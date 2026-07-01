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Тир и микробус се блъснаха челно край Ботевград, шестима души пострадаха

Тир и микробус се блъснаха челно край Ботевград, шестима души пострадаха

1 Юли, 2026 21:14 880 15

  • микробус-
  • тир-
  • катастрофа-
  • скравена

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Очакват се пробите на шофьора на микробуса

Тир и микробус се блъснаха челно край Ботевград, шестима души пострадаха - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шестима души пострадаха при челна катастрофа между тир и микробус по пътя Скравена – Ботевград, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. По първоначални данни няма тежко пострадали.

Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на Спешна помощ преглеждат на място, като всички пострадали са контактни.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Очакват се пробите на шофьора на микробуса.

Към момента движението по пътя е ограничено. От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че е въведен обходен маршрут за леките автомобили от пътен възел "Новачене" - Новачене - Скравена - Ботевград - София. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. В посока Враца леките коли се отбиват от пътен възел "Ботевград" - Ботевград - Новачене - Враца.

Организиран е обходен маршрут към София през Ребарково и Своге.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    2 4 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #7, #12

    21:16 01.07.2026

  • 2 Въпреки че е нов месец

    5 2 Отговор
    Катастрофите не намаляват , но това е така защото няма мерки. Не знам защо.

    21:27 01.07.2026

  • 3 Пак тир

    5 4 Отговор
    Май някой е раздавал масово книжки на тираджии без издържан изпит. Изпотрепаха хората. Мерки няма.

    21:29 01.07.2026

  • 4 Шестимата са били работници

    3 2 Отговор
    докато се оправят кой ще бачка
    да вземат за бачкане от парла ментата
    че и без тук кель файда

    21:29 01.07.2026

  • 5 А ве Ко стаа,ве...?!

    6 2 Отговор
    Пак ли катастрофа с ТИР...?!
    Да не би да взеха вече да си купуват книжки и за Тираджии...?!

    21:29 01.07.2026

  • 6 турнир

    1 3 Отговор
    Само така.Като кочове.Челно,да пробвате коя тенекия е по-здрава.Продължавайте турнира всеки ден.

    21:40 01.07.2026

  • 7 разум

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    Всички знаем,че пътищата са ужасни но това не е извинение.Имаш очи,гледаш,преценяваш,слушаш разума.Безразсъдно шофиране,зяпане на телефона.Как така ще се удариш челно?Това е безумие.

    Коментиран от #10

    21:45 01.07.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Дано да са си платили 100те евро рекет на фотографите с храсталака, че иначе язък за загубата!

    А Румбата днес се пенявеше как ще изкарвал полицията да се саморазправя с БГ шофьора... е приятели - носете по 200 евра вече!

    21:46 01.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    ФИТКАааааа,
    Тир е град в югозападен Ливан, административен център на района Тир в мухафаза Южен Ливан. ...
    Населението на град Тир е около 60 000 души❗
    Терминът ТИР пък се използва за всяко едно пътно превозно средство или контейнер ползващо ТИР карнет по съответния ред ❗
    НЕГРАМОТНИЦИииииии......ама с ВИШУ‼️

    21:49 01.07.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "разум":

    Просто е колега - западняците имат една много семпла философия - разделяне на потоците.
    Няма как да отнемеш предимство - най-големия убиец на пътя в България, ако не се срещаш със страничния поток. Няма и как да се удариш челно ако не срещаш насрещен поток
    И накрая но не на последно място - няма как да срещнеш идиот на пътя, ако си направил добър подбор и не си го пуснал на пътя
    А при нас всички тия неща не просто куцат - липсват!
    И нито едно от тия неща не се решава с камери!!! ама пък е много доходоносно, ако успееш да убедиш стадото, че това ще го спаси!

    Коментиран от #11

    21:50 01.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДрайвингПлежър":

    Стадото го плашат с вълците,
    а го стрижат и изяждат .... овчарите😉❗

    21:54 01.07.2026

  • 12 Дидо

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "МПС":

    Никой не вярва,че през този век тази страна ще има пътища.Ако дойде някой друг народ е възможно,но с това население и политици-не.

    Коментиран от #13

    21:57 01.07.2026

  • 13 пътищата

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дидо":

    нямат нищо общо с идиотите които ги ползват! но за да го разбереш трябва да не си от гореспоменатите от мен лица…

    22:21 01.07.2026

  • 14 бай Иван

    0 0 Отговор
    Няма ли да ги забранят тия тирове???

    22:28 01.07.2026

  • 15 Здравка

    0 0 Отговор
    Не знам за Тира , но микробуса много ми прилича работата на едни безработни пълнещи пътищата всекидневно отивайки на работа в близкия град . най-вероятно ,ще имат и с години внасяни здравни осигуровки ,които сега да покриват разходите. Ако те нямат нищо което следва да имат ,то пък отново Вие имате и сте платили . Ако трябва пак ще плащате и още ще вдигнат осигуровките. За каско и други застраховки задължителни хич и да не питаме . Нищо няма да кажат за водача и екипа от пътуващи.

    22:28 01.07.2026

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