Край септемврийското село Лозен: Багерист загина, след като пропадна в изкоп заедно с машината

Голяма трагедия е станала в българско село. Багерист е загинал при тежък инцидент по време на изкопни работи за добив на инертни материали в землището на септемврийското село Лозен, съобщават от "24 часа", цитирани от novini.bg.

Мъжът, който е от град Септември, е пропаднал в дълбок изкоп заедно с управляваната от него машина.

Сигналът за произшествието е подаден в късния следобед вчера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната от Септември. Заради това, че изкопът е бил пълен с вода, спасителните действия са били силно затруднени и тялото на мъжа не е могло да бъде извадено.

Днес специализиран екип от водолази продължава операцията по изваждането на багера и загиналия работник от наводнения изкоп.

По случая е уведомена прокуратурата, която е започнала разследване. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства и причините, довели до фаталния инцидент.