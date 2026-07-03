Теменужка Петкова в НС: Предложеният Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред КС

Възможно ли е предложеният Бюджет 2026 от кабинета "Радев" да бъде оспорен пред Конституционния съд? За това алармира бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова в пленарна зала по време на блиц контрола, предаде репортер на ФОКУС.
"Предложеният проект на Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред Конституционния съд", каза тя. Припомняме, че одобреният от МС проект на Гълъб Донев залага свръхдефицит от 5.7% от БВП - кой е виновен за този голям дефицит - въпросът остава без отговор, тъй като темата за бюджета е като горещ картоф - неудобен проблем, от който всеки бяга, за да не поеме отговорност.
Тя припомни чл. 25, ал. 2 от Закона за публичните финанси:
"Дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт".
Има и второ важно правило - чл. 27, ал. 4 ЗПФ: "Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт".
"Юридическият извод: бюджет с дефицит над 3% по принцип не може законосъобразно да бъде внесен и приет, защото би противоречал на действаща императивна норма на Закона за публичните финанси. Министерският съвет е длъжен при съставянето и изпълнението на консолидираната фискална програма да спазва фискалните правила по закона", каза тя и допълни, че ако няма формално обосновани “извънредни обстоятелства", бюджет над 3% дефицит би бил незаконосъобразен.
"Народното събрание приема бюджета, но не може с годишния бюджетен закон просто да заобиколи общите фискални правила, защото Законът за публичните финанси урежда бюджетната рамка и фискалните ограничения. Освен това самият закон казва, че материята му не може да се отклонява от принципите и правилата му чрез друг закон", посочи Петкова.
"Бюджетът е резултат на популизъм от предходните правителства, а не е измислен от министъра на финансите"
Премиерът Румен Радев отговори остро:
"Грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизмът на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък. Можем ли да намалим дефицита като намалим до одите на хората, можем ли да оставим общините разкопани - можем. Можем ли да задушим икономиката, можехме ли да не увеличаваме пенсиите - можехме. Но няма да го направим. Това, което ще направим е пълна финансова дисциплина и ревизия на тези плащания, които ще направим на дейности, които са приети от предишни правителства", каза той.
Румен Радев каза, че дефицитът е резултат от волунтаризма, популизма и неадекватните действия на няколко поредни парламента и правителства и допълни, че сред причините да се стигне до това положение е системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък, който се полага следващата година и много други причини.
"Спира се прехвърлянето на неразплатени дейности за следващи години. Възможни варианти за намаляване на бюджетния дефицит са били намаляване на доходите на работещите хора, неплащане на инвеститорите и задушаване на българската икономика, спиране на увеличаването на пенсиите", каза Радев и допълни, че правителството няма да направи всичко това.
От трибуната на парламента министър-председателят обеща пълна финансова дисциплина, ревизия на плащанията, които ще бъдат направени за дейности, приети от предишни правителства и утвърдени от това Народно събрание без да бъдат финансово осигурени. Ще бъдат направени проверки дали ще се плати, но средствата са заложени и трябва да бъдат изпълнени, заяви Радев.
Обещания за намален дефицит
"Ангажираме се с бюджета за 2027 г. да покажем чувствително намаляване на дефицита и по възможност и на заемите. Ако можем да намалим бюджетния дефицит в проектобюджета за тази година, нека го направим, но това е изключително трудна задача", каза още премиерът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #8, #44
17:10 03.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #55
17:11 03.07.2026
3 Чорбара
Коментиран от #52
17:11 03.07.2026
4 Соня
Засега виждам борба само с … пенсионерите,майките и работещите в частният сектор.
Коментиран от #33
17:12 03.07.2026
5 Сезирайте
Коментиран от #12
17:13 03.07.2026
6 Бюджета на мунчо - бюджет на фалита
Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
.........
А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд.22.04.2026 г.
17:13 03.07.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
....
ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))
ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
...
ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))
17:14 03.07.2026
8 Анонимен
До коментар #1 от "гражданин":Е Радевите вече са завладели цялата ни държава и се смятат за еднолични господари Самозабравили се червени другари са Законите за Боташите не важат А са започнали и репресии политически докога и как ще е бкп другари Държавата ни е на всички българи
17:14 03.07.2026
9 Мишел
Минавам само да напомня за:
1. „Боташ“
13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.
2. Санкциите срещу Русия
В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.
3. Бюджетът
Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.
Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.
Затова - оставка, пичове!
Коментиран от #42, #53
17:15 03.07.2026
10 Всичкология
Коментиран от #26
17:15 03.07.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #15
17:16 03.07.2026
12 Анонимен
До коментар #5 от "Сезирайте":Радев има там 4 свои верни назначени лично
17:17 03.07.2026
13 Британския "Мирър"
Когато юмрукът на истината ще удари в лицето българите, които са гласували за Радев!
Те ще са станали още по-бедни и прости, а Украйна ще е победила и Путин ще се срутил! Кремъл ще е станал задният двор на Пекин и спонсорите на българския комунизъм няма да знаят къде да се скрият заради престъпленията си!
Искам тогава, да видя лицата едно по едно на тези, които при свободен избор, бяха решили да закопаят България с палеокомунизъм и ченгесарско-мутренски предпочитания.
Искам да ги видя, тези бедняци по джобове и акъл, тогава какво ще правят!
И да не си въобразяват, че Европа или България ще хукнат да ги спасяват!
От глупостта няма спасение!
Patty K. Biski
17:17 03.07.2026
14 хехе
17:18 03.07.2026
15 Точен си че мунчо боташ няма подкрепа
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Когато гражданите се организираха за протест срещу мунчо и маститите негови олигарси и срещу грабежа и опоскването на държавата , няколко тролски ферми на мунчо платени от олигарсите му се опитаха да създадат групи за организиране на контрапротести в подкрепа на радко и ПБ. За седмица в едната група се включиха 48 човека, в друга 39 а в трета 26 човека. И организаторите ги закриха. Толкова за "реалната" мунчова победа.
Коментиран от #16
17:19 03.07.2026
16 Фактите са си факти
До коментар #15 от "Точен си че мунчо боташ няма подкрепа":Кayна е с куха подкрепа. Никой няма да излезе да го подкрепи. Не видяхте ли какво каза бившия министър на земеделието и храните в кабинета "Гюров" Иван Христанов? Десетки мастити червени и крадливи олигарси като Таки ,Маджо ,Черепа ,Бобокови ,Гергов ,Сотир Ушев и няколкостотин по дребни са вложили 120-150 милиона в мунчо и за месец от хазната си ги върнали десетократно като са купили за кayна около 700 хиляди гласа и 300 хиляди надписани. Реално мунчо има около 400 хиляди гласа колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. А и никоя копейка няма да излезе защото копейките са само в интернет а навън ги няма никакви. Мунчо има само куха подкрепа а не реална...
17:20 03.07.2026
17 Слави е прав
Е, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет.
17:21 03.07.2026
18 Ами
Там се създават и променят закони. На парламента това му е работата.
А КС си има други проблеми. Айде да не ги занимавате.
И на мен не ми харесва бюджета, но от обран бостан ... Толкова.
Друг е въпроса кой обра бостана и кога ще им се потърси сметка.
17:22 03.07.2026
19 МВР служител
17:22 03.07.2026
20 Мунчо за 5 години опоска държавата
Те са:
Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
Румен Радев съсипа България за 5 г.!!
Коментиран от #23, #37
17:22 03.07.2026
21 виктория
17:23 03.07.2026
22 Лукавият измамник кРадеф си гласува
17:23 03.07.2026
23 Сталин
До коментар #20 от "Мунчо за 5 години опоска държавата":От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.
17:23 03.07.2026
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((
АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((
НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((
АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((
А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((
ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((
17:24 03.07.2026
25 Мнение
17:24 03.07.2026
26 процедура
До коментар #10 от "Всичкология":Не ги бутна процедура за вот на недоверие, а сами подадоха оставка заради протеста на инат, а сега инатчиите да търпят изборните резултати.
