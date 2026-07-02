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Мощна буря нанесе сериозни щети в страната ОБЗОР

Мощна буря нанесе сериозни щети в страната ОБЗОР

2 Юли, 2026 04:06, обновена 2 Юли, 2026 04:10 1 801 4

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Наводнени улици, десетки блокирани квартали без ток и инцидент в София след пороите на 1 юли

Мощна буря нанесе сериозни щети в страната ОБЗОР - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мощни летни бури, придружени от проливни дъждове, интензивни градушки и силни гръмотевични процеси, връхлетяха редица градове в България през изминалото денонощие.

Към 4:00 часа сутринта на 2 юли ситуацията в най-засегнатите региони постепенно се нормализира, но аварийните екипи остават на терен, за да отстраняват тежките последствия.

Хаос в столицата: Наводнения и прекъснато захранване

Най-сериозна бе обстановка в София, където за броени минути паднаха между 15 и 30 литра дъжд на квадратен метър. Бурята превърна ключови булеварди в реки, блокира градския транспорт и наводни десетки подлези, включително този пред Министерския съвет.

Над 100 сигнала са обработени от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община. Те са основно за:

  • Паднали дървета и прекършени клони.
  • Запушени улични шахти и огромни завирявания.
  • Наводнени мазета, подземни паркинги и приземни етажи.

Поради скъсана контактна мрежа от паднали дървета временно бе преустановено или затруднено движението на трамвайни линии по улиците „Пиротска“, „Одрин“ и „Странджа“, както и по бул. „Александър Стамболийски“.

Големи части от София и околните населени места прекараха часове без електрозахранване. Проблеми с тока бяха регистрирани в централната градска част, както и в кварталите „Младост“ (1, 3, 4), „Дружба“ (1, 2), „Люлин“ (3, 4, 6, 7), „Надежда“ 4, „Обеля“ 2 и град Банкя.

Тежък инцидент в центъра на София

В градинката „Кристал“ се стигна до тежък инцидент, след като голямо дърво падна върху майка с две деца. По свидетелства на очевидци пострадалите са извадени бързо от граждани и аварийни екипи. Те са се отървали с леки наранявания и уплаха. Като цяло Столична община не съобщава за други сериозно пострадали граждани в следствие на стихията.

Поражения в страната и усложнен трафик

Стихията нанесе щети не само в столицата. Страшни бури и градушки преминаха и през Шумен, Пловдив и Видин. В Пловдив бяха наводнени десетки дворове и междублокови пространства, а във Видин пожарната прекара нощта в разчистване на паднали дървета и отломки. Бурята сериозно затрудни и трафика по магистрала „Тракия“ в участъка между София и Вакарел, където поради лоша видимост и аквапланинг възникнаха няколко леки катастрофи.

Синоптиците предупреждават, че атмосферата остава нестабилна. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви жълт код за опасни гръмотевични бури и интензивни валежи за днешния 2 юли в почти цялата страна, като рискът от локални градушки остава висок.

Източници: NOVA, bTV, БТА, БНТ, Mediapool и НИМХ


България
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  • 1 Въпреки !

    8 1 Отговор
    Предупрежденията на Приридата !

    Този Народ !

    И Това Правителство !

    Не се Осъзнаха !

    Как магатн Да Вярват !

    На Машеници !

    05:28 02.07.2026

  • 2 Другари и другари,

    12 0 Отговор
    канализацията не поема, тъй, като дангалаците са толкова заети от своите лични интереси, че не им дреме за нищо друго, но този път времето ги предупреди!! Преди 2 дни от силните ветрове се размириса из целия град, а това е сигнал. "Обърна се съдържанието на канализицята с което моментално се разбра, че тя е занемарена. Когато се отчуждава да се строи не се разширява само застроената площ а и канализационна мрежа. Архитектите на града не го ли знаят, кой изобщо им даде образование или пък нямат такова?

    05:47 02.07.2026

  • 3 русофил

    3 3 Отговор
    прекрасно!

    06:10 02.07.2026

  • 4 Зелена Йода

    3 0 Отговор
    Ама как драматично звучи "голямо дърво падна върху майка с две деца.", които "се отървали с уплаха." Че не е нормално да падат дървета по хората, това е ясно, ама не е нормално и да липсва каквото и да е чувство за мярка у журналистите.

    07:11 02.07.2026

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