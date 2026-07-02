Йордан Иванов, ДБ: Получихме бюджет, който е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество

Имаме бюджет на отказ от реформи. Това заяви в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Йордан Иванов - депутат от ПГ “Демократична България”.

"Тази лъжа спрямо българските граждани, защото бюджетът е една лъжа спрямо българските избиратели, не е оправдана. Искам да припомня, че данъчният бунт, който измете предната власт, стори това заради бюджета. И хората искаха промяна. В крайна сметка това, което получихме, е по-лош бюджет от този на Теменужка Петкова и Росен Желязков. Получихме бюджет, който е една отчайваща демонстрация на рейтингово угодничество. И това, което трябва да знаят българските граждани, когато им обясняват, че няма нов данък, е първо, че тогава, когато бюджетният дефицит е 5,7%, защото някой не иска просто да спре да харчи пари, които няма, а ще взима заеми, тогава, когато се предлагат повишения на възнагражденията в публичния сектор, далеч над инфлацията в държавата, всичко това е рецепта за лоша инфлация. И когато управляващите ни казват, че няма нов данък, ние твърдим, че има нов данък – инфлация. Защото ако един български гражданин има 10 000 евро спестявания, 500 евро от тях ще изчезнат. Тоест имаме бюджет на отказ от реформи. Нищо не искат да пипнат, нищо не искат да помръднат управляващите."

Заявка за реформи няма, подчерта Иванов.

"Като оправдание звучи добре, но това е просто оправдание, защото ако някой иска да реализира големите реформи в държавата, ако някой иска да съгради малка, компактна електронна администрация, която да бъде в подкрепа на българския бизнес, която да бъде в подкрепа на чуждестранните инвеститори, за да може да имаме конкурентоспособна икономика, той може да даде тази заявка сега. Такава заявка няма."

Според депутата поетапно следва да се направи план за освобождаване на пенсионерите от публичния сектор.

"Аз ще ви кажа какво съм направил. Аз съм вносител във всички предни Народни събрания на законопроекта за съкращаване на администрацията с 20%. Ние сме тези, които казваме, че поетапно следва да се направи план за освобождаване на пенсионерите от публичния сектор. 76 000 пенсионери има. Аз не казвам, че всички трябва да бъдат съкратени. Но това, което казваме, е, че следва да се отвори пазарът, следва публичният сектор да се отвори към млади хора, а тези, които са важни, да останат в системата. Практически управляващите дават отказ на това. Ние имаме внесен законопроект с десни политики, които оптимизират харчовете. И знаете ли, когато говорим за оптимизация на харчове, тъй като от една страна е огромното повишение на издръжката на администрацията. В бюджета е заложено. Издръжката на администрацията расте с 35%."