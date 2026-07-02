Депутатите решават за Пеевски и НЗОК

Народното събрание започва редовното си пленарно заседание с ключови политически и кадрови въпроси в дневния ред.

Акцент в сутрешната програма е изслушването на служебния вътрешен министър Иван Демерджиев, инициирано по предложение на „Прогресивна България“. Той ще представи наличната в МВР информация относно пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети, произхода на средствата за тях и самоличността на останалите пътници. Изслушването е провокирано от публичните изявления на Демерджиев, че разходите за охрана и полети на публичните фигури трябва да бъдат прозрачни. В отговор ДПС обвини силовото ведомство в политически натиск и опит за сплашване и вече сезира прокуратурата за незаконно подслушване на своя лидер.

Втората важна точка за деня е кадровият избор в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Настоящият управител Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров подадоха оставки, които депутатите трябва да гласуват официално. Единственият кандидат за новия пост е бившият служебен здравен министър д-р Асен Меджидиев, номиниран от управляващата формация „Прогресивна България“. Процедурата беше задействана по спешност, а Меджидиев вече получи зелена светлина от парламентарната Комисия по здравеопазване. Ако пленарната зала подкрепи номинацията му, неговият мандат ще бъде до края на ноември 2028 година.

Източник: БНР, Euronews Bulgaria