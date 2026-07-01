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Демерджиев за сигнала на ДПС: Очевидно някои хора са притеснени. Това ме кара да мисля, че съм на прав път

Демерджиев за сигнала на ДПС: Очевидно някои хора са притеснени. Това ме кара да мисля, че съм на прав път

1 Юли, 2026 14:45 1 848 63

  • иван демерджиев-
  • дпс-
  • сигнал-
  • притеснение-
  • прав път

"ГЕРБ няма как да ме съдят, понеже аз съм юрист и го казвам с ирония. Те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините“, заяви още вътрешният министър и се закани, че скоро обществото ще стане свидетел на осъдителни присъди заради отклоняване на публичен ресурс.

Демерджиев за сигнала на ДПС: Очевидно някои хора са притеснени. Това ме кара да мисля, че съм на прав път - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Очевидно някои хора са притеснени. Това ме кара да мисля, че съм на прав път.“ Така министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев коментира сигнала, подаден от адвоката на лидера на ДПС Делян Пеевски – Хамид Хамид, съобщават от novini.bg

Припомняме, че адвокатът сезира Софийската градска прокуратура с искане за проверка дали са извършвани незаконно събиране на сведения, справки, проверки или други оперативни действия спрямо Делян Пеевски.
В отговор на обвиненията Демерджиев заяви, че според него от ДПС „имат навика да приписват собствените си практики на други хора“.

"За разлика от тях, никога не бих разпоредил на служител да извърши нещо незаконно и няма такъв случай в кариерата ми, няма и да има. Очевидно обаче, някои хора са притеснени каква комуникация тече през телефоните им, това си е техен проблем', добави той.

По думите му едни от най-тежките порочни практики в държавата са свързани с неправомерното разходване на публични средства. "Едни от най-тежките практики в държавата са тези с отклоняване на огромен, подчертавам, огромен обществен ресурс, с използването му не по предназначение, с завишаване на цени по обществени поръчки“, коментира Демерджиев и увери, че всички структури на МВР, които се занимават с икономическата престъпност, работят по тези случаи и редовно подават сигнали към прокуратурата.

"ГЕРБ няма как да ме съдят, понеже аз съм юрист и го казвам с ирония. Те по-скоро трябва да се притесняват не от моите думи, а от практиките, на които стана символ тази политическа партия през годините“, заяви още вътрешният министър и се закани, че скоро обществото ще стане свидетел на осъдителни присъди заради отклоняване на публичен ресурс.
Като пример за забавени производства Демерджиев посочи две дела, свързани с ремонтите на магистралите. „Едното се бави в прокуратурата, другото се бави в съда. От моя гледна точка, в двата случая, абсолютно неоснователно“, добави той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя и Шишков

    29 48 Отговор
    са най-големите изцепки на фатмашкото правителство!

    Коментиран от #4, #7, #23

    14:47 01.07.2026

  • 2 Иван

    40 4 Отговор
    То добре да си на прав път,ама да вземеш
    Да махнеш малко пенсионери и твоите хора да си плащат осигуровките без да им вдигал заплатите.

    14:48 01.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    22 25 Отговор
    Довечера майките с количките излизат на протест .Вади водните оръдия и спрея за мечки.

    14:49 01.07.2026

  • 4 Бай Георги

    25 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя и Шишков":

    Не забравяй и ЗКПЧ.

    14:49 01.07.2026

  • 5 Браво Демерджиев!

    47 21 Отговор
    Смачкай дебелите и тлъсти крадливи мутри-
    Боко и Шиши!

