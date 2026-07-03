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Тир катастрофира на АМ „Хемус“, движението към София е блокирано

Тир катастрофира на АМ „Хемус“, движението към София е блокирано

3 Юли, 2026 16:46 1 643 21

  • катастрофа-
  • тир-
  • ам хемус

Кабината на влекача стърчи във въздуха

Тир катастрофира на АМ „Хемус“, движението към София е блокирано - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа с тир блокира движението по автомагистрала "Хемус" в посока София в следобедните часове днес. Инцидентът е станал на около 15 километра преди входа на столицата - в района на моста на Елешница. Мантинелите и перилата на моста са разбити.

Кабината на влекача стърчи във въздуха. Товарът от ремаркето на камиона е разсипан по пътя.

На място има полицейски патрули. Образувало се е задръстване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красива !

    15 0 Отговор
    Работа !

    Коментиран от #2

    16:48 03.07.2026

  • 2 Кристо !

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красива !":

    Ряпа Да Яде !

    16:49 03.07.2026

  • 3 пръц

    16 2 Отговор
    Тоя е карал с първа космическа и таман да стане спътник на Земята се е ударил в мантинелата.

    16:50 03.07.2026

  • 4 Сила

    27 2 Отговор
    Имам чувството , че го правят вече нарочно ....ей така , майтап да става !!!
    Не е нормално всеки ден , при постоянно обявявани мерки за контрол и сигурност от държавните институции ...

    16:51 03.07.2026

  • 5 Нищо де, то

    8 0 Отговор
    това е нормално...

    16:59 03.07.2026

  • 6 Къртача

    15 5 Отговор
    Само бетона ще ги опази да не скочат в бездната, тия мантинели както се видя и един празен тир не успяха да спрат на Тракия.

    16:59 03.07.2026

  • 7 Оня с рикията

    12 1 Отговор
    Вдигнал е самолета.

    16:59 03.07.2026

  • 8 37 г. банани

    16 0 Отговор
    Придвижването на Хемус е с висока степен на опасност за живота

    Коментиран от #9

    17:10 03.07.2026

  • 9 Магистралата е ката картофена нива

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "37 г. банани":

    Особено дясното платно

    17:13 03.07.2026

  • 10 МПС

    7 2 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    17:16 03.07.2026

  • 11 Заблуден

    7 0 Отговор
    Ама ние и магистрали ли имаме

    17:30 03.07.2026

  • 12 0407

    4 0 Отговор
    карането близо до "ТИР" е героично преживяване.....у бгто...

    17:31 03.07.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    12 0 Отговор
    Дано си е платил 100те евро рекет предварително, че иначе КАТ ще е на минус днеска!

    Това е ежедневие, защото пътищата са с 0 сцепление... ама на никой не му пука, щели да изкарат "състава" да глобява! За кво бе, че се двжим по пътищата?!

    17:33 03.07.2026

  • 14 мдаааааа

    8 2 Отговор
    проблемът не е в мантинелите, а в контрола над тировете, който липсва тотално, иначе слагаме бетон, тира си кара с галоши, претоварен и с висока скорост, удря мантинелата и ще направи мармалад в същото платно, тия 20 тона с 120 км/ч докато спрат...

    17:34 03.07.2026

  • 15 Шишков мантинелата

    5 0 Отговор
    При силен ветер мантиналите ми не държат. Опа, тия бяха мантинелите на боко, моите държат!

    17:36 03.07.2026

  • 16 Това е било ракета

    2 0 Отговор
    Която е кацнала при обратно връщане на земята.

    17:36 03.07.2026

  • 17 0407

    8 0 Отговор
    канафките са пълни с парчета от регенерирани гуми ма кой да види,като гледам какви камиони има по пътищата ,как минават преглед ей мверето ,кат мат ,даи ваи....що така бе бедни ми Македонски.......

    17:37 03.07.2026

  • 18 Фитипалди

    6 1 Отговор
    Карат като луди и с превишена скорост много над разрешената!! Някой нямат стигане с лек автомобил, а за изпреварване на забранено да не говорим!!! Няма контрол и яки санкции , това е !!!!

    17:39 03.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Запитване

    8 0 Отговор
    Имало запитване от организаторите на ралито ,,Париж-Дакар", които онемели от възможностите, които предлага България. Терените в пустините и калните джунгли бледнеели пред изпитанието ,,Подходите към София", чиито едноименен тур искали да включат в програмата си.

    17:43 03.07.2026

  • 21 Да,бе

    4 0 Отговор
    Голяма работа,важното е че вдигнаха цената на винетките с 30%,пък че няма пътища си е изцяло наш проблем.

    18:02 03.07.2026

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