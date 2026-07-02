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Йордан Иванов, ДБ: Получихме бюджет, който е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество

Йордан Иванов, ДБ: Получихме бюджет, който е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество

2 Юли, 2026 09:04 839 39

  • йордан иванов-
  • демократична българия-
  • бюджет-
  • рейтинг-
  • демонстрация

Имаме бюджет на отказ от реформи, коментира депутатът от "Демократична България"

Йордан Иванов, ДБ: Получихме бюджет, който е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Имаме бюджет на отказ от реформи. Това заяви в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Йордан Иванов - депутат от ПГ “Демократична България”.

"Тази лъжа спрямо българските граждани, защото бюджетът е една лъжа спрямо българските избиратели, не е оправдана. Искам да припомня, че данъчният бунт, който измете предната власт, стори това заради бюджета. И хората искаха промяна. В крайна сметка това, което получихме, е по-лош бюджет от този на Теменужка Петкова и Росен Желязков. Получихме бюджет, който е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество. И това, което трябва да знаят българските граждани, когато им обясняват, че няма нов данък, е първо, че тогава, когато бюджетният дефицит е 5,7%, защото някой не иска просто да спре да харчи пари, които няма, а ще взима заеми, тогава, когато се предлагат повишения на възнагражденията в публичния сектор, далеч над инфлацията в държавата, всичко това е рецепта за лоша инфлация. И когато управляващите ни казват, че няма нов данък, ние твърдим, че има нов данък – инфлация. Защото ако един български гражданин има 10 000 евро спестявания, 500 евро от тях ще изчезнат. Тоест имаме бюджет на отказ от реформи. Нищо не искат да пипнат, нищо не искат да помръднат управляващите."

Заявка за реформи няма, подчерта Иванов.

"Като оправдание звучи добре, но това е просто оправдание, защото ако някой иска да реализира големите реформи в държавата, ако някой иска да съгради малка, компактна електронна администрация, която да бъде в подкрепа на българския бизнес, която да бъде в подкрепа на чуждестранните инвеститори, за да може да имаме конкурентоспособна икономика, той може да даде тази заявка сега. Такава заявка няма."

Според депутата поетапно следва да се направи план за освобождаване на пенсионерите от публичния сектор.

"Аз ще ви кажа какво съм направил. Аз съм вносител във всички предни Народни събрания на законопроекта за съкращаване на администрацията с 20%. Ние сме тези, които казваме, че поетапно следва да се направи план за освобождаване на пенсионерите от публичния сектор. 76 000 пенсионери има. Аз не казвам, че всички трябва да бъдат съкратени. Но това, което казваме, е, че следва да се отвори пазарът, следва публичният сектор да се отвори към млади хора, а тези, които са важни, да останат в системата. Практически управляващите дават отказ на това. Ние имаме внесен законопроект с десни политики, които оптимизират харчовете. И знаете ли, когато говорим за оптимизация на харчове, тъй като от една страна е огромното повишение на издръжката на администрацията. В бюджета е заложено. Издръжката на администрацията расте с 35%."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Драгалевска костенурка

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    От кое село се домъкна и този гражданин демократ?

    09:09 02.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 15 Отговор
    Угодничат на Бойко Борисов и Шиши а за народа секира.

    09:09 02.07.2026

  • 3 дрън дрън

    12 16 Отговор
    големите бюджетари! Видяхме колко можете, баста!

    09:11 02.07.2026

  • 4 Град Козелду

    10 18 Отговор
    Истината е, че Мунчовците от ПБ ще докарат Виденова зима и масиви протести, които ще ги изринат от власт до януари-февруари следващата година

    09:13 02.07.2026

  • 5 евалата чалгопитеци

    16 8 Отговор
    Как е новото нормално? Затова ли скачахте миналата година по площадите? Бюджета на Радев по-добър ли е от бюджета на Желязков? Или пак ви употребиха електорално?

