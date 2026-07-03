ДПС подаде сигнал до и.ф. главен прокурор заради изслушването на вътрешния министър

ДПС са подали сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова по повод изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на вчерашното пленарно заседание. Това съобщи народният представител Калин Стоянов от ДПС пред журналисти в кулоарите на парламента.
Демерджиев бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства. Той представи информация за съвместно пътуване на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова през 2024 г. до различни дестинации, съвместни резервации на Делян Пеевски с още 81 души и други.
В това изслушване стана ясно, че са извършвани множество справки в PNR (Passenger Name Record) системата, откъдето са изведени 81 лица, каза Стоянов и уточни, че в нея се съдържа информация за лични данни, маршрути за пътувания и начин на плащане.
Интересното е, че тази система не може да се използва от всеки когато и за каквото си прецени. Използва се предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм, каза още той.
„Право на достъп за България има Националното звено за получаване на PNR данни към ДАНС. Тоест оттук нататък отговори дължат министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директорът на ГДБОП Мартин Златков“, каза Калин Стоянов.
По думите му те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се използва от множество партньорски служби.
Ние ще уведомим и партньорските служби и други институции от Европа, с които работим, тъй като там има множество чувствителна информация, каза Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дъвката !
Да се Разтяга !
13:30 03.07.2026
2 надарена кака
13:33 03.07.2026
3 честен ционист
13:35 03.07.2026
4 Шопара е чист като сълза!
13:35 03.07.2026
5 Всичко е
13:36 03.07.2026
6 Пее в ски е пътник
13:45 03.07.2026
7 Даниел
13:45 03.07.2026
8 Питане
Аз си кося тревата на "Единицата", ама и там не го забелязвам... А беше бурен с височината на ружа...поне 2 метра...
Да не би онзи, хидро "инджинера" с окастрените крилца и без перушина да му сипва водица с менче под сфинските краченца ???
13:47 03.07.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:50 03.07.2026
10 Шишилизация
13:52 03.07.2026
11 Мдаа
13:53 03.07.2026
12 Какво падение
13:54 03.07.2026
13 Айляк
Обаче идва ден, в който подобни "майстори" разбират, че са просто поредните алчници на едро.
За Шиши нещата излязоха извън контрол.
Няма да се учудя, ако и Буцито е "помогнал" за това.
13:55 03.07.2026
14 Хайде
13:56 03.07.2026
15 Гешев
14:03 03.07.2026
16 Тома
14:17 03.07.2026
17 АБЕ
14:39 03.07.2026
18 Мнение
14:59 03.07.2026