Депутатите избраха д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Бившият служебен здравен министър д-р Асен Меджидиев заема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 30 ноември 2028 г. Той беше предложен за поста от "Прогресивна България" на 16 юни тази година, предават от БТА. Кандидатурата му беше одобрена на правителствено заседание със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се". Парламентът освободи досегашното ръководство на касата - управителя Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров.
Предложението е подкрепено от "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС, против бяха от ДПС, "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и "Възраждане".
Изборът предизвика остър политически сблъсък. От „Демократична България“ поискаха процедурата да бъде отложена заради съмнения, че в ДАНС има доклади за корупционни практики в здравеопазването, в които фигурира името на Меджидиев. „Възможно ли е господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на „Медицински надзор“ да увеличава лимитите в едни конкретни частни болници, за да могат да се източват повече пари от НЗОК“, заяви Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна.
От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС за предполагаем теч на класифицирана информация.
От „Продължаваме Промяната“ призоваха управляващите да се съсредоточат върху реалните проблеми в системата. „Очакваме решения за заплатите в здравната система, за специализантите, повишаване на възможностите за използване на доболничната помощ вместо клиничните пътеки, през които изтичат парите на здравната каса. Всичко това е отговорност на управляващите“, заяви Николай Денков.
От „Възраждане“ също разкритикуваха управлението на сектора. „Няма как управителят да е добър, защото е от ПП, а подуправителят да е лош, защото е от ГЕРБ. И двамата са лош избор“, каза Цончо Ганев.
Предложението на опозицията изборът да бъде отложен беше отхвърлено. В защита на кандидатурата Петър Витанов заяви: „Това, което е завладяна държава, трябва да бъде спряно. Отказваме да продължавате това, което е било преди, и да хвърляте кал върху човек, за когото няма съмнение относно неговите морални и професионални качества. ДАНС би потвърдил обвиненията, ако бяха реални.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Този Плъх !
Щял Да Оправи !
Здравната Каса !
Коментиран от #2
11:28 02.07.2026
2 Гълъб Донев !
До коментар #1 от "И Този Плъх !":Същи !
11:29 02.07.2026
3 Кривчо
Коментиран от #11, #12
11:30 02.07.2026
4 ЕДНИ И СЪЩИ
Коментиран от #8, #9
11:31 02.07.2026
5 честен ционист
11:32 02.07.2026
6 честен ционист
11:33 02.07.2026
7 разлики и прилики
Сега нещата се развиват прогресивно още в първите два месеца за своите привърженици.
11:33 02.07.2026
8 Кривчо
До коментар #4 от "ЕДНИ И СЪЩИ":Всяка партия си назначава номенклатура! Няма значение колко им е капацитета важно е да се подчиняват на Вожда!
Коментиран от #13, #14
11:33 02.07.2026
9 Точно така!
До коментар #4 от "ЕДНИ И СЪЩИ":И на мен ми омръзна едни и същи "незаменими" да се въртят в новините и да продължаваме да тъпчем на едно и също място!
11:34 02.07.2026
10 Проблема с Касата !
Къде Са Лекарите !
Без Лекари !
Здравеопазване не се Прави !
Но Не тези Които МЗ И КАСАТА !
Ни Предлагат !
Последните Да осигурят Истински Лекари !
А Не Разни Лаик - Знахари !
Които не познават Човешкия организъм !
И Начина на неговото функциониране !
11:35 02.07.2026
11 НЕ Е ЛУД КОЙТО ЯДЕ ДВА ЗЕЛНИКА
До коментар #3 от "Кривчо":ТЕ ЗАТОВА ГО НАПРАВИХА С ОСИГУРОВКИ , ЕДИН ПИЕ ПЪК ВСИЧКИ ПЛАЩАМЕ.АКО ИМАШ СОБСТВЕНА ПАРТИДА , ТОВА Е КАТО БАНКОВАТА ТИ СМЕТКА , ТОГАВА СИ ЗАИНТЕРЕСОВАН ДА СЛЕДИШ.А СЕГА Е ОБЩА КАЦА И НИКОЙ НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА ДОКАТО НЕ СЕ ПОКАЖЕ ДЪНОТО.И ЧАСТНИЦИТЕ ПИСВАТ ,ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВДИГА ВНОСКАТА
11:37 02.07.2026
12 Има и по-лошо -
До коментар #3 от "Кривчо":ако направят три уж конкурентни здравни каси с трикратно увеличен административен персонал и здравеопазването уж няма да поскъпва заради конкуренцията, както не поскъпват стоките при трите доминиращи търговски вериги или при трите енергийни доставчици на ел.ток.
