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Край септемврийското село Лозен: Багерист загина, след като пропадна в изкоп заедно с машината

Край септемврийското село Лозен: Багерист загина, след като пропадна в изкоп заедно с машината

3 Юли, 2026 19:12 992 6

  • септември-
  • багерист-
  • машина-
  • пропадане-
  • изкоп

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната от Септември. Заради това, че изкопът е бил пълен с вода, спасителните действия са били силно затруднени и тялото на мъжа не е могло да бъде извадено.

Край септемврийското село Лозен: Багерист загина, след като пропадна в изкоп заедно с машината - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма трагедия е станала в българско село. Багерист е загинал при тежък инцидент по време на изкопни работи за добив на инертни материали в землището на септемврийското село Лозен, съобщават от "24 часа", цитирани от novini.bg.

Мъжът, който е от град Септември, е пропаднал в дълбок изкоп заедно с управляваната от него машина.

Сигналът за произшествието е подаден в късния следобед вчера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната от Септември. Заради това, че изкопът е бил пълен с вода, спасителните действия са били силно затруднени и тялото на мъжа не е могло да бъде извадено.
Днес специализиран екип от водолази продължава операцията по изваждането на багера и загиналия работник от наводнения изкоп.

По случая е уведомена прокуратурата, която е започнала разследване. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства и причините, довели до фаталния инцидент.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 4 Отговор
    9то септемврийско или 6то септемврийско ли е сел0то ?

    19:13 03.07.2026

  • 2 Пич !

    8 0 Отговор
    От Мароко !

    19:19 03.07.2026

  • 3 Наистина

    8 5 Отговор
    ужасна трагедия , дано загиналия човечец е на по - добро място. Кой е бил ръководител на обекта и фирмата , имало ли е изправни документи , разрешителни , квалификация на работниците ?

    19:20 03.07.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    9 5 Отговор
    дано исус христос накаже виновните - румен и клика

    амин

    19:22 03.07.2026

  • 5 А Муньовците щели АЕЦ да строят

    12 4 Отговор
    с такива професионалисти и с кадри от укрохинтата 😂😂

    Коментиран от #6

    19:24 03.07.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "А Муньовците щели АЕЦ да строят":

    Що бе, тия 6 блока в Козлодуй извънземните ли ги построиха?

    20:13 03.07.2026

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