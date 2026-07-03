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Теменужка Петкова в НС: Предложеният Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред КС

Теменужка Петкова в НС: Предложеният Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред КС

3 Юли, 2026 17:05 1 602 69

  • теменужка петкова-
  • бюджет 2026-
  • закон-
  • противоречие-
  • конституционен съд

Бюджет с дефицит над 3% по принцип не може законосъобразно да бъде внесен и приет, защото би противоречал на действаща императивна норма на Закона за публичните финанси, коментира още бившият финансов министър

Теменужка Петкова в НС: Предложеният Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред КС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Възможно ли е предложеният Бюджет 2026 от кабинета "Радев" да бъде оспорен пред Конституционния съд? За това алармира бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова в пленарна зала по време на блиц контрола, предаде репортер на ФОКУС.

"Предложеният проект на Бюджет за 2026 г. противоречи на закона и може да бъде атакуван пред Конституционния съд", каза тя. Припомняме, че одобреният от МС проект на Гълъб Донев залага свръхдефицит от 5.7% от БВП - кой е виновен за този голям дефицит - въпросът остава без отговор, тъй като темата за бюджета е като горещ картоф - неудобен проблем, от който всеки бяга, за да не поеме отговорност.

Тя припомни чл. 25, ал. 2 от Закона за публичните финанси:

"Дефицитът на сектор "Държавно управление" на годишна основа, изчислен въз основа на методологията на Европейската система от национални и регионални сметки на Общността, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт".

Има и второ важно правило - чл. 27, ал. 4 ЗПФ: "Годишният бюджетен дефицит по консолидираната фискална програма, изчислен на касова основа, не може да надвишава 3 на сто от брутния вътрешен продукт".

"Юридическият извод: бюджет с дефицит над 3% по принцип не може законосъобразно да бъде внесен и приет, защото би противоречал на действаща императивна норма на Закона за публичните финанси. Министерският съвет е длъжен при съставянето и изпълнението на консолидираната фискална програма да спазва фискалните правила по закона", каза тя и допълни, че ако няма формално обосновани “извънредни обстоятелства", бюджет над 3% дефицит би бил незаконосъобразен.

"Народното събрание приема бюджета, но не може с годишния бюджетен закон просто да заобиколи общите фискални правила, защото Законът за публичните финанси урежда бюджетната рамка и фискалните ограничения. Освен това самият закон казва, че материята му не може да се отклонява от принципите и правилата му чрез друг закон", посочи Петкова.

"Бюджетът е резултат на популизъм от предходните правителства, а не е измислен от министъра на финансите"

Премиерът Румен Радев отговори остро:

"Грубо нарушение беше цялата политика през последните години, за да стигнем до тук. Той не е измислен от министъра на финансите, а е резултат на популизмът на няколко правителства, системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък. Можем ли да намалим дефицита като намалим до одите на хората, можем ли да оставим общините разкопани - можем. Можем ли да задушим икономиката, можехме ли да не увеличаваме пенсиите - можехме. Но няма да го направим. Това, което ще направим е пълна финансова дисциплина и ревизия на тези плащания, които ще направим на дейности, които са приети от предишни правителства", каза той.

Румен Радев каза, че дефицитът е резултат от волунтаризма, популизма и неадекватните действия на няколко поредни парламента и правителства и допълни, че сред причините да се стигне до това положение е системна декапитализация на държавните дружества, авансово изискване на данък, който се полага следващата година и много други причини.

"Спира се прехвърлянето на неразплатени дейности за следващи години. Възможни варианти за намаляване на бюджетния дефицит са били намаляване на доходите на работещите хора, неплащане на инвеститорите и задушаване на българската икономика, спиране на увеличаването на пенсиите", каза Радев и допълни, че правителството няма да направи всичко това.

От трибуната на парламента министър-председателят обеща пълна финансова дисциплина, ревизия на плащанията, които ще бъдат направени за дейности, приети от предишни правителства и утвърдени от това Народно събрание без да бъдат финансово осигурени. Ще бъдат направени проверки дали ще се плати, но средствата са заложени и трябва да бъдат изпълнени, заяви Радев.

Обещания за намален дефицит

"Ангажираме се с бюджета за 2027 г. да покажем чувствително намаляване на дефицита и по възможност и на заемите. Ако можем да намалим бюджетния дефицит в проектобюджета за тази година, нека го направим, но това е изключително трудна задача", каза още премиерът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    50 27 Отговор
    А точно тази , и за лелка в детска градина НЕ става !!!

    Коментиран от #8, #44

    17:10 03.07.2026

  • 2 Сатана Z

    37 15 Отговор
    Закона не ни интересува! Удрят обикновените хора тежко и зловещо! 4 пъти по лош и отвратителен от вашия бюджет както точно каза Слави Трифонов!

    Коментиран от #55

    17:11 03.07.2026

  • 3 Чорбара

    36 26 Отговор
    Неграмотно същество,пълен ГЬОН СУРАТ.

    Коментиран от #52

    17:11 03.07.2026

  • 4 Соня

    42 25 Отговор
    А, бе, драги сънародници - близо 3 месеца след грандиозната победа на 19 април - видяхте ли един преборен олигарх? Един!
    Засега виждам борба само с … пенсионерите,майките и работещите в частният сектор.

    Коментиран от #33

    17:12 03.07.2026

  • 5 Сезирайте

    23 1 Отговор
    Конст.Съд за противоречие със закона и Прогресивна България ще си нагоди текста на закона.

    Коментиран от #12

    17:13 03.07.2026

  • 6 Бюджета на мунчо - бюджет на фалита

    25 21 Отговор
    И геноцид над обикновените граждани -
    Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, или около 7,2 млрд. евро, както и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 млрд. евро, или 31,1% от БВП.
    .........
    А ето колко е бил държавния ни дълг през 2022 г.и 2023 г.спрямо БВП. Мунчо наистина затрива България -
    Държавният дълг на страната също се повишава в последните четири години, като е 19.355 млрд. евро (22.5% от БВП) за 2022 г., 21.675 млрд. евро (22.9%) за 2023 г. и 24.977 млрд.22.04.2026 г.

    17:13 03.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 15 Отговор
    И ДРУГ ПРОБЛЕМ Е ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА РАЗСЛЕДВА РУМЕН РАДЕВ ЗА ДОГОВОРА С "БОТАШ" :))) ОЩЕТИЛ БЪЛГАРИЯ С 6.7 МЛРД.ЛВ
    .....
    ПО МОЙ СИГНАЛ СЪЩО ЗА "ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА" :)))
    ....
    ПРЕДОСТАВИХ ВИДЕОТА КАК ПОЛУЧАВА ТОРБИ С КЕШ :)))

    ЗАТОВА ПЕЕВСКИ ГО НАРИЧА "МИСТЪР КЕШ" :)))
    ...
    ЗАКОВАЛ ГО Е СЪС ЗАПИСИ И ВИДЕА :))

    17:14 03.07.2026

  • 8 Анонимен

    25 16 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Е Радевите вече са завладели цялата ни държава и се смятат за еднолични господари Самозабравили се червени другари са Законите за Боташите не важат А са започнали и репресии политически докога и как ще е бкп другари Държавата ни е на всички българи

    17:14 03.07.2026

  • 9 Мишел

    28 17 Отговор
    Бойко Борисов :
    Минавам само да напомня за:
    1. „Боташ“

    13 години договор. Около 1 050 000 лв. на ден. Всеки ден. Вашите пари. Парите на децата ви. Неговата схемичка.

    2. Санкциите срещу Русия

    В кампанията се кълнеше във вярност към Европа. След изборите - опит да саботира санкции срещу Русия. Пред хората - европеец. На практика - жалка копейка.

