки, проверки или други оперативни действия спрямо Делян Пеевски.
В отговор на обвиненията Демерджиев заяви, че според него от ДПС „имат навика да приписват собствените си практики на други хора“.
"За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем', добави той.
По думите му едни от най-тежките порочни практики в държавата са свързани с неправомерното разходване на публични средства. "Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен, подчертавам, огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, с завишаване на цени по обществени поръчки“, коментира Демерджиев и увери, че всички структури на МВР, които се занимават с икономическата престъпност, работят по тези случаи и редовно подават сигнали към прокуратурата.
"ГЕРБ няма как да ме съдят, понеже аз съм юрист и го казвам с ирония. Те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините“, заяви още вътрешният министър и се закани, че скоро обществото ще стане свидетел на осъдителни присъди заради отклоняване на публичен ресурс.
Като пример за забавени производства Демерджиев посочи две дела, свързани с ремонтите на магистралите. „Едното се бави в прокуратурата, другото се бави в съда. От моя гледна точка, в двата случая, абсолютно неоснователно“, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя и Шишков
Коментиран от #4, #7, #23
14:47 01.07.2026
2 Иван
Да махнеш малко пенсионери и твоите хора да си плащат осигуровките без да им вдигал заплатите.
14:48 01.07.2026
3 Последния Софиянец
14:49 01.07.2026
4 Бай Георги
До коментар #1 от "Тоя и Шишков":Не забравяй и ЗКПЧ.
14:49 01.07.2026
5 Браво Демерджиев!
Боко и Шиши!
14:49 01.07.2026
6 1488
14:52 01.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 к0к0рч0 💋🍌
14:52 01.07.2026
9 Хубаво
14:55 01.07.2026
10 Прав сте, г- н министър!
14:56 01.07.2026
11 !!!?
14:57 01.07.2026
12 Анонимен
14:57 01.07.2026
13 Доротея
14:59 01.07.2026
14 Този Ментърджиев
15:00 01.07.2026
15 Анонимен
Коментиран от #59
15:00 01.07.2026
16 Запознат
15:01 01.07.2026
17 Кочо
15:02 01.07.2026
18 Сиган тъп,
15:03 01.07.2026
19 Запознат
Коментиран от #22
15:03 01.07.2026
20 Петя
Коментиран от #28, #29, #30
15:04 01.07.2026
21 Банцко
15:05 01.07.2026
22 Кочо
До коментар #19 от "Запознат":Те дори не могат и да крадат грамотно като гербаджиите! А това не се прощава!
15:06 01.07.2026
23 Всъщност във фатмашкото
До коментар #1 от "Тоя и Шишков":правителство, освен изцепки, друго няма!
Коментиран от #32
15:06 01.07.2026
24 !!!?
15:06 01.07.2026
25 Мдаа
15:10 01.07.2026
26 Цвете
15:11 01.07.2026
27 оня с коня
15:11 01.07.2026
28 Анонимен
До коментар #20 от "Петя":20 змията написала това къде живее що за изрази ние не сме диктатурата едноличната на господина 20 да знаеш И още нещо ИМА Европа има още доста закони 20 БКП вън политически репресии извършиха и превзеха властта тези същите с Гюровите незаконници България е демокрация
15:11 01.07.2026
29 Ходи се прегледай,
До коментар #20 от "Петя":ялова свинкя!
15:11 01.07.2026
30 Развитие
До коментар #20 от "Петя":Хранилките на бкп сега я ги кажи изхвърлиха всичко и всички и назначиха своите на хранилки лежат лъжат получават някои цял живот работа никога не са работили това е хранилка професия даже нямат безсромни червени бкп
15:13 01.07.2026
31 Ироничен
15:15 01.07.2026
32 Доротея
До коментар #23 от "Всъщност във фатмашкото":То и изцепки няма! Просто нищо! Остарели комсомолци! Сериозни физиономии, уж, че мислят за хората и проблемите,черни половинки, висока подстрижка, като другарите от Политбюро, бяла риза, чер панталон, червена вратовръзка, поглед в бъдещето, папки, доклади, рапорт приет, винаги готов, бдим за родината, идеологически отпор и бягство от реалността! Няма нищо работа! Още живей със самочувствието, че получил 131 депутати! Щял да ги почва скоро...! Другарите едно време още на 10 септември имаше видими резултати! Оцелелите врагове още пищят!
