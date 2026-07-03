Иван Демерджиев: Искам да изненадам Пеевски- Санкциите по "Магнитски" важат и в България

Сигналите на Калин Стоянов вече са станали монотонно известни. Зад подаването на сигнали от Стоянов не стои нищо освен натискане на бутон от Делян Пеевски. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в кулоарите на парламента, цитиран от novini.bg.
„Поводът за думите му очевидно е информацията с кого е пътувал Пеевски до Дубай. Нека от ДПС - Ново начало имат предвид, че тази информация се съдържа в много международни регистри. Ако Атанасова и Пеевски са толкова уверени, че тази информация не се съдържа в регистрите на “Гранична полиция“ у нас, за мен е много интересно да разбера, ако е така, защо?“, попита той.
„Пеевски каза, че санкциите „Магнитски“ не се прилагали на територията на България. Искам да му кажа, че към този момент на територията на България се прилагат както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина“, обяви Демерджиев.
„Ще направя всичко необходимо, за да установя има ли манипулиране на информация, нередности в действията на някой служител, и ако да – той ще понесе цялата строгост на закона. А те нека обяснят откъде имат толкова много информация без достъп до служби, в които информацията е засекретена”, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #10, #44, #53
15:57 03.07.2026
2 Така е
Коментиран от #43
15:59 03.07.2026
3 Айляк
Дръж се, Дебилянчо, не остана.
Чао, г-н Сичко за ората:)
16:01 03.07.2026
4 Дебелян Пейовски
Коментиран от #54
16:01 03.07.2026
5 Продължавай
Ще те скъсат от съдене?
Коментиран от #56
16:01 03.07.2026
6 Само
Коментиран от #65
16:02 03.07.2026
7 Сталин
Коментиран от #8, #12
16:02 03.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 тикви и свине
Коментиран от #48
16:06 03.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тома
16:07 03.07.2026
12 хехе
До коментар #7 от "Сталин":Сигурен съм, че и шефа й от Банкя не я е пропуснал.
Коментиран от #20
16:07 03.07.2026
13 Дебелеевски
16:08 03.07.2026
14 Някой
Коментиран от #66
16:09 03.07.2026
15 Бай Георги
Коментиран от #21
16:09 03.07.2026
16 Срам и позор
Коментиран от #46
16:09 03.07.2026
17 Виж сега,
16:10 03.07.2026
18 2234
16:10 03.07.2026
19 Тошко
16:10 03.07.2026
20 Сталин
До коментар #12 от "хехе":Той и портиера на централата на Гроб ми се похвали че Деса дуловската овца му го е поела в устата
Коментиран от #24, #25
16:11 03.07.2026
21 Да попитам
До коментар #15 от "Бай Георги":Вярно ли е ,че Деса Дуловска и мирише онова нещо между краката и !?
Коментиран от #30, #47, #55, #62
16:11 03.07.2026
22 Никой
16:12 03.07.2026
23 Ха ха ха
Коментиран от #33
16:13 03.07.2026
24 Нека да пиша
До коментар #20 от "Сталин":Но ,не на теб. Щото те знаеме ,че твоя е умрял,не става за нищо
Даже и клякаш като ппикаш.
Коментиран от #26
16:13 03.07.2026
25 Десъ общата
До коментар #20 от "Сталин":Омирисала му е хойа
Коментиран от #32
16:14 03.07.2026
26 Сталин
До коментар #24 от "Нека да пиша":Марш бе чukuджия
16:15 03.07.2026
27 АБЕ
16:15 03.07.2026
28 Хайде
16:15 03.07.2026
29 Ти да видиш
Но доста вреди на имиджа на адвокатите.
;)
А, как така лице (в случая зад...ник) с повдигнати обвинения може да бъде назначен за министър, и то на вътрешните работи? Та... законът бил еднакъв за всички ли? (пак според този)
16:15 03.07.2026
30 Така
До коментар #21 от "Да попитам":се говори.
-- Кой говори ?????
-- Е, ми.... злите езици....
16:16 03.07.2026
31 Пуерто Рико
Коментиран от #35
16:16 03.07.2026
32 Сталин
До коментар #25 от "Десъ общата":Смятай ква пропаднала държава е колонията ,щом една проститутка е съдия
Коментиран от #37
16:16 03.07.2026
33 Истината
До коментар #23 от "Ха ха ха":Овчаров не е на същото мнение, скоро и Дебелянчо ще го разбере.
16:17 03.07.2026
34 Сталин
Коментиран от #36
16:19 03.07.2026
35 Сталин
До коментар #31 от "Пуерто Рико":Ний сме щат Бангаранга
16:19 03.07.2026
36 Гляма
До коментар #34 от "Сталин":Кофа бе кратко.
