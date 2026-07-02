Йордан Иванов, ДБ: Получихме бюджет, който е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество

Имаме бюджет на отказ от реформи. Това заяви в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Йордан Иванов - депутат от ПГ “Демократична България”.
"Тази лъжа спрямо българските граждани, защото бюджетът е една лъжа спрямо българските избиратели, не е оправдана. Искам да припомня, че данъчният бунт, който измете предната власт, стори това заради бюджета. И хората искаха промяна. В крайна сметка това, което получихме, е по-лош бюджет от този на Теменужка Петкова и Росен Желязков. Получихме бюджет, който е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество. И това, което трябва да знаят българските граждани, когато им обясняват, че няма нов данък, е първо, че тогава, когато бюджетният дефицит е 5,7%, защото някой не иска просто да спре да харчи пари, които няма, а ще взима заеми, тогава, когато се предлагат повишения на възнагражденията в публичния сектор, далеч над инфлацията в държавата, всичко това е рецепта за лоша инфлация. И когато управляващите ни казват, че няма нов данък, ние твърдим, че има нов данък – инфлация. Защото ако един български гражданин има 10 000 евро спестявания, 500 евро от тях ще изчезнат. Тоест имаме бюджет на отказ от реформи. Нищо не искат да пипнат, нищо не искат да помръднат управляващите."
Заявка за реформи няма, подчерта Иванов.
"Като оправдание звучи добре, но това е просто оправдание, защото ако някой иска да реализира големите реформи в държавата, ако някой иска да съгради малка, компактна електронна администрация, която да бъде в подкрепа на българския бизнес, която да бъде в подкрепа на чуждестранните инвеститори, за да може да имаме конкурентоспособна икономика, той може да даде тази заявка сега. Такава заявка няма."
Според депутата поетапно следва да се направи план за освобождаване на пенсионерите от публичния сектор.
"Аз ще ви кажа какво съм направил. Аз съм вносител във всички предни Народни събрания на законопроекта за съкращаване на администрацията с 20%. Ние сме тези, които казваме, че поетапно следва да се направи план за освобождаване на пенсионерите от публичния сектор. 76 000 пенсионери има. Аз не казвам, че всички трябва да бъдат съкратени. Но това, което казваме, е, че следва да се отвори пазарът, следва публичният сектор да се отвори към млади хора, а тези, които са важни, да останат в системата. Практически управляващите дават отказ на това. Ние имаме внесен законопроект с десни политики, които оптимизират харчовете. И знаете ли, когато говорим за оптимизация на харчове, тъй като от една страна е огромното повишение на издръжката на администрацията. В бюджета е заложено. Издръжката на администрацията расте с 35%."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Драгалевска костенурка
09:09 02.07.2026
2 Последния Софиянец
09:09 02.07.2026
3 дрън дрън
09:11 02.07.2026
4 Град Козелду
09:13 02.07.2026
5 евалата чалгопитеци
09:17 02.07.2026
6 смях в залата
09:18 02.07.2026
7 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #8, #12
09:20 02.07.2026
8 аааа
До коментар #7 от "Боташа или ботуша на терора":Тепърва има да рониш крокодилски сълзи. Поне на сълзите чичо Румен няма да слага данък. За сега.
Коментиран от #17
09:22 02.07.2026
9 Този
09:22 02.07.2026
10 Бюджет
Като чуха за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като ПОПАРЕНИ. Примери много:
- Bosch закрива инженерния си център в София и съкращава 670 позиции
-Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика,
-ЯПОНСКИ завод за кабели в Карнобат се изтегли от нас.
-Кроношпан България“ за акомулатори във В. Търново е затворен поради уж екологични причини.
-Австрийска фирма от Кричим затвори без да плати на работниците за 5 месеца.
--Половината от работниците на Свилоцел" в Свищов,
-Кабелния завод (за електроника) във Враца 500 души са уволнени,
--Теклас» Мездра затвори.
--Пазарджишкият производител на "Елхим Искра" АД спря работа от 23 март 2026 година — неренрабилни са. Защо не се модернизира? Защото няма пари. Те се харчат за война или се крадат от мафиозната олигархия. А националната детска болница ще бъде кога ще бъде построена?
-- ИнФлАцИЯтА у нас е най- висока в ЕС 6,5-7 % за мес април 2026. В Хърватия 5%, средно в ЕС 3%
--Купуваме стари вагони от Германия,а вагонният завод в Дряново трета година не работи.