Коментиран от #60
15:16 01.07.2026
33 Гост
15:17 01.07.2026
34 Цвете
15:17 01.07.2026
35 Сега е моментът
Коментиран от #40
15:17 01.07.2026
36 Защо ли тоя съсел Ментърджиев
15:22 01.07.2026
37 Ще има избори ли?
15:27 01.07.2026
38 Хаха
Къде бяхте по време на изборите бе, иб.ици на пееФ и безкнижника, че допуснахте Радев да има 131 депутата!?
Май сте много, ама само по сайтовете и говорящите глави от телевизора, за които щедро все още се плаща от разни нпо-та!
Дерзайте, че време не остана и парЕ нЕма да има скоро!
Коментиран от #39, #45
15:28 01.07.2026
39 боташки маломинко
До коментар #38 от "Хаха":да плюеш по новите стари престъпници не означава че харесваш другите отявлени престъпници
Коментиран от #41
15:31 01.07.2026
40 Доротея
До коментар #35 от "Сега е моментът":и до 34! Няма как да стане! България е правова държава! Какво да разследва, след като няма право по закон да разследва! От 30 години от МВР нищо не зависи, освен да охраняват властта от студентите! Парите отидоха в прокурори, съдии, адвокати! Разследва следствието! Този юрист не е следствие! Нищо няма да направят, поне по малко да говорят! Навсякъде герберастията си е по места и надига глава! Боде ме, Цвете, че никакво възмездие няма да има! Може би иска да направи нещо, но нито може, нито знае как, нито ще му позволят! Остави тези едри, покровителствани от партньорски и чужди служби и държави бивши управленци! На тях нищо няма да направят и като не могат да подгонят когото трябва, ще подгонят когото могат, за да покажат, че правят нещо! Тебе ще подгонят - с по високи цени, такси, глоби! Те дребните неща не могат да променят, а и не ги виждат, ти се надяваш КТБ да разследват!? Миналото лято нямаше вода - пак няма, трепеха се по пътища и атракциони - пак се трепят, хайлази навсякъде - пак си хайлазуват, който се е наместил и усвоява - пак си усвоява! Кмета и секретарката пак са си в канцелапията с климатика, няколко 60 годишни лелки копаят градинките, чистят треви, храсти и отпадъци, изхвърлени от доволни младежи лентяи! Само еврото е нещо ново!
15:35 01.07.2026
41 Хаха
До коментар #39 от "боташки маломинко":Значи че си ибр.к на пееФ, това значи!
Дай тоя боташ сканиран тук да го видим всички колко е "неизгоден", "престъпен" и т.н., щото ми писна да слушам глупостите от говорящите глави от телевизора!
Давайте бе, ибри.и, нали вашите сглобкаджии управляваха години след Боташ, няма как да нямат копия...
15:35 01.07.2026
42 Действай
Коментиран от #44
15:36 01.07.2026
43 Алекс
Вие от друга държава ли прихождате от време на време че не виждате и чувате какво става в тази страна ,обезкървена ,дрогирана и пр....
Гледате както ви заповядат с широко затворени очи!!!
15:37 01.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Кочо
До коментар #38 от "Хаха":Инструктираха си електората да гласува за Радев, за да му прехвърлят вината за последствията от приемане на еврото, трудностите, свързани в световен план от войните в Украйна и залива! Бойко не за пръв път ги прави тези упражнения! Например, 2013 г. в началото се хвалеше като млад граничар колко нарушители задържал, имаше и проблеми с цените на тока, да, после се усети, че идва миграционна вълна и без никой да го гони - оставка! Като се нормализира обстановката - бял кон! На това разчита и сега, но дано стане като стомната и третия път! Правителството има нужда от подкрепа, а не от критика! И народа е готов да я даде, но трябва да покажат нещо! Един Кандев и Дечев защо получиха признание - не, че са гении, но подходиха отговорно! Нещо, което не е виждано от десетилетия.