16:20 03.07.2026
37 Изумен
До коментар #32 от "Сталин":А такова корумпе - министър на МВР!
Е няма такава държава.
16:21 03.07.2026
38 Банкята
16:21 03.07.2026
39 Драго ми е
16:22 03.07.2026
40 Никой
16:23 03.07.2026
41 оня с коня
16:24 03.07.2026
42 Чиба в дранголника
16:24 03.07.2026
43 Зъл пес
До коментар #2 от "Така е":Същото важи и за продалите се на Боташ.
16:25 03.07.2026
44 Муми,
До коментар #1 от "Сталин":Да не би и теб да е..... /честито/, та си толкова сигурен ???
Може е плетки да са си показвали една на друга в самолета...
16:28 03.07.2026
45 Бойко Българоубиец
16:28 03.07.2026
46 Ето как
До коментар #16 от "Срам и позор":Сащ налагат санкции ако банка работи с лице от списъка Магнитски. Цял свят се съобразява дори Китай и Русия ти си тръгнал Пеевски да величаеш ,че за него нямало закони!
16:29 03.07.2026
47 Айляк
До коментар #21 от "Да попитам":Питай оня от Козлодуй.
Ние тукА сме възпитани, почтени и много набожни:))
16:30 03.07.2026
48 Баба Гицка
До коментар #9 от "тикви и свине":Да,също и най- наглият и корумпиран.Вместо в затвора,другият едноклетъчен боташов го назначи за министър.Не изреха тия комунделници и последователи бе.Искат да си живеят в комунизма.Нима отърване.
16:31 03.07.2026
49 аааа
16:31 03.07.2026
50 Хаха
Коментиран от #59
16:31 03.07.2026
51 Добре
16:33 03.07.2026
52 !!!!!!
16:33 03.07.2026
53 АБЕ
До коментар #1 от "Сталин":КОЛКО ЛИ ТРЯБВА ДА СИ СИ НАМРАЗИЛ ДУПКАТА,ЧЕ ДА Я ПРЕДОСТАВЯШ НА ТАКОВА СЪЩЕСТВО??
Коментиран от #72
16:34 03.07.2026
54 Няма как
До коментар #4 от "Дебелян Пейовски":Калашниците са хора на Радев. Подкрепиха го в изборите
16:35 03.07.2026
55 Да ти
До коментар #21 от "Да попитам":Кажа щом всички знаят а ти не ,си направи изводите.
16:35 03.07.2026
56 Абе
До коментар #5 от "Продължавай":Ти си от същата КОЧиНа личи по
всичко
16:35 03.07.2026
57 Сатана Z
Новият изпълнителен директор на НДК е Ия Петкова (вляво) - съпруга на заместник-председателя на парламента от "Прогресивна България" и дъщеря на последния комунистически кмет на Пловдив. Иванка Веселинова (вдясно) е избрана за председател на Съвета на директорите на НДК. Тя е бивша съпруга на кмета на Созопол Панайот Рейзи и по времето на ГЕРБ е обиколила редица министерства и НЗОК. Колаж: Mediapool
Националният дворец на културата е с изцяло ново временно ръководство до провеждането на конкурс, съобщи Министерството на културата.
16:37 03.07.2026
58 Анонимен
Коментиран от #61
16:38 03.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Айляк
А до налагането на санкциите Шиши даже не си правеше труда да ходи на работа...у парламентО:)
Що ли изведнъж припна туй Тлъстото и стана по-пъргав и от...дуловската сФи рка га беше в парламента?:))
16:42 03.07.2026
61 ПРОМЯНА..
До коментар #58 от "Анонимен":..ТА...????
16:43 03.07.2026
62 Да ти отговоря
До коментар #21 от "Да попитам":Ако си куражлия,що не идеш лично да я помиришеш?
16:43 03.07.2026
63 Край
16:44 03.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Айше
До коментар #6 от "Само":А как се спира радиото, че ми омръзна да ми дуднат?
16:46 03.07.2026
66 Всъщност
До коментар #14 от "Някой":Пеевски отчаяно се предлага (предлага България , разбира се ) навсякъде , дири на Турция : наскоро предложи специални пенсии на "пострадалите от Възродителния процес " .Жалко , че братушките не го довършиха в Дубай . Ама и ние чакаме все на братушките .
16:47 03.07.2026
67 Феномена
16:49 03.07.2026
68 Гечко
16:50 03.07.2026
69 Само да попитам
16:50 03.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Анонимен
16:52 03.07.2026
72 Има и друга интерпретация
До коментар #53 от "АБЕ":КОЛКО ЛИ ТРЯБВА ДА СИ СИ НАМРАЗИЛ ЧЕПА,ЧЕ ДА ГО ПРЕДОСТАВЯШ НА ТАКОВА СЪЩЕСТВО??
16:54 03.07.2026