Край септемврийското село Лозен: Багерист загина, след като пропадна в изкоп заедно с машината

Голяма трагедия е станала в българско село. Багерист е загинал при тежък инцидент по време на изкопни работи за добив на инертни материали в землището на септемврийското село Лозен, съобщават от "24 часа", цитирани от novini.bg.
Мъжът, който е от град Септември, е пропаднал в дълбок изкоп заедно с управляваната от него машина.
Сигналът за произшествието е подаден в късния следобед вчера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.
На място незабавно са изпратени екипи на полицията и пожарната от Септември. Заради това, че изкопът е бил пълен с вода, спасителните действия са били силно затруднени и тялото на мъжа не е могло да бъде извадено.
Днес специализиран екип от водолази продължава операцията по изваждането на багера и загиналия работник от наводнения изкоп.
По случая е уведомена прокуратурата, която е започнала разследване. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства и причините, довели до фаталния инцидент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
19:13 03.07.2026
2 Пич !
19:19 03.07.2026
3 Наистина
19:20 03.07.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
амин
19:22 03.07.2026
5 А Муньовците щели АЕЦ да строят
Коментиран от #6
19:24 03.07.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "А Муньовците щели АЕЦ да строят":Що бе, тия 6 блока в Козлодуй извънземните ли ги построиха?
20:13 03.07.2026