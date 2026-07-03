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Иван Демерджиев: Искам да изненадам Пеевски- Санкциите по "Магнитски" важат и в България

Иван Демерджиев: Искам да изненадам Пеевски- Санкциите по "Магнитски" важат и в България

3 Юли, 2026 15:54 3 592 72

  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • изненада-
  • санкции магнитски-
  • българия

Сигналите на Калин Стоянов вече са станали монотонно известни. Зад подаването на сигнали от Стоянов не стои нищо освен натискане на бутон от Делян Пеевски, коментира вътрешният министър

Иван Демерджиев: Искам да изненадам Пеевски- Санкциите по "Магнитски" важат и в България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сигналите на Калин Стоянов вече са станали монотонно известни. Зад подаването на сигнали от Стоянов не стои нищо освен натискане на бутон от Делян Пеевски. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

„Поводът за думите му очевидно е информацията с кого е пътувал Пеевски до Дубай. Нека от ДПС - Ново начало имат предвид, че тази информация се съдържа в много международни регистри. Ако Атанасова и Пеевски са толкова уверени, че тази информация не се съдържа в регистрите на “Гранична полиция“ у нас, за мен е много интересно да разбера, ако е така, защо?“, попита той.

„Пеевски каза, че санкциите „Магнитски“ не се прилагали на територията на България. Искам да му кажа, че към този момент на територията на България се прилагат както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина“, обяви Демерджиев.
„Ще направя всичко необходимо, за да установя има ли манипулиране на информация, нередности в действията на някой служител, и ако да – той ще понесе цялата строгост на закона. А те нека обяснят откъде имат толкова много информация без достъп до служби, в които информацията е засекретена”, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    74 8 Отговор
    Поне едно разбрахме за Прасето че не е п€дал ,шибал дуловската проститутка по хотелите в Дубай

    Коментиран от #10, #44, #53

    15:57 03.07.2026

  • 2 Така е

    67 17 Отговор
    Гледам и не вярвам що народ се е продал на прасетата и продължава с най голяма наглост и цинизъм да им служи ! Срам !

    Коментиран от #43

    15:59 03.07.2026

  • 3 Айляк

    52 18 Отговор
    "Санкциите не важат за България, г-це" - наглее яко намагниткан Шиши към журналистка.

    Дръж се, Дебилянчо, не остана.
    Чао, г-н Сичко за ората:)

    16:01 03.07.2026

  • 4 Дебелян Пейовски

    23 34 Отговор
    Тоя милиционер ми ходи по нервите, ще се обадя на калашниците да го вразумят

    Коментиран от #54

    16:01 03.07.2026

  • 5 Продължавай

    29 37 Отговор
    да се дъниш, лошо няма. Ще изненадаш ли и другите магнити или само чичопей ти е мишената? Оказва, че рундьо ви е подбирал не само по "красота", а и по тъпотия.
    Ще те скъсат от съдене?

    Коментиран от #56

    16:01 03.07.2026

  • 6 Само

    29 3 Отговор
    си говорим и нищо

    Коментиран от #65

    16:02 03.07.2026

  • 7 Сталин

    69 11 Отговор
    Смятай къв парцал е дуловската овца,да отваря краката за грозното миризливо прасе

    Коментиран от #8, #12

    16:02 03.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 тикви и свине

    44 30 Отговор
    Дерменджиев е най-добрият МВР министър за всички времена до сега !!Треска ги тресе -

    Коментиран от #48

    16:06 03.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тома

    25 10 Отговор
    Кой е най п.рост и с най ниско чело и на дебелия са му предложили милиционера Калин Стоянов

    16:07 03.07.2026

  • 12 хехе

    46 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Сигурен съм, че и шефа й от Банкя не я е пропуснал.

    Коментиран от #20

    16:07 03.07.2026

  • 13 Дебелеевски

    24 8 Отговор
    Оххх, лошо ми е!

    16:08 03.07.2026

  • 14 Някой

    28 9 Отговор
    Санкциите Магнитски са измишльотина на САЩ и е абсурдно да важат където и да е другаде, ако не е колония. И абсурдно да се изказвам все едно защитавам Пеевски. Само че явно много пречат на Пеевски и всячески гледа как да се подмаже и тотално си промени политиката, след като на власт застана Тръмп.

    Коментиран от #66

    16:09 03.07.2026

  • 15 Бай Георги

    33 7 Отговор
    Дуловската мома е известна с нейната похотливост ,едно време беше издялкала цял взвод от НСО.