Коментиран от #52, #53
15:42 01.07.2026
46 Пенчо
15:42 01.07.2026
47 пери
Днес от дпс-то притеснени, пак от Деременджиев.
Що тъй от никоя от другите партии няма принеснени?
Коментиран от #51
15:45 01.07.2026
48 Чума
15:45 01.07.2026
49 Иван
, а то без храсти за какво ти е прав път?!
15:46 01.07.2026
50 Последния Софиянец
15:48 01.07.2026
51 Анонимен
До коментар #47 от "пери":Коя друга шайката шарлатани са с Радев заедно бяха гюровите Йотова Радев политически репресии Радев искаше неистово Борисов да изхвърли от години насам а за другите там е съвсем друго не го зная Сега Радев завладя цялата власт истинска радева завладяна държава е сега и желае по места да завладее държавата а и президентството НО Радев е забравил че тук освен неговите гласоподаватели има още доста българи до 7 милиона нали
15:50 01.07.2026
52 Хаха
До коментар #45 от "Кочо":Глупости!
пееФ няма и 1 /един/ процент некупен електорат, а безкнижника не повече от 5 процента, готови убедено да гласуват за тях!
До такава степен, че безплатно да ги убеждават на кой да "прехвърлят" гласове!
С принципно убедени и материално "убедени" шишаците едвам скалъпиха общо няма и 60 депутата!
Не вярвам на бръщолевения как едва ли не ибри.ите на пееФ и боко "избрали" Радев, че и пълно мнозинство му дали! Българският народ не е толкова мало.мен,колкото и да го подценявате много тук!
15:51 01.07.2026
53 Анонимен
До коментар #45 от "Кочо":Правителство това било хахахахаха бкп червени другари съветски другари проруски хахахахаха 2026 г е няма как а колкото до на ро дааааа не сте само вие тук на ро дааааааая Свобода демокрация Европа Избори
15:53 01.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Сталин
16:00 01.07.2026
56 ник
16:01 01.07.2026
57 Здрасти
16:04 01.07.2026
58 ловеца
16:05 01.07.2026
59 Сам ли признаваш,
До коментар #15 от "Анонимен":че Тиквата и мафията са недосегаеми, или си толкова тъп в изказът си, че не разбираш това ? Ти искаш Тиквата да не бъде пипан, затова ли казваш къде е стигнал този който го е арвстувал ? България е населена само с идиооти и тъ...пи парчета !
Коментиран от #61
16:06 01.07.2026
60 Маринов
До коментар #32 от "Доротея":Права си, че и сега трябваше нов 10.09. Но имаме ЕК, Урсула, щеше да има вой до небето. Ще го направят цивилизовано. През съда. Просто прокуратурата трябва да се освободи от хората от тежкия минал купен период. И Белене да отворят наново се налага. И нови закони, за конфискация на имуществото (движимо и недвижимо) на осъдените и на техните фамилии, любовници и други, какъвто пробив вече е направен другаде. Тия няколко кресльовци във форума ще се свият, когато разберат, че не са анонимни и може да им се търси сметка за глупостите, които пишат. Ще изчакаме още някой леко месеца за резултати.
Коментиран от #62
16:08 01.07.2026
61 Анонимен
До коментар #59 от "Сам ли признаваш,":Нямам думи са глупостите които пишете тук и как се хващате на лъжите на червените комунисти Тиквите сте вие гласуващи за тези бкп съветски другари от една хранилка на другата това са недосегаемите А относно така наречените кражбиииии ОТКОГА тук се издават присъди откога политически лица раздават присъди репресират политическите си противници Вярно зав.адяха радевите цялата власт след дълги години разруха омраза лъжи но отсега нататък няма как да е по този начинИ тук има европейски закони а не някакви лъжливи приказки по телевизии сайтове и незнам къде има ли доказателства изобщо или това са лъжите за тиквите гласоподаватели
16:14 01.07.2026
62 Анонимен
До коментар #60 от "Маринов":Чакай Путин губи Русия губи а тук е Европа И освен някакви проруски тук живеят работят свободни европейци плащащи данъци тук и искат свобода демокрация Разбра ли
16:17 01.07.2026
63 Айше
Бесилото го чака в пандиза.
16:18 01.07.2026