Кабинетът предлага промени в договорите за доставка на бронираната техника за армията

Правителството предлага промени в договорите за доставката на бронираната техника за Сухопътните войски. От взетото решение става ясно, че страната ни ще плати повече за доставката на машините "Страйкър", съобщават от БНР. Парламентът трябва да се произнесе по промените.

Сред причините за новите промени в пакета договори американската страна посочва недостига на определени суровини, като германий, алуминий, стомана, електронни компоненти, оптика и др., необходими за производство на компоненти и части за бойните машини, нарастващата инфлация в световен мащаб, което е довело до покачване на пазарната им стойност, увеличените такси за доставка, повечето време за обучение.

България е отменила купуването засега на 17 дрона, оборудване, резервни части, инсталация, интеграция и обучение към сделката за новите машини "Страйкър". С това няма да се намалят способностите на бойните машини "Страйкър", както са заявени в изискванията на българката страна при подписване на договора за доставка. Вероятно дроновете ще бъдат разработвани от българската отбранителна индустрия, пише в мотивите.

Към момента общата стойност на пакета договори е 1. 356 млрд. долара. Оскъпяването ще е малко под 37 милиона долара. Така общата стойност на договорите ще стигне 1.393 млрд. долара. В мотивите е отчетено, че в сумата е заложен буфер от около 20 млн. долара.

През 2023 година България сключи договор за закупуването на 183 бойни машини "Страйкър". Част от машините вече се сглобяват в ТЕРЕМ – Ивайло.