    Коментиран от #21

    16:09 03.07.2026

  • 16 Срам и позор

    26 18 Отговор
    Как американски закон важи в България, предателю??

    Коментиран от #46

    16:09 03.07.2026

  • 17 Виж сега,

    23 10 Отговор
    Сега ако каже и по кой закон се прилагат санкциите Магнитски,ще го призная за гений.

    16:10 03.07.2026

  • 18 2234

    25 18 Отговор
    Тоя министър няма нищо общо с првото, личи му отдалеч. А що боклук се събрал да пише тука, не е за приказване.

    16:10 03.07.2026

  • 19 Тошко

    25 18 Отговор
    Този стана като селска клюкарка, направо вече е жалък ...

    16:10 03.07.2026

  • 20 Сталин

    20 9 Отговор

    До коментар #12 от "хехе":

    Той и портиера на централата на Гроб ми се похвали че Деса дуловската овца му го е поела в устата

    Коментиран от #24, #25

    16:11 03.07.2026

  • 21 Да попитам

    20 8 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Георги":

    Вярно ли е ,че Деса Дуловска и мирише онова нещо между краката и !?

    Коментиран от #30, #47, #55, #62

    16:11 03.07.2026

  • 22 Никой

    26 6 Отговор
    Не се впрягайте , цирка е само за глупавите от стадото ,Те са се разбрали по между си . Ако още не сте разбрали ламята е вече триглава . Нито една от главите няма да бъде отсечена както очаква простолюдието гласувало за третата . Защо ли ? Защото не решавате вие а олигарсите . Ето и пример : Всички реваха, Прокопиев та Прокопиев и какво му направиха ? Шарлатаните пак ви измамиха . Честито .

    16:12 03.07.2026

  • 23 Ха ха ха

    19 13 Отговор
    В България няма такъв закон Магнитски. Действа само на територията на САЩ.

    Коментиран от #33

    16:13 03.07.2026

  • 24 Нека да пиша

    10 10 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Но ,не на теб. Щото те знаеме ,че твоя е умрял,не става за нищо
    Даже и клякаш като ппикаш.

    Коментиран от #26

    16:13 03.07.2026

  • 25 Десъ общата

    17 6 Отговор

    До коментар #20 от "Сталин":

    Омирисала му е хойа

    Коментиран от #32

    16:14 03.07.2026

  • 26 Сталин

    11 4 Отговор

    До коментар #24 от "Нека да пиша":

    Марш бе чukuджия

    16:15 03.07.2026

  • 27 АБЕ

    9 9 Отговор
    ТЕЗИ МАГНИТИ ЗАЩО ОЩЕ НЕ СА ЗАЛЕПНАЛИ ЗА РЕШЕТКИТЕ НА КИЛИЯТА?

    16:15 03.07.2026

  • 28 Хайде

    8 6 Отговор
    магнитски с-и-чо да работиш за Хората,че да върнеш парите в Белене

    16:15 03.07.2026

  • 29 Ти да видиш

    16 13 Отговор
    Надявам се хората да не асоциират цялото МВР с този БО...К..ЛУК, назначен за министър.
    Но доста вреди на имиджа на адвокатите.
    ;)
    А, как така лице (в случая зад...ник) с повдигнати обвинения може да бъде назначен за министър, и то на вътрешните работи? Та... законът бил еднакъв за всички ли? (пак според този)

    16:15 03.07.2026

  • 30 Така

    14 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам":

    се говори.
    -- Кой говори ?????
    -- Е, ми.... злите езици....

    16:16 03.07.2026

  • 31 Пуерто Рико

    16 1 Отговор
    Българяни, вие кой щат сте?

    Коментиран от #35

    16:16 03.07.2026

  • 32 Сталин

    28 10 Отговор

    До коментар #25 от "Десъ общата":

    Смятай ква пропаднала държава е колонията ,щом една проститутка е съдия

    Коментиран от #37

    16:16 03.07.2026

  • 33 Истината

    9 10 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха":

    Овчаров не е на същото мнение, скоро и Дебелянчо ще го разбере.

    16:17 03.07.2026

  • 34 Сталин

    12 5 Отговор
    То също има слухове че Прасето е опрашвал и ПКП преди време

    Коментиран от #36

    16:19 03.07.2026

  • 35 Сталин

    15 4 Отговор

    До коментар #31 от "Пуерто Рико":

    Ний сме щат Бангаранга

    16:19 03.07.2026

  • 36 Гляма

    9 1 Отговор

    До коментар #34 от "Сталин":

    Кофа бе кратко.

