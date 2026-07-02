Мощна буря нанесе сериозни щети в страната ОБЗОР

Мощни летни бури, придружени от проливни дъждове, интензивни градушки и силни гръмотевични процеси, връхлетяха редица градове в България през изминалото денонощие.
Към 4:00 часа сутринта на 2 юли ситуацията в най-засегнатите региони постепенно се нормализира, но аварийните екипи остават на терен, за да отстраняват тежките последствия.
Хаос в столицата: Наводнения и прекъснато захранване
Най-сериозна бе обстановка в София, където за броени минути паднаха между 15 и 30 литра дъжд на квадратен метър. Бурята превърна ключови булеварди в реки, блокира градския транспорт и наводни десетки подлези, включително този пред Министерския съвет.
Над 100 сигнала са обработени от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община. Те са основно за:
- Паднали дървета и прекършени клони.
- Запушени улични шахти и огромни завирявания.
- Наводнени мазета, подземни паркинги и приземни етажи.
Поради скъсана контактна мрежа от паднали дървета временно бе преустановено или затруднено движението на трамвайни линии по улиците „Пиротска“, „Одрин“ и „Странджа“, както и по бул. „Александър Стамболийски“.
Големи части от София и околните населени места прекараха часове без електрозахранване. Проблеми с тока бяха регистрирани в централната градска част, както и в кварталите „Младост“ (1, 3, 4), „Дружба“ (1, 2), „Люлин“ (3, 4, 6, 7), „Надежда“ 4, „Обеля“ 2 и град Банкя.
Тежък инцидент в центъра на София
В градинката „Кристал“ се стигна до тежък инцидент, след като голямо дърво падна върху майка с две деца. По свидетелства на очевидци пострадалите са извадени бързо от граждани и аварийни екипи. Те са се отървали с леки наранявания и уплаха. Като цяло Столична община не съобщава за други сериозно пострадали граждани в следствие на стихията.
Поражения в страната и усложнен трафик
Стихията нанесе щети не само в столицата. Страшни бури и градушки преминаха и през Шумен, Пловдив и Видин. В Пловдив бяха наводнени десетки дворове и междублокови пространства, а във Видин пожарната прекара нощта в разчистване на паднали дървета и отломки. Бурята сериозно затрудни и трафика по магистрала „Тракия“ в участъка между София и Вакарел, където поради лоша видимост и аквапланинг възникнаха няколко леки катастрофи.
Синоптиците предупреждават, че атмосферата остава нестабилна. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви жълт код за опасни гръмотевични бури и интензивни валежи за днешния 2 юли в почти цялата страна, като рискът от локални градушки остава висок.
Източници: NOVA, bTV, БТА, БНТ, Mediapool и НИМХ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въпреки !
Този Народ !
И Това Правителство !
Не се Осъзнаха !
Как магатн Да Вярват !
На Машеници !
05:28 02.07.2026
2 Другари и другари,
05:47 02.07.2026
3 русофил
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