--Още български заводи затварят, докато ЕС предлага ускоряване на унищожаването на промишлеността с акт от 400 стр. започвайки 2029 г.
Коментиран от #11, #18
09:27 02.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ахааа
До коментар #7 от "Боташа или ботуша на терора":Този, който наричаш Боташа, вчера спети на България иск от 3 милиарда евро, след като се разбраха със собствениците на Лукойл! !!!
Коментиран от #16
09:28 02.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баста
Стига толкова, прибирайте се в канализацията!👎👎👎👎👎
09:28 02.07.2026
15 хехе
09:30 02.07.2026
16 Даа
До коментар #12 от "Ахааа":Дааа, Спецов ( топлата връзка между Асен Василев и Пеевски) дефакто беше във война със собствените... 3 милиарда евро, компенсират евентуални загуби от Боташ, за години наред!!!
Коментиран от #19
09:30 02.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 и аз се чудя
До коментар #10 от "Бюджет":Всички се махат, защото българската работна ръка вече не е евтина. Сега се чудя да рева ли, или да се радвам? Моля помогнете.
09:32 02.07.2026
19 Евроатлантик
До коментар #16 от "Даа":Чрез диалог и далновидност се постига много повече! Абсолютно правилно решение на правителството, което наследи огромни проблеми след управление на двете крила на сглобката- ГЕРБ, ДПС и ПП, ДБ !!!
09:33 02.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Обичам нежни жълтосиньозелени паветници
До коментар #21 от "защо така грубо?":Не, от Хановер чатя.
Коментиран от #26
09:35 02.07.2026
25 Анонимен
09:37 02.07.2026
26 хахахаха
До коментар #24 от "Обичам нежни жълтосиньозелени паветници":Хановер новото има на Улан Батор ли е?
09:42 02.07.2026
27 Иска Радикална Реорганизация !
Никой няма да доде !
Да ти Разчиства !
Нас !
--
ра !
--
ния !
Двор!
09:45 02.07.2026
28 непротестиращ
09:55 02.07.2026
29 За пореден път се обзалагам във форума,
Шарлатаните на Радев играят с Радев и само имитират опозиция!
09:56 02.07.2026
30 Анонимен
09:57 02.07.2026
31 Румен Първанов
Коментиран от #36
10:01 02.07.2026
32 Аква
10:06 02.07.2026
33 Сал един Манол Глишев остана
И естествено цялата " опозиция " от ГЕРБ, СДС, ДПС, ППДБ, Синя България и незнамкои си още псевдоевроатлантици се парвят, че не го забелязват!
Радев НЕ СПЕЧЕЛИ изборите!
Всички тези просто му СДАДОХА властта!
А истинският парадокс е, че единствената даваща признаци на живот и мърдаща опозиция на Радев, е проруската опозиция в лицето на Нинова и Костадинов. Те смятат , че Радев не е достатъчно проруски?! Не защитава достатъчно Русия.
До там сме я докарали!
Коментиран от #38
10:07 02.07.2026
34 Положението в Татковината е такова,
Повторение на положението на Боци преди 10- на години с Цецка Цачева!
Тогава Боци направи всичко възможно Радев да спечели и така откри пътя му до днес!
Боци дори си призна тогава, че нямало лошо, тъкмо ГЕРБ нямало ДА ПРЕЯДАТ С ВЛАСТ!
НЕВОЛНО СЕ ЗАМИСЛЯМ, дали пък сега двамата не са се разбрали Радев да му върне жеста?!
Коментиран от #37
10:12 02.07.2026
35 да питам
10:24 02.07.2026
36 миме
До коментар #31 от "Румен Първанов":че кога паветната ли.б€р@.стия е печелела избори...тея ако не си платат за тех ше гласува само офисниа планктон
10:34 02.07.2026
37 миме
До коментар #34 от "Положението в Татковината е такова,":положението в Татковината след тато е катастрофално само и единствено зарад п0д0лгите на запада
10:38 02.07.2026
38 миме
До коментар #33 от "Сал един Манол Глишев остана":супер , значи вече е време отново да посрещаме братушките нали?а?
Коментиран от #39
10:41 02.07.2026
39 А братушките ти
До коментар #38 от "миме":как ще дойдт до тук- на тротинетки, мотопедки, велосипедки и магарета ли?
10:44 02.07.2026