    14:49 01.07.2026

  • 6 1488

    24 26 Отговор
    мене пък ме кара да мисля, че си нагьл

    14:52 01.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 к0к0рч0 💋🍌

    7 33 Отговор
    референдум за врьщане на лева и за излизане от ес и нато или сваляме от власт туй руско мекере румен и го качваме на вьжето

    14:52 01.07.2026

  • 9 Хубаво

    21 25 Отговор
    Да ти имам логиката смотана ! Ти трябва да си голям гьонсурат и най вече глупак за да не виждаш нещата ясно ! Много самонадеян човек си , но ще те осъдят защото лъжеш !Ти и оная пианка дето снощи казваше , че той подписал договорите , но били разплатени по вече пари , защото не знам си какво . А договори 2025 г няма подписани , камо ли разплатени защото фирмите и в момента се съдят . А и мантинелите в Гърция са двойно по скъпи , питай ИИ . Пак излъга и че фирмата участничка е една в поръчките . Все лъжи и лъжи . А аз ще те запомня като най некадърният министър на МВР при което управление загинаха 6 / ШЕСТ / полицайчета . Как спиш нощно време бе , човек ?

    14:55 01.07.2026

  • 10 Прав сте, г- н министър!

    17 10 Отговор
    Типично поведение на гузен!

    14:56 01.07.2026

  • 11 !!!?

    19 22 Отговор
    Дерменджиев да не би да визира Мистър Кеш за договора "Боташ"...за отклоняване на обществен ресурс в особено големи размери !!!?

    14:57 01.07.2026

  • 12 Анонимен

    17 16 Отговор
    Господине това е Европейска държава не е Русия БкПвярно завладя цялата държава но сме с европейско законодателство а не твое господство

    14:57 01.07.2026

  • 13 Доротея

    13 14 Отговор
    Докторе, Денмержиев! Пътя е прав, но има 2 посоки! Ти накъдя се движиш или си на Четвърти километър!? Стана като Рашков и Елена Йончева - гръмки заявления, големи корупции и накрая нищо не могат да докажат, тя се скри в европарламента и то като ДПС представител, той сам стана обект на пудели и пачки! Опечи една работа, обществото ще оцени! Кирил арестува Борисов и стана пишман! Ето ти и пример - Дечев и Кандев говореха само по същество, на място, с пачките, белязаните пари и човек с тумбак от банкноти, предназначени за купуване на вот! Резултата се видя! Покажи нещо такова! Например как жандармерията разгонва келеши, пиянстващи по паркове и градинки, трошащи бутилки, хвърлящи отпадъци демонстративно пред административните сгради, моторите и колите им насред алеите в парковете, нагло държане и противообществено! Ония горе е ясно, че не можеш да ги пипнеш! Поне не говори, че с тези закани си смешен и немощен! Министър не означава юрист! Закона не ги плаши, а прът! Слаби са ти батериите!

    14:59 01.07.2026

  • 14 Този Ментърджиев

    17 12 Отговор
    напоследък май не е много точен с парите

    15:00 01.07.2026

  • 15 Анонимен

    16 18 Отговор
    Господине едни арестуваха Борисов и вижте ги къде са сега А вие явно се смятате за недосегаем над законите сте нали Огромно самочувствие извадихте

    Коментиран от #59

    15:00 01.07.2026

  • 16 Запознат

    10 7 Отговор
    Демерджиев подава удобни топки на политическите си противници, но не се усеща. Толкова могат и другите около него. Неможачи.

    15:01 01.07.2026

  • 17 Кочо

    13 4 Отговор
    Митов бе на висота! Поне като станеше за резил, след оня водевил с русенския директор се скри и повече не се показа пред хората, докато оставката го спаси от мъките му!

    15:02 01.07.2026

  • 18 Сиган тъп,

    11 3 Отговор
    не са притеснени. "Злите езици говорят", че и те са точни с парите

    15:03 01.07.2026

  • 19 Запознат

    7 5 Отговор
    Демерджиев подава удобни топки на политическите си противници, но не се усеща. Толкова могат и другите около него. Неможачи.

    Коментиран от #22

    15:03 01.07.2026

  • 20 Петя

    14 13 Отговор
    Не само си на прав път ами ужасно се страхуват от това какво ще стане,затова те атакуват отвсякъде.Побързай и отсечи главата на змиите.А майките че излизали с количките-защо при Герб не излизаха,защото се страхуваха-да излизат,майките ,където не са работили нито ден но вземат от работещите и имат по 20 деца-хранилки.

    Коментиран от #28, #29, #30

    15:04 01.07.2026

  • 21 Банцко

    13 9 Отговор
    Троловете на ГЕРБ и ДПС Ново начало са много активни

    15:05 01.07.2026

  • 22 Кочо

    13 3 Отговор

    До коментар #19 от "Запознат":

    Те дори не могат и да крадат грамотно като гербаджиите! А това не се прощава!

    15:06 01.07.2026

  • 23 Всъщност във фатмашкото

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя и Шишков":

    правителство, освен изцепки, друго няма!

    Коментиран от #32

    15:06 01.07.2026

  • 24 !!!?

    13 10 Отговор
    И децата знаят, че от този който само се заканва нищо не става...ама какъвто Мистър Кеш тъкъв му и министъра !!!?

    15:06 01.07.2026

  • 25 Мдаа

    10 6 Отговор
    Мафията е притисната в ъгъла. След съдебната реформа Бай Ставри ще има нови играчки.

    15:10 01.07.2026

  • 26 Цвете

    9 5 Отговор
    РАЗСЛЕДВАНЕ И НА КТБ, БУЛГАРТАБАК? ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СИ ДОЙДЕ ПО РЕДА.КЪДЕ СА ПАРИТЕ НИ, ИЗОБЩО? НИКАКВА МИЛОСТ КЪМ НИКОГО. КАКТО ТЕ СЕ ГАВРЕХА И ПОДХИЛВАХА С НАС БЪЛГАРИТЕ, ТАКА ДА ВИДЯТ ДНЕС, ОТ КЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО. 🎃🐷🤷‍♀️🤔🤦‍♂️🎭🧑‍🎓

    15:11 01.07.2026

  • 27 оня с коня

    12 7 Отговор
    Наивният Демерджиев ще бъде на "прав път" ТОЧНО до момента в който Рядев ще падне от ...СтолаАма бил Юрист и нямало как ГЕРБ да го съди за каквото и да е?Охооо,бедна му е фатазията как Юристи съдят други Юристи и това НЕМИНУЕМО ще се случи не толкова за лично отмъщение към Демерджиев,а за НАЗИДАНИЕ към всякакви други Самозабравили се!

    15:11 01.07.2026

  • 28 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "Петя":

    20 змията написала това къде живее що за изрази ние не сме диктатурата едноличната на господина 20 да знаеш И още нещо ИМА Европа има още доста закони 20 БКП вън политически репресии извършиха и превзеха властта тези същите с Гюровите незаконници България е демокрация

    15:11 01.07.2026

  • 29 Ходи се прегледай,

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Петя":

    ялова свинкя!

    15:11 01.07.2026

  • 30 Развитие

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Петя":

    Хранилките на бкп сега я ги кажи изхвърлиха всичко и всички и назначиха своите на хранилки лежат лъжат получават някои цял живот работа никога не са работили това е хранилка професия даже нямат безсромни червени бкп

    15:13 01.07.2026

  • 31 Ироничен

    4 2 Отговор
    Омазнен фейс................

    15:15 01.07.2026

  • 32 Доротея

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Всъщност във фатмашкото":

    То и изцепки няма! Просто нищо! Остарели комсомолци! Сериозни физиономии, уж, че мислят за хората и проблемите,черни половинки, висока подстрижка, като другарите от Политбюро, бяла риза, чер панталон, червена вратовръзка, поглед в бъдещето, папки, доклади, рапорт приет, винаги готов, бдим за родината, идеологически отпор и бягство от реалността! Няма нищо работа! Още живей със самочувствието, че получил 131 депутати! Щял да ги почва скоро...! Другарите едно време още на 10 септември имаше видими резултати! Оцелелите врагове още пищят!