    16:20 03.07.2026

  • 37 Изумен

    11 8 Отговор

    До коментар #32 от "Сталин":

    А такова корумпе - министър на МВР!
    Е няма такава държава.

    16:21 03.07.2026

  • 38 Банкята

    10 7 Отговор
    Идиотите на ДПСНН не търсят престъоника, а от къде и кой е дал информацията за престъплението. Нагли, крадливи копилета.

    16:21 03.07.2026

  • 39 Драго ми е

    18 6 Отговор
    Върховният административен съд (ВАС) обяви за нищожни решенията на Министерския съвет от 2021 г., създали „черни списъци“ с български лица, санкционирани по американския Глобален закон „Магнитски“. Съдът постанови, че американският закон няма пряко действие в България и правителството не е имало правно основание да въвежда такива ограничителни мерки.Законът „Магнитски“ е вътрешно законодателство на САЩ, което води до замразяване на активи на територията на САЩ и блокиране на достъпа до доларовата система, но не може автоматично да санкционира лица в България.Демерджиев изплиска лигена , изнервил се е нещо !

    16:22 03.07.2026

  • 40 Никой

    11 6 Отговор
    Демерджиев и Шишков влизат в обувките на ония клоуни от ИТН Тошко Африкански и Балабанов " Чичо скраб ". Ползвани от Прасето .

    16:23 03.07.2026

  • 41 оня с коня

    8 8 Отговор
    АБСУРДНО Е Министър от настоящото действащо Про-Руско правителство да твърди че Амер. Закони имат сила в ЕС,но това някакси се случва!Естественож подобна наглос и безсрамие няма как да бъдат подминати без категоричното му сваляне,но Кога - това ще реши Борисов.

    16:24 03.07.2026

  • 42 Чиба в дранголника

    9 11 Отговор
    Нагла мутра корумпирана,подсъдима.Махайте го тоя бе.Начело с фатмака.

    16:24 03.07.2026

  • 43 Зъл пес

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Така е":

    Същото важи и за продалите се на Боташ.

    16:25 03.07.2026

  • 44 Муми,

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Да не би и теб да е..... /честито/, та си толкова сигурен ???
    Може е плетки да са си показвали една на друга в самолета...

    16:28 03.07.2026

  • 45 Бойко Българоубиец

    8 2 Отговор
    Дреме ми на мантинелата 😏

    16:28 03.07.2026

  • 46 Ето как

    12 4 Отговор

    До коментар #16 от "Срам и позор":

    Сащ налагат санкции ако банка работи с лице от списъка Магнитски. Цял свят се съобразява дори Китай и Русия ти си тръгнал Пеевски да величаеш ,че за него нямало закони!

    16:29 03.07.2026

  • 47 Айляк

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам":

    Питай оня от Козлодуй.
    Ние тукА сме възпитани, почтени и много набожни:))

    16:30 03.07.2026

  • 48 Баба Гицка

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "тикви и свине":

    Да,също и най- наглият и корумпиран.Вместо в затвора,другият едноклетъчен боташов го назначи за министър.Не изреха тия комунделници и последователи бе.Искат да си живеят в комунизма.Нима отърване.

    16:31 03.07.2026

  • 49 аааа

    5 7 Отговор
    Само накрая да не се окажеш ти изненаданият, като осъзнаеш, че няма да си вечно на тоя пост и че всички незаконни политически репресии, които прилагаш, много лесно могат да се стоварят на твоята глава!

    16:31 03.07.2026

  • 50 Хаха

    5 6 Отговор
    България е единствената държава, в която властта казва, че санкциите магнитски важат.

    Коментиран от #59

    16:31 03.07.2026

  • 51 Добре

    6 7 Отговор
    Пудела на Радев, Демерджиев се опитва да отклони вниманието на материала от скандала с мантинелите за половин милиард евро подписани от едно от служебните правителства на Радев 3 дни преди да му изтече мандата.

    16:33 03.07.2026

  • 52 !!!!!!

    9 2 Отговор
    Докато не ги вкарате при бай Ставри всичко е само PR, Демерджиев! Такива представления сме виждали и преди.

    16:33 03.07.2026

  • 53 АБЕ

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    КОЛКО ЛИ ТРЯБВА ДА СИ СИ НАМРАЗИЛ ДУПКАТА,ЧЕ ДА Я ПРЕДОСТАВЯШ НА ТАКОВА СЪЩЕСТВО??

