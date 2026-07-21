Стойчо Кацаров: Здравната каса трябва да купува онколекарствата така, както купува всички останали лекарства

Здравната каса трябва да купува онколекарствата така, както купува всички останали лекарства. Тогава никой няма нужда да прави търгове. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по bTV д-р Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването и представител на пациентските организации в Надзорния съвет на НЗОК.

Едни и същи лекарства са на драстично различни цени в различни болници. Разследване на bTV още преди 6 години показа тези сериозни разлики при поръчката на едни и същи лекарства. Досега обаче нищо не се е променило и към този момент управляващите предлагат законодателни промени, които да въведат регулация.

„Това да има централизирани търгове в Министерството на здравеопазването, а частните болници също да провеждат търгове са две неща, които са несъвместими. Или провеждаш търг в Министерството на здравеопазването, или всяка болница провежда търгове“, коментира в ефира на медията бившият здравен министър

По думите му предложението, което е внесено в Народното събрание, е всички болници, включително частните, да правят търгове за онколекарства. „Аз се придържам към позицията си още от 2010 година, когато беше въведена тази аномалия с онколекарствата, че не само частните болници, но и държавните и общинските не трябва да правят търгове за онколекарства, а те трябва да се реимбурсират от Здравната каса така, както тя реимбурсира всички други лекарства“.

„Да сте чули за търгове за инсулин, или за лекарства за хипертония, или за белодробни заболявания, за астма? Не сте чули. Здравната каса има процедура по договаряне на цени и на отстъпки с производителите. Тя не провежда търгове, а заплаща лекарствата и тази процедура, макар и с някои забележки, работи добре“, посочи той.

Според д-р Кацаров няма проблем тя да се приложи и при онколекарствата. „Тогава няма да се налага нито болниците, нито Министерството на здравеопазването да правят търгове. Това е най-доброто решение“.

Според здравния министър Катя Ивкова най-доброто решение е да се правят търгове на ниво Министерство на здравеопазването. По нейните думи по този начин може да се договори много по-добра цена.

„Всъщност опитът показва точно обратното. През септември миналата година беше проведено такова рамково договаряне в Министерството на здравеопазването и постигнатите цени са по-високи от цените, които дотогава плащаше Здравната каса за едни и същи лекарства. Това е една от причините за големите разлики в заплащането на отделните лекарства“, каза Стойчо Кацаров.

По думите му единственият начин този проблем да се реши добре е Здравната каса да ги купува така, както купува всички останали лекарства. „Тогава никой няма нужда да прави търгове“.

„Министерството на здравеопазването провежда конкурс за рамково договаряне. То не обещава закупуване на лекарства. Не ви обещава, че ще купи определено количество лекарства от вашата фирма, а иска от вас да посочите цена“, коментира той.

„След като, за разлика от обществената поръчка, нямате гарантиран пазар за определено количество, вие ще дадете висока цена. Това е причината. Тя е абсолютно закономерна“, обясни д-р Кацаров.

Но по думите му това, което прави Министерството на здравеопазването, е напълно ненужно, ако Здравната каса приложи механизма за онколекарствата, такъв, какъвто е за всички останали лекарства.

„Порочното е това, че един плаща, а друг купува. И той може да купува на каквато си иска цена. Европейският опит в реимбурсирането на лекарства е точно този, който и нашата Здравна каса прилага спрямо другите лекарства - без да се правят търгове“, коментира д-р Кацаров.

„Има процедура за формиране на цена. Има процедура за договаряне на отстъпки. Ние също ги имаме. Не са съвършени, но ги имаме и те работят. Това е добрият модел и той не налага никой да прави търгове“, допълни той.