    Коментиран от #60

    15:16 01.07.2026

  • 33 Гост

    7 5 Отговор
    Ще те видим колко си на прав път. В цирковете сте най-добри, а и да ти кажа, на политика основният и най-омразен враг е народа, а не друг политик

    15:17 01.07.2026

  • 34 Цвете

    7 3 Отговор
    РАЗСЛЕДВАНЕ И НА КТБ, БУЛГАРТАБАК? ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СИ ДОЙДЕ ПО РЕДА.КЪДЕ СА ПАРИТЕ НИ, ИЗОБЩО? НИКАКВА МИЛОСТ КЪМ НИКОГО. КАКТО ТЕ СЕ ГАВРЕХА И ПОДХИЛВАХА С НАС БЪЛГАРИТЕ, ТАКА ДА ВИДЯТ ДНЕС, ОТ КЪДЕ ИЗГРЯВА СЛЪНЦЕТО. 🎃🐷🤷‍♀️🤔🤦‍♂️🎭🧑‍🎓ДОРОТЕЯ, ТИ ОТ КОЙ КРАЙ НА БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЕШ? БОДЕ ВИ В ОЧИТЕ ЛИ, ЧЕ ЩЕ НАПРАВИ ЦЯЛОСТНО РАЗСЛЕДВАНЕ ДЕМЕРДЖИЕВ? КОЙТО СЕ СТРАХУВА ОТ ВЪЛЦИ, ДА НЕ ХОДИ В ГОРАТА.🐙🥊👨‍🎓

    15:17 01.07.2026

  • 35 Сега е моментът

    7 1 Отговор
    Да се проверят строителната мафия, общинските служители и полицаите, коите работят за тях , подслушват, малтретират собствениците на частни имоти с цел принуждаване да се включват в строежите или отнемане на имотите.

    Коментиран от #40

    15:17 01.07.2026

  • 36 Защо ли тоя съсел Ментърджиев

    8 4 Отговор
    така ми напомня на Дамаджанов.

    15:22 01.07.2026

  • 37 Ще има избори ли?

    5 1 Отговор
    Предизборна кампания ли почваме?

    15:27 01.07.2026

  • 38 Хаха

    4 5 Отговор
    Абе от къде толкова рязко се пръкнаха по сайтовете толкова защитници на двамата шишаци, плюещи неистово по Радев и министрите му...
    Къде бяхте по време на изборите бе, иб.ици на пееФ и безкнижника, че допуснахте Радев да има 131 депутата!?
    Май сте много, ама само по сайтовете и говорящите глави от телевизора, за които щедро все още се плаща от разни нпо-та!
    Дерзайте, че време не остана и парЕ нЕма да има скоро!

    Коментиран от #39, #45

    15:28 01.07.2026

  • 39 боташки маломинко

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    да плюеш по новите стари престъпници не означава че харесваш другите отявлени престъпници

    Коментиран от #41

    15:31 01.07.2026

  • 40 Доротея

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Сега е моментът":

    и до 34! Няма как да стане! България е правова държава! Какво да разследва, след като няма право по закон да разследва! От 30 години от МВР нищо не зависи, освен да охраняват властта от студентите! Парите отидоха в прокурори, съдии, адвокати! Разследва следствието! Този юрист не е следствие! Нищо няма да направят, поне по малко да говорят! Навсякъде герберастията си е по места и надига глава! Боде ме, Цвете, че никакво възмездие няма да има! Може би иска да направи нещо, но нито може, нито знае как, нито ще му позволят! Остави тези едри, покровителствани от партньорски и чужди служби и държави бивши управленци! На тях нищо няма да направят и като не могат да подгонят когото трябва, ще подгонят когото могат, за да покажат, че правят нещо! Тебе ще подгонят - с по високи цени, такси, глоби! Те дребните неща не могат да променят, а и не ги виждат, ти се надяваш КТБ да разследват!? Миналото лято нямаше вода - пак няма, трепеха се по пътища и атракциони - пак се трепят, хайлази навсякъде - пак си хайлазуват, който се е наместил и усвоява - пак си усвоява! Кмета и секретарката пак са си в канцелапията с климатика, няколко 60 годишни лелки копаят градинките, чистят треви, храсти и отпадъци, изхвърлени от доволни младежи лентяи! Само еврото е нещо ново!

