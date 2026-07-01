Демерджиев за сигнала на ДПС: Очевидно някои хора са притеснени. Това ме кара да мисля, че съм на прав път

„Очевидно някои хора са притеснени. Това ме кара да мисля, че съм на прав път.“ Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира сигнала, подаден от адвоката на лидера на ДПС Делян Пеевски – Хамид Хамид, съобщават от novini.bg

Припомняме, че адвокатът сезира Софийската градска прокуратура с искане за проверка дали са извършвани незаконно събиране на сведения, справки, проверки или други оперативни действия спрямо Делян Пеевски.

В отговор на обвиненията Демерджиев заяви, че според него от ДПС „имат навика да приписват собствените си практики на други хора“.

"За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем', добави той.

По думите му едни от най-тежките порочни практики в държавата са свързани с неправомерното разходване на публични средства. "Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен, подчертавам, огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, с завишаване на цени по обществени поръчки“, коментира Демерджиев и увери, че всички структури на МВР, които се занимават с икономическата престъпност, работят по тези случаи и редовно подават сигнали към прокуратурата.

"ГЕРБ няма как да ме съдят, понеже аз съм юрист и го казвам с ирония. Те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините“, заяви още вътрешният министър и се закани, че скоро обществото ще стане свидетел на осъдителни присъди заради отклоняване на публичен ресурс.

Като пример за забавени производства Демерджиев посочи две дела, свързани с ремонтите на магистралите. „Едното се бави в прокуратурата, другото се бави в съда. От моя гледна точка, в двата случая, абсолютно неоснователно“, добави той.