Коментиран от #15
11:39 02.07.2026
13 хмм
До коментар #8 от "Кривчо":Като не им достига капацитет, да им зачислят по един служебен компютър и да се допитват до изкуствения интелект. Кой знае, може след упражнението да си повишат капацитета...😏
Коментиран от #16
11:39 02.07.2026
14 ВСЯКА РАБОТА СИ ИСКА МАЙСТОРА
До коментар #8 от "Кривчо":НЕ СТАВА С ГОЛ ЕНТУСИАЗЪМ И ЖЕЛАНИЕ
11:39 02.07.2026
15 честен ционист
До коментар #12 от "Има и по-лошо -":Следващите здравни каси ще са американски и там ще коли и беси ИИ.
Коментиран от #19, #20
11:42 02.07.2026
16 А Кой Ще Тури ?
До коментар #13 от "хмм":Акъл !
В Компютъра ?
Коментиран от #25
11:44 02.07.2026
17 Ужас
и да прави "обмен" на израелски лекари
да идвали в България за да помагат в инвитрото
на българските семейства?!!
Алооо, бърникането из гените на чужда нация е обект на
опасност от 1-ва степен за националната сигурност
и за съществуването на Българската нация!
Какви чужди лекари ще пуска този да бърникат из българския ген?!
Нашите лекари да не би да са незнаещи и неможещи?
Хора братя българи лекари - не допускайте израелски лекари
да влизат из българските болници и да докосват българите!
Че бакдън от такава "помощ" след нахалството им
да ни управлявали водата, ай сик..
Коментиран от #21, #27
11:44 02.07.2026
18 клин - клин избива
Така се бори вашата завладяна корупция - чрез наша по-прогресивна корупция.
11:44 02.07.2026
19 ИИ по-долече От !
До коментар #15 от "честен ционист":МКБ !
Няма как Да отиде !
Така че !
Пак си оставаш !
С Пръст !
Отзад !
11:46 02.07.2026
20 хАмериканското
До коментар #15 от "честен ционист":здравеопазване разчита на личното здравно осигуряване, когато можете да си платите премиите "здравно каско".
Коментиран от #22
11:48 02.07.2026
21 Се са незнаещи и неможещи !
До коментар #17 от "Ужас":Е Сигурно !
След като Не познават Диагностиката !
Която Цял Свят Практикува !
11:48 02.07.2026
22 Тук Е България !
До коментар #20 от "хАмериканското":И В Кнституцията !
Пише Друго !
Върви !
И Чети !
Като Толкова Много !
Знаеш !
11:51 02.07.2026
23 Веска Меджидиева
11:53 02.07.2026
24 Жеро
, за една година, същото, както беше при бай Тошо! Разходите с 50% надолу!
Кой топли Топлофикацията в София с милиард и 200 милиона в евро на червено? Топли само м@дете на София!
11:57 02.07.2026
25 ХА ХА
До коментар #16 от "А Кой Ще Тури ?":Той е само средство за достъп до АКЪЛА!
12:04 02.07.2026
26 Геро
схемата е проста, ясна, работеща! Отвръзи,
връзи,покрай та носи!
До ноември, пак и отново!
Бог да прости, народа български!
Има напредък, 200 дни и после... шута!
12:04 02.07.2026
27 Интересно
До коментар #17 от "Ужас":Ако искат обмяна на опит, може да пращат нашите лекари там на специализация.
Не е нужно да дават достъп до нашата система.
12:07 02.07.2026
28 Цеко
човека,народе, днес ли разбрахте, че освен осигуровки, не плащат и здравно осигуряване!!! Само лапане!
12:10 02.07.2026
29 ГЕРБ-СДС
В НЗОК !
Към Която Се Прилепиха И !
Тези !
От Прогресивна България !
12:12 02.07.2026
30 Сега !
На МУК !
12:13 02.07.2026