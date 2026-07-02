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Депутатите решават за Пеевски и НЗОК

Депутатите решават за Пеевски и НЗОК

2 Юли, 2026 06:25, обновена 2 Юли, 2026 06:28 1 589 9

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Парламентът изслушва Иван Демерджиев за частните полети на лидера на ДПС и гласува за нов подуправител на Здравната каса

Депутатите решават за Пеевски и НЗОК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание започва редовното си пленарно заседание с ключови политически и кадрови въпроси в дневния ред.

Акцент в сутрешната програма е изслушването на служебния вътрешен министър Иван Демерджиев, инициирано по предложение на „Прогресивна България“. Той ще представи наличната в МВР информация относно пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски с частни самолети, произхода на средствата за тях и самоличността на останалите пътници. Изслушването е провокирано от публичните изявления на Демерджиев, че разходите за охрана и полети на публичните фигури трябва да бъдат прозрачни. В отговор ДПС обвини силовото ведомство в политически натиск и опит за сплашване и вече сезира прокуратурата за незаконно подслушване на своя лидер.

Втората важна точка за деня е кадровият избор в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Настоящият управител Петко Стефановски и подуправителят Момчил Мавров подадоха оставки, които депутатите трябва да гласуват официално. Единственият кандидат за новия пост е бившият служебен здравен министър д-р Асен Меджидиев, номиниран от управляващата формация „Прогресивна България“. Процедурата беше задействана по спешност, а Меджидиев вече получи зелена светлина от парламентарната Комисия по здравеопазване. Ако пленарната зала подкрепи номинацията му, неговият мандат ще бъде до края на ноември 2028 година.

Източник: БНР, Euronews Bulgaria


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АГАТ а Кристи

    7 4 Отговор
    Точат ножа. Коледа наближава. Очакват се всенародни празненства по повод "приземяването" на льотчика, а трапезите трябва да са пълни поне със "зрелища", защото хляба вече ще е кът

    06:38 02.07.2026

  • 3 дедо Флашко

    7 3 Отговор
    ...информация относно пътуванияТА на лидера на ДПС- Делян Пеевски с частни самолети, въртолети ,ракети,комети и произхода на средствата за тях, и самоличността на останалите пътници.

    06:39 02.07.2026

  • 4 Красимир Петров

    3 2 Отговор
    С,е.ч за Пеевски и Борисов

    06:55 02.07.2026

  • 5 Емигрант

    4 3 Отговор
    Защо тези депутати не гласуват сваляне на имунитета на Пеевски и разследване по списъкът "Магнитски" като се изиска съдействие по този случай от САЩ и Великобритания ? Така и да установят нередности в тези пътувания какво ще му сторят с имунитет ? Как за други дребни престъпления се снемаха имунитети на депутати, а този заедно с други български политици са определени като престъпни елементи от две велики държави с достойнство в света се пазят от имунитета ? Полетите до друга държава ли са по-важни от списъкът "Магнитски" който е за корупция и целият свят знае, че в този списък са международни корупционери ? Пак ми се струва политическо протакане и имитация на задействани обещания !

    07:01 02.07.2026

  • 6 Т.КОЛЕВ

    1 1 Отговор
    ТИЯ КРАДЦИ ИЗЕДНИЦИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КАК ТАКА СА ОЩЕ В ПАРЛАМЕНТА НА ГОЛЕМИ ДАНАКОЗАПЛАТИ !?

    07:23 02.07.2026

  • 7 Закривайте

    2 0 Отговор
    Свинарника

    07:26 02.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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