Вигенин: Цифровият суверенитет на Европа не трябва да води до нови зависимости

Как Европейската комисия ще гарантира, че стремежът към технологичен суверенитет няма да доведе до нови зависимости и допълнителен натиск върху енергийните системи и водните ресурси? Този въпрос постави българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на дебат в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен представи Пакета за технологичен суверенитет, който има за цел да намали зависимостта на ЕС от чуждестранни цифрови технологии, облачни услуги и критична цифрова инфраструктура.

„Приветстваме пакета на Комисията за технологичен суверенитет. Очевидно трябва да намалим опасната си зависимост от чуждестранна цифрова инфраструктура, облачни услуги и платформи. В същото време имаме възможност да се поучим от грешките на нашите партньори и конкуренти, защото Съединените щати не са толкова блестящ пример, колкото някои се опитаха да ги представят“, коментира Вигенин. Той обърна внимание, че хаотичното развитие на инфраструктурата за изкуствен интелект в САЩ вече поражда сериозни противоречия на местно и щатско равнище и предупреди, че Европа трябва да избегне подобен модел.

„Очакваното разширяване на инфраструктурата за изкуствен интелект, производството на полупроводници и центровете за данни ще увеличи значително търсенето на енергия, вода и капацитет на електропреносната мрежа. В същото време вече сме изправени пред нарастващ натиск, свързан с климата и ограниченията на ресурсите“, подчерта българският евродепутат.

Вигенин отправи конкретен въпрос към Европейската комисия: Какви конкретни предпазни мерки и стимули се обмислят, за да се гарантира, че цифровата инфраструктура на Европа е едновременно суверенна и устойчива?“

В отговора си изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен увери, че устойчивото изграждане на европейския технологичен капацитет е сред основните приоритети на Комисията. Тя съобщи, че ЕС планира през следващите години да утрои капацитета на европейските центрове за данни, като ще подкрепя изграждането само на най-енергийно ефективните съоръжения, използващи чиста енергия и щадящи природните ресурси. По думите ѝ всяка държава членка ще трябва да определи специални зони за ускорено изграждане на центрове за данни, а Комисията вече работи и по общоевропейски критерии за енергийна ефективност и прозрачност при тяхното функциониране.

Вигенин обобщи, че Европа има нужда от технологичен суверенитет, но той трябва да бъде изграден така, че да укрепва едновременно цифровата независимост, енергийната сигурност и устойчивото управление на ресурсите.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/