Депутатите решават за Пеевски и НЗОК

Народното събрание започва редовното си пленарно заседание с ключови политически и кадрови въпроси в дневния ред.
Акцент в сутрешната програма е изслушването на служебния вътрешен министър Иван Демерджиев, инициирано по предложение на „Прогресивна България“. Той ще представи наличната в МВР информация относно пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети, произхода на средствата за тях и самоличността на останалите пътници. Изслушването е провокирано от публичните изявления на Демерджиев, че разходите за охрана и полети на публичните фигури трябва да бъдат прозрачни. В отговор ДПС обвини силовото ведомство в политически натиск и опит за сплашване и вече сезира прокуратурата за незаконно подслушване на своя лидер.
Втората важна точка за деня е кадровият избор в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Настоящият управител Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров подадоха оставки, които депутатите трябва да гласуват официално. Единственият кандидат за новия пост е бившият служебен здравен министър д-р Асен Меджидиев, номиниран от управляващата формация „Прогресивна България“. Процедурата беше задействана по спешност, а Меджидиев вече получи зелена светлина от парламентарната Комисия по здравеопазване. Ако пленарната зала подкрепи номинацията му, неговият мандат ще бъде до края на ноември 2028 година.
Източник: БНР, Euronews Bulgaria
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2 АГАТ а Кристи
06:38 02.07.2026
3 дедо Флашко
06:39 02.07.2026
4 Красимир Петров
06:55 02.07.2026
5 Емигрант
07:01 02.07.2026
6 Т.КОЛЕВ
07:23 02.07.2026
7 Закривайте
07:26 02.07.2026
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