    15:35 01.07.2026

  • 41 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #39 от "боташки маломинко":

    Значи че си ибр.к на пееФ, това значи!
    Дай тоя боташ сканиран тук да го видим всички колко е "неизгоден", "престъпен" и т.н., щото ми писна да слушам глупостите от говорящите глави от телевизора!
    Давайте бе, ибри.и, нали вашите сглобкаджии управляваха години след Боташ, няма как да нямат копия...

    15:35 01.07.2026

  • 42 Действай

    4 1 Отговор
    Хайде сега да намериш кюлчетата и къщата в Барса.Намерете нещо дето го открадна Боко

    Коментиран от #44

    15:36 01.07.2026

  • 43 Алекс

    1 2 Отговор
    До коментар 33 34
    Вие от друга държава ли прихождате от време на време че не виждате и чувате какво става в тази страна ,обезкървена ,дрогирана и пр....
    Гледате както ви заповядат с широко затворени очи!!!

    15:37 01.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Кочо

    0 6 Отговор

    До коментар #38 от "Хаха":

    Инструктираха си електората да гласува за Радев, за да му прехвърлят вината за последствията от приемане на еврото, трудностите, свързани в световен план от войните в Украйна и залива! Бойко не за пръв път ги прави тези упражнения! Например, 2013 г. в началото се хвалеше като млад граничар колко нарушители задържал, имаше и проблеми с цените на тока, да, после се усети, че идва миграционна вълна и без никой да го гони - оставка! Като се нормализира обстановката - бял кон! На това разчита и сега, но дано стане като стомната и третия път! Правителството има нужда от подкрепа, а не от критика! И народа е готов да я даде, но трябва да покажат нещо! Един Кандев и Дечев защо получиха признание - не, че са гении, но подходиха отговорно! Нещо, което не е виждано от десетилетия.

    Коментиран от #52, #53

    15:42 01.07.2026

  • 46 Пенчо

    9 2 Отговор
    За съжаление, този нисковратен индивид е с доста занижени интелектуални възможности. Повечето министри на зеления чорап са такива...

    15:42 01.07.2026

  • 47 пери

    4 2 Отговор
    От герб вчера бяха притеснени - щели да съдят Дерменджиев за изказване относно предишен премиер. Той, Дерменджиев, имена не каза, ама куфара от джипката и Тома Биков скочиха на амбразурата да защитават Бою - гузен негонен бяга.
    Днес от дпс-то притеснени, пак от Деременджиев.
    Що тъй от никоя от другите партии няма принеснени?

    Коментиран от #51

    15:45 01.07.2026

  • 48 Чума

    4 1 Отговор
    Радев трябва да го смени! Поначало не бе подходящ! Прочетен вестник! Да постави Корнелия Нинова за МВР!

    15:45 01.07.2026

  • 49 Иван

    2 0 Отговор
    Прав си Дремеджиев, ти винаги си на прав път! Път опънат, като струна, но няма храсти
    , а то без храсти за какво ти е прав път?!

