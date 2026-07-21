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Стойчо Кацаров: Здравната каса трябва да купува онколекарствата така, както купува всички останали лекарства

Стойчо Кацаров: Здравната каса трябва да купува онколекарствата така, както купува всички останали лекарства

21 Юли, 2026 08:35 647 15

  • стойчо кацаров-
  • здравна каса-
  • лекарства-
  • онкоболни

Според здравния министър Катя Ивкова най-доброто решение е да се правят търгове на ниво Министерство на здравеопазването. По нейните думи по този начин може да се договори много по-добра цена

Стойчо Кацаров: Здравната каса трябва да купува онколекарствата така, както купува всички останали лекарства - 1
Снимка: bTV
bTV bTV Телевизия бТВ

Здравната каса трябва да купува онколекарствата така, както купува всички останали лекарства. Тогава никой няма нужда да прави търгове. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по bTV д-р Стойчо Кацаров, бивш министър на здравеопазването и представител на пациентските организации в Надзорния съвет на НЗОК.

Едни и същи лекарства са на драстично различни цени в различни болници. Разследване на bTV още преди 6 години показа тези сериозни разлики при поръчката на едни и същи лекарства. Досега обаче нищо не се е променило и към този момент управляващите предлагат законодателни промени, които да въведат регулация.

„Това да има централизирани търгове в Министерството на здравеопазването, а частните болници също да провеждат търгове са две неща, които са несъвместими. Или провеждаш търг в Министерството на здравеопазването, или всяка болница провежда търгове“, коментира в ефира на медията бившият здравен министър

По думите му предложението, което е внесено в Народното събрание, е всички болници, включително частните, да правят търгове за онколекарства. „Аз се придържам към позицията си още от 2010 година, когато беше въведена тази аномалия с онколекарствата, че не само частните болници, но и държавните и общинските не трябва да правят търгове за онколекарства, а те трябва да се реимбурсират от Здравната каса така, както тя реимбурсира всички други лекарства“.

„Да сте чули за търгове за инсулин, или за лекарства за хипертония, или за белодробни заболявания, за астма? Не сте чули. Здравната каса има процедура по договаряне на цени и на отстъпки с производителите. Тя не провежда търгове, а заплаща лекарствата и тази процедура, макар и с някои забележки, работи добре“, посочи той.

Според д-р Кацаров няма проблем тя да се приложи и при онколекарствата. „Тогава няма да се налага нито болниците, нито Министерството на здравеопазването да правят търгове. Това е най-доброто решение“.

Според здравния министър Катя Ивкова най-доброто решение е да се правят търгове на ниво Министерство на здравеопазването. По нейните думи по този начин може да се договори много по-добра цена.

„Всъщност опитът показва точно обратното. През септември миналата година беше проведено такова рамково договаряне в Министерството на здравеопазването и постигнатите цени са по-високи от цените, които дотогава плащаше Здравната каса за едни и същи лекарства. Това е една от причините за големите разлики в заплащането на отделните лекарства“, каза Стойчо Кацаров.

По думите му единственият начин този проблем да се реши добре е Здравната каса да ги купува така, както купува всички останали лекарства. „Тогава никой няма нужда да прави търгове“.

„Министерството на здравеопазването провежда конкурс за рамково договаряне. То не обещава закупуване на лекарства. Не ви обещава, че ще купи определено количество лекарства от вашата фирма, а иска от вас да посочите цена“, коментира той.

„След като, за разлика от обществената поръчка, нямате гарантиран пазар за определено количество, вие ще дадете висока цена. Това е причината. Тя е абсолютно закономерна“, обясни д-р Кацаров.
Но по думите му това, което прави Министерството на здравеопазването, е напълно ненужно, ако Здравната каса приложи механизма за онколекарствата, такъв, какъвто е за всички останали лекарства.

„Порочното е това, че един плаща, а друг купува. И той може да купува на каквато си иска цена. Европейският опит в реимбурсирането на лекарства е точно този, който и нашата Здравна каса прилага спрямо другите лекарства - без да се правят търгове“, коментира д-р Кацаров.

