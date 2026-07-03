Теменужка Петкова в НС: Предложеният Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред КС

Възможно ли е предложеният Бюджет 2026 от кабинета "Радев" да бъде оспорен пред Конституционния съд? За това алармира бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова в пленарна зала по време на блиц контрола, предаде репортер на ФОКУС.

"Предложеният проект на Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред Конституционния съд", каза тя. Припомняме, че одобреният от МС проект на Гълъб Донев залага свръхдефицит от 5.7% от БВП - кой е виновен за този голям дефицит - въпросът остава без отговор, тъй като темата за бюджета е като горещ картоф - неудобен проблем, от който всеки бяга, за да не поеме отговорност.

Тя припомни чл. 25, ал. 2 от Закона за публичните финанси:

"Дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт".

Има и второ важно правило - чл. 27, ал. 4 ЗПФ: "Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт".

"Юридическият извод: бюджет с дефицит над 3% по принцип не може законосъобразно да бъде внесен и приет, защото би противоречал на действаща императивна норма на Закона за публичните финанси. Министерският съвет е длъжен при съставянето и изпълнението на консолидираната фискална програма да спазва фискалните правила по закона", каза тя и допълни, че ако няма формално обосновани “извънредни обстоятелства", бюджет над 3% дефицит би бил незаконосъобразен.

"Народното събрание приема бюджета, но не може с годишния бюджетен закон просто да заобиколи общите фискални правила, защото Законът за публичните финанси урежда бюджетната рамка и фискалните ограничения. Освен това самият закон казва, че материята му не може да се отклонява от принципите и правилата му чрез друг закон", посочи Петкова.

"Бюджетът е резултат на популизъм от предходните правителства, а не е измислен от министъра на финансите"

Премиерът Румен Радев отговори остро:

"Грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизмът на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък. Можем ли да намалим дефицита като намалим до одите на хората, можем ли да оставим общините разкопани - можем. Можем ли да задушим икономиката, можехме ли да не увеличаваме пенсиите - можехме. Но няма да го направим. Това, което ще направим е пълна финансова дисциплина и ревизия на тези плащания, които ще направим на дейности, които са приети от предишни правителства", каза той.

Румен Радев каза, че дефицитът е резултат от волунтаризма, популизма и неадекватните действия на няколко поредни парламента и правителства и допълни, че сред причините да се стигне до това положение е системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък, който се полага следващата година и много други причини.

"Спира се прехвърлянето на неразплатени дейности за следващи години. Възможни варианти за намаляване на бюджетния дефицит са били намаляване на доходите на работещите хора, неплащане на инвеститорите и задушаване на българската икономика, спиране на увеличаването на пенсиите", каза Радев и допълни, че правителството няма да направи всичко това.

От трибуната на парламента министър-председателят обеща пълна финансова дисциплина, ревизия на плащанията, които ще бъдат направени за дейности, приети от предишни правителства и утвърдени от това Народно събрание без да бъдат финансово осигурени. Ще бъдат направени проверки дали ще се плати, но средствата са заложени и трябва да бъдат изпълнени, заяви Радев.

Обещания за намален дефицит

"Ангажираме се с бюджета за 2027 г. да покажем чувствително намаляване на дефицита и по възможност и на заемите. Ако можем да намалим бюджетния дефицит в проектобюджета за тази година, нека го направим, но това е изключително трудна задача", каза още премиерът.