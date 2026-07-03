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Кабинетът предлага промени в договорите за доставка на бронираната техника за армията

Кабинетът предлага промени в договорите за доставка на бронираната техника за армията

3 Юли, 2026 17:52 832 31

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  • договори-
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  • бронирана техника-
  • армия

От взетото решение става ясно, че страната ни ще плати повече за доставката на машините "Страйкър"

Кабинетът предлага промени в договорите за доставка на бронираната техника за армията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Правителството предлага промени в договорите за доставката на бронираната техника за Сухопътните войски. От взетото решение става ясно, че страната ни ще плати повече за доставката на машините "Страйкър", съобщават от БНР. Парламентът трябва да се произнесе по промените.

Сред причините за новите промени в пакета договори американската страна посочва недостига на определени суровини, като германий, алуминий, стомана, електронни компоненти, оптика и др., необходими за производство на компоненти и части за бойните машини, нарастващата инфлация в световен мащаб, което е довело до покачване на пазарната им стойност, увеличените такси за доставка, повечето време за обучение.

България е отменила купуването засега на 17 дрона, оборудване, резервни части, инсталация, интеграция и обучение към сделката за новите машини "Страйкър". С това няма да се намалят способностите на бойните машини "Страйкър", както са заявени в изискванията на българката страна при подписване на договора за доставка. Вероятно дроновете ще бъдат разработвани от българската отбранителна индустрия, пише в мотивите.

Към момента общата стойност на пакета договори е 1. 356 млрд. долара. Оскъпяването ще е малко под 37 милиона долара. Така общата стойност на договорите ще стигне 1.393 млрд. долара. В мотивите е отчетено, че в сумата е заложен буфер от около 20 млн. долара.

През 2023 година България сключи договор за закупуването на 183 бойни машини "Страйкър". Част от машините вече се сглобяват в ТЕРЕМ – Ивайло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зарди нови чекмеджета и офшорки биткоин

    9 1 Отговор
    в сумата е заложен буфер от около 20 млн. долара.

    17:55 03.07.2026

  • 2 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    А КОГА ЩЕ ВКАРАТЕ ПОЛИТИЦИ ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА СКЛАДОВЕТЕ И ХАЗНАТА?

    Коментиран от #5, #27

    17:55 03.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    9 0 Отговор
    А КОГА ЩЕ ВКАРАТЕ ПОЛИТИЦИ В ЗАТВОРА ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА СКЛАДОВЕТЕ И ХАЗНАТА?

    17:56 03.07.2026

  • 4 Копейкин Костя

    3 11 Отговор
    Радьев ще иска части от крепостните за Москвич-29, за да могат колегите му от ВВС да продължат да летят на тях, щото не могат да шофират модерните Ф-16!

    Коментиран от #7, #9

    17:57 03.07.2026

  • 5 ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА СКЛАДОВЕТЕ И ХАЗНАТА?

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    амче стадата да питат чобанина си
    що ги е стригал до кожа

    а А КОГА ЩЕ ВКАРАТЕ ПОЛИТИЦИ
    да питат гласувалите за радев

    17:58 03.07.2026

  • 6 руzко = боклук

    2 7 Отговор
    радеф със Страйкъра ще троши оркски кратуни!

    17:59 03.07.2026

  • 7 Ма наф

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Копейкин Костя":

    Купи си права европейска краставица да се успокоиш малко.

    Коментиран от #12

    17:59 03.07.2026

  • 8 дядото

    2 2 Отговор
    1,4 милиарда щд за 180 бр.страйкъри втора ръка.ако бяха изработени в ТЕРЕМ- хем парите остават в бг,хем и щяха да са повече

    Коментиран от #11, #17

    18:00 03.07.2026

  • 9 Радьев ще иска

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Копейкин Костя":

    Копейкин Костя да не джафка от коневръза
    а да прати заплата на любимия му зелко за бункерни разходи

    18:00 03.07.2026

  • 10 Тръмплин

    0 0 Отговор
    - Казах ви, достойни членове на клуба, че ние, янките, много дългове имаме да чистим. Ще ви продаваме скъпо и прескъпо. Разтваряйте и не пускайте.

    18:01 03.07.2026

  • 11 Тръмплин

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "дядото":

    Не е това целта. Трябва Америка да богатее за сметка на новодошлите членове. Патрони за пушки по $100 парчето ви ги давам на промоция.

    18:04 03.07.2026

  • 12 Копейкин Костя

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ма наф":

    Аз се успокоявам с евтини рускини по черноморието, ти- с краставици.
    Това е разликата между патриот и рашибозук!

    18:05 03.07.2026

  • 13 Гост

    3 0 Отговор
    Никой досега не си е правил такава демонстративна гавра с нас.
    Американците открито ни рекетират.

    18:06 03.07.2026

  • 14 А бе

    4 0 Отговор
    Купувайте европейски машини да остават парите в ЕС

    Коментиран от #16

    18:06 03.07.2026

  • 15 Факт

    2 0 Отговор
    Нас какво ни пука, че имало недостиг на суровини? Ние си имаме договор. Толкова продукция за толкова пари.
    Ако ние трябваше да доставяме на краварите техника, те дали щяха да ни платят допълнително за това, че не ни достигали суровини?
    Даже щяха да искат отстъпка, ако им забавим доставката.
    Как може политиците ни да са такъв слугинаж? Срам ме е

    18:10 03.07.2026

  • 16 Депутат

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "А бе":

    Комисионите от Тръмп са по-тлъсти.

    18:11 03.07.2026

  • 17 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "дядото":

    Къде прочете че "Стайкърът" е закупен от друга държава а не от Америка,та го окачестви като "Втора ръка"?А самолетите ни Ф-16 блок 70 дето ЕДИНСТВЕНИ на Балканите могат да носят ЯО - също според тебе ли са модел от 70-те?Що ли питам като всичко ми е ясно...

    18:11 03.07.2026

  • 18 Скрап

    1 0 Отговор
    за милиарди. Лапайте скунксове, после ще ви дерем....

    18:12 03.07.2026

  • 19 Некадърник

    2 0 Отговор
    С това болшевишко възпитание толкоз

    18:14 03.07.2026

  • 20 За тези

    0 1 Отговор
    Пари колко Т34 ки щяхме да купим

    18:17 03.07.2026

  • 21 Радев

    1 0 Отговор
    Тези мерки ще доведат до свиване на разходите, намаляване на инфлацията, борба с олигархията и повишаване бойната готовност на армията. Обсъжда се вариант за замяна на страйкърите с велосипеди.

    18:18 03.07.2026

  • 22 емо

    1 0 Отговор
    За лекобронирана машина, която подхожда повече за полицейски и мироопазващи функции и може да бъде спряна с РПГ-7 изстрел в гумата, парите са прекалено много. Няколко пъти го спираха, за да разберат американците, че в България е прието да се дадат едни пари под масата, а отделно трябва да има вратички, за да могат да се вземат още пари.

    18:19 03.07.2026

  • 23 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Румбата изгони американските самолети и сега увеличиха цената на бронираните машини. Честито на печелившите. Ще има и още изненади от Тръмп.

    18:26 03.07.2026

  • 24 някой

    1 0 Отговор
    си вдига процента от комисионната

    18:26 03.07.2026

  • 25 Обективни истини

    2 0 Отговор
    Абе ние нямам детска болница, нямаме маркировки по пътищата, нямаме и пътища, на които нямаме мантинели, нямаме истинска съдебна система, нямаме и тротоари, но имаме пари за никому ненужно въоражаване и чалга.
    Това е някакъв абсурден свят в който живеем.

    18:28 03.07.2026

  • 26 Давайте руските БТР-и!

    1 0 Отговор
    Упс, те не останаха.

    18:31 03.07.2026

  • 27 Кой склад ти е празен на теб?

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Между ушите днес няма да го броим.

    Коментиран от #28

    18:33 03.07.2026

  • 28 Боруна Лом

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Кой склад ти е празен на теб?":

    ТЪПАН

    18:34 03.07.2026

  • 29 кахраман

    0 0 Отговор
    "прелъстени и изоставени" за сметка на 2-3-ма, прибиращи комисионните.

    18:36 03.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Да се откаже. Американците сами са виновни за всички поскъпвания. Освен това забавят всякакви договори за изпълнение и дължат неустойка. Това правителство ще се огъне ли пак на лъжливите американци?! Утре ще измислят друга причина за поскъпване и пак ли ще им се даваме??! Не!!!
    Ами да връщат парите и чао на тия стари страйкъри. С едни дрон за 200 евро го приключват. За какво са ни мишени за 1,2 млрд. долара??! Сделката е пагубна за нас и безмислена.

    18:45 03.07.2026

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