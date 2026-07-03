Новини
България »
МТС и водният сектор обединяват усилия за по-голяма конкурентоспособност на българските пристанища

МТС и водният сектор обединяват усилия за по-голяма конкурентоспособност на българските пристанища

3 Юли, 2026 14:04 504 1

  • мтс-
  • конкурентоспособност-
  • български пристанища

По отношение на плаването по река Дунав беше отчетено, че през последните четири години няма системни проблеми с корабоплаването в българския участък

МТС и водният сектор обединяват усилия за по-голяма конкурентоспособност на българските пристанища - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конкурентоспособността на българските морски и речни пристанища и ролята им в развитието на стратегическия Среден коридор бяха акцент в работна среща, проведена в Министерството на транспорта и съобщенията. В нея участваха министър Георги Пеев, заместник-министър Анна Натова, представители на държавни и частни пристанищни оператори, както и на браншови организации от морския и речния транспорт.

Участниците очертаха критичните предизвикателства пред българския сектор с цел по-доброто позициониране на пристанищата във Варна и Бургас на глобалната транспортна карта в условията на засилена регионална конкуренция. Сред основните проблеми бяха изведени недостатъчно добре развитата пътна и железопътна инфраструктура, остарялата нормативна база и необходимостта от нов модел на управление на пристанищата. По отношение на плаването по река Дунав беше отчетено, че през последните четири години няма системни проблеми с корабоплаването в българския участък.

„Целта на държавата е да изгради глобален план с ясен икономически смисъл и да премине от работа „на парче“ към дългосрочно стратегическо планиране, което да подобри трайно позицията на България на световната транспортна карта“, заяви по време на срещата министър Георги Пеев. Министър Пеев увери бранша, че правителството планира да постави въпроса за увеличените такси при преминаване през Босфора на високо равнище в предстоящите междудържавни преговори с Турция. Като ключов преговорен лост от българска страна ще бъде използван фактът, че сухопътният и железопътен износ на Турция за Европа преминава основно през българска територия, както и засиленият турски интерес към развитието на нови жп връзки и алтернативни трасета.

Като важна стъпка за последващи съвместни действия, участниците се договориха в двуседмичен срок представителите на Българската морска камара, Бургаската морска асоциация и пристанищните оператори по река Дунав да представят на Министерството на транспорта и съобщенията кратки и реалистични предложения с най-належащите проблеми и решения.

Целта е да бъде постигната обща позиция между заинтересованите страни, която да залегне в изготвянето на бъдещата стратегия за развитие на водния транспорт в България, следващите законодателни промени и реализирането на генералните планове, допълни министър Пеев.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делян Бойков

    1 1 Отговор
    Минчо да махне винетките както е в белите държави или да подава оставката. Тази вечер има протест Мунчо2

    14:11 03.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове