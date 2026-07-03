Кабинетът предлага промени в договорите за доставка на бронираната техника за армията

Правителството предлага промени в договорите за доставката на бронираната техника за Сухопътните войски. От взетото решение става ясно, че страната ни ще плати повече за доставката на машините "Страйкър", съобщават от БНР. Парламентът трябва да се произнесе по промените.
Сред причините за новите промени в пакета договори американската страна посочва недостига на определени суровини, като германий, алуминий, стомана, електронни компоненти, оптика и др., необходими за производство на компоненти и части за бойните машини, нарастващата инфлация в световен мащаб, което е довело до покачване на пазарната им стойност, увеличените такси за доставка, повечето време за обучение.
България е отменила купуването засега на 17 дрона, оборудване, резервни части, инсталация, интеграция и обучение към сделката за новите машини "Страйкър". С това няма да се намалят способностите на бойните машини "Страйкър", както са заявени в изискванията на българката страна при подписване на договора за доставка. Вероятно дроновете ще бъдат разработвани от българската отбранителна индустрия, пише в мотивите.
Към момента общата стойност на пакета договори е 1. 356 млрд. долара. Оскъпяването ще е малко под 37 милиона долара. Така общата стойност на договорите ще стигне 1.393 млрд. долара. В мотивите е отчетено, че в сумата е заложен буфер от около 20 млн. долара.
През 2023 година България сключи договор за закупуването на 183 бойни машини "Страйкър". Част от машините вече се сглобяват в ТЕРЕМ – Ивайло.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зарди нови чекмеджета и офшорки биткоин
17:55 03.07.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #5, #27
17:55 03.07.2026
3 Боруна Лом
17:56 03.07.2026
4 Копейкин Костя
Коментиран от #7, #9
17:57 03.07.2026
5 ЗА ИЗПРАЗВАНЕ НА СКЛАДОВЕТЕ И ХАЗНАТА?
До коментар #2 от "Боруна Лом":амче стадата да питат чобанина си
що ги е стригал до кожа
а А КОГА ЩЕ ВКАРАТЕ ПОЛИТИЦИ
да питат гласувалите за радев
17:58 03.07.2026
6 руzко = боклук
17:59 03.07.2026
7 Ма наф
До коментар #4 от "Копейкин Костя":Купи си права европейска краставица да се успокоиш малко.
Коментиран от #12
17:59 03.07.2026
8 дядото
Коментиран от #11, #17
18:00 03.07.2026
9 Радьев ще иска
До коментар #4 от "Копейкин Костя":Копейкин Костя да не джафка от коневръза
а да прати заплата на любимия му зелко за бункерни разходи
18:00 03.07.2026
10 Тръмплин
18:01 03.07.2026
11 Тръмплин
До коментар #8 от "дядото":Не е това целта. Трябва Америка да богатее за сметка на новодошлите членове. Патрони за пушки по $100 парчето ви ги давам на промоция.
18:04 03.07.2026
12 Копейкин Костя
До коментар #7 от "Ма наф":Аз се успокоявам с евтини рускини по черноморието, ти- с краставици.
Това е разликата между патриот и рашибозук!
18:05 03.07.2026
13 Гост
Американците открито ни рекетират.
18:06 03.07.2026
14 А бе
Коментиран от #16
18:06 03.07.2026
15 Факт
Ако ние трябваше да доставяме на краварите техника, те дали щяха да ни платят допълнително за това, че не ни достигали суровини?
Даже щяха да искат отстъпка, ако им забавим доставката.
Как може политиците ни да са такъв слугинаж? Срам ме е
18:10 03.07.2026
16 Депутат
До коментар #14 от "А бе":Комисионите от Тръмп са по-тлъсти.
18:11 03.07.2026
17 оня с коня
До коментар #8 от "дядото":Къде прочете че "Стайкърът" е закупен от друга държава а не от Америка,та го окачестви като "Втора ръка"?А самолетите ни Ф-16 блок 70 дето ЕДИНСТВЕНИ на Балканите могат да носят ЯО - също според тебе ли са модел от 70-те?Що ли питам като всичко ми е ясно...
18:11 03.07.2026
18 Скрап
18:12 03.07.2026
19 Некадърник
18:14 03.07.2026
20 За тези
18:17 03.07.2026
21 Радев
18:18 03.07.2026
22 емо
18:19 03.07.2026
23 Ха ха ха
18:26 03.07.2026
24 някой
18:26 03.07.2026
25 Обективни истини
Това е някакъв абсурден свят в който живеем.
18:28 03.07.2026
26 Давайте руските БТР-и!
18:31 03.07.2026
27 Кой склад ти е празен на теб?
До коментар #2 от "Боруна Лом":Между ушите днес няма да го броим.
Коментиран от #28
18:33 03.07.2026
28 Боруна Лом
До коментар #27 от "Кой склад ти е празен на теб?":ТЪПАН
18:34 03.07.2026
29 кахраман
18:36 03.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гай Турий
Ами да връщат парите и чао на тия стари страйкъри. С едни дрон за 200 евро го приключват. За какво са ни мишени за 1,2 млрд. долара??! Сделката е пагубна за нас и безмислена.
18:45 03.07.2026