    3. Бюджетът

    Преди да стане премиер, ревеше срещу бюджета и повтаряше като папагал думичките „дефицит“ и „заеми“. Като го избраха, направи бюджет със същия проблем. Само че с още по-дебел заем.

    Та, докато се плюнчи, че всичко е за ваше добро - Мунчо супер тарикатски ви ограбва, пичове.

    Затова - оставка, пичове!

    Коментиран от #42, #53

    17:15 03.07.2026

  • 10 Всичкология

    22 20 Отговор
    Теменужка и от право и закони разбира?? Като Мин на регионалното развитие, направи с народни пари турски поток в българския участък. И загуби документите по проекта. После като Мин на финансите не успя да направи бюджет утвърден от народното събрание. Какво е учила и завършила тази жена. И Гугъл не знае.

    Коментиран от #26

    17:15 03.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    24 9 Отговор
    Теменужке ,единствено ПП/ДБ могат да изритат ПБ на Радев. ГЕРБ няма подкрепа ,никой няма да излезе защото гласоподавателите им са тези с купения и корпоративен вот. Тях на площадите ги няма никакви. ДПС ги видяхме с техните контрапротести?! Само няколко докарани с автобуси роми! Единствено ПП/ДБ могат да свалят мунчо и да го прогонят.

    Коментиран от #15

    17:16 03.07.2026

  • 12 Анонимен

    18 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сезирайте":

    Радев има там 4 свои верни назначени лично

    17:17 03.07.2026

  • 13 Британския "Мирър"

    20 12 Отговор
    Аз чакам момента, защото той ще дойде!
    Когато юмрукът на истината ще удари в лицето българите, които са гласували за Радев!
    Те ще са станали още по-бедни и прости, а Украйна ще е победила и Путин ще се срутил! Кремъл ще е станал задният двор на Пекин и спонсорите на българския комунизъм няма да знаят къде да се скрият заради престъпленията си!
    Искам тогава, да видя лицата едно по едно на тези, които при свободен избор, бяха решили да закопаят България с палеокомунизъм и ченгесарско-мутренски предпочитания.
    Искам да ги видя, тези бедняци по джобове и акъл, тогава какво ще правят!
    И да не си въобразяват, че Европа или България ще хукнат да ги спасяват!
    От глупостта няма спасение!
    Patty K. Biski

    17:17 03.07.2026

  • 14 хехе

    15 15 Отговор
    Защо табуретката не каже кой й направи единствения "възможен" бюджет преди тиквата и шиши да хвърлят пешкира и да отидат на избори.

    17:18 03.07.2026

  • 15 Точен си че мунчо боташ няма подкрепа

    16 6 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Когато гражданите се организираха за протест срещу мунчо и маститите негови олигарси и срещу грабежа и опоскването на държавата , няколко тролски ферми на мунчо платени от олигарсите му се опитаха да създадат групи за организиране на контрапротести в подкрепа на радко и ПБ. За седмица в едната група се включиха 48 човека, в друга 39 а в трета 26 човека. И организаторите ги закриха. Толкова за "реалната" мунчова победа.

    Коментиран от #16

    17:19 03.07.2026

  • 16 Фактите са си факти

    17 7 Отговор

    До коментар #15 от "Точен си че мунчо боташ няма подкрепа":

    Кayна е с куха подкрепа. Никой няма да излезе да го подкрепи. Не видяхте ли какво каза бившия министър на земеделието и храните в кабинета "Гюров" Иван Христанов? Десетки мастити червени и крадливи олигарси като Таки ,Маджо ,Черепа ,Бобокови ,Гергов ,Сотир Ушев и няколкостотин по дребни са вложили 120-150 милиона в мунчо и за месец от хазната си ги върнали десетократно като са купили за кayна около 700 хиляди гласа и 300 хиляди надписани. Реално мунчо има около 400 хиляди гласа колкото ГЕРБ и ПП/ДБ. А и никоя копейка няма да излезе защото копейките са само в интернет а навън ги няма никакви. Мунчо има само куха подкрепа а не реална...

    17:20 03.07.2026

  • 17 Слави е прав

    15 6 Отговор
    Слави Трифонов има регистрация в социалната мрежа от 2009 г.и 658 хиляди последователи за 17 години. Хората са го последвали да следят всяка негова публикация за например бъдещи негови концерти ,програма на шоуто му. Myнчo кРадев боташа има регистрация откакто стана президент ,тоест от 2016 г.и 510 хиляди последователи. Днес вече Слави след точното разкриване на мyнчo и грабежа с олигархията си Слави е подкрепен от 30 хиляди. Myнчо боташа от 510 хиляди последователи има 24 хиляди реакции повечето от които се смеят. И е прав Слави да попита след като мyнчo боташов е подкрепил протестите срещу миналия бюджет и се е възползвал от тях защо сега предлага в пъти по лош и удрящ обикновените хора бюджет - "Затова сега ще ви задам един въпрос, скъпи приятели. Вие всички заедно дружно критикувахте в един глас внесения от предишното правителство бюджет. Даже мисля, че някои от вас протестираха срещу бюджета заедно с поколението Gen Z. Сега новото правителство, начело с премиера Радев, който също критикува онзи бюджет, има ново предложение за държавен бюджет. Даже си спомням, че тогава той, като виден президент-икономист, каза, че бюджетът на предишното правителство трябва веднага да бъде изтеглен, защото е вреден. Неприятен. Лош. Направо отвратителен.

    Е, сега, уважаеми колеги, той като министър-председател предлага нов бюджет.

    17:21 03.07.2026

  • 18 Ами

    5 14 Отговор
    Има едно нещо дето му викат парламент.
    Там се създават и променят закони. На парламента това му е работата.
    А КС си има други проблеми. Айде да не ги занимавате.
    И на мен не ми харесва бюджета, но от обран бостан ... Толкова.
    Друг е въпроса кой обра бостана и кога ще им се потърси сметка.

    17:22 03.07.2026

  • 19 МВР служител

    2 15 Отговор
    Делото за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите започна. Теменужка е в разследването за това как бившата съпруга на Сламен Желязков е взела активи на търговското дружество Хаяши на силно занижени цени и не е обърнала внимание на сигнала на асоциацията на банките и индустриалния капитал

    17:22 03.07.2026

  • 20 Мунчо за 5 години опоска държавата

    17 6 Отговор
    Ако броим последните 5 години (от средата на 2021 г. до средата на 2026 г.), президентът Румен Радев е назначил 6 служебни правителства.
    Те са:
    Служебен кабинет на Стефан Янев – май 2021 г.
    Втори служебен кабинет на Стефан Янев – септември 2021 г.
    Служебен кабинет на Гълъб Донев – август 2022 г.
    Втори служебен кабинет на Гълъб Донев – февруари 2023 г.
    Служебен кабинет на Димитър Главчев – април 2024 г.
    Втори служебен кабинет на Димитър Главчев – юни 2024 г.
    Румен Радев управлява повече от редовните правителства.
    Румен Радев съсипа България за 5 г.!!

    Коментиран от #23, #37

    17:22 03.07.2026

  • 21 виктория

    2 14 Отговор
    баба костенурка ще атакува!!!

    17:23 03.07.2026

  • 22 Лукавият измамник кРадеф си гласува

    14 3 Отговор
    ...милиардите на целия бюджет за себе си и копринковците....за хора х--О--й

    17:23 03.07.2026

  • 23 Сталин

    16 5 Отговор

    До коментар #20 от "Мунчо за 5 години опоска държавата":

    От юни 2021 г. до юни 2026 г. мyнчo кРадев боташов е имал 5 служебни правителства. Първото негово на Стефан Янев и няколко с премиер Гълъб Донев. Служебни назначени от него бяха и двете на Димитър Главчев. От тези 5 години мyнчa е управлявал 3 години и 4 месеца. Myнчa носи най голямата вина за опоскването на държавата. Сега вдига с 30% винетни и ТОЛ такси ,от 1 август цигарите с 20% ,водата във Велико Търново от 6 лв.на 6 евро от 1 юли . В същото време запазва привилегиите на силови структури ( МВР ,ДАНС ,МО ,НСО) без да плащат осигуровки и бонуси на всеки 3 месеца. Плюс 20 брутни заплати при пенсиониране = 100 000 евро. В същото време удря обикновените хора изключително тежко,предимно майките ,пенсионерите ,работещите с по висок праг на осигуряване. По yрoдливо ,антисоциално ,анти народно и про -олигархично управление България е нямала от 36 години.

    17:23 03.07.2026

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 7 Отговор
    КРАДЕЦА МУНЧО КАУНОВ КРАДЕВ УДАРИ ОБИКНОВЕНИТЕ БЪЛГАРИ ЗЛОВЕЩО И ТЕЖКО :(((
    И МЕНЕ УДАРИХА ТЕЖКО И ЗЛОВЕЩО :((((

    АЗ НЕ СЪМ НА ТРАПЕЗАТА НА МУНЧО:(((

    НЕ СЪМ ПОЛИЦАЙ ИЛИ ВОЕНЕН С 5-6000 ЕВРО ЗАПЛАТИ:(((

    АЗ СЪМ ПРОСТО БЕДНЯК И ГОЛТАК :(((

    А МУНЧО МЕ ДОВЪРШИ :(((

    ЩЕ ИЗЛИЗАМ ДА СЕ САМОЗАПАЛЯ В ЗНАК НА ПРОТЕСТ :(((((

    17:24 03.07.2026

  • 25 Мнение

    4 13 Отговор
    Теменужка, Фандъкова, Сачева и Наделян ще изживеят същия ужас като Петрова и Иванчева, от ареста до клекалото и роднините им, които ще им изпокапят като зъби

    17:24 03.07.2026

  • 26 процедура

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Всичкология":

    Не ги бутна процедура за вот на недоверие, а сами подадоха оставка заради протеста на инат, а сега инатчиите да търпят изборните резултати.

    17:25 03.07.2026

  • 27 гост

    11 1 Отговор
    Би бил оправдан подобен дефицит ако в бюджета не се предвиждат нови заробващи заеми! Защото разходите са двойно по големи от приходите в държавният бюджет. А вие още първите месеци взехте безумен дълг от 3.8 млрд евро ,над 7.5 млрд.лв.. А същевременно си вдигнахте депутатските заплати на основна 4980 евро с комисии,сътрудници над 6500 евро. А в същото време удряте обикновените хорица толкова тежко с данък на 2-ри имот ,орязване на майчинство, ток увеличение от 1 юли, 4 пъти по висок данък на автомобили над 5 000 евро ,увеличение на винетки ,вода ...Гражданите масово излязоха миналия месец декември заради несправедливото увеличение на заплатите в силовите структури а вие сега не само не коригирате а им раздавате и милиони бонуси. Прави са всички че този бюджет е 3 пъти по смазващ за народа от проекто бюджета на правителството "Желязков" заради който гражданите пометоха предишното управление.

    17:26 03.07.2026

  • 28 Бай Араб

    11 0 Отговор
    Искаме референдум за връщане на смъртното наказание при държавна измяна.

    17:27 03.07.2026

  • 29 Айляк

    5 12 Отговор
    Бюджет 2026 може да бъде атакуван от КС?
    От Дуловската?:))
    Нушке, виж как всичко си идва по местата.
    Всичко ще си кажете:)

    То затва беше цялото това политическо овластяване от страна на апашите Буци и Шиши - прокуратупа, съд и следствие.
    Тпудно ще е, няма да е лесно.
    Но поне вече всичко е открито.

    17:27 03.07.2026

  • 30 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    14 4 Отговор
    Катастрофа. Това е бюджетът на управляващите.

    Два месеца сглобяват този Франкенщайн.

    Нула реформи. Нула рязане на разходи. Нула справедливост.

    За сметка на това напоително дългове за три години напред. Още 2 млрд. си предвиждат да изтеглят следващите месеци.

     Вдигат осигуровките на работещите. Мръсни наглеци, без извинение! Нямате право и 1 стотинка да искате от никого. Защото сте дали обратния личен пример! 

    Вдигнахте си заплатите (най-големите политически в цяла Европа), увеличихте си политическите кабинети, раздухте бюрокрацията, върнахте НСО за цялата президентска администрация. Не намалихте, а увеличихте! С какви очи вдигате осигуровките на работещите? С какъв срам?

    Щели да увеличат заплатите на всички държавни служители , за да компенсират осигуровките им. Това вече е управленско малоумие! Това местене от джоб в джоб няма нужда от коментар!

    Военните и сектор „Сигурност“ и МВР, обаче няма да плащат. Защо? Каква е обосновката?
    И за месец юни дадохте бонуси от 120 млн.в МВР?

    Настройват хората едни срещу други. Каквото е за едни – това трябва да е за всички! Още повече, че не всички работещи се пенсионират с 20 заплати накуп.

    Да не говорим, че вдигат и винетките с 30%! Нали нямаше да вдигате данъци и такси? Най-вероятно това е маркетинговият трик в схемата им. Всички ще се съсредоточат гнева си върху това абсурдно вдигане и театрално Радев ще го отмени. За да може обществото да „храносмели“ безумията в бюджета.

    Коментиран от #47

    17:27 03.07.2026

  • 31 Бай Араб

    12 4 Отговор
    Румен Радев е в основата на финансовата нестабилност в България.

    17:28 03.07.2026

  • 32 мунчо отговори - ще увиснеш на стълб

    9 2 Отговор
    Министерство на финансите ,фискален съвет на Р.България и БНБ 29 май - в хазната са 6.8 млрд.евро.
    Румен Георгиев Радев 15 юни - пари в хазната няма!!!
    Та къде изчезнаха за 17 дни близо 7 млрд.евро + нов дълг 3.8 млрд.евро?

    17:29 03.07.2026

  • 33 Анонимен

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Соня":

    ЛичноДомусчиев е с правителството вижте какъв синхрон са

    17:29 03.07.2026

  • 34 име

    12 3 Отговор
    Предстоят санкции срещу България -
    Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 57 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!

    Коментиран от #40

    17:30 03.07.2026

  • 35 Карамфилка

    7 7 Отговор
    Който пита, той е виновен. Две години няма бюджетмаофцо. Изтеглиха 18 милиарда (9 млрд евро) миналата година, изхарчиха ги и сега се правят на ударени.

    17:31 03.07.2026

  • 36 Бай Араб

    11 2 Отговор
    Предишните правителства са на Румен Радев .ПП също е правителството на Румен Радев.Преди Радев България беше най - стабилна фискално в ЕС .

    Коментиран от #45

    17:31 03.07.2026

  • 37 Ами

    4 7 Отговор

    До коментар #20 от "Мунчо за 5 години опоска държавата":

    Защо тогава народа гласува и му даде пълно мнозинство?
    Само не ми казвай че народа е глупав.
    Защото глупав народ няма, има глупави хора.

    17:32 03.07.2026

  • 38 Петко Теменужков Герберов

    3 9 Отговор
    Искам да крада многооо!!!!!

    17:33 03.07.2026

  • 39 Мишел

    11 3 Отговор
    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.

    Not great, not terrible!

    17:33 03.07.2026

  • 40 Коментар

    6 9 Отговор

    До коментар #34 от "име":

    А на герберите направо ще им конфискуват второто жилище в Гърция или е София, защото е купено през Мартин Божанов Нотариуса.

