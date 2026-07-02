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Пропадна част от пътното платно на булевард в София

Пропадна част от пътното платно на булевард в София

2 Юли, 2026 18:14 1 611 23

  • тръба-
  • булевард-
  • пропадане

Няма пострадали

Пропадна част от пътното платно на булевард в София - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пропадна участък от пътното платно на кръстовището на бул. „Александър Малинов“ и ул. „Св. Киприян“ в столичния квартал „Младост“. Инцидентът е станал в момент, когато през мястото е преминавало такси. Образувала се е голяма дупка.

По първоначална информация няма пострадали хора. На място беше извършен оглед и обезопасяване на участъка, а причините за пропадането на настилката предстои да бъдат изяснени. Пътят вече е отворен за движение.

По информация на NOVA под пропадналия участък преминава тръба на „Софийска вода“.

По-късно от „Софийска вода“ изпратиха позиция до телевизията, в която твърдят, че свличането на пътната настилка най-вероятно е заради вчерашните проливни дъждове. Подчертава се обаче, че обследването на участъка продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Професионална !

    15 1 Отговор
    Работа !

    Коментиран от #15

    18:18 02.07.2026

  • 2 честен ционист

    18 3 Отговор
    София съвсем заприлича на западнал руски едномилионик от сорта на Самара и Саратов, с тая разлика, че лапа европарици по 2.5 млрд на година, а братиките толкова им е за 10г. бюджета.

    Коментиран от #7, #17

    18:18 02.07.2026

  • 3 ГЕРБ Срутища

    27 2 Отговор
    Оставяме следи!

    Коментиран от #8

    18:22 02.07.2026

  • 4 хехе

    18 1 Отговор
    софийска вода да си оправи изгнилите тръбите, а не да се оправдава с вчерашния дъжд.

    18:22 02.07.2026

  • 5 така така

    11 8 Отговор
    Спомнете си за тази дупка, както и кратерът на Цариградско преди време когато видите отново лицето на кметчето Терзиев.

    Коментиран от #18

    18:22 02.07.2026

  • 6 Баце

    16 0 Отговор
    Ма другари, тя държавата пропадна, Вие за една дупка се кахърите или понеже е у Софето е проблем?

    Коментиран от #11, #19

    18:25 02.07.2026

  • 7 Ама

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    тук не е Масква! 😂😂

    18:26 02.07.2026

  • 8 Лепни тапети в пещерата

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГЕРБ Срутища":

    Това трябва да се категоризира като терористичен акт. Гербаджиите са заложили навсякъде такива изненади капани, също както след разпускането на Червените кхмери в Камбоджа.

    18:27 02.07.2026

  • 9 тикван съм

    18 1 Отговор
    сега да не кажете че е от моя асфалт

    18:27 02.07.2026

  • 10 МПС

    6 2 Отговор
    Васко Ухото да сложи веднага камери за средна скорост, колчета и розови понита да регулират движението

    18:37 02.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Крадла ,

    9 0 Отговор
    Бою и Плевньов да отиват да си оправят мизериите ! Триото е за затвор доде са живи !

    19:06 02.07.2026

  • 13 Гербажийска

    3 0 Отговор
    Направия

    19:13 02.07.2026

  • 14 държавата се разпада

    2 1 Отговор
    олигархията цъфти

    19:17 02.07.2026

  • 15 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Професионална !":

    Сигурно виновни са шофьорите ,че са се движили с несъобразена скорост по пропадналият участък?!
    Това е редовното оправдание на бг ченгетата!

    Винаги обикновеният човек им е виновен на констататорите, а мафията че краде милиарди, това не им е важно?!

    Досущ като случая с обърналия се тир, навлязъл в насрещното на магистрала Тракия!
    Или като влакът дето се обърна край Хитрино, цялата вина поеха машинистите?! Били карали с висока скорост на завоя?!
    А дали проучиха разговорите с наставленията от началниците?! Дали е имало:
    "Ако не стигнеш навреме, ти режа заплатата, или направо те уволнявам"???

    19:18 02.07.2026

  • 16 Йордан

    2 0 Отговор
    Е и.

    19:27 02.07.2026

  • 17 Топ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Какво общо има Русия с някаква си улична дупка в София?Вие русофобите сте за Раднево,навсякъде ви се привижда Русия.

    19:31 02.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Топ

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Баце":

    Когато проблема е у Софето той е национален и ,всички требе да знаем за него.А другите?...мани ги ,провинция.

    19:34 02.07.2026

  • 20 Потна герберуга

    1 1 Отговор
    Ама ние от ТРИ години не управляваме София.

    19:35 02.07.2026

  • 21 беля, на!

    1 0 Отговор
    Беля на платно кърпеше
    на булеварда "Малинов".
    Кърпеше и люто кълнеше:
    -Нали асфалта уж бе нов? (2)
    Отдолу идат колите,
    заобикалят милите.
    Че ще се мунат целите
    и ще направят белите.(2)

    19:38 02.07.2026

  • 22 ВЪРХУ ТАЯ ДУПКА

    6 0 Отговор
    Вдигнете паметник на Сорос.

    19:42 02.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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