    15:46 01.07.2026

  • 50 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Страх тресе кочината

    15:48 01.07.2026

  • 51 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "пери":

    Коя друга шайката шарлатани са с Радев заедно бяха гюровите Йотова Радев политически репресии Радев искаше неистово Борисов да изхвърли от години насам а за другите там е съвсем друго не го зная Сега Радев завладя цялата власт истинска радева завладяна държава е сега и желае по места да завладее държавата а и президентството НО Радев е забравил че тук освен неговите гласоподаватели има още доста българи до 7 милиона нали

    15:50 01.07.2026

  • 52 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Кочо":

    Глупости!
    пееФ няма и 1 /един/ процент некупен електорат, а безкнижника не повече от 5 процента, готови убедено да гласуват за тях!
    До такава степен, че безплатно да ги убеждават на кой да "прехвърлят" гласове!
    С принципно убедени и материално "убедени" шишаците едвам скалъпиха общо няма и 60 депутата!
    Не вярвам на бръщолевения как едва ли не ибри.ите на пееФ и боко "избрали" Радев, че и пълно мнозинство му дали! Българският народ не е толкова мало.мен,колкото и да го подценявате много тук!

    15:51 01.07.2026

  • 53 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Кочо":

    Правителство това било хахахахаха бкп червени другари съветски другари проруски хахахахаха 2026 г е няма как а колкото до на ро дааааа не сте само вие тук на ро дааааааая Свобода демокрация Европа Избори

    15:53 01.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сталин

    2 2 Отговор
    М@чкай прасета и тикви

    16:00 01.07.2026

  • 56 ник

    1 0 Отговор
    Тоя с чувството за хумор фатмашко да вземат да го осъдят ...та да разбере , че като говориш глупости трябва да си плащаш

    16:01 01.07.2026

  • 57 Здрасти

    1 1 Отговор
    А дано! Време ни е да видим невижданото!

    16:04 01.07.2026

  • 58 ловеца

    1 0 Отговор
    Има хубави свински бузи, които кучето ми харесва запечени, затова да внимава и за носа тип клюн, и мазната зурла за пинчерите.

    16:05 01.07.2026

  • 59 Сам ли признаваш,

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    че Тиквата и мафията са недосегаеми, или си толкова тъп в изказът си, че не разбираш това ? Ти искаш Тиквата да не бъде пипан, затова ли казваш къде е стигнал този който го е арвстувал ? България е населена само с идиооти и тъ...пи парчета !

    Коментиран от #61

    16:06 01.07.2026

  • 60 Маринов

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Доротея":

    Права си, че и сега трябваше нов 10.09. Но имаме ЕК, Урсула, щеше да има вой до небето. Ще го направят цивилизовано. През съда. Просто прокуратурата трябва да се освободи от хората от тежкия минал купен период. И Белене да отворят наново се налага. И нови закони, за конфискация на имуществото (движимо и недвижимо) на осъдените и на техните фамилии, любовници и други, какъвто пробив вече е направен другаде. Тия няколко кресльовци във форума ще се свият, когато разберат, че не са анонимни и може да им се търси сметка за глупостите, които пишат. Ще изчакаме още някой леко месеца за резултати.

    Коментиран от #62

    16:08 01.07.2026

  • 61 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Сам ли признаваш,":

    Нямам думи са глупостите които пишете тук и как се хващате на лъжите на червените комунисти Тиквите сте вие гласуващи за тези бкп съветски другари от една хранилка на другата това са недосегаемите А относно така наречените кражбиииии ОТКОГА тук се издават присъди откога политически лица раздават присъди репресират политическите си противници Вярно зав.адяха радевите цялата власт след дълги години разруха омраза лъжи но отсега нататък няма как да е по този начинИ тук има европейски закони а не някакви лъжливи приказки по телевизии сайтове и незнам къде има ли доказателства изобщо или това са лъжите за тиквите гласоподаватели

    16:14 01.07.2026

  • 62 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Маринов":

    Чакай Путин губи Русия губи а тук е Европа И освен някакви проруски тук живеят работят свободни европейци плащащи данъци тук и искат свобода демокрация Разбра ли

    16:17 01.07.2026

  • 63 Айше

    0 0 Отговор
    Видяхме тенденцията на JJ.
    Бесилото го чака в пандиза.

    16:18 01.07.2026

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