    Коментиран от #72

    16:34 03.07.2026

  • 54 Няма как

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "Дебелян Пейовски":

    Калашниците са хора на Радев. Подкрепиха го в изборите

    16:35 03.07.2026

  • 55 Да ти

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам":

    Кажа щом всички знаят а ти не ,си направи изводите.

    16:35 03.07.2026

  • 56 Абе

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Продължавай":

    Ти си от същата КОЧиНа личи по
    всичко

    16:35 03.07.2026

  • 57 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Снимките са потресаващи -

    Новият изпълнителен директор на НДК е Ия Петкова (вляво) - съпруга на заместник-председателя на парламента от "Прогресивна България" и дъщеря на последния комунистически кмет на Пловдив. Иванка Веселинова (вдясно) е избрана за председател на Съвета на директорите на НДК. Тя е бивша съпруга на кмета на Созопол Панайот Рейзи и по времето на ГЕРБ е обиколила редица министерства и НЗОК. Колаж: Mediapool
    Националният дворец на културата е с изцяло ново временно ръководство до провеждането на конкурс, съобщи Министерството на културата.

    16:37 03.07.2026

  • 58 Анонимен

    2 3 Отговор
    ДО ФАКТИ МОЛЯВИ ТО БИВА БИВА БИВА НО ЧАК ТОЛКОВА ОТВРАТИТЕЛНА ГНУСОТИЯ ТУК ФАКТИТЕ

    Коментиран от #61

    16:38 03.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Айляк

    6 3 Отговор
    Санкциите по Магнитски може и да не важат за България, но само знам, че след тях Шиши изненадващо стана много деен. Ама много.
    А до налагането на санкциите Шиши даже не си правеше труда да ходи на работа...у парламентО:)
    Що ли изведнъж припна туй Тлъстото и стана по-пъргав и от...дуловската сФи рка га беше в парламента?:))

    16:42 03.07.2026

  • 61 ПРОМЯНА..

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Анонимен":

    ..ТА...????

    16:43 03.07.2026

  • 62 Да ти отговоря

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Да попитам":

    Ако си куражлия,що не идеш лично да я помиришеш?

    16:43 03.07.2026

  • 63 Край

    3 1 Отговор
    Обаче Шиши се оказа с повече летателни часове от РРадев. Отделно където е имал оо хубаво жени от него. И даже неговата Деса е по перверзна

    16:44 03.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Айше

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Само":

    А как се спира радиото, че ми омръзна да ми дуднат?

    16:46 03.07.2026

  • 66 Всъщност

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    Пеевски отчаяно се предлага (предлага България , разбира се ) навсякъде , дири на Турция : наскоро предложи специални пенсии на "пострадалите от Възродителния процес " .Жалко , че братушките не го довършиха в Дубай . Ама и ние чакаме все на братушките .

    16:47 03.07.2026

  • 67 Феномена

    3 2 Отговор
    Малей, дебелака е активирал десетки тролове в негова защита и защита на "принцеса" Деса, настоящата му любима на сърцето и портфейла.

    16:49 03.07.2026

  • 68 Гечко

    0 1 Отговор
    Днес американските санкции важат в България! Европейските закони и санкции нямат тежест на Руска територия( България)! Срам ме е от тия!

    16:50 03.07.2026

  • 69 Само да попитам

    1 0 Отговор
    Да не стане, като с "калашниците"? Много шум, много арестувани, един с обвинение и накрая ... нищо?

    16:50 03.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Анонимен

    1 0 Отговор
    ФАКТИТЕ ЦЯЛАТА ТАЯ ГНУСОТИЯ ПРОСТОТИЯ Е ТУК В ДЪРЖАВАТА НИ А ВИЕ И ДАВАТЕ МЯСТО ЗА ИЗЯВА ТОВА Е ТИНЯТА ФАКТИТЕ БЛАТОТО ФАКТИТЕ И МНОГО МНОГО МНОГО МИРИШЕЕ

    16:52 03.07.2026

  • 72 Има и друга интерпретация

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "АБЕ":

    КОЛКО ЛИ ТРЯБВА ДА СИ СИ НАМРАЗИЛ ЧЕПА,ЧЕ ДА ГО ПРЕДОСТАВЯШ НА ТАКОВА СЪЩЕСТВО??

    16:54 03.07.2026

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