    09:17 02.07.2026

  • 6 смях в залата

    8 15 Отговор
    Зеления чорап си играе своята игра. Започна с реверанс към Путин като блокира санкции срещу Гундяев а след това реверанс и към собственика на рафинерията. Той реформи няма да направи а ще ни закопае още като с БОТАШ

    09:18 02.07.2026

  • 7 Боташа или ботуша на терора

    13 13 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на някакви анонимни боклуци от НПО сектата Педрохан!

    Коментиран от #8, #12

    09:20 02.07.2026

  • 8 аааа

    6 12 Отговор

    До коментар #7 от "Боташа или ботуша на терора":

    Тепърва има да рониш крокодилски сълзи. Поне на сълзите чичо Румен няма да слага данък. За сега.

    Коментиран от #17

    09:22 02.07.2026

  • 9 Този

    15 7 Отговор
    Ей, Йордане, я се скрий заедно със съпартиеца ти Мартин Димитров, гледайте си паничката, че както сте я напълнили нямате нито акъл, нито морал да критикувате другите. Няма кой да ви слуша глупостите.

    09:22 02.07.2026

  • 10 Бюджет

    15 4 Отговор
    Щеше ли да има такъв бюджет, ако нямаше еврото. Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
    - Bosch закрива инженерния си център в София и съкращава 670 позиции
    -Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
    -ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
    -Кроношпан България“  за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
    -Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
    --Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
    -Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени,
    --Теклас» Мездра затвори.
    --Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира?  Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
    -- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
    --Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
    --Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.

    Коментиран от #11, #18

    09:27 02.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ахааа

    11 12 Отговор

    До коментар #7 от "Боташа или ботуша на терора":

    Този, който наричаш Боташа, вчера спети на България иск от 3 милиарда евро, след като се разбраха със собствениците на Лукойл! !!!

    Коментиран от #16

    09:28 02.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баста

    19 2 Отговор
    От вас получихме Петрохан, баба Алино, прайд, инфлация и национално унижение!
    Стига толкова, прибирайте се в канализацията!👎👎👎👎👎

    09:28 02.07.2026

  • 15 хехе

    16 0 Отговор
    Странна работа когато бяха в сглобката бяха мнозинство и имаха възможност да направят всякакви реформи, но единственото което направиха беше под мъдрото ръководство на другаря Бойкикев да съчинят домовата книга която сглобката прие единодушно.

    09:30 02.07.2026

  • 16 Даа

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ахааа":

    Дааа, Спецов ( топлата връзка между Асен Василев и Пеевски) дефакто беше във война със собствените... 3 милиарда евро, компенсират евентуални загуби от Боташ, за години наред!!!

    Коментиран от #19

    09:30 02.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 и аз се чудя

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бюджет":

    Всички се махат, защото българската работна ръка вече не е евтина. Сега се чудя да рева ли, или да се радвам? Моля помогнете.

    09:32 02.07.2026

  • 19 Евроатлантик

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "Даа":

    Чрез диалог и далновидност се постига много повече! Абсолютно правилно решение на правителството, което наследи огромни проблеми след управление на двете крила на сглобката- ГЕРБ, ДПС и ПП, ДБ !!!

    09:33 02.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Обичам нежни жълтосиньозелени паветници

    7 3 Отговор

    До коментар #21 от "защо така грубо?":

    Не, от Хановер чатя.

    Коментиран от #26

    09:35 02.07.2026

  • 25 Анонимен

    5 9 Отговор
    Е сега шарлатаните видяха че тези регреси радеви не стават за работа а само си пълнят личните банкови сметки Нали бяхте заедно с Радев сега какво искате потъпкахте европейското развитие на държавата ни сега какво и накъде шарлатаните

    09:37 02.07.2026

  • 26 хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Обичам нежни жълтосиньозелени паветници":

    Хановер новото има на Улан Батор ли е?

    09:42 02.07.2026

  • 27 Иска Радикална Реорганизация !

    6 0 Отговор
    И фНачин На мислене !

