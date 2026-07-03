МТС и водният сектор обединяват усилия за по-голяма конкурентоспособност на българските пристанища

Конкурентоспособността на българските морски и речни пристанища и ролята им в развитието на стратегическия Среден коридор бяха акцент в работна среща, проведена в Министерството на транспорта и съобщенията. В нея участваха министър Георги Пеев, заместник-министър Анна Натова, представители на държавни и частни пристанищни оператори, както и на браншови организации от морския и речния транспорт.

Участниците очертаха критичните предизвикателства пред българския сектор с цел по-доброто позициониране на пристанищата във Варна и Бургас на глобалната транспортна карта в условията на засилена регионална конкуренция. Сред основните проблеми бяха изведени недостатъчно добре развитата пътна и железопътна инфраструктура, остарялата нормативна база и необходимостта от нов модел на управление на пристанищата. По отношение на плаването по река Дунав беше отчетено, че през последните четири години няма системни проблеми с корабоплаването в българския участък.

„Целта на държавата е да изгради глобален план с ясен икономически смисъл и да премине от работа „на парче“ към дългосрочно стратегическо планиране, което да подобри трайно позицията на България на световната транспортна карта“, заяви по време на срещата министър Георги Пеев. Министър Пеев увери бранша, че правителството планира да постави въпроса за увеличените такси при преминаване през Босфора на високо равнище в предстоящите междудържавни преговори с Турция. Като ключов преговорен лост от българска страна ще бъде използван фактът, че сухопътният и железопътен износ на Турция за Европа преминава основно през българска територия, както и засиленият турски интерес към развитието на нови жп връзки и алтернативни трасета.

Като важна стъпка за последващи съвместни действия, участниците се договориха в двуседмичен срок представителите на Българската морска камара, Бургаската морска асоциация и пристанищните оператори по река Дунав да представят на Министерството на транспорта и съобщенията кратки и реалистични предложения с най-належащите проблеми и решения.

Целта е да бъде постигната обща позиция между заинтересованите страни, която да залегне в изготвянето на бъдещата стратегия за развитие на водния транспорт в България, следващите законодателни промени и реализирането на генералните планове, допълни министър Пеев.