    17:34 03.07.2026

  • 41 стринка темерутка борсукова

    4 9 Отговор
    Предложеният Бюджет за 2026 г. противоречи на чекмеджерницата и нови общ поръчки

    17:36 03.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ту-туу

    3 9 Отговор
    Квадратното бабе сега ще задейства дуловската деса да работи,а не да пътува с магнитския с-и-чуг

    17:37 03.07.2026

  • 44 и за лелка в детска градина НЕ става !!

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    става за къра да копат с другите гробари

    Коментиран от #48

    17:38 03.07.2026

  • 45 Точно така

    10 1 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Араб":

    5 месеца премиер Кирил Петков и половината министри посочени от Радев от квотата на ИТН и 2 от БСП другите 2 на Нинова. Радев лично сложи на най печелившото това на енергетиката Александър Димитров от квотата на ИТН известен като "Сашо кеша". И на 4-ия месец поиска от правителството на Петков да се подпише договора с "Боташ" и да разделят комисионната 50 на 50%. Кирил Петков и Асен Василев отказаха и на следващия ден Радев ги нарече " шарлатани". И след седмица Слави Трифонов свали правителството под предлог уж за Македония ...Добре че "Сашо кеша" също взе също страната на Асен и Кирил Петков и не подписа договора. Но края на същата година ( 2022) при служебното на Гълъб Донев, енергийния министър ,този с кабриолетите с манекенките Росен Христов ( катамарана) подписа с "Боташ" и Радев и олигарсите му лапнаха 10% комисионна от цялата сума ( около 650 млн.лв.). Наздраве мунчовци

    17:41 03.07.2026

  • 46 МУНЧОО

    12 3 Отговор
    Иди си с мир.Иначе като Чаушеску.

    17:41 03.07.2026

  • 47 Ами

    7 11 Отговор

    До коментар #30 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    От как Радев изрита калинката на кака Кури - Калоянчо,
    Калоянчо постоянно плюе и реве срещу Радев.
    За това и го наричат Калоянчо истеричката на Кури.

    17:42 03.07.2026

  • 48 Анонимен

    12 2 Отговор

    До коментар #44 от "и за лелка в детска градина НЕ става !!":

    А ти и за там не ставаш

    17:43 03.07.2026

  • 49 Здравей, коррупция!

    15 0 Отговор
    Свалиха шефката на НДК с голямата заплата и назначиха съпругата на заместник председател на парламента от ПБ / от медиапул/. Затова имаше толкова плювни, нищо лично, а е просто борба за топлото място. ПБ бързо усвояват модела на Борисов. Поне три месеца да минат. Прекалено много издънки, а параванът са показни отвличащи внимание акции без последствия на МВР

    Коментиран от #54, #66

    17:45 03.07.2026

  • 50 0407

    10 1 Отговор
    щом може давай....

    17:47 03.07.2026

  • 51 Нали Теменугоо...!

    1 12 Отговор
    Особено Вашата Деса-Дуловската,със сигурност ще те подкрепи...!

    17:50 03.07.2026

  • 52 Анонимен

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чорбара":

    РР се загрижил за .руските олигарси Откъде накъде РР България е европейска държава Оставка незабавна

    17:51 03.07.2026

  • 53 0407

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    мишел,мишел ти много,много смел...със знамето в ръка ...напред,борба ,сега.....

    17:51 03.07.2026

  • 54 Анонимен

    15 2 Отговор

    До коментар #49 от "Здравей, коррупция!":

    Радевите са дърти червени комунисти и техните поколения най сетне след дълги битки завладяха цялата ни държава сега грабят невиждали Оставка сте червените другариэ

    17:53 03.07.2026

  • 55 Моля,моля...!

    1 14 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Само не ми цитирай един космонавт,който сега лети в космоса,заедно с един македонец...!
    И по-добре-хич да не ми се връща...!

    17:54 03.07.2026

  • 56 БрЯх...!

    3 15 Отговор
    Та тя Теменужчето ,едва се побрала на снимката...😆!

