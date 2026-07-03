Тир катастрофира на АМ „Хемус“, движението към София е блокирано

Катастрофа с тир блокира движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове днес. Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа на столицата - в района на моста на Елешница. Мантинелите и перилата на моста са разбити.
Кабината на влекача стърчи във въздуха. Товарът от ремаркето на камиона е разсипан по пътя.
На място има полицейски патрули. Образувало се е задръстване.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красива !
Коментиран от #2
16:48 03.07.2026
2 Кристо !
До коментар #1 от "Красива !":Ряпа Да Яде !
16:49 03.07.2026
3 пръц
16:50 03.07.2026
4 Сила
Не е нормално всеки ден , при постоянно обявявани мерки за контрол и сигурност от държавните институции ...
16:51 03.07.2026
5 Нищо де, то
16:59 03.07.2026
6 Къртача
16:59 03.07.2026
7 Оня с рикията
16:59 03.07.2026
8 37 г. банани
Коментиран от #9
17:10 03.07.2026
9 Магистралата е ката картофена нива
До коментар #8 от "37 г. банани":Особено дясното платно
17:13 03.07.2026
10 МПС
17:16 03.07.2026
11 Заблуден
17:30 03.07.2026
12 0407
17:31 03.07.2026
13 ДрайвингПлежър
Това е ежедневие, защото пътищата са с 0 сцепление... ама на никой не му пука, щели да изкарат "състава" да глобява! За кво бе, че се двжим по пътищата?!
17:33 03.07.2026
14 мдаааааа
17:34 03.07.2026
15 Шишков мантинелата
17:36 03.07.2026
16 Това е било ракета
17:36 03.07.2026
17 0407
17:37 03.07.2026
18 Фитипалди
17:39 03.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Запитване
17:43 03.07.2026
21 Да,бе
18:02 03.07.2026