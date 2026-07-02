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Депутатите избраха д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Депутатите избраха д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

2 Юли, 2026 11:25 683 30

  • асен меджидиев-
  • подуправител-
  • здравна каса

Мандатът му изтича на 30 ноември 2028 г.

Депутатите избраха д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият служебен здравен министър д-р Асен Меджидиев заема поста подуправител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 30 ноември 2028 г. Той беше предложен за поста от "Прогресивна България" на 16 юни тази година, предават от БТА. Кандидатурата му беше одобрена на правителствено заседание със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се". Парламентът освободи досегашното ръководство на касата - управителя Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров.
Предложението е подкрепено от "Прогресивна България" и ГЕРБ-СДС, против бяха от ДПС, "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и "Възраждане".

Изборът предизвика остър политически сблъсък. От „Демократична България“ поискаха процедурата да бъде отложена заради съмнения, че в ДАНС има доклади за корупционни практики в здравеопазването, в които фигурира името на Меджидиев. „Възможно ли е господин Мавров и господин Меджидиев да са оказвали натиск на шефа на „Медицински надзор“ да увеличава лимитите в едни конкретни частни болници, за да могат да се източват повече пари от НЗОК“, заяви Ивайло Мирчев от парламентарната трибуна.
От ДПС обявиха, че ще сезират прокуратурата и ДАНС за предполагаем теч на класифицирана информация.

От „Продължаваме Промяната“ призоваха управляващите да се съсредоточат върху реалните проблеми в системата. „Очакваме решения за заплатите в здравната система, за специализантите, повишаване на възможностите за използване на доболничната помощ вместо клиничните пътеки, през които изтичат парите на здравната каса. Всичко това е отговорност на управляващите“, заяви Николай Денков.

От „Възраждане“ също разкритикуваха управлението на сектора. „Няма как управителят да е добър, защото е от ПП, а подуправителят да е лош, защото е от ГЕРБ. И двамата са лош избор“, каза Цончо Ганев.
Предложението на опозицията изборът да бъде отложен беше отхвърлено. В защита на кандидатурата Петър Витанов заяви: „Това, което е завладяна държава, трябва да бъде спряно. Отказваме да продължавате това, което е било преди, и да хвърляте кал върху човек, за когото няма съмнение относно неговите морални и професионални качества. ДАНС би потвърдил обвиненията, ако бяха реални.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Този Плъх !

    12 0 Отговор
    Който Не Можа да Оправи Здравеопазването !

    Щял Да Оправи !

    Здравната Каса !

    Коментиран от #2

    11:28 02.07.2026

  • 2 Гълъб Донев !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "И Този Плъх !":

    Същи !

    11:29 02.07.2026

  • 3 Кривчо

    12 0 Отговор
    Тази здравна каса е каца без дъно откакто е създадена! Не бива бивши да се назначават отново щото и по тяхно време са гребали с пълни шепи! На глава от населението ние май най много даваме за тази каса и пак сме най болни. Насита няма! И е време и лекари да влязат в затвора а за телкаджиите лекари да не говорим. Всички плащаме за безобразията им!

    Коментиран от #11, #12

    11:30 02.07.2026

  • 4 ЕДНИ И СЪЩИ

    13 0 Отговор
    ДО ВТРЪСВАНЕ.ХОРА БЕЗ КАПАЦИТЕТ .САМО ГИ ВЪРТЯТ И НАЗНАЧАВАТ.И ВИНАГИ ГОТОВИ НА ПОВИКВАНЕ.

    Коментиран от #8, #9

    11:31 02.07.2026

  • 5 честен ционист

    6 5 Отговор
    Касата заминава за ЮАР

    11:32 02.07.2026

  • 6 честен ционист

    5 6 Отговор
    Този има като моите очила. Раздаваха ги на един банкет в Посолството USD 500 рамката от Титан.

    11:33 02.07.2026

  • 7 разлики и прилики

    4 0 Отговор
    А упрекват герберите, че за десетилетното управление са назначавали предимно техни привърженици.
    Сега нещата се развиват прогресивно още в първите два месеца за своите привърженици.

    11:33 02.07.2026

  • 8 Кривчо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЕДНИ И СЪЩИ":

    Всяка партия си назначава номенклатура! Няма значение колко им е капацитета важно е да се подчиняват на Вожда!

    Коментиран от #13, #14

    11:33 02.07.2026

  • 9 Точно така!

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЕДНИ И СЪЩИ":

    И на мен ми омръзна едни и същи "незаменими" да се въртят в новините и да продължаваме да тъпчем на едно и също място!

    11:34 02.07.2026

  • 10 Проблема с Касата !

    5 0 Отговор
    Произтича от Лекарите !

    Къде Са Лекарите !

    Без Лекари !

    Здравеопазване не се Прави !

    Но Не тези Които МЗ И КАСАТА !

    Ни Предлагат !

    Последните Да осигурят Истински Лекари !

    А Не Разни Лаик - Знахари !

    Които не познават Човешкия организъм !

    И Начина на неговото функциониране !