17:25 03.07.2026
27 гост
17:26 03.07.2026
28 Бай Араб
17:27 03.07.2026
29 Айляк
От Дуловската?:))
Нушке, виж как всичко си идва по местата.
Всичко ще си кажете:)
То затва беше цялото това политическо овластяване от страна на апашите Буци и Шиши - прокуратупа, съд и следствие.
Тпудно ще е, няма да е лесно.
Но поне вече всичко е открито.
17:27 03.07.2026
30 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Два месеца сглобяват този Франкенщайн.
Нула реформи. Нула рязане на разходи. Нула справедливост.
За сметка на това напоително дългове за три години напред. Още 2 млрд. си предвиждат да изтеглят следващите месеци.
Вдигат осигуровките на работещите. Мръсни наглеци, без извинение! Нямате право и 1 стотинка да искате от никого. Защото сте дали обратния личен пример!
Вдигнахте си заплатите (най-големите политически в цяла Европа), увеличихте си политическите кабинети, раздухте бюрокрацията, върнахте НСО за цялата президентска администрация. Не намалихте, а увеличихте! С какви очи вдигате осигуровките на работещите? С какъв срам?
Щели да увеличат заплатите на всички държавни служители , за да компенсират осигуровките им. Това вече е управленско малоумие! Това местене от джоб в джоб няма нужда от коментар!
Военните и сектор „Сигурност“ и МВР, обаче няма да плащат. Защо? Каква е обосновката?
И за месец юни дадохте бонуси от 120 млн.в МВР?
Настройват хората едни срещу други. Каквото е за едни – това трябва да е за всички! Още повече, че не всички работещи се пенсионират с 20 заплати накуп.
Да не говорим, че вдигат и винетките с 30%! Нали нямаше да вдигате данъци и такси? Най-вероятно това е маркетинговият трик в схемата им. Всички ще се съсредоточат гнева си върху това абсурдно вдигане и театрално Радев ще го отмени. За да може обществото да „храносмели“ безумията в бюджета.
Коментиран от #47
17:27 03.07.2026
31 Бай Араб
17:28 03.07.2026
32 мунчо отговори - ще увиснеш на стълб
Румен Георгиев Радев 15 юни - пари в хазната няма!!!
Та къде изчезнаха за 17 дни близо 7 млрд.евро + нов дълг 3.8 млрд.евро?
17:29 03.07.2026
33 Анонимен
До коментар #4 от "Соня":ЛичноДомусчиев е с правителството вижте какъв синхрон са
17:29 03.07.2026
34 име
Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 57 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!
Коментиран от #40
17:30 03.07.2026
35 Карамфилка
17:31 03.07.2026
36 Бай Араб
Коментиран от #45
17:31 03.07.2026
37 Ами
До коментар #20 от "Мунчо за 5 години опоска държавата":Защо тогава народа гласува и му даде пълно мнозинство?
Само не ми казвай че народа е глупав.
Защото глупав народ няма, има глупави хора.
17:32 03.07.2026
38 Петко Теменужков Герберов
17:33 03.07.2026
39 Мишел
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.
Not great, not terrible!
17:33 03.07.2026
40 Коментар
До коментар #34 от "име":А на герберите направо ще им конфискуват второто жилище в Гърция или е София, защото е купено през Мартин Божанов Нотариуса.
17:34 03.07.2026
41 стринка темерутка борсукова
17:36 03.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ту-туу
17:37 03.07.2026
44 и за лелка в детска градина НЕ става !!
