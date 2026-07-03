Иван Демерджиев: Искам да изненадам Пеевски- Санкциите по "Магнитски" важат и в България

Сигналите на Калин Стоянов вече са станали монотонно известни. Зад подаването на сигнали от Стоянов не стои нищо освен натискане на бутон от Делян Пеевски. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.

„Поводът за думите му очевидно е информацията с кого е пътувал Пеевски до Дубай. Нека от ДПС - Ново начало имат предвид, че тази информация се съдържа в много международни регистри. Ако Атанасова и Пеевски са толкова уверени, че тази информация не се съдържа в регистрите на “Гранична полиция“ у нас, за мен е много интересно да разбера, ако е така, защо?“, попита той.

„Пеевски каза, че санкциите „Магнитски“ не се прилагали на територията на България. Искам да му кажа, че към този момент на територията на България се прилагат както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина“, обяви Демерджиев.

„Ще направя всичко необходимо, за да установя има ли манипулиране на информация, нередности в действията на някой служител, и ако да – той ще понесе цялата строгост на закона. А те нека обяснят откъде имат толкова много информация без достъп до служби, в които информацията е засекретена”, каза още той.