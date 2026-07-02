Пропадна част от пътното платно на булевард в София

Пропадна участък от пътното платно на кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Св. Киприян“ в столичния квартал „Младост“. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси. Образувала се е голяма дупка.

По първоначална информация няма пострадали хора. На място беше извършен оглед и обезопасяване на участъка, а причините за пропадането на настилката предстои да бъдат изяснени. Пътят вече е отворен за движение.

По информация на NOVA под пропадналия участък преминава тръба на „Софийска вода“.

По-късно от „Софийска вода“ изпратиха позиция до телевизията, в която твърдят, че свличането на пътната настилка най-вероятно е заради вчерашните проливни дъждове. Подчертава се обаче, че обследването на участъка продължава.