До коментар #1 от "гражданин":става за къра да копат с другите гробари
Коментиран от #48
17:38 03.07.2026
45 Точно така
До коментар #36 от "Бай Араб":5 месеца премиер Кирил Петков и половината министри посочени от Радев от квотата на ИТН и 2 от БСП другите 2 на Нинова. Радев лично сложи на най печелившото това на енергетиката Александър Димитров от квотата на ИТН известен като "Сашо кеша". И на 4-ия месец поиска от правителството на Петков да се подпише договора с "Боташ" и да разделят комисионната 50 на 50%. Кирил Петков и Асен Василев отказаха и на следващия ден Радев ги нарече " шарлатани". И след седмица Слави Трифонов свали правителството под предлог уж за Македония ...Добре че "Сашо кеша" също взе също страната на Асен и Кирил Петков и не подписа договора. Но края на същата година ( 2022) при служебното на Гълъб Донев, енергийния министър ,този с кабриолетите с манекенките Росен Христов ( катамарана) подписа с "Боташ" и Радев и олигарсите му лапнаха 10% комисионна от цялата сума ( около 650 млн.лв.). Наздраве мунчовци
17:41 03.07.2026
46 МУНЧОО
17:41 03.07.2026
47 Ами
До коментар #30 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":От как Радев изрита калинката на кака Кури - Калоянчо,
Калоянчо постоянно плюе и реве срещу Радев.
За това и го наричат Калоянчо истеричката на Кури.
17:42 03.07.2026
48 Анонимен
До коментар #44 от "и за лелка в детска градина НЕ става !!":А ти и за там не ставаш
17:43 03.07.2026
49 Здравей, коррупция!
Коментиран от #54, #66
17:45 03.07.2026
50 0407
17:47 03.07.2026
51 Нали Теменугоо...!
17:50 03.07.2026
52 Анонимен
До коментар #3 от "Чорбара":РР се загрижил за .руските олигарси Откъде накъде РР България е европейска държава Оставка незабавна
17:51 03.07.2026
53 0407
До коментар #9 от "Мишел":мишел,мишел ти много,много смел...със знамето в ръка ...напред,борба ,сега.....
17:51 03.07.2026
54 Анонимен
До коментар #49 от "Здравей, коррупция!":Радевите са дърти червени комунисти и техните поколения най сетне след дълги битки завладяха цялата ни държава сега грабят невиждали Оставка сте червените другариэ
17:53 03.07.2026
55 Моля,моля...!
До коментар #2 от "Сатана Z":Само не ми цитирай един космонавт,който сега лети в космоса,заедно с един македонец...!
И по-добре-хич да не ми се връща...!
17:54 03.07.2026
56 БрЯх...!
17:55 03.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Кой
17:59 03.07.2026
59 Ало, де са парите ма
Toвa cpaвнeниe бeшe изĸaзaнo във видeo, пyблиĸyвaнo нa фeйcбyĸ cтpaницaтa нa "Πpoдължaвaмe пpoмянaтa", yтoчни БTA.
B coциaлнaтa мpeжa Aceн Bacилeв питa миниcтъpa нa финaнcитe Teмeнyжĸa Πeтĸoвa зa ĸaĸвo ca били изxapчeни нaд 16,5 млpд. лв., изтeглeни oт пpиeмaнeтo нa бюджeтa зa 2025 г. дo мoмeнтa.
Коментиран от #69
18:00 03.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Бухайте ги, лельо Табуретке,
18:10 03.07.2026
64 Емигрант
18:12 03.07.2026
65 Кой ще ни спаси от "спасителе"
18:12 03.07.2026
66 Емигрант
До коментар #49 от "Здравей, коррупция!":За да се пребори корупцията трябва да се уволнят всички назначени от ОПГ ГЕРБ/ДПС-НН бе будала, разбира се, че тези които искат да спрат корупцията трябва да назначат техни хора, така се прави в целия свят, искаш ли примери ? Като гледам изказът ти е в зелено което означава, че имаш достатъчно будали които са отраснали в пещера като теб, комунизмът те е ограничил достатъчно в главата !
18:21 03.07.2026
67 И говори
18:33 03.07.2026
68 Mайора
18:37 03.07.2026
69 Ти хубаво питаш!
До коментар #59 от "Ало, де са парите ма":Ама се ослушват за отговор!
18:44 03.07.2026