    11:35 02.07.2026

  • 11 НЕ Е ЛУД КОЙТО ЯДЕ ДВА ЗЕЛНИКА

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кривчо":

    ТЕ ЗАТОВА ГО НАПРАВИХА С ОСИГУРОВКИ , ЕДИН ПИЕ ПЪК ВСИЧКИ ПЛАЩАМЕ.АКО ИМАШ СОБСТВЕНА ПАРТИДА , ТОВА Е КАТО БАНКОВАТА ТИ СМЕТКА , ТОГАВА СИ ЗАИНТЕРЕСОВАН ДА СЛЕДИШ.А СЕГА Е ОБЩА КАЦА И НИКОЙ НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА ДОКАТО НЕ СЕ ПОКАЖЕ ДЪНОТО.И ЧАСТНИЦИТЕ ПИСВАТ ,ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВДИГА ВНОСКАТА

    11:37 02.07.2026

  • 12 Има и по-лошо -

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кривчо":

    ако направят три уж конкурентни здравни каси с трикратно увеличен административен персонал и здравеопазването уж няма да поскъпва заради конкуренцията, както не поскъпват стоките при трите доминиращи търговски вериги или при трите енергийни доставчици на ел.ток.

    Коментиран от #15

    11:39 02.07.2026

  • 13 хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кривчо":

    Като не им достига капацитет, да им зачислят по един служебен компютър и да се допитват до изкуствения интелект. Кой знае, може след упражнението да си повишат капацитета...😏

    Коментиран от #16

    11:39 02.07.2026

  • 14 ВСЯКА РАБОТА СИ ИСКА МАЙСТОРА

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кривчо":

    НЕ СТАВА С ГОЛ ЕНТУСИАЗЪМ И ЖЕЛАНИЕ

    11:39 02.07.2026

  • 15 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Има и по-лошо -":

    Следващите здравни каси ще са американски и там ще коли и беси ИИ.

    Коментиран от #19, #20

    11:42 02.07.2026

  • 16 А Кой Ще Тури ?

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "хмм":

    Акъл !

    В Компютъра ?

    Коментиран от #25

    11:44 02.07.2026

  • 17 Ужас

    6 0 Отговор
    Този сключва някакви договори с израелски болници
    и да прави "обмен" на израелски лекари
    да идвали в България за да помагат в инвитрото
    на българските семейства?!!
    Алооо, бърникането из гените на чужда нация е обект на
    опасност от 1-ва степен за националната сигурност
    и за съществуването на Българската нация!
    Какви чужди лекари ще пуска този да бърникат из българския ген?!
    Нашите лекари да не би да са незнаещи и неможещи?
    Хора братя българи лекари - не допускайте израелски лекари
    да влизат из българските болници и да докосват българите!
    Че бакдън от такава "помощ" след нахалството им
    да ни управлявали водата, ай сик..

    Коментиран от #21, #27

    11:44 02.07.2026

  • 18 клин - клин избива

    5 0 Отговор
    ----в ДАНС има доклади за корупционни практики в здравеопазването, в които фигурира името на Меджидиев-----
    Така се бори вашата завладяна корупция - чрез наша по-прогресивна корупция.

    11:44 02.07.2026

  • 19 ИИ по-долече От !

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    МКБ !

    Няма как Да отиде !

    Така че !

    Пак си оставаш !

    С Пръст !

    Отзад !

    11:46 02.07.2026

  • 20 хАмериканското

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    здравеопазване разчита на личното здравно осигуряване, когато можете да си платите премиите "здравно каско".

    Коментиран от #22

    11:48 02.07.2026

  • 21 Се са незнаещи и неможещи !

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ужас":

    Е Сигурно !

    След като Не познават Диагностиката !

    Която Цял Свят Практикува !

    11:48 02.07.2026

  • 22 Тук Е България !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "хАмериканското":

    И В Кнституцията !

    Пише Друго !

    Върви !

    И Чети !

    Като Толкова Много !

    Знаеш !

    11:51 02.07.2026

  • 23 Веска Меджидиева

    3 0 Отговор
    със златното руно каква му се пада? Сестра?

    11:53 02.07.2026

  • 24 Жеро

    5 0 Отговор
    Върнете здравеопазването да е безплатно
    , за една година, същото, както беше при бай Тошо! Разходите с 50% надолу!
    Кой топли Топлофикацията в София с милиард и 200 милиона в евро на червено? Топли само м@дете на София!

    11:57 02.07.2026

  • 25 ХА ХА

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "А Кой Ще Тури ?":

    Той е само средство за достъп до АКЪЛА!

    12:04 02.07.2026

  • 26 Геро

    3 0 Отговор
    Веска Меджидиева в ЮАР, този назначен,
    схемата е проста, ясна, работеща! Отвръзи,
    връзи,покрай та носи!
    До ноември, пак и отново!
    Бог да прости, народа български!
    Има напредък, 200 дни и после... шута!

    12:04 02.07.2026

  • 27 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ужас":

    Ако искат обмяна на опит, може да пращат нашите лекари там на специализация.
    Не е нужно да дават достъп до нашата система.

    12:07 02.07.2026

  • 28 Цеко

    2 0 Отговор
    Държавните хрантутници, армия от 750 000
    човека,народе, днес ли разбрахте, че освен осигуровки, не плащат и здравно осигуряване!!! Само лапане!

    12:10 02.07.2026

  • 29 ГЕРБ-СДС

    3 0 Отговор
    Основната Корупционна Схема !

    В НЗОК !

    Към Която Се Прилепиха И !

    Тези !

    От Прогресивна България !

    12:12 02.07.2026

  • 30 Сега !

    1 1 Отговор
    Чакайте Здравеопазване !

    На МУК !

    12:13 02.07.2026

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