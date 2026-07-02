Пропадна част от пътното платно на булевард в София

Пропадна участък от пътното платно на кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Св. Киприян“ в столичния квартал „Младост“. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси. Образувала се е голяма дупка.
По първоначална информация няма пострадали хора. На място беше извършен оглед и обезопасяване на участъка, а причините за пропадането на настилката предстои да бъдат изяснени. Пътят вече е отворен за движение.
По информация на NOVA под пропадналия участък преминава тръба на „Софийска вода“.
По-късно от „Софийска вода“ изпратиха позиция до телевизията, в която твърдят, че свличането на пътната настилка най-вероятно е заради вчерашните проливни дъждове. Подчертава се обаче, че обследването на участъка продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Професионална !
Коментиран от #15
18:18 02.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #7, #17
18:18 02.07.2026
3 ГЕРБ Срутища
Коментиран от #8
18:22 02.07.2026
4 хехе
18:22 02.07.2026
5 така така
Коментиран от #18
18:22 02.07.2026
6 Баце
Коментиран от #11, #19
18:25 02.07.2026
7 Ама
До коментар #2 от "честен ционист":тук не е Масква! 😂😂
18:26 02.07.2026
8 Лепни тапети в пещерата
До коментар #3 от "ГЕРБ Срутища":Това трябва да се категоризира като терористичен акт. Гербаджиите са заложили навсякъде такива изненади капани, също както след разпускането на Червените кхмери в Камбоджа.
18:27 02.07.2026
9 тикван съм
18:27 02.07.2026
10 МПС
18:37 02.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Крадла ,
19:06 02.07.2026
13 Гербажийска
19:13 02.07.2026
14 държавата се разпада
19:17 02.07.2026
15 Мнение
До коментар #1 от "Професионална !":Сигурно виновни са шофьорите ,че са се движили с несъобразена скорост по пропадналият участък?!
Това е редовното оправдание на бг ченгетата!
Винаги обикновеният човек им е виновен на констататорите, а мафията че краде милиарди, това не им е важно?!
Досущ като случая с обърналия се тир, навлязъл в насрещното на магистрала Тракия!
Или като влакът дето се обърна край Хитрино, цялата вина поеха машинистите?! Били карали с висока скорост на завоя?!
А дали проучиха разговорите с наставленията от началниците?! Дали е имало:
"Ако не стигнеш навреме, ти режа заплатата, или направо те уволнявам"???
19:18 02.07.2026
16 Йордан
19:27 02.07.2026
17 Топ
До коментар #2 от "честен ционист":Какво общо има Русия с някаква си улична дупка в София?Вие русофобите сте за Раднево,навсякъде ви се привижда Русия.
19:31 02.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Топ
До коментар #6 от "Баце":Когато проблема е у Софето той е национален и ,всички требе да знаем за него.А другите?...мани ги ,провинция.
19:34 02.07.2026
20 Потна герберуга
19:35 02.07.2026
21 беля, на!
на булеварда "Малинов".
Кърпеше и люто кълнеше:
-Нали асфалта уж бе нов? (2)
Отдолу идат колите,
заобикалят милите.
Че ще се мунат целите
и ще направят белите.(2)
19:38 02.07.2026
22 ВЪРХУ ТАЯ ДУПКА
19:42 02.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.