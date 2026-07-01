Тир и микробус се блъснаха челно край Ботевград, шестима души пострадаха

Шестима души пострадаха при челна катастрофа между тир и микробус по пътя Скравена – Ботевград, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. По първоначални данни няма тежко пострадали.
Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на Спешна помощ преглеждат на място, като всички пострадали са контактни.
Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Очакват се пробите на шофьора на микробуса.
Към момента движението по пътя е ограничено. От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че е въведен обходен маршрут за леките автомобили от пътен възел "Новачене" - Новачене - Скравена - Ботевград - София. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. В посока Враца леките коли се отбиват от пътен възел "Ботевград" - Ботевград - Новачене - Враца.
Организиран е обходен маршрут към София през Ребарково и Своге.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МПС
Коментиран от #7, #12
21:16 01.07.2026
2 Въпреки че е нов месец
21:27 01.07.2026
3 Пак тир
21:29 01.07.2026
4 Шестимата са били работници
да вземат за бачкане от парла ментата
че и без тук кель файда
21:29 01.07.2026
5 А ве Ко стаа,ве...?!
Да не би да взеха вече да си купуват книжки и за Тираджии...?!
21:29 01.07.2026
6 турнир
21:40 01.07.2026
7 разум
До коментар #1 от "МПС":Всички знаем,че пътищата са ужасни но това не е извинение.Имаш очи,гледаш,преценяваш,слушаш разума.Безразсъдно шофиране,зяпане на телефона.Как така ще се удариш челно?Това е безумие.
Коментиран от #10
21:45 01.07.2026
8 ДрайвингПлежър
А Румбата днес се пенявеше как ще изкарвал полицията да се саморазправя с БГ шофьора... е приятели - носете по 200 евра вече!
21:46 01.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Тир е град в югозападен Ливан, административен център на района Тир в мухафаза Южен Ливан. ...
Населението на град Тир е около 60 000 души❗
Терминът ТИР пък се използва за всяко едно пътно превозно средство или контейнер ползващо ТИР карнет по съответния ред ❗
НЕГРАМОТНИЦИииииии......ама с ВИШУ‼️
21:49 01.07.2026
10 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "разум":Просто е колега - западняците имат една много семпла философия - разделяне на потоците.
Няма как да отнемеш предимство - най-големия убиец на пътя в България, ако не се срещаш със страничния поток. Няма и как да се удариш челно ако не срещаш насрещен поток
И накрая но не на последно място - няма как да срещнеш идиот на пътя, ако си направил добър подбор и не си го пуснал на пътя
А при нас всички тия неща не просто куцат - липсват!
И нито едно от тия неща не се решава с камери!!! ама пък е много доходоносно, ако успееш да убедиш стадото, че това ще го спаси!
Коментиран от #11
21:50 01.07.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":Стадото го плашат с вълците,
а го стрижат и изяждат .... овчарите😉❗
21:54 01.07.2026
12 Дидо
До коментар #1 от "МПС":Никой не вярва,че през този век тази страна ще има пътища.Ако дойде някой друг народ е възможно,но с това население и политици-не.
Коментиран от #13
21:57 01.07.2026
13 пътищата
До коментар #12 от "Дидо":нямат нищо общо с идиотите които ги ползват! но за да го разбереш трябва да не си от гореспоменатите от мен лица…
22:21 01.07.2026
14 бай Иван
22:28 01.07.2026
15 Здравка
22:28 01.07.2026