„Има процедура за формиране на цена. Има процедура за договаряне на отстъпки. Ние също ги имаме. Не са съвършени, но ги имаме и те работят. Това е добрият модел и той не налага никой да прави търгове“, допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    1 0 Отговор
    здравнАТА министърКА Катя Ивкова

    08:41 21.07.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ВСЯКА ГОЛЯМА МУТРА В БЪЛГАРИЯ ИМА И ПОНЕ ЕДНА ЧАСТНА БОЛНИЦА
    ......
    ЛЕКАРИТЕ 90% НЕ СА МАФИОТИ ... НО МАФИОТИ УПРАВЛЯВАТ БОЛНИЦИТЕ :)

    08:42 21.07.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК - ИМА ФИРМА ЗА МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТИ И ИЗДЕЛИЯ
    И В СЪЩОТО ВРЕМЕ Е В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЛАСТНАТА БОЛНИЦА КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНАТА :)
    .....
    ЗА ДЕЛЯН ДОБРЕВО - ИЛИ КАУНЧЕВО - МИ Е ДУМАТА :)

    08:45 21.07.2026

  • 4 мдаа

    5 1 Отговор
    Тоя е индивидът, въвел фашистките зелени сертификати. Чака го Трибунал.

    08:49 21.07.2026

  • 5 кастроли

    2 1 Отговор
    Стойчо,сложи си вратовръзка,бе човеко!

    Коментиран от #7

    08:49 21.07.2026

  • 6 Какво значи трябва?

    4 0 Отговор
    Трябва да ви турим един здрав бой и на полето! Да копате, докато не припаднете и да ви потрябват лекарства и медицинска помощ!

    08:51 21.07.2026

  • 7 Не да си сложи вратовръзка

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "кастроли":

    А да се обеси с нея!
    Само лаят и си прибират големите пари!

    08:53 21.07.2026

  • 8 Стойчо, и ти като

    5 1 Отговор
    М.виткова сега много знаеш
    Властта ти беше в ръцете но я проспа

    09:02 21.07.2026

  • 9 Стоимен

    3 1 Отговор
    Напоследък в различни телевизии се канят за коментари и здравни концепции, едни и същи провалили се здравни министри. Провалили се защото времето през което, здравеопазването е в техни ръце нито една от организационните концепции които сега предлагат не беше осъюествена. ако някой им е пречел да го направят да са си подали оставката. Но не.....?

    09:06 21.07.2026

  • 10 ЧОЧО

    3 0 Отговор
    Кога ще спрат рекламите за лекарства по телевизиите! Защо в аптеките цените на едно и също лекарство са различни! Как в други Държави във всички аптеки , цените са едни и същи а при нас неможе!

    09:09 21.07.2026

  • 11 Реалист

    2 1 Отговор
    "Имал мнение и позиция" .... егати вица. И аз имам мнение и позиция че не трябва да се краде , ама какво от това ? Ти не беше ли министър бе аланкоолу ? Какви законодателни промени направи? Какви стъпки направи за да се промени това безумие ? Когато не са близко до копанята, имат мнение и позиция, когато са в схемата стават безгласни, глухи и неми. Имал позиция.....

    09:09 21.07.2026

  • 12 Крепят Терористи

    0 0 Отговор
    Терористи от Перник в Базел Швейцария -изнасилват и убиват! Терористи пратени от МВР Перник и прокуратурата на Република България никога не разбирала , прокуратура с луди прокурори!На ГЕРБ убийците.

    09:34 21.07.2026

  • 13 А бе

    1 0 Отговор
    Трябва пълна ревизия и на медика,че общинските съветнички са хайдуци

    09:39 21.07.2026

  • 14 Ивкова иска тя да прави търговете

    1 0 Отговор
    за лекарства и консумативи, понеже там е далаверата.

    Иска и тя да топне човката!
    Там с големите пари, съответно и комисионни.

    10:55 21.07.2026

  • 15 Запомнихме Кацаров

    1 0 Отговор
    като министър, че го разследваха за далавери, но нищо не стана, беше заметено всичко.

    10:57 21.07.2026

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