    Никой няма да доде !

    Да ти Разчиства !

    Нас !

    --

    ра !

    --

    ния !

    Двор!

    09:45 02.07.2026

  • 28 непротестиращ

    7 1 Отговор
    Не си мислете, че ПРОГРЕСИСТИТЕ ще направят нещо по-различно! Щипнаха пенсионерите, щипнаха данъците и някои осигуровки, но реални реформи няма! Администрацията си стои, с огромен брой пенсионери на пенсия и заплата! Борба с олигархията няма, въпреки юмрука Радев! Ако така продължава, скоро ГЪЛЪБАРНИКА ще се разтури, перо по перо!

    09:55 02.07.2026

  • 29 За пореден път се обзалагам във форума,

    5 1 Отговор
    че ППДБ само ще лаят по медиите и нищо няма да предприемат!

    Шарлатаните на Радев играят с Радев и само имитират опозиция!

    09:56 02.07.2026

  • 30 Анонимен

    6 1 Отговор
    Защо няма протестиращи сега срещу този явно разрушителен бюджет Къде сте протестиращите защо мълчите Не виждате ли огромната инфлация огромните лъжи огромните прибираници на червените другари

    09:57 02.07.2026

  • 31 Румен Първанов

    2 3 Отговор
    Като спечелите другите избори Асен ще направи бюджет какъвто искате !

    Коментиран от #36

    10:01 02.07.2026

  • 32 Аква

    1 3 Отговор
    Спечелете изборите с 90% , върнете Иванчо Костов за премиер и ни управлявайте! Аз всеки ден ви паля свещи, няма умиране - още мърдате!

    10:06 02.07.2026

  • 33 Сал един Манол Глишев остана

    2 3 Отговор
    да умива очите на цялата " опозиция " срещу Радев!

    И естествено цялата " опозиция " от ГЕРБ, СДС, ДПС, ППДБ, Синя България и незнамкои си още псевдоевроатлантици се парвят, че не го забелязват!

    Радев НЕ СПЕЧЕЛИ изборите!
    Всички тези просто му СДАДОХА властта!

    А истинският парадокс е, че единствената даваща признаци на живот и мърдаща опозиция на Радев, е проруската опозиция в лицето на Нинова и Костадинов. Те смятат , че Радев не е достатъчно проруски?! Не защитава достатъчно Русия.

    До там сме я докарали!

    Коментиран от #38

    10:07 02.07.2026

  • 34 Положението в Татковината е такова,

    2 3 Отговор
    че Радев ще спечели президентските избори, дори и магаре да издигне!

    Повторение на положението на Боци преди 10- на години с Цецка Цачева!
    Тогава Боци направи всичко възможно Радев да спечели и така откри пътя му до днес!
    Боци дори си призна тогава, че нямало лошо, тъкмо ГЕРБ нямало ДА ПРЕЯДАТ С ВЛАСТ!

    НЕВОЛНО СЕ ЗАМИСЛЯМ, дали пък сега двамата не са се разбрали Радев да му върне жеста?!

    Коментиран от #37

    10:12 02.07.2026

  • 35 да питам

    3 1 Отговор
    Къде са протестиращите днес? Или никой вече не им плаща?

    10:24 02.07.2026

  • 36 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Румен Първанов":

    че кога паветната ли.б€р@.стия е печелела избори...тея ако не си платат за тех ше гласува само офисниа планктон

    10:34 02.07.2026

  • 37 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Положението в Татковината е такова,":

    положението в Татковината след тато е катастрофално само и единствено зарад п0д0лгите на запада

    10:38 02.07.2026

  • 38 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Сал един Манол Глишев остана":

    супер , значи вече е време отново да посрещаме братушките нали?а?

    Коментиран от #39

    10:41 02.07.2026

  • 39 А братушките ти

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "миме":

    как ще дойдт до тук- на тротинетки, мотопедки, велосипедки и магарета ли?

    10:44 02.07.2026

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