    17:55 03.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Кой

    2 12 Отговор
    ти го написа и ти го наизости?

    17:59 03.07.2026

  • 59 Ало, де са парите ма

    2 16 Отговор
    Πpeдceдaтeлят нa "Πpoдължaвaмe пpoмянaтa" (ΠΠ) Aceн Bacилeв oбяви, чe зa пocлeднитe шecт мeceцa e изтeглeн пo-гoлям ĸaтo paзмep дъpжaвeн дълг, oтĸoлĸoтo зa пocлeднитe тpи гoдини взeти зaeднo.
    Toвa cpaвнeниe бeшe изĸaзaнo във видeo, пyблиĸyвaнo нa фeйcбyĸ cтpaницaтa нa "Πpoдължaвaмe пpoмянaтa", yтoчни БTA.
    B coциaлнaтa мpeжa Aceн Bacилeв питa миниcтъpa нa финaнcитe Teмeнyжĸa Πeтĸoвa зa ĸaĸвo ca били изxapчeни нaд 16,5 млpд. лв., изтeглeни oт пpиeмaнeтo нa бюджeтa зa 2025 г. дo мoмeнтa.

    Коментиран от #69

    18:00 03.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Бухайте ги, лельо Табуретке,

    18 1 Отговор
    преди да са ни затрили окончателно!

    18:10 03.07.2026

  • 64 Емигрант

    0 16 Отговор
    До когато ги търпите тези измамници и крадци от ОПГ ГЕРБ/ДПС-НН до тогава ще наглеят и ще ви правят на будали ! Бюджета противоречал на закона, а тези престъпници излъгаха с цифри целият ЕС и ви приеха в Еврозоната за която не отговаряте по никой критерий, а сега от трибуната на НС ще ви дразнят, досаждат, наглеят и "умнеят", а вие ще продължавате да ги търпите и да мрънкате по медиите които услужливо им предоставят микрофони срещу вероятно доволно заплащане ? В никоя цивилизована европейска държава никоя уважавана медия не предоставя микрофон на никой престъпник за да се защитава, обвинява или препоръчва ! В България нямате достойнство, морал и почтеност тези човешки качества не са ви познати, комунистите ви ги "изтриха" от съзнанието ! Тази вместо на млъкне и се засрами типично по комунистически обвинява и съветва и така ще продължава защото суверенът и разрешава !

    18:12 03.07.2026

  • 65 Кой ще ни спаси от "спасителе"

    15 2 Отговор
    Моше Боташ Крадев?

    18:12 03.07.2026

  • 66 Емигрант

    1 8 Отговор

    До коментар #49 от "Здравей, коррупция!":

    За да се пребори корупцията трябва да се уволнят всички назначени от ОПГ ГЕРБ/ДПС-НН бе будала, разбира се, че тези които искат да спрат корупцията трябва да назначат техни хора, така се прави в целия свят, искаш ли примери ? Като гледам изказът ти е в зелено което означава, че имаш достатъчно будали които са отраснали в пещера като теб, комунизмът те е ограничил достатъчно в главата !

    18:21 03.07.2026

  • 67 И говори

    2 2 Отговор
    Табуретка с мозък някой да е виждал, като изключим R2D2 от междузвездните войни?

    18:33 03.07.2026

  • 68 Mайора

    2 0 Отговор
    Радев , а защо нищо не споменаваш за подписаният от твоя служебен кабинет неизгоден договор с “Боташ” , ощетяващ всеки ден страната с над 500 000 €!И щетите които твоите любимци от ПО/ДБ създадоха с бюджета! Много и най лесно беше да намалите вашите заплати и заплатите на депутатите с 40% както направиха в Унгария , а не да вините майките и пенсионерите и да правите одит!

    18:37 03.07.2026

  • 69 Ти хубаво питаш!

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ало, де са парите ма":

    Ама се ослушват за отговор!

    18:44 03.07.2026

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